РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7568 посетителей онлайн
Новости Видео
47 047 118

Нардеп ОПЗЖ Кива не позволяет собственнику вселиться в квартиру в Киеве и конфликтует с полицией: "Вас кто сюда позвал? Заберите его в тюрьму вообще". ВИДЕО

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива препятствует законному собственнику квартиры вселиться и конфликтует с полицией.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал законный собственник квартиры Андрей Чорноус.

Он также подробно рассказал, как стал собственником указанной квартиры.

В частности 9 января 2020 года он был признан победителем торгов по лоту No 395329, (ИПОТЕКА. Двухкомнатная квартира No 101, общей площадью 57.30 кв.м., находится по адресу: г.. Киев, проспект Героев Сталинграда, 20) и вскоре получил свидетельство на право собственности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Народному депутату Киве сообщили о подозрении, - Венедиктова

После этого оказалось, что хотя квартира и находилась в ипотеке с 2007 года, в 2016 году бывшая собственница Пасак Ю. прописала по указанному адресу себя и несовершеннолетнего сына. Кроме этого, 31.01.2020 года Пасак Ю. заключила договор охраны квартиры с оболонским отделом полиции охраны.

В свою очередь Андрей Чорноус 29.02.2020 года получил Выписку из Реестра территориальной громады Киева о зарегистрированных лицах в жилом помещении по адресу: г.. Киев, пр-т Героев Сталинграда, д. 20 кв. 101, согласно которым на 29.02.2020 года зарегистрированные лица по указанному адресу отсутствуют.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нардеп от ОПЗЖ Кива получил "ощутимый удар по лицу" от ветерана АТО в киевском ресторане. ВИДЕО камер наблюдения

"Я купил на СЕТАМе (системы электронных торгов арестованным имуществом. - Ред.) на публичных торгах квартиру для жизни. Сейчас там никто не прописан. Я - единственный собственник - попытался туда заехать. Пришлось вызвать полицию и мастера. При открытии дверей обнаружилось, что там три человека. Среди них бывшая собственница и ее 17-летний сын. Кроме того, что все они кричали, приехал еще народный депутат Илья Кива. На вопрос, почему он приехал, он ответил, что "по зову совести". Он начал угрожать всем ответственностью, кричать о рейдерстве, бросаться на полицейских, на меня как на нового собственника, довел до слез мою жену", - рассказал Андрей.

Он также отметил, что народный депутат в присутствии всех послал его как собственника квартиры "на х#й" и замахивался на адвоката. При этом Киву сопровождали два человека, которые снимали его на видео для Инстаграма. 

Автор: 

конфликт (850) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (459)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+65
Оно просто психически больное. На всю голову.
показать весь комментарий
02.05.2020 15:33 Ответить
+59
Совесть?!... У Кивы?!!!... Да у него, после того как ментом стал, где совесть была, там "Х.." вырос!!!" И с каждым годом только больше становился... Это мне его бывшие сослуживцы говорили...
показать весь комментарий
02.05.2020 15:30 Ответить
+32
Когда этого дауна уже прибьют
показать весь комментарий
02.05.2020 15:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
кива опущенный
показать весь комментарий
02.05.2020 21:03 Ответить
у каждого имбицила теперь затычки без проводов
показать весь комментарий
02.05.2020 21:04 Ответить
Где этот дебил Кива вообще взялся?/Прибейте его уже,а то его тупизна уже достала!!!! Гнида !!!
показать весь комментарий
02.05.2020 21:13 Ответить
пациенту поможет только лоботомия
показать весь комментарий
02.05.2020 22:29 Ответить
А что вы хотели от личной шлюхи Арсения ? Шлюхам ( Геращенку . КиВи. Шкиряку ) все .остальным закон .
показать весь комментарий
02.05.2020 23:32 Ответить
Дебил по вызову)))
показать весь комментарий
02.05.2020 23:47 Ответить
******ая держава в смартфоні - по одним реестрам люди прописані, по другим реестрам нет. кто нибудь наведёт порядок с этой пропиской, да отмените её уже нах
показать весь комментарий
03.05.2020 00:13 Ответить
прописки як такої немає. Є реєстрація, яка ніякого значення для права власності немає. Але як завжди у нас є нюанси: закон захищає дітей, і хер виселиш сім"ю з дитиною із свого житла.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:35 Ответить
Андрею Чорноусу срочно нужна "инвестиционная няня".
показать весь комментарий
03.05.2020 08:02 Ответить
наш жилик.чистый прыдурок.
показать весь комментарий
03.05.2020 08:38 Ответить
Народный депутат Илья Кива устроил скандал в киевской квартире, не позволяя местным жителям, которые купили ее заселиться
В этой квартире незаконно была прописана бывшая собственница журналистка Юлия Пасак и ее несовершеннолетний ребёнок.
https://youtu.be/7X7_OfBzkSk

Нардеп ОПЗЖ Ківа не дозволяє власнику вселитися в квартиру в Києві та конфліктує з поліцією: "Вас хто сюди покликав? Заберіть його до в'язниці взагалі" - Цензор.НЕТ 7957
При попытке попасть в квартиру на защиту Пасак стал нардеп Илья Кива, который приехал по его словам "по призыву совести".
Очевидно, что приезд Кивы был заранее спланировал бывшей собственницей, чьи интересы он лоббирует. Интересно что Пасак на прошлой неделе была лишена водительских прав за очередное вождение в нетрезвом виде.

Нардеп ОПЗЖ Ківа не дозволяє власнику вселитися в квартиру в Києві та конфліктує з поліцією: "Вас хто сюди покликав? Заберіть його до в'язниці взагалі" - Цензор.НЕТ 7004

Также Юлия проживает с бывшим мужем, который является ее поручителем по кредиту и вместе с ним они учередили религиозную организацию "Церковь Христа".

При этом в Юлии есть свой дом в Межигорье и она не только сооснователь нетрадиционной церкви и журналист, но также активно продает: омолаживающие крема, интимные гели для женщин и мужчин , картины разных художников и сдает в аренду элитные залы на Подоле
Кроме этого, Юлия Пасак это дочь журналиста http://labs.journ.univ.kiev.ua/spring2017/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87/ Виктора Владимировича Пасака , который является Заслуженным журналистом Украины.
показать весь комментарий
03.05.2020 11:33 Ответить
я рыдать и рвать на грудной клетка валласа! аткуда у такой жабы ребенак? она ведь трансвестит
показать весь комментарий
03.05.2020 15:04 Ответить
чергова лиса авакінська мерзота
показать весь комментарий
03.05.2020 16:43 Ответить
а зачем платить полную цену за квартиру, если можно дать взятку мусорыдлам, нотариусу и программисту системы торгов, за 10к+- баксов можно себе нарисовать квартиру в Киеве.
показать весь комментарий
03.05.2020 21:04 Ответить
10к мусорам, 10к админу, 10к нотариусу, 10к адвокату, 10к покупка. Экономия...
показать весь комментарий
04.05.2020 00:34 Ответить
Ну так 17-річний це майже повнолітній. Через рік можна по суду висіляти. Як раз поки собере документи та суддю назначать - вже і викидати з квартири можна
показать весь комментарий
03.05.2020 23:20 Ответить
Так нема кого виселяти раз ніхто не прописаний
показать весь комментарий
04.05.2020 01:17 Ответить
Если бы у полиции были права и объязаности как в Европе или не дай Бог как в США, то мы бы уже забыли бы кто такой Кива.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:49 Ответить
Страница 2 из 2
 
 