Нардеп ОПЗЖ Кива не позволяет собственнику вселиться в квартиру в Киеве и конфликтует с полицией: "Вас кто сюда позвал? Заберите его в тюрьму вообще". ВИДЕО

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива препятствует законному собственнику квартиры вселиться и конфликтует с полицией.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал законный собственник квартиры Андрей Чорноус.

Он также подробно рассказал, как стал собственником указанной квартиры.

В частности 9 января 2020 года он был признан победителем торгов по лоту No 395329, (ИПОТЕКА. Двухкомнатная квартира No 101, общей площадью 57.30 кв.м., находится по адресу: г.. Киев, проспект Героев Сталинграда, 20) и вскоре получил свидетельство на право собственности.

После этого оказалось, что хотя квартира и находилась в ипотеке с 2007 года, в 2016 году бывшая собственница Пасак Ю. прописала по указанному адресу себя и несовершеннолетнего сына. Кроме этого, 31.01.2020 года Пасак Ю. заключила договор охраны квартиры с оболонским отделом полиции охраны.

В свою очередь Андрей Чорноус 29.02.2020 года получил Выписку из Реестра территориальной громады Киева о зарегистрированных лицах в жилом помещении по адресу: г.. Киев, пр-т Героев Сталинграда, д. 20 кв. 101, согласно которым на 29.02.2020 года зарегистрированные лица по указанному адресу отсутствуют.

"Я купил на СЕТАМе (системы электронных торгов арестованным имуществом. - Ред.) на публичных торгах квартиру для жизни. Сейчас там никто не прописан. Я - единственный собственник - попытался туда заехать. Пришлось вызвать полицию и мастера. При открытии дверей обнаружилось, что там три человека. Среди них бывшая собственница и ее 17-летний сын. Кроме того, что все они кричали, приехал еще народный депутат Илья Кива. На вопрос, почему он приехал, он ответил, что "по зову совести". Он начал угрожать всем ответственностью, кричать о рейдерстве, бросаться на полицейских, на меня как на нового собственника, довел до слез мою жену", - рассказал Андрей.

Он также отметил, что народный депутат в присутствии всех послал его как собственника квартиры "на х#й" и замахивался на адвоката. При этом Киву сопровождали два человека, которые снимали его на видео для Инстаграма.