"Слуга народа" Холодов: Тищенко нужно заплатить штраф в 17 тысяч гривен и извиниться перед народом Украины. ВИДЕО

Карантин должен быть одинаковым для всех. Несправедливость порождает недоверие ко всем, к партии и президенту, и вызывает такие события, как в Черкассах.

Такую уверенность высказал в Facebook депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов, передает Цензор.НЕТ.

"Хотел бы официально отреагировать на ситуацию, которая сложилась с Николаем Тищенко и его рестораном "Велюр" И хотел бы сказать, что, наверно, если справедливость одна для всех, то Николаю Тищенко следовало бы заплатить не такие уж большие для него деньги 17 тысяч гривен и публично извиниться перед коллегами и перед народом Украины", - подчеркнул нардеп.

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.

карантин (16729) рестораны (279) Холодов Андрей (77) Тищенко Николай (338) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+38
Ви всі в СН повинні вибачитися перед народом України, після чого здриснути в ростов.
02.05.2020 20:51 Ответить
+30
"Слуга народа" Холодов: Тищенко нужно заплатить штраф в 17 тысяч гривен и извиниться перед народом Украины - Цензор.НЕТ 3787
02.05.2020 20:54 Ответить
+25
Штраф 17000? А вернуть 2 миллиона $ + проценты которые набежали бы за 13 лет когда он кинул банк ?
02.05.2020 20:55 Ответить
Тищенко нужно гнать ссаными тряпками обратно на тот рынок с которого он вылез как рэкетир в 90-е.
02.05.2020 23:04 Ответить
только Тищенко?
03.05.2020 05:52 Ответить
Разразі мєня понос!!!!
02.05.2020 23:53 Ответить
побежали крысы с корабля, пи*да блиЗЕнько
03.05.2020 00:04 Ответить
ростов ждет!
03.05.2020 00:06 Ответить
Жаба гавкнула на гадюку. А потом - слилась с ней в экстазе...
03.05.2020 00:55 Ответить
Нахер пошйл со своим Тищенко, Зеленским, Слугами Народа и своими извинениями.
Мусора проверяли работу ресторана и официально сообщили, что ресторан не работает.
03.05.2020 05:51 Ответить
Придурок,а почему не обьяаили карантин,когда 30тыс. человек с открытой формой туберкулеза( после "рехформы"+ закрытия тубдиспанцеров) вышли в народ? Почему нет карантина для рака,в Украине миллион больных и они(95%) умрут,не 160 тыс,а 950. Где же Ваша забота в этих случаях,гандоны? И почему сетям( Герегам) можно,а фермерам НИЗЗЯ? Почему ЛОМБАРДАМ( самым необходимым) можно? Почему гандоны? Там,между прочим миллионы людей контактируют(в сетях) а заражений единицы.тогда зачем ВАШ карантин? Что бы забрать НАШИ права? ВЫ *********(ВСЕХ) ,которые разгромили медицину( профилактика прежде всего) привлеките- это первый шаг к справедливости! Далее привлеките- всех,кто разгромил ГОСПРЕДПРИЯТИЯ,производящие медоборудование отечественное( и в таком случае сделал Украину полностью импортозависимой в чувствительной сфере) Наказать ВСЕХ причастных к НЕ обучению,отсутствию штата медработников,работающих на ИВЛ,например? МОЗ нужно что бы лекарствами торговать м лицензии продавать? Где МОЗа ответственность за ситуацию( ПРЯМАЯ)? А чучело мера винит! Чучело, мер это глас народа.Ваш карантин ФИКЦИЯ,он добивает экономику и людей и главное НЕЗАКОННО отбирает наши ПРАВА. В Украине черезвычайное положение? Нет. Тогда почему поражены наши права причем ПРОИЗВОЛЬНО по выбору КАКИХ ТО персонажей? Кто им на эти действия дал полномочия? Это что за беспредел узаконенный? А примут люди ВСЕ кто причастен БЫЛ и СЕЙЧАС должны ответить за ЭТИХ людей! Принимали бюджеты с отсутствием финансирования науки,медоборудование,социальной медицины( при этом по 200млрд,дотаций олигархов,налоговые каникулы и рассрочки) отвечайте ГАНДОНЫ за свои решения,почему отвечаем МЫ?
03.05.2020 05:52 Ответить
Это шутка такая или стеб над наридом?
03.05.2020 08:29 Ответить
