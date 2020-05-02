"Слуга народа" Холодов: Тищенко нужно заплатить штраф в 17 тысяч гривен и извиниться перед народом Украины. ВИДЕО
Карантин должен быть одинаковым для всех. Несправедливость порождает недоверие ко всем, к партии и президенту, и вызывает такие события, как в Черкассах.
Такую уверенность высказал в Facebook депутат от "Слуги народа" Андрей Холодов, передает Цензор.НЕТ.
"Хотел бы официально отреагировать на ситуацию, которая сложилась с Николаем Тищенко и его рестораном "Велюр" И хотел бы сказать, что, наверно, если справедливость одна для всех, то Николаю Тищенко следовало бы заплатить не такие уж большие для него деньги 17 тысяч гривен и публично извиниться перед коллегами и перед народом Украины", - подчеркнул нардеп.
Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, не взирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.
Мусора проверяли работу ресторана и официально сообщили, что ресторан не работает.