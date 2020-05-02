Журналист Кныш вызвал полицию на место ночных гуляний молодежи в Харькове; когда правоохранители уехали, мужчину избили. ВИДЕО+ФОТО
Ночью 1 мая журналист и специалист по кибербезопасности Никита Кныш снимал нарушителей карантина на парковке возле станции метро "Научная" в Харькове, где любит проводить время "золотая молодежь".
Как сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко, медийщика побили после того, как он позвонил в полицию, информирует Цензор.НЕТ.
"На видео видно, что Никита Кныш представляется журналистом и задает молодежи вопрос о нарушении ими карантина. Кто оправдывается, кто отказывается отвечать или оскорбляет журналиста. После съемки сюжета Никита вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке", - отмечает Томиленко.
По словам журналиста, через несколько секунд после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники также отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Кныш снова вызвал полицию и поехал в больницу снимать побои.
В пресс-службе облуправления полиции сообщают, что следователь внес сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Также правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории - обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего. Сам он "с ушибами тела и лица" обратился за помощью в больницу.
Никита Кныш в Facebook уточнил, что "со здоровьем все ок, пара синяков, жить буду", "абсолютно все вещи найдены без полиции и других силовиков", а кроме того, "скорее всего у этой истории не будет продолжения", так как он не доверяет полиции.
Мне только непонятно зачем этот Кныш взял с собой на рейд рюкзак с ноутом? Почему не унёс ноги сразу после отвала мусоров? Как будто он не понимал к кому он идёт и чем это может кончится.
Зачем это было снимать? Он думал что реально будет иначе? Или что его не тронут если он "журналист"?
Если он хотел "разобраться" с ними и чтобы они не шумели, то нужно было с этого начинать, а не вопросы в стиле "какая завтра погода" задавать бухих и под кайфом имбецилам задавать. И в кармане должен быть как минимум перцовый балончик, а лучше нож. Или бита в руке. А если яиц нету или считаешь силы совсем не равные ты 1 их 20, то нечего начинать
Падло-жулик прикинулся журналистом (что есть уголовно наказуемое мошенничество) и занялся стукачеством по ущемлению прав граждан Украины (пусть малолетних).
Гниду урыть там нужно было.
А Цензор пиарит падлу...
А что ты за гавно и откуда вылезло что называешь людей имбицилами, ущербный?
Кем ты себя возомнило?
Ни журнашлюшку решившего пропиариаться на сдыхающей теме дурантина, ни малолетних бухих дебилов, ни ментов.
А что менты должны были нарушать законодательство, как в Киеве гоняясь за человеком, переплышим речку?
Наверно врули ему сразу, он перестал бы шукать преключений на пятую точку...