Журналист Кныш вызвал полицию на место ночных гуляний молодежи в Харькове; когда правоохранители уехали, мужчину избили. ВИДЕО+ФОТО

Ночью 1 мая журналист и специалист по кибербезопасности Никита Кныш снимал нарушителей карантина на парковке возле станции метро "Научная" в Харькове, где любит проводить время "золотая молодежь".

Как сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко, медийщика побили после того, как он позвонил в полицию, информирует Цензор.НЕТ.

"На видео видно, что Никита Кныш представляется журналистом и задает молодежи вопрос о нарушении ими карантина. Кто оправдывается, кто отказывается отвечать или оскорбляет журналиста. После съемки сюжета Никита вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения. Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке", - отмечает Томиленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисова требует от полиции беспристрастно расследовать избиение Кутепова

По словам журналиста, через несколько секунд после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники также отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами. Кныш снова вызвал полицию и поехал в больницу снимать побои.

Журналист Кныш вызвал полицию на место ночных гуляний молодежи в Харькове; когда правоохранители уехали, мужчину избили 01

Журналист Кныш вызвал полицию на место ночных гуляний молодежи в Харькове; когда правоохранители уехали, мужчину избили 02

Также читайте: 23-летний парень на Одесчине избил полицейского из-за замечания об отсутствии маски. Инспектор госпитализирован с закрытой ЧМТ

В пресс-службе облуправления полиции сообщают, что следователь внес сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества. Также правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения. При обследовании прилегающей территории - обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего. Сам он "с ушибами тела и лица" обратился за помощью в больницу.

Никита Кныш в Facebook уточнил, что "со здоровьем все ок, пара синяков, жить буду", "абсолютно все вещи найдены без полиции и других силовиков", а кроме того, "скорее всего у этой истории не будет продолжения", так как он не доверяет полиции.

Журналист Кныш вызвал полицию на место ночных гуляний молодежи в Харькове; когда правоохранители уехали, мужчину избили 03

Также смотрите: Полиция нашла через соцсети и вручила подозрение пьяному таксисту, который разбил нос женщине-продавцу в киевском магазине. ВИДЕО

избиение (9862) карантин (16729) Нацполиция (16771) СМИ (3857) Харьков (7747) Томиленко Сергей (8) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+59
Аваков, для кого-то карантин, а для кого-то нет? И почему твои менты не разобрались и бросили журналиста одного с подонками?
02.05.2020 22:20 Ответить
+43
- Товарищ милиционер, мне угрожают убийством!... Я хочу подать заявление...
- Ну, ещё же не убили?

- Нет...
- Ну, вот как убьют, тогда и приходите...
02.05.2020 22:21 Ответить
+26
Конечно карантин профанация для быдла. Мэр Черкасс единственный кто набрался мужестов это показать, но продажные журнашлюхи и грантоеды пытаются это свести к его политической борьбе. Но в этом есть и плюс, сейчас хорошо видно по этой истории кто есть кто из так называемой элитки и лидеров мнений.
02.05.2020 22:26 Ответить
С таким подходом и с такими мудаками как ты мы еще долго оккупированые территории не вернем.
Вот он, харьковский генофонд, Господи прости... Журналист разумеется сделал правильно, что осветил это безобразие, это отношение безмозглых сопляков к соблюдению карантина. Менты конечно же прекрасно знают, чьи детки тусят каждый вечер на Научке.

Мне только непонятно зачем этот Кныш взял с собой на рейд рюкзак с ноутом? Почему не унёс ноги сразу после отвала мусоров? Как будто он не понимал к кому он идёт и чем это может кончится.
А какой нах журналист? Жулик, что представился журналистом.
Є різні збочення...
Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили - Цензор.НЕТ 931
дай угадаю, этот Кныш тоже за Зелю топил?
Явное гавно - явно за зелю тянет...
Какой-то слишком наивный\тупой этот "журналист". Исход того, что он провоцировал этих торчков был заведомо ясен. И реакция ментов тоже....

Зачем это было снимать? Он думал что реально будет иначе? Или что его не тронут если он "журналист"?
Если он хотел "разобраться" с ними и чтобы они не шумели, то нужно было с этого начинать, а не вопросы в стиле "какая завтра погода" задавать бухих и под кайфом имбецилам задавать. И в кармане должен быть как минимум перцовый балончик, а лучше нож. Или бита в руке. А если яиц нету или считаешь силы совсем не равные ты 1 их 20, то нечего начинать
Називається "Не сунь свого носа".

Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили - Цензор.НЕТ 3868
Журналіст Книш викликав поліцію на місце нічних гулянь молоді в Харкові; коли правоохоронці поїхали, чоловіка побили - Цензор.НЕТ 4602
А зеленский проглотил. Вот так он будет защищать своих
Все это фигня, главное было остановить экономику и метро
Зеленскому приготовиться..
Сам напросился. Стоят себе люди, общаются. Какого он к ним полез, его туда звали ? Или он представитель власти ? Быдло влезло в чужую компанию, начало провоцировать, корочкой тыкать. Мало дали.
"...журналист и специалист по кибербезопасности Никита Кныш..." - это как - типо сантехник-поэт?

Падло-жулик прикинулся журналистом (что есть уголовно наказуемое мошенничество) и занялся стукачеством по ущемлению прав граждан Украины (пусть малолетних).

Гниду урыть там нужно было.
А Цензор пиарит падлу...
Карантин должен быть научно обоснованным и на основании научно-обоснованных рекомендаций. А не то что какое мурло вместе с соплями урода занимаются узурпацией власти и дерибаном бюджета под видом того, что моча в голову стукнула назвав это "карантином".
Прежде всего должны быть привлечены полицейские, которые не выполнили свои служебные обязанности и не наказали имбицилов - нарушающих какрантин
Прежде всего должны быть привлечены ******, нарушившие конституцию и узурпировавшие власть для личной наживы.

А что ты за гавно и откуда вылезло что называешь людей имбицилами, ущербный?
Кем ты себя возомнило?
А Аваков давно должен быть как минимум уволен
Не поддерживаю никого.
Ни журнашлюшку решившего пропиариаться на сдыхающей теме дурантина, ни малолетних бухих дебилов, ни ментов.
А какой это журналист? Это жулик, представившийся журналистом.
А что менты должны были нарушать законодательство, как в Киеве гоняясь за человеком, переплышим речку?
В кайкавє ,нажаль,зашкальний йододифіцит ,а тому там не тільки у гєпи,зайцевої,а у цього індивіда мозок на карантині все життя!
Удивительно, по идее нарушители должны были выразить ему благодарность.
Полиция? Знаете, был такой журналист, Георгий Гонгадзе. Он умер ужасной смертью. Его убили и отрезали ему голову. И знаете, кто это сделал? Генерал полиции. Вот вам и ответ на вопрос, можно ли доверять полиции.
Удивительно шо ему не врулили помеж рог сразу после фразы - Че делаете здесь???
Наверно врули ему сразу, он перестал бы шукать преключений на пятую точку...
Он брал интервью, не слышал слово "интервью", нет?
А мне вот насрать на здоровье тех кто там собирается и тем более на здоровье их родных и близких, болеть или не болеть это их личное дело, один минус - они могут занять в больнице место НОРМАЛЬНЫХ людей!
Ща ещё Антонина Г. вылезет с гневным изобличением - фсе при делах борются за то, чтобы быдло было в стойле...
быдло гуляет
Является ли парковка общественным местом? Врядли. Следовательно к ней нельзя применять карантинные требования, которые сами по себе являются незаконными. Журнализд - обычный провокатор, стукач и, наверное, гей.
Давай твоих родных будут избивать, грабить, а тех, кто словит и опознает говноедов - ты назовешь стукачами?
Жаба задавила смотреть как кто-то гуляет, кладя на идиорантин, стуканул, получил в глаз - какое "избиение"?!
Давай твоих родных будут избивать, грабить, а тех, кто словит и опознает говноедов - ты назовешь стукачами?
ЛОХ - ЭТО СУДЬБА! Если проблема в ШУМЕ, то никто не мешает поставить хорошие пластиковые окна, но его на самом деле не это беспокоит, просто хочется быть "важным" /или хотя бы, чтоб замечали или обращали внимание/ + чувство зависти и злости, что не может себе позволить многое, по сравнению с другими! Что касается "законов" и полицаев, то это полная неадекватность по отношению к РЕАЛИЯМ, в которых проживает /не в сказке и не в утопии/, функция служивых палканов служить хозяевам, с чьих рук кормятся и жирные объедки с чьих столов подъедают, а овец и баранов защищают лишь как имущество, с которых можно стричь шерсть и сдирать шкуру. И последнее, если не способен за себя постоять и дать сдачи, то не лезь на рожон и не ищи га жопу приключений!
На контору надеяться нельзя, потому что набрали ссыкливое турок сельское быдло на 99%. 2-3 шт. осколочных гранаты в это кубло, и больше никто не соберётся. А то что будут потери, это да, но войны без потерь не бывает,у нас и так идёт война. Так что запишим в герои, а живые задумаются. Жаль что мало в наше время людей кто был в Афганистане....
А во Львове щедро https://korrespondent.net/city/lvov/4156988-vo-lvove-ulychnyi-muzykant-poplatylsia-za-russkye-pesny раздают русскоязычным музыкантам , за https://www.youtube.com/watch?v=*********** песни ...
