82 846 364

Зеленскому, Дмитруку, Леонову надо посмотреть заявление сгоревшего в Доме профсоюзов Кушнарева, прежде чем сожалеть о "жертвах", - Бутусов. ВИДЕО

Депутаты Верховной Рады Артем Дмитрук и Алексей Леонов возложили цветы предателю Геннадию Кушнареву, который умер за то, чтобы Одесса стала "русским городом". И это знание не мешает им получать зарплату из бюджета Украины.

На это в Facebook обратил внимание главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал видео, записанное в апреле 2014 года в Одессе.

"В маске выступает и открыто угрожает убийствами и расправами над гражданами Украины Геннадий Кушнарев - один из главарей Антимайдана Одессы. Кушнарев был одним из организаторов нападения на украинскую демонстрацию на Греческой 2 мая 2014-го, и задохнулся насмерть при пожаре в Доме профсоюзов", - объясняет журналист.

На записи слышны слова Кушнарева: "Пока жив Ярош и ему подобные, мы будем существовать и будем бороться всеми возможными способами и в Одессе в том числе. Буду отстреливать их как последних собак. Напоминаю: Одесса - русский город, Одесса - город-герой".

Бутусов отмечает, что видеозапись опубликована "для просмотра президенту Зеленскому и его "слугам" - депутатам Артему Дмитруку и Алексею Леонову, которые сегодня возложили цветы в память о Кушнареве и его сообщниках".

"Нет, вы только представьте - народные депутаты Украины возлагают цветы предателю, который умер за то, чтобы Одесса стала "русским городом", и ничего у них в голове не заклинивает, и зарплату они в Раде получают из бюджета Украины! Это кто там в Доме профсоюзов невинные жертвы? Это о них вы скорбите - хотите, чтобы в Одессе стреляли, убивали, и превратили в "русский город"?", - задает вопрос Бутусов.

"Смотрите, запоминайте, думайте, прежде чем говорить, что вы не знаете, кто же спровоцировал столкновения в Одессе! Повышайте образовательный уровень, не оскорбляйте своими невежественными заявлениями в духе пророссийской пропаганды память настоящих Героев Украины, которые остановили российскую агрессию и дали вам возможность усесться в свои кресла. Власти надо учиться быть достойной своих граждан, которые рискнули собой и спасли Одессу 2 мая от таких, как Кушнарев, чтобы сохранить Украину как государство", - подчеркивает журналист.

Зеленскому, Дмитруку, Леонову надо посмотреть заявление сгоревшего в Доме профсоюзов Кушнарева, прежде чем сожалеть о жертвах, - Бутусов 01

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексей Леонов и Артем Дмитрук возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибла группа сепаратистов в ходе противостояния со сторонниками Евромайдана.

+108
Зеленскому и "слугам народа" Дмитруку и Леонову полезно посмотреть заявления одного из главарей Антимайдана Одессы Кушнарева, что Одесса - "русский город", - Бутусов - Цензор.НЕТ 9300
02.05.2020 23:10 Ответить
+84
Сегодня 2 мая, пятая годовщина трагического пожара в Одесе - в котором сгорело 42 сепаратиста и еще 125 получили ожоги. Не хочу показаться кровожадным, но тем не менее считаю, что эта трагедия была для Одессы меньшим злом - чем то которое для этого города заготовило Пуйло…
Но обо всем по порядку: Пуйлу конечно же, был мало интересен депрессивно-криминальный Донбасс… власти Московии собирались использовать его - как трамплин для захвата промышленного юго-востока Украины, а если повезет, то и всей территории Украины. И в первую очередь их интересовали: Днепропетровск с самым крупным в мире заводом по производству ракет, Харьков с самым крупным в мире танковым заводом и Одесса +Черноморск с самым крупным в бывшем СССР портовым комплексом. Однако после удачного гопстопа «крымнаш» - наглость перестала помогать Пуйлу и его кремлевской банде…
…в Днепропетровске - закаленный в рейдерских боях жидобандеровец Беня Коломойский, нагло обозвав Пуйло шизофреником - зашугал всю рашистско-сепаратистскую тусовку, не дав ватникам даже близко подойти к ОГА, МВД, СБУ чтобы объявить там очередную фейковую республику…
…в Харькове - сепаратисты, пользуясь бездействием местной милиции, сумели захватить ОГА и объявить ХНР... однако министр МВД Аваков - не захотел дарить Московии свой родной город и послал туда единственный на то время преданный власти милицейский спецназ, Винницкий полк «Ягуар», который взял штурмом ОГА, захватив в плен «руководство» ХНР и сотню самых активных сепарюг, а после этого несколько дней добросовестно молотил дубинками идущих на штурмы ОГА, МВД и СБУ колорадов - пока засланные Московией гастролеры не сбежали домой за поребрик, а местные сепарюги не забились по норам…
Осталась Одесса, в которую к началу мая, через Приднестровье уже завезли достаточное количество боевиков, целью которых был захват зданий органов власти и объявление марионеточной Одесской Народной Республики - после чего планировалось завести из того же Приднестровья, вооруженные отряды, оружие и боеприпасы (со времен СССР, там сохранились огромные воинские склады). А дальше по сценарию луГандона: морские «гумконвои» из Крыма с замаскированными под отпускников российскими военными, с танками, артилерией, РСЗО и прочим тяжелым оружием в том числе и ПВО. Для обеспечения этих гумконвоев к началу весны, Московия перебросила в Черное море из Балтийского и Северного морей - все большие десантные корабли которые имелись на тот момент на плаву, в том числе: «Королев», «Саратов», «Ямал», «Калининград» и «Минск» и другие. Присутствие которых в Крыму весной 2014 года, можно объяснить - только планами организации морских «гумкомвоев» в захваченную ихтамнетами Одессу.
Но в отличие от луГандона, в Одессе проживает большое количество, проукраинского населения, которое могло оказать сопротивление захватам госучреждений необходимых для объявления марионеточной республики. Поэтому стратегами из ФСБ/ГРУ/СВР, было принято решение - сначала убийствами и расправами затерроризировать наиболее активную часть патриотически настроенных активистов - а уже после их деморализации захватывать ОГА, МВД и СБУ и объявлять ОНР. Для проведения акции устрашения, было принято решения жестокого разгона «Марша единства Украины» - который запланировали провести ультрас клубов Черноморец (Одесса) и Металлист (Харьков). Сформировав несколько ударных колон, колорадские боевики под прикрытием одесской милиции, около 14-00, 2-го мая 2014 года, неожиданно нападают на колону участников марша единства, и применив огнестрельное (в том числе автоматическое) оружие - убивают 6 человек и ранят множество украинских демонстрантов и прохожих. Однако организаторы этого побоища недооценили боевой дух украинских ультрас и представителей самообороны майдана, которые к тому времени уже имели колоссальный опыт уличных боев - поэтому даже безоружными сумели одержать победу над завезенными из ватного мира вооруженными агрессивными алкашами. В результате пятичасовых уличных боев - ультрас и майдановцы разогнали и частично пленили (передав продажной милиции) сепаратистов, погнав остальных к Куликовому полю - где находился их палаточный городок. Преследуемые остатки сепаратистов - взломали двери и укрылись в доме профсоюзов. После чего, принялись прямо в здании разливать бензин в бутылки и забрасывать «коктейлями молотова» осадившую их самооборону и ультрас - в результате чего на одном их верхних этажей пролилось много бензина, что привело к возникновению пожара в котором и сгорели 42 боевика-сепаратиста, в основном прибывших из Московии и Приднестровья.
Реагируя на пожар, власти направили в Одессу нового губернатора Палицу (из боевой рейдерской дивизии ПриватБанка) который: прикрыл границу с Приднестровьем и заменил скупленное Московией руководство областных и городских МВД и СБУ - в результате чего колорадское движение осталось без ментовской «крыши».
После трагедии 2 мая, сепаратистское движение в Одессе резко пошло на убыль. Колорадские активисты, которые ранее открыто собирались на улицах Одессы в банды штурмовиков и терроризировали проукраинское население города - теперь сами были деморализованы, большая их часть сбежала за поребрик, а остальные спрятались в глубокое подполье. О штурме ОГА, МВД, СБУ и провозглашении очередной придуманной в Кремле фейковой республики, уже не могло идти речи…
Так что хер с ними, с теми погорельцами… потому что ИМХО: если бы тогда не удалось остановить сепаратистский шабаш в Одессе - сегодня Украине, пришлось бы воевать на два фронта, что повлекло бы за собой намного больше жертв среди невинных людей…
P.S. А теперь представьте - в Донецке в 2014 году: Захарченка, Плотницкого, Моторолу, Гиркина, Ходаковского и еще пару десятков сепаров, загнали в здание ОГА и сожгли… А сегодня в 2020 году: Аэропорт выполняет рейсы в Дубай, Шахтер принимает Лигу европейских чемпионов на ДонбассАрене, все предприятия работают, строятся новые дома, нет комендантского часа и народ смеясь гуляет по улицам…
И ГДАВНОЕ 12 000 ЧЕЛОВЕК ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ!
Очень даже справедливая цена!!!
02.05.2020 23:32 Ответить
+82
Зеленскому и "слугам народа" Дмитруку и Леонову полезно посмотреть заявления одного из главарей Антимайдана Одессы Кушнарева, что Одесса - "русский город", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5167
02.05.2020 23:08 Ответить
Гарна компанія - депутанти, які на українські гроші славлять вбивць українців, презик, який обмінює обвинуваченого, щоб потім патетично гундосити - "треба знайти винуватців" і поклонська-зрадниця, яка славить такого презика. ТЬХУ!!!
03.05.2020 08:54 Ответить
Виступи обісцяного Клоуна вже давно не дивлюся і не читаю, так само як ї його зеленого малороського лайна, яке він протащив у владу. А от за виступами медійних і публічних "гірше не буде" патріотів і "патріотів" відслідковую - ніхто з них ще не покаявся, мов би те лайно, яке вони вибрали, рік назад квітло і пахнуло, а "потом что-то пошло не так". Ну-ну, коли вас будуть саджати за медійну підтримку "українського неонацизму" і "жидобандерівщини", я і оком не моргну - "бачили очі, що купували" (Білецькому, Бігусу особливий "привіт").
03.05.2020 09:09 Ответить
В якій країні ще таке можливо ? треба позбавити цих слуг мандата ,адже чим далі тим стає зрозумілішим хто такі ці слуги і який народ вони представляють .
03.05.2020 09:21 Ответить
Такое впечатление что Зе и гену кушнарёва ставил на "трон",один и тот же человек или спецслужба!!!! Оба маленьких шпендика и красавчика,оба умеют речуги толкать .... и оба гуманитария(клоун и архитектор)!!!И оба сцикливые!!!Взять того же Гену(одесского чёрного ленина )-за ним офуенная сила и момент "славы" ...а он напялил маску и очки!!!
03.05.2020 09:45 Ответить
Знов президент обісрався по самі вуха . Блін . Шо ми вибрали ?
03.05.2020 09:58 Ответить
Сейчас, когда наши солдаты убивают рашистских оккупантов на Донбассе, у нас даже сомнений нет, что они - Герои Украины, защитники.
Точно также были и есть Героями те, кто отстоял Одессу . Честь им и хвала!
А коллаборантам - тюрьмы, смерть и вечное презрение.
И судить их нужно по законам ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, А НЕ МИРНОГО.
03.05.2020 10:02 Ответить
Бутусов, а ты думаешь оно там посмотрит и что-то увидит? Если глазки пилоткой мандельской обшиты, что ж оно там увидит?
03.05.2020 10:06 Ответить
шашлычек из питора с рускайизычнай челюстью сделали. и это правильно. тока хто ж типерь снегирей защитит? ...
03.05.2020 10:06 Ответить
Бутусов респект. Царство Небесное, погибшим нашим гражданам, которые встали против сруцкого мира.
03.05.2020 10:23 Ответить
Верно.Патриоты сделали то,что не делало государство.
03.05.2020 17:30 Ответить
Зебил и слуги уродов сейчас откровенно пренебрегают украинцами и пресмыкаются перед малоросами - маски сорваны.
Зебилы - откровенные враги Украины! Их главная цель - уничтожение государственности Украины.
03.05.2020 10:26 Ответить
Бутусов ше не второпав шо слуги нарота за "урускій мір"? То вони й поминають своїх героїв - кушнарьових і павлових с толстимі
03.05.2020 13:41 Ответить
СБУ, как всегда, как рот в воды набрало... Хотя есть работа по 111-й статье.
03.05.2020 10:30 Ответить
Згоден з Бутусовим крім неукраїнської!
Ще раз звертаю увагу всіх русскаїзичних патріотів!!!

Олег Чистопольцев
Вчора ·

Цей допис багатьом буде неприємним, незручним.
Але я його напишу.
Бо часто саме з усвідомлення проблеми починається її вирішення.
Багато, хто знає, що я перейшов на українську і зараз активно "топлю" за неї.
І мені часто доводиться чути таке - тобі ж та багатьом російськомовним громадянам України язьік не завадив піти її захищати. Тому типу https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 #какая_разница
Так, я й багато (більшість) моїх побратимів на початку війни були російськомовними. Згодом, зрозумівши важливість мови, багато хто перейшов на українську.
Чому?
Тому, що усвідомили те, що з одного боку ти воюєш з росією (з рускім міром), а з іншого ти його підтримуєш послуговуючись російською. Війна вона ж точиться не тільки фізично, а й ідеологічно. І цей, другий напрям також ДУЖЕ важливий.
Однією з причин війни, яку оголосив путін є захист російськомовного населення України. І взагалі ми ж типу один народ. Це нас коварньій запад поссорил та т.п. І багато українців самі це не усвідомлюючи це підтримують говорячи російською.
Чому російськомовні не переходять на українську? В більшості випадків тому, що поводяться на https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B0 #какая_разніца й тому, що ліниві. Так, перейти на українську це важче ніж вивчити гімн, одягти вишиванку чи зробити патріотичне татуювання. Але це потрібно робити. Й для цього все є - курси онлайн і офлайн, додатки/застосунки, телеграм канали, все більше й більше з'являється якісної літератури українською. Читайте, слухайте українську - підвищуйте словниковий запас, спробуйте писати українською. Через певний час ви й думати почнете українською.
В Україні є багато прикладів переходу на українську. Серед відомих людей це наприклад Yanina Sokolova, Sergii Ivanov, Валерій Ананьєв
Нажаль багато публічних людей, які позіціонують себе патріотами послуговуються російською. Чому вони це роблять? Можливо їм так просто зручніше, чи заради більш широкої аудиторії й більшої особистої вигоди та т.п. Але факт - вони тим самим підтримують рускій мір/ми один народ
Не беріть з них приклад - https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83 #ПереходьНаУкраїнську бо
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D1%94 #Різниця_Є
03.05.2020 10:38 Ответить
Зеленському, Дмитруку, Леонову треба подивитися заяву згорілого в Будинку профспілок Кушнарьова, перш ніж шкодувати про "жертви", - Бутусов - Цензор.НЕТ 2385
03.05.2020 10:40 Ответить
Зеленському, Дмитруку, Леонову треба подивитися заяву згорілого в Будинку профспілок Кушнарьова, перш ніж шкодувати про "жертви", - Бутусов - Цензор.НЕТ 7924
03.05.2020 11:27 Ответить
"Однією з причин війни, яку оголосив путін є захист російськомовного населення України". Именно поэтому писал, пишу и буду писать по-русски, хотя прекрасно понимаю украинский язык
Зеленському, Дмитруку, Леонову треба подивитися заяву згорілого в Будинку профспілок Кушнарьова, перш ніж шкодувати про "жертви", - Бутусов - Цензор.НЕТ 6996
03.05.2020 13:18 Ответить
тіпа, будєш подмахівать
03.05.2020 13:46 Ответить
цепочка твоїх рассуждєній от посила до резюма сільно оборвана - полностью отсуцтвуйєт.
03.05.2020 13:49 Ответить
уж какая есть. Никогда не забуду видео, когда наши вошли 02.05.2014 в сгоревший дом профсоюзов сразу после пожара, при этом все говорят по-русски, и какая была реакция на это (русскую речь над скрюченными трупами защитников русскоязычных) на сайтах типа русвесны
03.05.2020 14:31 Ответить
ага, то тобі хочеця понравитись посєтітєлям сайтов тіпа русвєсни
03.05.2020 17:45 Ответить
їхня логіка на твой йєзиґ така: адін йєзиґ - адін нарот - адін райх - адін хвюрєр! Ну і, бєй бандеравцев - у ніх даже нєт свойєго ізика!
03.05.2020 17:51 Ответить
фронт війни за Україну проходить через кожного з нас - наскільки ми станемо українцями, настільки Україна вистоїть. У нас відібрали рівно ті території, які ми віддали йєзику
03.05.2020 13:45 Ответить
Я російську забув би тільки за те , що нею спілкується мордор
02.05.2021 16:27 Ответить
А чего вы обсуждаетесь?
Если не помните - напомню по соцопросу 50% избирателей Зеленского "за" вступление в НАТО, а 50% - "против".
Как вы думаете, что из себя представляют те, кто против вступления?
03.05.2020 10:48 Ответить
сепары, малоросы-вата, быдло
03.05.2020 10:57 Ответить
Это пенсионеры в основном.Армия голосов.Постоянная армия заметьте.
03.05.2020 11:32 Ответить
я считаю, в наших условиях, нужно сделать в Украине так: не платишь налоги - не имеешь права голосовать. голосуют только те, кто платит налоги!
03.05.2020 11:35 Ответить
Цветы пенсионеры принесли?....глаза открой
03.05.2020 12:09 Ответить
я сказал это не об этой конкретной ситуации а в общем и целом. пенсы не заинтересованы в реформах и переменах. они выберут популистов которые им предложат надбавку побольше и все. а пенсов много, и они могут оказаться решающей частью на выборах. откуда государство возьмет эти деньги их не парит, от слова вообще!. тем кто платит налоги не все равно на что они будут потрачены. просто и коротко
03.05.2020 12:49 Ответить
Где ты видел пенсионеров в Слуге народа...молодёжь обдолбаннак
03.05.2020 12:06 Ответить
Одесса- Это Украина!!!!
Просто так много сепаров и воров!!!! Или просто идиотов как это орущее пугало!!!!
У нас есть СБУ!!!! Пусть работают.
03.05.2020 11:17 Ответить
Щось наше СБУ садить тільки волонтерів та добровольців, а сєпари всі в генпрокуратурі, РНБО, прламенті і уряді.
03.05.2020 12:32 Ответить
у вовы просто с памятью хреново
03.05.2020 11:20 Ответить
С памятью хорошо бывает только у тех, у кого есть мозги, а если их нет, то что можно говорить о памяти...
03.05.2020 13:42 Ответить
Могилку этой твари, я бы сравнял и засеял бурьяном.
03.05.2020 11:33 Ответить
Теперь поняли чего его на прямые пресс-конференции не пускают дебила, он в записях умудряется проявить свое ватное проросийскуе нутро!
03.05.2020 12:08 Ответить
зеЛенин , а чиво ты с ними не почтил память сепаров -предателей страны в которой ты Пре то ж тэж "наши люды"
это плный звиздец - представители власти страны кладут цветы врагам этой страны, пытавшимся ее разорвать и разрушить.
Моск, хоть птичий мля , есть?
03.05.2020 13:06 Ответить
Зє!лупа всьо прєкрасно знайє, тому сожалєйєт і скорбіт о трагічєской гібєлі кушнарьових
03.05.2020 13:29 Ответить
Слуга народу це представники антимайдану,вони ведуть антиукраїнську політику і розвертають державу до Московії
03.05.2020 13:48 Ответить
Але у них нічого не вийде.
03.05.2020 20:44 Ответить
Бутус прикалывается,обращаясь к логике и совести вонючих малороссов.
03.05.2020 14:20 Ответить
Самое главное в этой истории, как и во многих таких же, где я не однократно писала - это, где наши "патриоты", где эти "великие патриотические силы"? Почему замолчали при зеленском? Или вас суки все устраивает? Вам проплаченому б.длу Порошенко мешшал. Продажные шкуры.
03.05.2020 15:27 Ответить
100%!
03.05.2020 15:43 Ответить
Класти квіти в память про таких ублюдків цу все одно що класти їх в память про Гіві,Моторолу, Захарченка та згорівших в танках та БМП невідомих Удмуртів, Бурятів та Калмиків. А чо Зеленський, какая разніца ? . А разніци в цьому випадку придурок і НЕМА
03.05.2020 16:01 Ответить
Журнашлюха такая, подлизываясь к этому ублюдку - "....казите пазялюсьта......." ......

А с Порохом - "...Я ВАМ НЕ ДОРОГЕНЬКА, ААААА АСКАРБИЛЯЮЮЮЮТЬ!.."

Вывод один - нечисть, ВСЮ, нужно только уничтожать! физически!
03.05.2020 16:27 Ответить
Ти часом не хворий.
03.05.2020 17:20 Ответить
Це не називається зрадою?…… співпраця з ворогом...
03.05.2020 16:45 Ответить
выбрали на свою голову, это зеленое "чудо", зеля плохо кончит
03.05.2020 16:58 Ответить
Выбор Зеленского в 2019-ом это лишь неудачная попытка исправить ошибку с выбором Порошенко в 2014-ом. Не стань барыга президентом, не имели бы сейчас президента-комика.
03.05.2020 22:28 Ответить
Не долго награда искала своего героя.
03.05.2020 17:19 Ответить
СБУ!!! АУ!!! Рябошапка в інтервю Гонаренку чітко сформолював, ЩО ТАКЕ БАКАНОВ! А ще можна додати, хто, як не кращий корєш знає, за які таємні страхи тримає Вирока Росія за бубєнчики...Мабуть Баканов не розуміє, що навіть після совєтского режиму, навіть після рідногоо Єрмаку та Кремлю режиму ПР збереглися справжні патріоти УКРАЇНИ в СБУ...! Час працює невпинно на сраку для ЗЕвлади. Карантин Україні в поміч.
03.05.2020 17:21 Ответить
Это говорящая мразь точно сдохла?!
03.05.2020 17:33 Ответить
Кушнарёва убил Януковеч
03.05.2020 19:04 Ответить
На полюванні?
03.05.2020 20:46 Ответить
ну да/)
03.05.2020 21:04 Ответить
всё верно Зе сказал, внимательно читайте его заяву.
03.05.2020 19:05 Ответить
Дмитрук и Леонов должны положить свои мандаты депутатов ВР ! ВР не место для предателей Родины !
03.05.2020 19:37 Ответить
русские задолго проводили психологическую войну обрабатывали Украинцев в соц сетях, в своих пропагандистских СМИ, спецслужбы РФ финансировали организации разные и готовила их на своей территории, а потом настал день инкс и эта подготовленная операция бахнула по Украине! Вот почему нужно мочить всех коллаборантов и в первую очередь в политике - это вся партия регионов, олигархи, которые с русской мафией повязаны и то, что Фирташ был водителем Семена Могилевича не сикрет или что Ахметов еще в 80-х был завербован КГБ и что он связан с Московской организованной преступностью, а Новинский заслан от русской мафии смотрящим за УПЦ МП и он шестерка Алишера Усманова из русской мафии. Медведчук - кум Путина и работает на спецслужбы России еще с 1975 года! Всякие рыги помельче, но тоже играют роль, как например Кернес, который организовывал титушек за Россию бить людей и ментов организовал за Россию бить людей Украинских и что чуть Харьков не профукали, а в Одессе вообще сидит Труханов, который был в розыске болгарского интерпола, как член мафии и более того у него русский паспорт! Это все мины под фундамент Украины заложенные спецслужбами России! Кернес уже собирал всех мэров и предлагал, чтобы все мэры получили большие автономии - то бишь развалить Украину на княжества по заданию спецслужб РФ хочет! Этих крыс грызущих корабль под названием Украина надо убивать всех!!! Термин крыса из сленга мафии и в мафии при обнаружении крысы ее валят быстро и самыми жесткими методами! Потому что он погубить может дело! Крысы - это враги номер 1!!!
03.05.2020 20:39 Ответить
да уж, членограй опять обосрался на всю Украину. у чувака офигенный талант создавать зашквары на ровном месте. )))))) типичная ватная консерва . надеюсь в скором времени загремит под фанфары. ))))

чувак полный ноль и пора на покой куда то типа ростова. ))))
расскажу прикол: захожу недавно к соседу дяде Ване, а у него на телеке дворники от машины приделаны. спрашиваю, это что за девайс такой? отвечает, когда осел оманский по телеку свои высеры толкает, вся семья плюется на экран. и что бы не бегать постоянно ветошью протирать, приделал такую конструкцию. любит народ своего янелоха))))))
04.05.2020 00:23 Ответить
прежде чем зраду нагонять, почитайте заявы этих нардепов СН, они объяснили кому и почему возложили цветы.
04.05.2020 05:45 Ответить
ВОТ ТАКИЕ ЖЕ КУШНАРЕВЫ ПОЛИВАЛИ ГРАДАМИ МАРИУПОЛЬ И ЗАПИСАЛИСЬ В ОТРЯДЫ ПОПОЧЛЕНЦЕВ КРЕМЛЕВСКОГО ***** . А БАЙКИ ПРО ПРАВЫЙ СЕКТОР --ЭТО У НИХ ДЛЯ ОТМАЗКИ И ОПРАВДАНИЯ СВОЕГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА --14 ГОД ВСЕ ЧЕТКО РАССТАВИЛ ПО МЕСТАМ -- ТЫ ИЛИ ЗА УКРАИНУ ИЛИ ЗА ***** . ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО
04.05.2020 06:33 Ответить
Свино-собак изгнать из Украины в мордовию
04.05.2020 06:41 Ответить
