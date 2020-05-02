Зеленскому, Дмитруку, Леонову надо посмотреть заявление сгоревшего в Доме профсоюзов Кушнарева, прежде чем сожалеть о "жертвах", - Бутусов. ВИДЕО
Депутаты Верховной Рады Артем Дмитрук и Алексей Леонов возложили цветы предателю Геннадию Кушнареву, который умер за то, чтобы Одесса стала "русским городом". И это знание не мешает им получать зарплату из бюджета Украины.
На это в Facebook обратил внимание главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он опубликовал видео, записанное в апреле 2014 года в Одессе.
"В маске выступает и открыто угрожает убийствами и расправами над гражданами Украины Геннадий Кушнарев - один из главарей Антимайдана Одессы. Кушнарев был одним из организаторов нападения на украинскую демонстрацию на Греческой 2 мая 2014-го, и задохнулся насмерть при пожаре в Доме профсоюзов", - объясняет журналист.
На записи слышны слова Кушнарева: "Пока жив Ярош и ему подобные, мы будем существовать и будем бороться всеми возможными способами и в Одессе в том числе. Буду отстреливать их как последних собак. Напоминаю: Одесса - русский город, Одесса - город-герой".
Бутусов отмечает, что видеозапись опубликована "для просмотра президенту Зеленскому и его "слугам" - депутатам Артему Дмитруку и Алексею Леонову, которые сегодня возложили цветы в память о Кушнареве и его сообщниках".
"Нет, вы только представьте - народные депутаты Украины возлагают цветы предателю, который умер за то, чтобы Одесса стала "русским городом", и ничего у них в голове не заклинивает, и зарплату они в Раде получают из бюджета Украины! Это кто там в Доме профсоюзов невинные жертвы? Это о них вы скорбите - хотите, чтобы в Одессе стреляли, убивали, и превратили в "русский город"?", - задает вопрос Бутусов.
"Смотрите, запоминайте, думайте, прежде чем говорить, что вы не знаете, кто же спровоцировал столкновения в Одессе! Повышайте образовательный уровень, не оскорбляйте своими невежественными заявлениями в духе пророссийской пропаганды память настоящих Героев Украины, которые остановили российскую агрессию и дали вам возможность усесться в свои кресла. Власти надо учиться быть достойной своих граждан, которые рискнули собой и спасли Одессу 2 мая от таких, как Кушнарев, чтобы сохранить Украину как государство", - подчеркивает журналист.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.
Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.
2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.
Народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексей Леонов и Артем Дмитрук возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибла группа сепаратистов в ходе противостояния со сторонниками Евромайдана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Точно также были и есть Героями те, кто отстоял Одессу . Честь им и хвала!
А коллаборантам - тюрьмы, смерть и вечное презрение.
И судить их нужно по законам ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ, А НЕ МИРНОГО.
Зебилы - откровенные враги Украины! Их главная цель - уничтожение государственности Украины.
Ще раз звертаю увагу всіх русскаїзичних патріотів!!!
Олег Чистопольцев
Вчора ·
Цей допис багатьом буде неприємним, незручним.
Але я його напишу.
Бо часто саме з усвідомлення проблеми починається її вирішення.
Багато, хто знає, що я перейшов на українську і зараз активно "топлю" за неї.
І мені часто доводиться чути таке - тобі ж та багатьом російськомовним громадянам України язьік не завадив піти її захищати. Тому типу https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 #какая_разница
Так, я й багато (більшість) моїх побратимів на початку війни були російськомовними. Згодом, зрозумівши важливість мови, багато хто перейшов на українську.
Чому?
Тому, що усвідомили те, що з одного боку ти воюєш з росією (з рускім міром), а з іншого ти його підтримуєш послуговуючись російською. Війна вона ж точиться не тільки фізично, а й ідеологічно. І цей, другий напрям також ДУЖЕ важливий.
Однією з причин війни, яку оголосив путін є захист російськомовного населення України. І взагалі ми ж типу один народ. Це нас коварньій запад поссорил та т.п. І багато українців самі це не усвідомлюючи це підтримують говорячи російською.
Чому російськомовні не переходять на українську? В більшості випадків тому, що поводяться на https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%96%D1%86%D0%B0 #какая_разніца й тому, що ліниві. Так, перейти на українську це важче ніж вивчити гімн, одягти вишиванку чи зробити патріотичне татуювання. Але це потрібно робити. Й для цього все є - курси онлайн і офлайн, додатки/застосунки, телеграм канали, все більше й більше з'являється якісної літератури українською. Читайте, слухайте українську - підвищуйте словниковий запас, спробуйте писати українською. Через певний час ви й думати почнете українською.
В Україні є багато прикладів переходу на українську. Серед відомих людей це наприклад Yanina Sokolova, Sergii Ivanov, Валерій Ананьєв
Нажаль багато публічних людей, які позіціонують себе патріотами послуговуються російською. Чому вони це роблять? Можливо їм так просто зручніше, чи заради більш широкої аудиторії й більшої особистої вигоди та т.п. Але факт - вони тим самим підтримують рускій мір/ми один народ
Не беріть з них приклад - https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83 #ПереходьНаУкраїнську бо
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D1%94 #Різниця_Є
Если не помните - напомню по соцопросу 50% избирателей Зеленского "за" вступление в НАТО, а 50% - "против".
Как вы думаете, что из себя представляют те, кто против вступления?
Просто так много сепаров и воров!!!! Или просто идиотов как это орущее пугало!!!!
У нас есть СБУ!!!! Пусть работают.
это плный звиздец - представители власти страны кладут цветы врагам этой страны, пытавшимся ее разорвать и разрушить.
Моск, хоть птичий мля , есть?
А с Порохом - "...Я ВАМ НЕ ДОРОГЕНЬКА, ААААА АСКАРБИЛЯЮЮЮЮТЬ!.."
Вывод один - нечисть, ВСЮ, нужно только уничтожать! физически!
чувак полный ноль и пора на покой куда то типа ростова. ))))
расскажу прикол: захожу недавно к соседу дяде Ване, а у него на телеке дворники от машины приделаны. спрашиваю, это что за девайс такой? отвечает, когда осел оманский по телеку свои высеры толкает, вся семья плюется на экран. и что бы не бегать постоянно ветошью протирать, приделал такую конструкцию. любит народ своего янелоха))))))