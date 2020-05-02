Зеленскому, Дмитруку, Леонову надо посмотреть заявление сгоревшего в Доме профсоюзов Кушнарева, прежде чем сожалеть о "жертвах", - Бутусов. ВИДЕО

Депутаты Верховной Рады Артем Дмитрук и Алексей Леонов возложили цветы предателю Геннадию Кушнареву, который умер за то, чтобы Одесса стала "русским городом". И это знание не мешает им получать зарплату из бюджета Украины.

На это в Facebook обратил внимание главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал видео, записанное в апреле 2014 года в Одессе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленский призывает разобраться, кто стоял за событиями в Одессе. Так это все знают. Россия", - Ирина Геращенко

"В маске выступает и открыто угрожает убийствами и расправами над гражданами Украины Геннадий Кушнарев - один из главарей Антимайдана Одессы. Кушнарев был одним из организаторов нападения на украинскую демонстрацию на Греческой 2 мая 2014-го, и задохнулся насмерть при пожаре в Доме профсоюзов", - объясняет журналист.

На записи слышны слова Кушнарева: "Пока жив Ярош и ему подобные, мы будем существовать и будем бороться всеми возможными способами и в Одессе в том числе. Буду отстреливать их как последних собак. Напоминаю: Одесса - русский город, Одесса - город-герой".

Бутусов отмечает, что видеозапись опубликована "для просмотра президенту Зеленскому и его "слугам" - депутатам Артему Дмитруку и Алексею Леонову, которые сегодня возложили цветы в память о Кушнареве и его сообщниках".

"Нет, вы только представьте - народные депутаты Украины возлагают цветы предателю, который умер за то, чтобы Одесса стала "русским городом", и ничего у них в голове не заклинивает, и зарплату они в Раде получают из бюджета Украины! Это кто там в Доме профсоюзов невинные жертвы? Это о них вы скорбите - хотите, чтобы в Одессе стреляли, убивали, и превратили в "русский город"?", - задает вопрос Бутусов.

Также читайте: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года и передергивает факты, - МИД Украины

"Смотрите, запоминайте, думайте, прежде чем говорить, что вы не знаете, кто же спровоцировал столкновения в Одессе! Повышайте образовательный уровень, не оскорбляйте своими невежественными заявлениями в духе пророссийской пропаганды память настоящих Героев Украины, которые остановили российскую агрессию и дали вам возможность усесться в свои кресла. Власти надо учиться быть достойной своих граждан, которые рискнули собой и спасли Одессу 2 мая от таких, как Кушнарев, чтобы сохранить Украину как государство", - подчеркивает журналист.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Также смотрите: Закревская ответила Зеленскому: Подозреваемый в организации событий 2 мая в Одессе - россиянин Фоминов. ФОТО

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексей Леонов и Артем Дмитрук возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибла группа сепаратистов в ходе противостояния со сторонниками Евромайдана.