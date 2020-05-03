Шесть лет назад одесситы не дали превратить город в зону боевых действий. Вечная слава погибшему Игорю Иванову, уважение всем защитникам, - Стерненко. ВИДЕО

Шесть лет назад Одесса выстояла и отразила российскую агрессию. Одесситы не дали оккупантам превратить город в зону боевых действий, не пустили к себе войну.

"Поэтому у Одессы сейчас есть мирное небо над головой. Поэтому в Одессе нет "ихтамнетов", взрывов и стрельбы. Вечная слава Игорю Иванову, члену Правого сектора, который в тот день отдал свою жизнь, защищая город. Уважение всем, кто не боялся и защищал Одессу от оккупантов и их пособников", - добавил Стерненко.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексей Леонов и Артем Дмитрук возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибла группа сепаратистов в ходе противостояния со сторонниками Евромайдана.

