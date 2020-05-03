РУС
Шесть лет назад одесситы не дали превратить город в зону боевых действий. Вечная слава погибшему Игорю Иванову, уважение всем защитникам, - Стерненко. ВИДЕО

Шесть лет назад Одесса выстояла и отразила российскую агрессию. Одесситы не дали оккупантам превратить город в зону боевых действий, не пустили к себе войну.

Об этом пишет в Facebook активист Сергей Стерненко, передает Цензор.НЕТ.

"Поэтому у Одессы сейчас есть мирное небо над головой. Поэтому в Одессе нет "ихтамнетов", взрывов и стрельбы. Вечная слава Игорю Иванову, члену Правого сектора, который в тот день отдал свою жизнь, защищая город. Уважение всем, кто не боялся и защищал Одессу от оккупантов и их пособников", - добавил Стерненко.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 получили ранения. Большинство погибли во время пожара в Доме профсоюзов. Правоохранительные органы открыли около десятка уголовных производств, касающихся разных фактов. Одно из наиболее резонансных из них - дело о событиях на Греческой площади, где произошли первые столкновения между пророссийскими и проукраинскими активистами.

Одного из фигурантов "дела 2 мая" - российского боевика Евгения Мефедова, обвиняемого в посягательстве на территориальную целостность Украины - выдали РФ в рамках обмена удерживаемыми лицами.

2 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении отметил, что в обществе есть ряд болезненных вопросов, требующих честных ответов. "Кто виноват в трагедии 2 мая 2014?" - один из них.

Народные депутаты от партии "Слуга народа" Алексей Леонов и Артем Дмитрук возложили цветы к зданию Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибла группа сепаратистов в ходе противостояния со сторонниками Евромайдана.

Автор: 

Одесса (8025) Стерненко Сергей (412)
Топ комментарии
+75
Одесса- це одне з найкращих Українських міст!
03.05.2020 01:17 Ответить
+68
Одеса відламала роги кацарилим шість років тому і завдяки цьому залишилась перлиною України.

Слава Україні!

Смерть раськє фєдєраськє!

Пуцін - ху#ло!
03.05.2020 01:39 Ответить
+48
Русские своих не бросают - они своих кидают. А так же сжигают, травят, топят, давят, страляют и режут.
Одним словом -"защищают".
"Защищают" до самого факта смерти "защищаемых" русскоговорящих.
03.05.2020 01:44 Ответить
Підтримую Стерненка,дохлі лаптєногі не жертви,а руССькі окупанти,повинен бути відловлений і повішений главмусор Одеси тих подій Фучеджі.
03.05.2020 13:10 Ответить
Дякуєм одеситам які зупинили російський фашизм.Аналогічні бригади-провокатори мали себе проявити в кожній області країни.Але після такого одеського фіналу присіли так і не висунувшись.В пекло дурних нема.По Біблійному-хто мечем убиває той сам мусить бути ним убитий.
03.05.2020 13:19 Ответить
Є два типи рузьгємірців,це хороші і живі.
03.05.2020 13:21 Ответить
Шануймося українці!
Репетиція штурму кремля,пройшла успішно!
Фашистів спалили в їхньому ЛОГОВІ!
Смерть рашистським окупантам!
03.05.2020 13:36 Ответить
Стерненко-молодець!
Він доказав що козацького роду.
03.05.2020 16:02 Ответить
Шість років тому одесити не дали перетворити місто на зону бойових дій. Вічна слава загиблому Ігорю Іванову, повага всім захисникам, - Стерненко - Цензор.НЕТ 9037
03.05.2020 16:21 Ответить
