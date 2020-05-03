Фрегат ВМС Украины "Гетьман Сагайдачний" провел практические стрельбы в море. ВИДЕО
Флагман украинских ВМС - фрегат "Гетьман Сагайдачний" провел практические стрельбы в море.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Фрегат закрыл район для проведения ракетных испытаний и выполнил ряд учебно-боевых задач. Экипаж провел практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожение условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки - АК-630.
Впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16 для обеспечения радиоэлектронных помех, которые создают так называемые облака для выведения с курса наведенных на корабль ракет.
Также краинские военные моряки зафиксировали нарушение морского права и присутствие Черноморского флота РФ. Кроме военных разведывательных кораблей Российской Федерации, в районе Голицынских газовых месторождений, экипаж фрегата зафиксировал российский танкер, который двигался из оккупированных морских районов.
