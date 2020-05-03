РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9847 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
15 169 124

Фрегат ВМС Украины "Гетьман Сагайдачний" провел практические стрельбы в море. ВИДЕО

Флагман украинских ВМС - фрегат "Гетьман Сагайдачний" провел практические стрельбы в море.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Фрегат закрыл район для проведения ракетных испытаний и выполнил ряд учебно-боевых задач. Экипаж провел практические стрельбы из корабельной артиллерийской установки АК-100 и уничтожение условного противника из зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки - АК-630.

Впервые за несколько лет корабль провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16 для обеспечения радиоэлектронных помех, которые создают так называемые облака для выведения с курса наведенных на корабль ракет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракетный катер ВМС Украины "Прилуки" провел 5-дневный учебно-боевой выход в Черное море. ФОТОрепортаж

Также краинские военные моряки зафиксировали нарушение морского права и присутствие Черноморского флота РФ. Кроме военных разведывательных кораблей Российской Федерации, в районе Голицынских газовых месторождений, экипаж фрегата зафиксировал российский танкер, который двигался из оккупированных морских районов.

Автор: 

ВМС (1521) корабль (2057) оборона (5283) военные учения (3495)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Фрегат ВМС України "Гетьман Сагайдачний" провів практичні стрільби в морі - Цензор.НЕТ 3780
показать весь комментарий
03.05.2020 16:06 Ответить
+12
«Русскіє сховали свій аквафреш»...
Сцються брехливі швайни...
показать весь комментарий
03.05.2020 15:19 Ответить
+11
Ракеток бы ему хоть парочку... А так пушченкой ведь никого. кроме браконьеров в Черном Море не испугаешь
показать весь комментарий
03.05.2020 15:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Возможно,но в таком случае вообще какой смысл в войне если все выпущенное будет перехвачено.Вот и всплывают малые мобильные и быстрые и маневрынные катера по которым и дорогостоящей ракетой пальнуть экономически не выгодно но ощутимого вреда противнику принести им гораздо легче и эфективнее.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:05 Ответить
Катер да,а десять а двадцать катеров?ОБОСРУТЬСЯ
показать весь комментарий
03.05.2020 17:28 Ответить
не не обосрутся , оса (пво ) ведет четыре цели + противокорабельные + пушка
показать весь комментарий
03.05.2020 18:02 Ответить
Да и катера не беззубые,и им тоже есть чем отвечать.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:11 Ответить
P.S.А ,,Сагайдачный,,что такой непотопляемый,ведь он стоит из сотню кацапских ракет а катер меньше одной.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:13 Ответить
"Сагайдачный" - одна ракета типа "Бал", или "Бастион", и дно. А для катеров, почитай инфу о катерах в Керченской протоке. Ракет там не было.
показать весь комментарий
04.05.2020 05:46 Ответить
Назови хоть одну такую установку
показать весь комментарий
03.05.2020 17:00 Ответить
Да хотя бы ,,Нептун,, или Вам перечислить весь арсенал да еще по штучно из координатами где они находятся из списком предателей к кому обращатся?
Будьте уверены если уж ***** то мало вам не покажется.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:51 Ответить
Нептун только проходит начальные испытания. До серии ему еще - как до неба
показать весь комментарий
03.05.2020 18:48 Ответить
спостереження-1,5 роки і знищення
показать весь комментарий
03.05.2020 16:03 Ответить
Фрегат ВМС України "Гетьман Сагайдачний" провів практичні стрільби в морі - Цензор.НЕТ 3780
показать весь комментарий
03.05.2020 16:06 Ответить
Біда,якшо флагманом цілого флоту є сторожовий корабель. Хоча,якщо флот складається,в основному,з катерів та буксирів,то сторожовик для них-флагман...
показать весь комментарий
03.05.2020 16:29 Ответить
По твоему совковому менталитету - он сторожевой корабль по украденному в Германии в 1990 проекту,но достроен в классический фрегат в 1993 году на заводе "Залив" уже Украиной!
показать весь комментарий
03.05.2020 18:46 Ответить
3500 тонн вместо пяти тысячи отсутствие ракет далает его полноценным сторожевиком. но никак не фрегатом. Или корветом-переростком
показать весь комментарий
03.05.2020 18:49 Ответить
До фрегата йому- як до Києва рачки. На превеликий жаль.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:31 Ответить
эсминец северного флота фон дитер триптих князь 95 квартал ненимец
показать весь комментарий
03.05.2020 17:38 Ответить
Без ПКР толку с этого корабля ноль!!!! Фрегат без ПКР это не фрегат..... Фактор сдерживания на море - это ударное ракетное оружие. На жаль не на одном из боевых кораблей его нет у ВМСУ...., ракетных катеров тоже нет. И это позор, нужно это исправлять.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:16 Ответить
Да здравствует Украина великая морская держава с ее непобедимым морским флотом!Трепещи Россия со своим утлым и ржавым флотом.Украинскому флоту просто не отдают приказа,презирая жалкую и ничтожную Россию,просто не хотят с ней связываться,воевать со слабаками себя не уважать.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:07 Ответить
Расскажите лучше про подвиги российского флагмана Кузи - сначала потопил 3 своих Сушки, а потом в Баренцевом заху...рил самый большой в мире плавучий док.
показать весь комментарий
04.05.2020 04:32 Ответить
Фрегат ВМС України "Гетьман Сагайдачний" провів практичні стрільби в морі - Цензор.НЕТ 7416
показать весь комментарий
03.05.2020 20:12 Ответить
смерть москалям клятим!!
показать весь комментарий
03.05.2020 23:05 Ответить
Лучше бы провел учения на случай захвата корабля. Как показала практика 2014 года, моряки ждут приказа Главнокомандующего и не знают, что в таких случаях должны делать, согласно Устава.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 