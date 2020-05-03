РУС
11 057 148

"Побудьте дома еще немного": Минздрав просит украинцев соблюдать карантин, чтобы помочь медикам. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины записало видеообращение к украинцам, в котором просит побыть еще немного дома.

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на странице Минздрава в Facebook.

"Мы часто жалуемся, что устали сидеть дома, носить маски, вынеждены отказаться от развлечений на период карантина.

Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственных тревогах. Они не жалуются и не останавливаются.

!Помогите медикам! Побудьте дома еще немного, чтобы все мы скорее могли дышать свободно, обниматься и делать все то, за чем так соскучились", - образается Минздрав к украинцам.

карантин (16729) врачи (1528) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+29
"Побудьте дома еще немного": Минздрав просит украинцев соблюдать карантин, чтобы помочь медикам - Цензор.НЕТ 1632
03.05.2020 15:36 Ответить
03.05.2020 15:36 Ответить
+27
Может, хоть Вы мне объясните, какие задачи ставились перед этим "карантином"? Спрашиваю всех адептов, но никто ничего толком так и не ответил.
03.05.2020 15:37 Ответить
03.05.2020 15:37 Ответить
+16
Люди отказались не от развлечений, их вынудили отказаться от заработка, а без заработков не может быть и развлечений.
03.05.2020 15:37 Ответить
03.05.2020 15:37 Ответить
Скорой с района фиксируют коронавирус. Загугли себе если не знаешь правил что делать если у тебя есть симптомы коронки.
03.05.2020 18:24 Ответить
03.05.2020 18:24 Ответить
Ну и вот в US, наверное поначалу так думали - результаты на лицо
03.05.2020 21:27 Ответить
03.05.2020 21:27 Ответить
Які результата в тебе на лиці?
04.05.2020 02:04 Ответить
04.05.2020 02:04 Ответить
Зайдіть в Епіцентр там народу тьма. Зелене лайно відкрий очі..блазень
показать весь комментарий
03.05.2020 17:01 Ответить
Блазень в доле. У моей жены была подруга, рыночная торговка . Она платила рекету, чтобы убирал конкурентов с таким, как у нее товаром. Каждое утро обходила рынок, высматривала, чтобы никто не просочился из конкурентов. Несколько лет у нее получалось так изворачиваться. Потом однажды она наодалживалась денег у всего рынка, вроде как на закупку товара, и укатила с семьей на историческую родину. Так что, если у Эпицентра есть заинтересованность, карантин у нас будет длиться несколько лет.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:33 Ответить
От які баби курви.
показать весь комментарий
03.05.2020 23:37 Ответить
Побудьте ещё немного дома. Просят нас. Дайте заработать Гереге без конкурентов и на масках по 16 грн. Я лично покупал в Эпицентре в Одессе. В аптеке до карантина стоили до 2 грн.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:20 Ответить
Маска FFP3 у гереги до короны самая дешевая, жутко неудобная, украинского производства, без клапана (т.е. с очками пользоваться невозможно), стоила около 10 грн. А "медицинские маски из аптеки", синенкие, - это не от вирусов и бактерий, а чтобы гной, моча и кровь в рот не попадали в товарных количествах, когда тяжелых ворочаешь.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:08 Ответить
"Побудьте вдома ще трохи", - МОЗ просить українців дотримуватися карантину, щоб допомогти медикам - Цензор.НЕТ 4028
показать весь комментарий
03.05.2020 17:27 Ответить
идите нафиг еще немнога --ну пожялустаа
показать весь комментарий
03.05.2020 17:37 Ответить
"Минздрав просит")))),на колени встать забыли,плохо Минздрав просит
показать весь комментарий
03.05.2020 17:39 Ответить
Так начните платить людям и тогда они будут сидеть дома , а пока им не за что кормить детей у них просто нет выбора.
показать весь комментарий
03.05.2020 17:39 Ответить
Совершенно верно, всем кто лишился работы, компенсируйте и люди с радостью посидят дома. Все работать хотят, сбережения закончились.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:42 Ответить
"Побудьте вдома ще трохи", - МОЗ просить українців дотримуватися карантину, щоб допомогти медикам - Цензор.НЕТ 1393
показать весь комментарий
03.05.2020 17:39 Ответить
За час карантину з 30 тис. ресторанів,кафе та готелів половина повністю ліквідувані як суб'єкти господарської діяльності.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:03 Ответить
Самое эффективное - обязать всех ходить в масках и штрафовать нещадно за ее отсутствие. Кроме того, не допускать больших скоплений и соблюдать дистанции между людьми. Поверьте, страх штрафа заставить и спать в маске. Этим позволим и экономике работать, и снизим вероятность распространения вируса. А насчет ограничения права на передвижение - окружающие также имеют право выйти на улицу без опасения, что их кто-то заразит. Коль живешь в обществе, то соблюдай и его требования. Все имеют право на то, чтобы не заболеть из-за какого-то возомнившего себя богом.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:17 Ответить
А ещё лучше,- сразу отстреливать всех подозрительных...
показать весь комментарий
03.05.2020 18:31 Ответить
После объявления карантина все медработники носят маски и общаются с пациентами только в масках или распираторах. Не смотря на это, за время карантина у нас заболело ковидом почти 2300 врачей, что однозначно подтверждает официальную позицию ВОЗ - ношение масок здоровыми бесполезно.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:35 Ответить
Ваш взгляд это как сетование на то, что когда купаешься становишься мокрым. Не равняйте условия работы медиков и условия обитания остальных людей.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:45 Ответить
Естественно, для остальных здоровых людей маска еще бесполезней.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:39 Ответить
Ты хочешь всю жизнь жить в страхе ? Это разрушительная эмоция.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:34 Ответить
Не всю жизнь, а пока до малохольных не дойдет, что другие не должны страдать из-за их прихотей. Живешь в обществе, принимай его требования. Не хочешь жить в обществе - иди в лес.
показать весь комментарий
03.05.2020 20:49 Ответить
Побудьте дома еще немного,- лет 5 -10...
показать весь комментарий
03.05.2020 18:22 Ответить
Нет! Мы хотим как Испании!
показать весь комментарий
03.05.2020 18:33 Ответить
Мы отсюда не уедем никогда, мы погибнем. (с) Формула любви.

"Побудьте вдома ще трохи", - МОЗ просить українців дотримуватися карантину, щоб допомогти медикам - Цензор.НЕТ 4713
показать весь комментарий
03.05.2020 18:39 Ответить
Испания была "окарантинена" раньше и масштабней, чем Украина. Результат этого налицо - в первой тройке по зараженности.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:40 Ответить
брехня.
показать весь комментарий
04.05.2020 18:05 Ответить
Докажите это фактами.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:37 Ответить
не я, а вы докажите фактами обратное. я же меньше чем за тыщу фунтов мизинцем не пошевелю.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:10 Ответить
Всіх дебілів в країну смартфонів.Нехай там повиздихують.
показать весь комментарий
03.05.2020 18:44 Ответить
т.е. на видосик время есть у них?
пусть вам зеленский помогает которого вы и выбирали
показать весь комментарий
03.05.2020 18:55 Ответить
Так видосики- не проблема. Студия 95- й квартал вам что угодно наснимает, жалостно - жалостно.
показать весь комментарий
03.05.2020 19:33 Ответить
Вопрос адептам "карантина навсегда":
основная идея этого "перфоманса" - минимизация контактов. В таком случае, те же кассиры продуктовых магазинов должны составлять основную массу заболевших (там количество контактов многократно превосходит среднее значение). Кто-то слышал о повально болеющих в этой категории?
показать весь комментарий
03.05.2020 20:51 Ответить
Андрей Балакин, спер твой коммент в закладки, буду донимать кретинокарантинщиков.
показать весь комментарий
03.05.2020 22:21 Ответить
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
показать весь комментарий
03.05.2020 21:21 Ответить
Зная нашіх дебільних лікарів,то більша надія на ветеренарів.Краще нехай так звані "лікарі" сидять дома.Хоч нікого не заразять.
показать весь комментарий
04.05.2020 00:53 Ответить
так 73% і так вівці тупі, їм як раз таки ветеринар, те що потрібно.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:40 Ответить
Судя по бла бла... И тендерам. А также что как оказалось минздрав за всю пандемию не закупил ни масок ни костюмов, а также не выплате 300% надбавки врачам - сам минздрав них-на врачам помогать не будет!
показать весь комментарий
04.05.2020 02:23 Ответить
До влади прийшли тупі нікчеми. Дивно, що ті хто їх туди привів, здивовані результатом...
показать весь комментарий
04.05.2020 10:37 Ответить
Лохи, а шо такое? чарівні боби не працюють? А Бєня казав, те що треба!
"Побудьте вдома ще трохи", - МОЗ просить українців дотримуватися карантину, щоб допомогти медикам - Цензор.НЕТ 7824
показать весь комментарий
04.05.2020 10:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 