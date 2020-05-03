"Побудьте дома еще немного": Минздрав просит украинцев соблюдать карантин, чтобы помочь медикам. ВИДЕО

Министерство здравоохранения Украины записало видеообращение к украинцам, в котором просит побыть еще немного дома.

Как передает Цензор.НЕТ, видео размещено на странице Минздрава в Facebook.

"Мы часто жалуемся, что устали сидеть дома, носить маски, вынеждены отказаться от развлечений на период карантина.

Каждый день тысячи медиков работают в сложных условиях. Рискуя собственным здоровьем, они спасают другие жизни. Круглосуточно в защитных костюмах и очках, забывая об усталости и собственных тревогах. Они не жалуются и не останавливаются.

!Помогите медикам! Побудьте дома еще немного, чтобы все мы скорее могли дышать свободно, обниматься и делать все то, за чем так соскучились", - образается Минздрав к украинцам.

