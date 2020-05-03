Пятые сутки сотрудники протестуют против закрытия шахты "Никанор-Новая" на оккупированной Луганщине, "власти" и "СМИ" протест игнорируют, - Казанский. ВИДЕО
Пятые сутки продолжается акция протеста против закрытия шахты "Никанор-Новая", расположенной в городе Зоринске на оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"В небольшом шахтерском городке Зоринске (под контролем ЛНР) пятые сутки продолжаются акции протеста против закрытия шахты "Никанор-Новая". Люди просят сохранить шахту, так как других предприятий в городе нет, и без нее Зоринск опустеет и вымрет. Только пожелания людей больше никого не интересуют. "Республика" включила полный игнор и организовала Зоринску информационную блокаду", - отметил он.
Участницы протеста сообщают, что сотрудников рассчитали, пособия не хватает на самое необходимое, а предложения "властей" неприемлемы. Поэтому теперь мужчины не поднимаются из шахты, а женщины проводят пикет перед ней. Их попытки связаться с местными СМИ не дали результата.
Казанский иронизирует: "Внезапно выяснилось, что без "грантоедов", "соросят" и "лживых укросми" больше некому освещать проблемы людей и предавать огласке нарушение их прав. Сколько проклятий летело в сторону украинских журналистов от любителей русского мира пять лет назад. Но теперь все они молчат. А жителям ОРДЛО осталось надеяться только на украинских журналистов, потому что российские вдруг куда-то испарились.
В 2014 году каждый пророссийский митинг снимали со всех ракурсов и показывали по всем российским каналам. Орали, что нужно спасать и защищать жителей Донбасса от притеснений. А теперь почему-то ни одного российского телеканала в восставшем Зоринске нет! Как же так? Где все эти храбрые защитники русскоязычного населения? Где Грэм Филлипс? Где Владимир Корнилов и Александр Чаленко? Где, наконец, Янукович и Азаров? Почему молчат кликуши, которые требовали "услышать Донбасс"? Куда подевалась вся эта накипь?".
По информации Восточной правозащитной группы, представители шахтеров и НВФ не смогли договориться. Основной причиной закрытия шахты Никанор-Новая представители НВФ "ЛНР" называют отсутствие сбыта угля марки "Т", который предназначен для теплоэлектростанций.
Требования протестующих:
- Не закрывать шахту "Никанор-Новая".
- Погасить долг по заработной плате перед трудовым коллективом, начиная с 2017 года.
- Погасить долг по перечислению взносов в Фонд социального страхования.
- Предоставить гарантии по работе шахты на ближайшие пять лет.
- Не применять репрессии со стороны спецслужб "ЛНР" к протестующим.
Луганское издание 0642 сообщает, что "председатель правительства ЛНР" заявил шахтерам: "реструктуризация будет, что бы вы ни делали".
