РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4816 посетителей онлайн
Новости Видео
5 940 6

Один мужчина погиб, один был травмирован в результате ДТП в Хмельницкой области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На автодороге М-12 близ села Гвардейское в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ 21063 и Daewoo.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, спасателей на место вызвали, так как пострадавших нужно было деблокировать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в грузовик на Ривненщине: водитель легковушки погиб. ФОТОрепортаж

"Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования из искореженных автомобилей деблокировали травмированного 28-летнего водителя автомобиля Daewoo и погибшего 55-летнего водителя легковушки ВАЗ 21063. Специалисты Службы спасения "101" оказали первую домедицинскую помощь травмированному и передали его работникам скорой для оказания квалифицированной помощи. Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

Один мужчина погиб, один был травмирован в результате ДТП в Хмельницкой области, - ГСЧС 01

Также смотрите: Три человека погибли в результате ДТП в Запорожской области, - полиция. ФОТО

Один мужчина погиб, один был травмирован в результате ДТП в Хмельницкой области, - ГСЧС 02
Один мужчина погиб, один был травмирован в результате ДТП в Хмельницкой области, - ГСЧС 03
Один мужчина погиб, один был травмирован в результате ДТП в Хмельницкой области, - ГСЧС 04
Один мужчина погиб, один был травмирован в результате ДТП в Хмельницкой области, - ГСЧС 05
Фото: km.dsns.gov.ua

Смотрите также: ВАЗ и Audi столкнулись на окружной Харькова: погибло 2 человека. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (7745) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) смерть (9299) ГСЧС (5148) Хмельницкая область (1002)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мммм ця ласточка классика квадртно кустовая лялечка..
показать весь комментарий
04.05.2020 04:20 Ответить
и куда так было спешить? все проблемы из-за скорости... ангел-хранитель быстрее 100км в час не летает
показать весь комментарий
04.05.2020 07:48 Ответить
летает но не у всех, поищи видео с летающим поляком
показать весь комментарий
04.05.2020 08:42 Ответить
Там, скоріш, вирішальну роль зіграла не швидкість, а той факт, що хтось когось не пропустив, знаю те перехрестя, воно досить проблематичне
показать весь комментарий
04.05.2020 09:22 Ответить
на советских машинах вообще нельзя ездить больше 60км\ч , только это никому не доходит почему то
показать весь комментарий
04.05.2020 10:15 Ответить
 
 