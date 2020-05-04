Один мужчина погиб, один был травмирован в результате ДТП в Хмельницкой области, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На автодороге М-12 близ села Гвардейское в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ 21063 и Daewoo.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Хмельницкой области, спасателей на место вызвали, так как пострадавших нужно было деблокировать.

"Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования из искореженных автомобилей деблокировали травмированного 28-летнего водителя автомобиля Daewoo и погибшего 55-летнего водителя легковушки ВАЗ 21063. Специалисты Службы спасения "101" оказали первую домедицинскую помощь травмированному и передали его работникам скорой для оказания квалифицированной помощи. Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители", - говорится в сообщении.

Фото: km.dsns.gov.ua

