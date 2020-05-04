РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8124 посетителя онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
12 478 124

Мэр Черкасс Бондаренко около двух месяцев назад просил правоохранителей действовать жестче с нарушителями карантина: Демократия к добру не приведет. ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ранее заявлял, что правоохранители должны действовать жестче во время карантина. По его словам "демократия, которая происходит сейчас, ни к чему хорошему не приведет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире на странице в сети Facebook 14 марта.

"Поймите одно: когда, не дай Бог, заболеют ваши близкие, родные, наши дети – тогда мы не будем думать о карантине, о том как идти на работу. Тогда мы будем думать как сохранить здоровье и жизнь самым родным нашим близким", - отметил он.

"Возможно кто-то не понимает. Но это чрезвычайно сложная ситуация, самая сложная ситуация, которая была со времен независимости нашей страны, и наверное со времен существования всего мира", - подчеркнул Бондаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэр Черкасс Бондаренко: "Ничего мне не будет. Я уверен"

По его словам, предприниматели думают о своих доходах, родители не довольны тем, что закрыли детсады, ни не знают как идти на работу.

"Обращаюсь к представителям правоохранительных органов. На вас фактически возлагается львиная доля всех мер, которые мы вместе с вами будем разрабатывать. Я попросил бы вас жестче действовать в данной ситуации, потому что, мне кажется, что время пришло. Потому что, к сожалению, та демократия, которая происходит сейчас, ни к чему хорошему не приведет. Вы видите, те события, которые произошли в Китае. Только жесткие меры карантина, они фактически побороли эпидемию", - подчеркнул Бондаренко.

Мэр Черкасс отметил, что карантинные меры вызывают недопонимание со стороны родителей, поскольку они не знают, куда деть детей.

"Я благодарен, что наша страна приняла такие меры. Их нужно было раньше принимать, потому что ограничения, которые нужно было принимать раньше, они касаются всех европейских стран: начиная от Италии, Германии и Польши. Самое главное – не создавать панику, потому что он страшнее коронавируса", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный санврач Черкасщины Кравченко: Позицию мэра Бондаренко не поддерживаю как специалист, отменять карантинные ограничения преждевременно

Автор: 

карантин (16729) правоохранительные органы (2973) Черкассы (871) Бондаренко Анатолий (58) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Типичный комментарий типичной ботвы на зарплате у зе!лёной шоблы. Дело в том, что месяц назад про корону было ничего неизвестно. Теперь известно больше и стало понятно, что определенные ограничения чрезмерны. А ты сам не мог до этого дошурупать? Вам бы ботве только гадить на форуме.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:55 Ответить
+24
Правоохранителям необходимо жестко отреагировать на действия Гереги, Тищенко и Разумкова.
показать весь комментарий
04.05.2020 09:57 Ответить
+18
14 марта все боялись "Италии" и жесткие меры "на всякий случай" воспринимались нормально.
Прошло полтора месяца, все "привозное " всплыло, худшие опасения по вербному воскресенью и пасхе не подтверждаются.
Черкассы и область в стабильной ситуации (да, "расползается", но без крупных вспышек) в отличие от, скажем, Черновцов.
Вполне можно отпускать гайки, понемногу.

И при чем здесь лицемерие и порохоботство ?!
показать весь комментарий
04.05.2020 10:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Этот мэр топил за зе!лю, так что ты написал фигню, бот. Как всегда впрочем.
показать весь комментарий
04.05.2020 10:28 Ответить
Ты тоже из одарённых? Не понимаеш сути сказанного мной? Он за много чего топил, а в результате у порохоботов с люлеботами разрыв шаблона и черепномозговая травма и да, мне это не грозит, мне фиолетов кто за кого топит ради корыта....
показать весь комментарий
04.05.2020 10:37 Ответить
Когда ты тут комменты пишешь, бот, создается впечатление, что ты бредишь.
показать весь комментарий
04.05.2020 11:29 Ответить
Как раз, мэр Черкасс - из Зебобиков
https://ru.espreso.tv/news/2020/05/03/mer_cherkass_napomnyl_kak_pomog_zelenskomu_stat_prezydentom Мэр Черкасс напомнил, как помог Зеленскому стать президентом
показать весь комментарий
04.05.2020 10:32 Ответить
Представляю как тебе тошнит сейчас, а ведь ещё вчера тока ленивый порохобот ему тухес не палировал...
показать весь комментарий
04.05.2020 10:45 Ответить
Честно говоря, клал я с прибором на всю эту sраную зелень. Как пауки в банке
показать весь комментарий
04.05.2020 10:54 Ответить
Спросили осла для решения спора:
Как любит ходить он: с горы или в гору?
В какую бы пору охотней он шел?
«Я лучше бы ездил, - ответил осел. -
Запряг бы осла да шарахнул дубиной,
Иначе не сладишь с упрямой скотиной.
С ослами ленивыми - просто беда!»
Прекрасная вещь - верховая езда! https://ironicpoetry.ru/autors/krivin-feliks/sprosili-osla-dlya-resheniya-spora.html (с)
показать весь комментарий
04.05.2020 10:26 Ответить
Правильно сказал!
И для всех надо было вводить!!!
показать весь комментарий
04.05.2020 10:39 Ответить
ЦЕ ШО? ТРАВЛЯ ЧЕРКАСЬКОГО МЕРА НА цен3орі ???
показать весь комментарий
04.05.2020 10:49 Ответить
Моя думка - це просто маріонетка,яку з певними перспективами смикають за нитки...Можливо,смикає і сам Зєля,це вже чисто по єврейськи - працювати на випередження і самому створити проблему,якою сам і керуєш...
показать весь комментарий
04.05.2020 10:49 Ответить
Він зараз виступає проти подвійних стандартів та кумовства делетантів, що зараз при владі. Невже це важко збагнути?
показать весь комментарий
04.05.2020 12:49 Ответить
Он пиарится на смертях перед выборами,мразь.Это ясно и понятно.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:54 Ответить
От состоит в партии Тимошенко.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:55 Ответить
Не поленился, даже послушал эту его запись полностью. Ничего крамольного или неправильного он не сказал - ну, разве что назвал короновирус гипотетически самым страшным испытанием человечества.
Сенсация не о чем.
P.S. Скажу сразу - я не согласен с его решением отменять карантинные меры уже сейчас.
показать весь комментарий
04.05.2020 12:35 Ответить
зевлада працює на створення конфліктів в суспільстві.
показать весь комментарий
04.05.2020 13:08 Ответить
Так нормально.Когда это должно было быть ,оно и было .
Ложка к обеду.
Быть героем это совершать ДОБРО в то время когда оно инужно...

Анатолий Бондаренко.

Мэр Черкасс стреляет в глаз
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного круговорот беды послушного
У Вас забирает висты на распасы.

А Альтер-эго огненного
Отнюдь не сапсенс сломленного
Хотите Радость нового?
Найдите своего наследника

Ведь нет его ,ни у кого из нас
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
Ведь сами разменяли все на нули

Неужели вы верите ,что мы во все это верим
Оторванные в броде огненном
В своем дерьме обмоченные
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ .
показать весь комментарий
04.05.2020 13:55 Ответить
цьому флюгеру юля грошеняток занесла країну подрочити...
показать весь комментарий
04.05.2020 13:59 Ответить
хамелеон.
показать весь комментарий
04.05.2020 14:04 Ответить
Всё правильно! Но он НЕ просил сидеть в "карантине" полгода или год!
Зельцерам понравилось?)
показать весь комментарий
04.05.2020 15:36 Ответить
Золотые слова говорил! Пока кто-то на лапу не дал. Или замаячило "сфабрикование" уголовных дел , как он вчера скулил.
показать весь комментарий
04.05.2020 16:31 Ответить
Из-за провокаторов, которые тут постоянно волали о том, что карантин ввели зря, у нас эта фигня продлится очень долго.
И народу помрет и заболеет уйма. Потому что кое-кому внушили, что мы какие-то особенные, и нас короновирус не возьмет.
показать весь комментарий
04.05.2020 17:24 Ответить
Мудило.В воздухе переобулся.
показать весь комментарий
04.05.2020 19:47 Ответить
https://www.facebook.com/watch/live/?v=909110669518393 Брифінг міського голови Черкас Анатолія Бондаренка.
показать весь комментарий
05.05.2020 03:00 Ответить
Это бандит с большой дороги.
показать весь комментарий
05.05.2020 09:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 