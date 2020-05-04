Мэр Черкасс Бондаренко около двух месяцев назад просил правоохранителей действовать жестче с нарушителями карантина: Демократия к добру не приведет. ВИДЕО

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ранее заявлял, что правоохранители должны действовать жестче во время карантина. По его словам "демократия, которая происходит сейчас, ни к чему хорошему не приведет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире на странице в сети Facebook 14 марта.

"Поймите одно: когда, не дай Бог, заболеют ваши близкие, родные, наши дети – тогда мы не будем думать о карантине, о том как идти на работу. Тогда мы будем думать как сохранить здоровье и жизнь самым родным нашим близким", - отметил он.

"Возможно кто-то не понимает. Но это чрезвычайно сложная ситуация, самая сложная ситуация, которая была со времен независимости нашей страны, и наверное со времен существования всего мира", - подчеркнул Бондаренко.

По его словам, предприниматели думают о своих доходах, родители не довольны тем, что закрыли детсады, ни не знают как идти на работу.

"Обращаюсь к представителям правоохранительных органов. На вас фактически возлагается львиная доля всех мер, которые мы вместе с вами будем разрабатывать. Я попросил бы вас жестче действовать в данной ситуации, потому что, мне кажется, что время пришло. Потому что, к сожалению, та демократия, которая происходит сейчас, ни к чему хорошему не приведет. Вы видите, те события, которые произошли в Китае. Только жесткие меры карантина, они фактически побороли эпидемию", - подчеркнул Бондаренко.

Мэр Черкасс отметил, что карантинные меры вызывают недопонимание со стороны родителей, поскольку они не знают, куда деть детей.

"Я благодарен, что наша страна приняла такие меры. Их нужно было раньше принимать, потому что ограничения, которые нужно было принимать раньше, они касаются всех европейских стран: начиная от Италии, Германии и Польши. Самое главное – не создавать панику, потому что он страшнее коронавируса", - подытожил он.

