Мэр Черкасс Бондаренко около двух месяцев назад просил правоохранителей действовать жестче с нарушителями карантина: Демократия к добру не приведет. ВИДЕО
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ранее заявлял, что правоохранители должны действовать жестче во время карантина. По его словам "демократия, которая происходит сейчас, ни к чему хорошему не приведет".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире на странице в сети Facebook 14 марта.
"Поймите одно: когда, не дай Бог, заболеют ваши близкие, родные, наши дети – тогда мы не будем думать о карантине, о том как идти на работу. Тогда мы будем думать как сохранить здоровье и жизнь самым родным нашим близким", - отметил он.
"Возможно кто-то не понимает. Но это чрезвычайно сложная ситуация, самая сложная ситуация, которая была со времен независимости нашей страны, и наверное со времен существования всего мира", - подчеркнул Бондаренко.
По его словам, предприниматели думают о своих доходах, родители не довольны тем, что закрыли детсады, ни не знают как идти на работу.
"Обращаюсь к представителям правоохранительных органов. На вас фактически возлагается львиная доля всех мер, которые мы вместе с вами будем разрабатывать. Я попросил бы вас жестче действовать в данной ситуации, потому что, мне кажется, что время пришло. Потому что, к сожалению, та демократия, которая происходит сейчас, ни к чему хорошему не приведет. Вы видите, те события, которые произошли в Китае. Только жесткие меры карантина, они фактически побороли эпидемию", - подчеркнул Бондаренко.
Мэр Черкасс отметил, что карантинные меры вызывают недопонимание со стороны родителей, поскольку они не знают, куда деть детей.
"Я благодарен, что наша страна приняла такие меры. Их нужно было раньше принимать, потому что ограничения, которые нужно было принимать раньше, они касаются всех европейских стран: начиная от Италии, Германии и Польши. Самое главное – не создавать панику, потому что он страшнее коронавируса", - подытожил он.
И для всех надо было вводить!!!
Сенсация не о чем.
P.S. Скажу сразу - я не согласен с его решением отменять карантинные меры уже сейчас.
Ложка к обеду.
Быть героем это совершать ДОБРО в то время когда оно инужно...
Анатолий Бондаренко.
Мэр Черкасс стреляет в глаз
Пока Иные думают Родные не поймут
Насущного круговорот беды послушного
У Вас забирает висты на распасы.
А Альтер-эго огненного
Отнюдь не сапсенс сломленного
Хотите Радость нового?
Найдите своего наследника
Ведь нет его ,ни у кого из нас
Пока Иные думают за Вас
Все новое наверное не у вас
Ведь сами разменяли все на нули
Неужели вы верите ,что мы во все это верим
Оторванные в броде огненном
В своем дерьме обмоченные
Греши ,ладно ,но дай людям ВОДЫ .
Зельцерам понравилось?)
И народу помрет и заболеет уйма. Потому что кое-кому внушили, что мы какие-то особенные, и нас короновирус не возьмет.