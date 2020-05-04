10 055 45
"Антей" привез медицинский груз из Китая, средства и оборудование передадут больницам бесплатно, - Нафтогаз. ВИДЕО
"Нафтогаз" закупил медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков. Этот груз доставят двумя самолетами из Китая.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза", 4 мая "Антей" привез часть груза, завтра прилетит "Мрия".
Первый самолет доставил 65600 защитных костюмов, 200 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств, 12 мобильных цифровых рентген-аппаратов.
"Медицинское оборудование и защитные костюмы бесплатно распределят между больницами страны, которые определит Минздрав. Доставку по больницам также берет на себя Нафтогаз. Мы вместе с местной властью проследим, чтобы медики бесплатно получили необходимое", - отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+16 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий04.05.2020 21:26 Ответить Ссылка
+16 Виктор Потоцкий #426787
показать весь комментарий04.05.2020 22:06 Ответить Ссылка
+13 Стрелок
показать весь комментарий04.05.2020 21:22 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вам посылка из Китая... (с)
привез маски в "Эпицентр"
Он живет на 5-ом авеню
угощал меня обедом
мається на увазі, що він сусіда Мордехая, що мешкає на п'ятій
ну у меня воспоминания из 80-х. слышалось "с соседом"
не важно
...
что значит бесплатно?
это все куплено на государственные деньги.
еще одни "благодетели" за государственный счет нашлись!!!
Многоходовочка, однако)
«Нафтога́з Украины» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. «Нафтогаз України») - государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C нефти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-2 [2] и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7 природного газа .