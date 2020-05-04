РУС
10 055 45

"Антей" привез медицинский груз из Китая, средства и оборудование передадут больницам бесплатно, - Нафтогаз. ВИДЕО

"Нафтогаз" закупил медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков. Этот груз доставят двумя самолетами из Китая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза", 4 мая "Антей" привез часть груза, завтра прилетит "Мрия".

Первый самолет доставил 65600 защитных костюмов, 200 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств, 12 мобильных цифровых рентген-аппаратов.

"Медицинское оборудование и защитные костюмы бесплатно распределят между больницами страны, которые определит Минздрав. Доставку по больницам также берет на себя Нафтогаз. Мы вместе с местной властью проследим, чтобы медики бесплатно получили необходимое", - отмечается в сообщении.

Антей привез медицинский груз из Китая, средства и оборудование передадут больницам бесплатно, - Нафтогаз 01

Автор: 

карантин (16729) Нафтогаз (3120) помощь (8121) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Топ комментарии
+16
а в посылке зеледент
привез маски в "Эпицентр"
04.05.2020 21:26 Ответить
+16
"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 7510
04.05.2020 22:06 Ответить
+13
а чо, бедосик не встречал?
04.05.2020 21:22 Ответить
"Антей" привез медицинский груз из Китая, средства и оборудование передадут больницам бесплатно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 6561
04.05.2020 21:21 Ответить
"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 6119
04.05.2020 22:04 Ответить
Таки прилетів.
"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 5764
04.05.2020 22:37 Ответить
"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 3537
04.05.2020 23:57 Ответить
С добрым утром, тётя Хая!
Вам посылка из Китая... (с)
04.05.2020 21:22 Ответить
а в посылке зеледент
привез маски в "Эпицентр"
04.05.2020 21:26 Ответить
Нафтогаз уже масками барыжит?
04.05.2020 21:30 Ответить
Ну откатик у Обман.
04.05.2020 21:50 Ответить
.. Шанхая.
04.05.2020 21:26 Ответить
Вам примет от Мордыхая
Он живет на 5-ом авеню
04.05.2020 21:30 Ответить
привет
04.05.2020 21:30 Ответить
Боря Сичкин там соседом?
04.05.2020 21:35 Ответить
с соседом
угощал меня обедом
04.05.2020 21:41 Ответить
Позвони, позвони.......
04.05.2020 21:50 Ответить
в субботу
04.05.2020 21:51 Ответить
04.05.2020 21:57 Ответить
соседом
мається на увазі, що він сусіда Мордехая, що мешкає на п'ятій
04.05.2020 22:47 Ответить
ты прав. посмотрел текст песни. без "с"
ну у меня воспоминания из 80-х. слышалось "с соседом"
не важно
04.05.2020 23:30 Ответить
а чо, бедосик не встречал?
показать весь комментарий
04.05.2020 21:22 Ответить
"Антей" привіз медичний вантаж із Китаю, засоби та обладнання передадуть лікарням безкоштовно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 7510
04.05.2020 22:06 Ответить
Если бесплатно передадут то , что привезли , то и встречать нет необходимости...
04.05.2020 21:23 Ответить
Самолёт другой. Не тот масштаб для пиара.
04.05.2020 21:28 Ответить
Нет отката,нет встречи.
04.05.2020 21:55 Ответить
Чому Моніка літак з вантажем не зустрічав? З ним трудову угоду розірвали?
04.05.2020 21:26 Ответить
Этот самолет был без карты "Выгода"
04.05.2020 21:29 Ответить
Маски выгоднее нефти. Это треш.
04.05.2020 21:31 Ответить
Китай бабки зарабатывает
04.05.2020 21:33 Ответить
Рассея зняла заборону на експорт масок,от Дерьмак 1 використав ситуац1ю.Тепер 1 рассея з бабками 1 Дерьмак з Шмарклею при грошаъ.Але який в1досик не зняли?
04.05.2020 21:49 Ответить
просто уявив зєлєнського як зустрічає цей літак....
04.05.2020 21:33 Ответить
"Антей" привез медицинский груз из Китая, средства и оборудование передадут больницам бесплатно, - Нафтогаз - Цензор.НЕТ 86

...
04.05.2020 21:40 Ответить
а государство типа не в состоянии выполнить свою функцию
04.05.2020 21:43 Ответить
Функц1я зебонутих,це проп1арить Бубочку та отримати в1дкат.
04.05.2020 21:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2tU_oVitum8 Uniti contro le dittature per la verità! Это еще одно доказательство того, что цифры, о которых сообщают СМИ и Всемирная организация здравоохранения, не точны. Член итальянского парламента Витторио Сгарби рассказывает о том, как Италия фальсифицировала количество смертей в Италии, что указанные цифры были неточными, что большинство зарегистрированных случаев было связано с другими заболеваниями, а не с Covid19
04.05.2020 21:43 Ответить
Интересно будет посмотреть: как здесь команда ЗЕ обосрется. Зашквар по любому должен быть
04.05.2020 21:45 Ответить
Шо на шару,от так 1 в1ддадуть в л1карн1? Що 1 Бубочку не запросили? Значить Дерьмак кинув,не на т1 рахунки в1дкат п1шов.Це ПОРОХ ВИНЕН.що Зебанут1 без бабок осталися. Пороха в Пещерний суд!!!!
04.05.2020 21:46 Ответить
Неужели такие тупые, не понимают, что закупка из китая вызывает аллергию, даже если деньги не из бюджета, мы еще не в состоянии быть филантропами, бабло нам надо, как кислород, дебилы.
04.05.2020 22:09 Ответить
Ну що ти будеш робити з цими "баригами"? Везуть засоби захисту. Безкоштовно. Обвалюють рейтинг бубочці зі "слугами"
04.05.2020 22:11 Ответить
В даному разі не безкоштовно. Заплачено державні, тобто народні, кошти.
04.05.2020 23:55 Ответить
Єдиним власником НАК «Нафтога́з Украї́ни» є держава в особі Кабінету Міністрів України.

что значит бесплатно?
это все куплено на государственные деньги.
еще одни "благодетели" за государственный счет нашлись!!!
04.05.2020 22:21 Ответить
Нравится мне этот самолет.
04.05.2020 23:12 Ответить
Нафтогаз - гос контора и весь этот пиар за наш с Вами счет)
Многоходовочка, однако)
«Нафтога́з Украины» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. «Нафтогаз України») - государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C нефти https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#cite_note-2 [2] и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7 природного газа .
05.05.2020 00:02 Ответить
в больницах их успешно стырят, принесут домой и закатают в трехлитровую банку
05.05.2020 06:17 Ответить
Не бачу відосика з Клоуном, чи він за даром не ходить?
05.05.2020 08:51 Ответить
 
 