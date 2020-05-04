"Антей" привез медицинский груз из Китая, средства и оборудование передадут больницам бесплатно, - Нафтогаз. ВИДЕО

"Нафтогаз" закупил медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты для медиков. Этот груз доставят двумя самолетами из Китая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза", 4 мая "Антей" привез часть груза, завтра прилетит "Мрия".

Первый самолет доставил 65600 защитных костюмов, 200 мониторов пациентов, 50 УЗИ-устройств, 12 мобильных цифровых рентген-аппаратов.

"Медицинское оборудование и защитные костюмы бесплатно распределят между больницами страны, которые определит Минздрав. Доставку по больницам также берет на себя Нафтогаз. Мы вместе с местной властью проследим, чтобы медики бесплатно получили необходимое", - отмечается в сообщении.

