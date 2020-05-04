Эффективность глав ОГА будут оценивать по 25 показателям, среди них - наполненность школ и детсадов, - министр Кабмина Немчинов. ВИДЕО

Секретариат Кабинета министров и Офис Президента согласовали 25 ключевых показателей для оценивания эффективности работы председателей областных государственных администраций.

Об этом сообщил в видеообращении министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Секретариат Кабинета министров Украины совместно с Офисом Президента согласовал основной перечень из 25 показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы председателей местных государственных администраций. Да, сейчас, во время карантина, сложно говорить о наполненности школ, о количестве детей, которые пойдут в детские сады, но тем не менее это показатели, которые позволят оценить эффективность местных руководителей, а также давать ту или иную оценку их деятельности", - сказал Немчинов.

Напомним, 31 января Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект по проведению ежеквартального мониторинга и оценке эффективности деятельности глав областных и Киевской городской государственных администраций. Тогда среди показателей назывались количество детей с инвалидностью, которые посещают обычные школы, уровень использования дорожного фонда и другие. Общее количество совпадало - 25, причем последний - выполнение поручений премьера.