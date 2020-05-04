РУС
Эффективность глав ОГА будут оценивать по 25 показателям, среди них - наполненность школ и детсадов, - министр Кабмина Немчинов. ВИДЕО

Секретариат Кабинета министров и Офис Президента согласовали 25 ключевых показателей для оценивания эффективности работы председателей областных государственных администраций.

Об этом сообщил в видеообращении министр Кабинета министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Секретариат Кабинета министров Украины совместно с Офисом Президента согласовал основной перечень из 25 показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы председателей местных государственных администраций. Да, сейчас, во время карантина, сложно говорить о наполненности школ, о количестве детей, которые пойдут в детские сады, но тем не менее это показатели, которые позволят оценить эффективность местных руководителей, а также давать ту или иную оценку их деятельности", - сказал Немчинов.

Напомним, 31 января Кабинет министров Украины запустил экспериментальный проект по проведению ежеквартального мониторинга и оценке эффективности деятельности глав областных и Киевской городской государственных администраций. Тогда среди показателей назывались количество детей с инвалидностью, которые посещают обычные школы, уровень использования дорожного фонда и другие. Общее количество совпадало - 25, причем последний - выполнение поручений премьера.

Кабмин (14121) ОГА (2398) результат (131) Офис Президента (1828) Немчинов Олег (171)
Топ комментарии
+9
А в тех областях, где детишек будет не хватать, обяжут глав ОГА лично заняться ростом рождаемости?
04.05.2020 23:26 Ответить
+4
Через неделю другую новый министр будет со своими правилами,так что не спешите
04.05.2020 23:29 Ответить
+4
"среди них - наполненность школ и детсадов"
Откуда клоун таких идиотов набирает? Ну как мэр может повлиять на наполненность школ и садиков? Из соседних сел завозить детей? Сколько их родили - столько в садик и идет. Как иначе? Наверное зеля знает это тайное место откуда он этих кретинов достает...
04.05.2020 23:32 Ответить
А в тех областях, где детишек будет не хватать, обяжут глав ОГА лично заняться ростом рождаемости?
04.05.2020 23:26 Ответить
Принять закон о праве мэра на основе закона о праве синьора...
04.05.2020 23:28 Ответить
Не...... право первой ночи - это нереально. Долго искать в наших реалиях девиц.
04.05.2020 23:34 Ответить
А потім коли після ночі побачить її без макіяжу, то отримає інфаркт😰
04.05.2020 23:35 Ответить
04.05.2020 23:38 Ответить
Наречені всі красиві, але іноді бувають виключення🧞
04.05.2020 23:46 Ответить
Просто надовго відключити всім світло😍
04.05.2020 23:34 Ответить
Али, это уже смех сквозь слезы. Что ни день, так такое под занавес выдадут - хоть стой, хоть падай.
04.05.2020 23:37 Ответить
Так треба це спокійно сприймати, бо навіть після виборів буде подібним. У них нема здорового глузду, а якщо нема розуму, то вважай - каліка!
04.05.2020 23:39 Ответить
Ага, почкованием.
05.05.2020 07:02 Ответить
И дэнно, и нощно, денно и нощно - непокладая .... своего главы ОГА будут заниматься повышением рождаемости для наполнения "бастардами" садиков! К слову, тема любовниц чиновников теперь сойдет на нет! Нет больше любовниц у глав ОГА, токма "станки для выполнения плана рождаемости да наполняемости"!
05.05.2020 13:33 Ответить
Для рейтингов важней всего,
Придумать некий показатель...
Хоть в жопе - видишь свет, зато,
Пусть и на выходе из сраки...
04.05.2020 23:27 Ответить
Настоящий советский представитель народа Украины и тезисы у советских все с газеты "Правда"
04.05.2020 23:28 Ответить
Через неделю другую новый министр будет со своими правилами,так что не спешите
04.05.2020 23:29 Ответить
гора с плеч.
04.05.2020 23:30 Ответить
Баба з возу, коням легше🧟
04.05.2020 23:37 Ответить
"среди них - наполненность школ и детсадов"
Откуда клоун таких идиотов набирает? Ну как мэр может повлиять на наполненность школ и садиков? Из соседних сел завозить детей? Сколько их родили - столько в садик и идет. Как иначе? Наверное зеля знает это тайное место откуда он этих кретинов достает...
04.05.2020 23:32 Ответить
Краще за кількістю заробітчан.
04.05.2020 23:34 Ответить
Какое одухотворенное лицо! Как у барыги после пол-литра!
04.05.2020 23:37 Ответить
Який у вас досвід з півлітра ми! Це не проп'єш!
04.05.2020 23:44 Ответить
а калорийность бурякив в области будет входить в перечень параметров эффективности?
05.05.2020 00:01 Ответить
Да вы гоните! У них же пиписки отвалятся от таких нормативов!
Это прям не гуманно как-то!
05.05.2020 01:45 Ответить
аааааааа....
05.05.2020 06:56 Ответить
клоун сделал таки из власти 95 квартал...
05.05.2020 06:57 Ответить
Идиотия. Как можно оценивать результаты работы по наполненности детсадов? Руководители ОГА должны сами детей нарожать, чтобы было кого в садики отправлять?
05.05.2020 07:00 Ответить
Наполненность садиков и школ конечно можно повысить. Только это будет следствием работы всего государства в лице всей власти - и исполнительной и законодательной, да еще и за относительно длительный промежуток времени. И пока любое чучело от власти - хоть это, хоть то что будет за ним, несет подобную ересь, садикам и школам можно только посочувствовать. Как и всем остальным.
05.05.2020 07:53 Ответить
 
 