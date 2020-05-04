РУС
У Зеленского был очень жесткий разговор с Тищенко, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о реакции Владимира Зеленского на скандал с рестораном народного депутата из партии "Слуга народа" Николая Тищенко.

"У Президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом", сообщил Тимошенко в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, это будет пример для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не надо из себя делать какого-то там царя. Если всем ресторанам нельзя работать, то ресторану связанному с одним народным депутатом тоже нельзя работать", - отметил замглавы ОП.

Отвечая на вопрос, чем закончился жесткий разговор Зеленского с Тищенко, Тимошенко сказал "Во-первых, ресторан не работает. Для всей фракции это будет примером, что не надо так делать. Было большой ошибкой со стороны народного депутата, что он так сделал".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Велюр" заплатит штраф, если нарушение было, а я буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина, - "слуга народа" Тищенко. ФОТО

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.

Зеленский Владимир (22025) рестораны (279) Тимошенко Кирилл (433) Тищенко Николай (338)
Топ комментарии
+52
По попе дал Котлетке)))) или в угол поставил!!!
05.05.2020 00:03 Ответить
+47
брехливая зелЕная падаль
05.05.2020 00:10 Ответить
+44
Вспоминается его крылатое - "Нарушу хоть раз закон - подам в отставку". Со счета уже все сбились .......... наверное он пишет заявления и складывает их под кроватью.
05.05.2020 00:12 Ответить
Кого интересуют ваши бла бла бла , если за ними не последовали меры в рамках действующего законодательства?!
Сколько может продолжаться этот детский сад
05.05.2020 05:30 Ответить
У ЗЕбіла - капітулянта була дуже жорстка розмова з корупціонером Тіщенко. І це означає тільки одне, що тепер злодію слузі Тіше ... доведеться відстібати ватажкові слуг і ... резиденту ЗЕбілу капітулянту вже на багато більше.
05.05.2020 06:05 Ответить


Тля ніжкою тупала і кулачком по столу стукала ?
Возомнило, що на нього хтось звертає увагу і "боїться".
05.05.2020 06:12 Ответить
скорее тля залезла под стол а Тищенко стукал по столу кулаком и под стол ногой.
05.05.2020 09:56 Ответить
А яке цей недофюрер має право кричати на народного депутата?
Ми що, вже в рашці?
05.05.2020 06:14 Ответить
садо-мазо...
05.05.2020 06:38 Ответить
кто этому клоуну тексты пишет...
05.05.2020 06:39 Ответить
Жесткій разговор? А подання в ДБР?
05.05.2020 06:49 Ответить
Нашли кого попугать. На того Тищенко чуть гавкни и воно в штаны наложит.
05.05.2020 06:58 Ответить
А разговор где был?
В велюре?)
05.05.2020 06:59 Ответить
А на на, как не стыдно...
05.05.2020 07:13 Ответить
Летучие мыши в ассортименте
05.05.2020 07:18 Ответить
Компанія Рошен плотить Україні міліони податків, з яких зарплату плдотят врачам, а зелена влада, розікравши ці податки, замість обіцяних 300% надбавки врачам у нас в Вінниці виплатили за квітень місяць всьго 70% від старої зарплати. По цьому поводу вчора вийшли на протест медики Вінницької районной лікарні, яка на данний момент опорна в області по борбі з коровірусом.
05.05.2020 08:06 Ответить
что бы тупое быдло шутило, затем и работают
показать весь комментарий
А до этого почему "жестко не поговорил"? Где был Аваков?Что не знали про Велюр, Эпицентр,Мрию- кто этому поверит?Зашевелись когда в ж%пу жаренный петух(Черкасы) клюнул,поняли что власть теряют.
показать весь комментарий
05.05.2020 07:29 Ответить
Власть уже потеряна...
Власть - это когда солдат исполняет приказы сержанта, сержант выполняет приказы лейтенанта, лейтенант майора, майор - полковника, полковник - генералов, генералы - главнокомандующего...
Но когда майоры и полковники посылают генералов, генералы вертят носом и саботируют... То это уже не власть...
Сейчас власть ушла в города и регионы...
Нынче Филатов, Кличко, Бондаренко, Садовой и другие мэры имеют намного больше власти, чем презЕдент Зеленский....
А Владимиру Александровичу теперь необходимо крепко думать...
И пока не поздно - выполнить самый гениальный свой видосик - Я устал, я ухожу...
05.05.2020 09:57 Ответить
Несоблюдение Закона Украины - сложение полномочий депутата и найух в свободное плавание!
05.05.2020 07:45 Ответить
Ещё одна смешная новость..Один тупой ******** перетёр с другим тупым ********* как не палиться дальше обоим... Смешно наблюдать как эти жалкие ублюдки мучают жопы в попытке убедить миллионы в своих сказках ,серьёзно считая людей тупее себя..Эй два ******** конченных - ТУПЕЕ ВАС НЕ БЫВАЕТ!..
05.05.2020 07:47 Ответить
Спаринг? Фул контак? Фуфло базары?
05.05.2020 07:48 Ответить
Новий вид покарання « жорстка розмова».
Цікаво, а чи можна його застосувати при виявленні неоформленні найманих працівників, наприклад?
Чи при розвороті через подвійну ?
Чи при безбілетному проїзді в транспорті?
Чи ....
05.05.2020 07:50 Ответить
насмешили зеублюдки
05.05.2020 07:58 Ответить
В нормальном государстве помимо закрытого ресторана он вылетел бы с треском как с депутатства, так и с фракции, а в недогосударстве прогнившем - имеем что имеем.
05.05.2020 08:06 Ответить
Сейчас наверное сдаст мандат...
05.05.2020 08:08 Ответить
05.05.2020 09:59 Ответить
" Наполеон в порыве бешенства срывал с головы свою треуголку, бросал на землю и топтал ногами. Но почему то страдала всегда одна и та же шляпа." (с)
05.05.2020 08:14 Ответить
Зачем нам эти сказки? Человек должен ответить был, причем сразу после публикации информации о работе Велюр. Сейчас это ни что иное как махание кулаками после драки и попытка задним числом спасти остатки авторитета. Не верим в искренность президента. И осуждаем бездействие полиции.
05.05.2020 08:23 Ответить
Какого, простите за слово, авторитета?
показать весь комментарий
Врагам закон, друзьям все "жесткий разговор"
05.05.2020 08:30 Ответить
Уявляю розмову двох косноязиких дегенератів...
05.05.2020 08:31 Ответить
ще нехай у куток поставить на гречку
05.05.2020 08:33 Ответить
Тимошенко сказал "Во-первых, ресторан не работает. Для всей фракции это будет примером, что не надо так делать. Было большой ошибкой со стороны народного депутата, что он так сделал"

А что же во-вторых? Нечего рисоваться, работал бы потиху - все было бы хорошо? И Зё бы кормил. А так сам виноват?
05.05.2020 08:38 Ответить
Жорстка розмова...

У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 655
05.05.2020 08:39 Ответить
прикольно...у кого то всего лишь "жесткий разговор" а кому то штраф в тыщи гривень....все равны перед законом, да, сопля?
05.05.2020 08:42 Ответить
Ну і що Клоун сказав про якість страв у "Велюрі"?
05.05.2020 08:57 Ответить
Зеленський мав жорстку розмову з Тищенком - заступник голови ОП

У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7270
05.05.2020 09:01 Ответить
Разговор? Депутат, который нарушает закон:
1.Предпринимательская деятельность на госслужбе.
2.Нарушение постановлений кабМИНА № 211, 255 о режиме карантина.
3.Дискредитация главной политической силы в парламенте.

И с ним просто поговорили? Значит, своим всё, а остальным - Законы? Пусть работает дальше, в парламенте, на себя, используя исключительность своего положения? Т.е. нарушай, но не попадайся больше?
05.05.2020 09:28 Ответить
У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5546
05.05.2020 09:40 Ответить
А где результат разговора - извинение штраф
показать весь комментарий
Кто-то верит в этот бред?
Та они просто поржали и дали инструкцию этой шестерке, что наврать в эфире.
05.05.2020 09:55 Ответить
У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 6819
05.05.2020 09:57 Ответить
Янелох, нельзя быть таким жестоким! Просто вызвал бы и поговорил бы с родителями!
Кстати, ты же Янелох, видосик мог бы сделать "разговора", а потом выпить "мировую" и к девочкам без табу...
PS: А что бенядиктовна???
05.05.2020 09:57 Ответить
Ну зачем же так? Это наверняка управляющий этой харчевни посвоевольничал!
05.05.2020 09:58 Ответить
Надеюсь, Коля-котлета накостылял Вове-клоуну?
05.05.2020 09:59 Ответить
У Зеленського була дуже жорстка розмова з Тищенком, - заступник голови ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 5339
05.05.2020 10:34 Ответить
Бла-бла-бла..... "жёсткий разговор" це, ні про що. Зеленський не здатен вплинути на жодного кандидата. Тищенко є найкращим прикладом для залякування решти. Привід для покарання був красивий, хрін би він потім кому довів що, вигнали з політичних мотивів. Але, навіть його Вавка виявився не здатен покарати.
А "очень жесткий разговор" в таких випадках це, прояв імпотентності.
05.05.2020 11:09 Ответить
"Наш тренер - Супербизон" 😀
05.05.2020 14:22 Ответить
