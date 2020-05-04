У Зеленского был очень жесткий разговор с Тищенко, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал о реакции Владимира Зеленского на скандал с рестораном народного депутата из партии "Слуга народа" Николая Тищенко.

"У Президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом", сообщил Тимошенко в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Надеюсь, это будет пример для других народных депутатов, что если ты народный депутат, то не надо из себя делать какого-то там царя. Если всем ресторанам нельзя работать, то ресторану связанному с одним народным депутатом тоже нельзя работать", - отметил замглавы ОП.

Отвечая на вопрос, чем закончился жесткий разговор Зеленского с Тищенко, Тимошенко сказал "Во-первых, ресторан не работает. Для всей фракции это будет примером, что не надо так делать. Было большой ошибкой со стороны народного депутата, что он так сделал".

Напомним, в конце апреля журналисты выяснили, что ресторан "слуги народа" Николая Тищенко в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Депутатская фракция партии "Слуга народа" планирует провести заседание, на котором определится относительно наказания для заместителя фракции Николая Тищенко в связи с нарушением условий карантина его рестораном.