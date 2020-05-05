5 мая 2014 года украинские воины провели первый большой бой с террористами Гиркина: "По низу забора пройдись! Они там лежат!.. На два часа "зеленочка" - туда пусти маленькие!". ВИДЕО
5 мая 2014 года сводный отряд украинский спецназовцев дал первый бой террористам Гиркина в селе Семеновка влизи Славянска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бое рассказывают авторы фильма "Слов’янськ. Початок війни" в эпизоде "Перший бій".
Бойцы Нацгвардии из отрядов Омега и Ягуар, офицеры группы ЦСО Альфа СБУ и десантники 95-й бригады ВСУ несколько часов вели бой с российскими оккупантами во время передислокации с аэродрома Краматорска в базовый лагерь "Луна" в Изюме.
"Мы нанесли серьезный урон - около 40 "двухсотых" и более сотни раненых. Морги были заполнены. У них был шок. Есть высказывание Гиркина об этом. Он назвал этот бой для них маленьким адом", - говорит экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров.
В бою погибли офицеры СБУ - Руслан Лужевский и Александр Анищенко, и прапорщик-нацгвардеец Виктор Долинский. Это были первые одновременные потери нескольких украинских воинов. Еще 8 бойцов получили в этом бою ранения.
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать дамбас.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
когда кацап, штаны снимая
бежит в "зелёнку"- "па нужде",
и зад, в прицеле эСВэДэ-
белеет, рядом с автоматом...
ты жмешь курок и гром раскатом,
сверкает молнией ему ...
и отдаёт кацап дерьму -
душонку, совесть, славу, честь...
не позволяй кацапу есть
и гадить, на чужой земле...
люби грозу, в своём стволе!
Искупил вину в бою, так сказать.
на, вот, прочти само себе о себе: "пока ты сидел на горшке, кому то надо было защищать Украину от всяких гиркиных-педыркиных"
боевики раши как и подобает шакалам смешивались с машинами жителей , которые тож драпали от войны , наши тогда не мало боевичков расхерачили
у ВСУ опыта против партизан практически небыло , командиры и бойцы учились на ходу ,
а полигоном были боевые
И где тут справедливость?
Одни в земле, а другие у корыта видосики снимают.....