26 395 49

5 мая 2014 года украинские воины провели первый большой бой с террористами Гиркина: "По низу забора пройдись! Они там лежат!.. На два часа "зеленочка" - туда пусти маленькие!". ВИДЕО

5 мая 2014 года сводный отряд украинский спецназовцев дал первый бой террористам Гиркина в селе Семеновка влизи Славянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бое рассказывают авторы фильма "Слов’янськ. Початок війни" в эпизоде "Перший бій".

Бойцы Нацгвардии из отрядов Омега и Ягуар, офицеры группы ЦСО Альфа СБУ и десантники 95-й бригады ВСУ несколько часов вели бой с российскими оккупантами во время передислокации с аэродрома Краматорска в базовый лагерь "Луна" в Изюме.

"Мы нанесли серьезный урон - около 40 "двухсотых" и более сотни раненых. Морги были заполнены. У них был шок. Есть высказывание Гиркина об этом. Он назвал этот бой для них маленьким адом", - говорит экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров.

В бою погибли офицеры СБУ -  Руслан Лужевский и Александр Анищенко, и прапорщик-нацгвардеец Виктор Долинский. Это были первые одновременные потери нескольких украинских воинов. Еще 8 бойцов получили в этом бою ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты". ВИДЕО

Автор: 

россия (97355) Аллеров Юрий (104) Гиркин Игорь (192) Славянск (2666)
Топ комментарии
+35
5 мая 2014 года украинские воины провели первый большой бой с террористами Гиркина: "По низу забора пройдись! Они там лежат!.. На два часа "зеленочка" - туда пусти маленькие!" - Цензор.НЕТ 6007
05.05.2020 10:23
+34
5 травня 2014 року українські воїни провели перший великий бій із терористами Гіркіна: "Низом паркану пройдися! Вони там лежать!.. На дві години "зеленочка" - туди пусти маленькі!" - Цензор.НЕТ 7271
05.05.2020 10:45
+31
да, в то время рашистская пропаганда очень хорошо обрабатывала кацапов, рассказывая, что украинцы "воюют косой и батагом"! очень мого было героических роликов по тв, где красивые, вышколенные, экипированные мужчины прыгали с вертолётов расстреливая всё вокруг... вот всякое шмурдьё, вроде гиркина и разных мойщиков авто, ломанулись "захватывать укров"
05.05.2020 10:22
5 мая 2014 года украинские воины провели первый большой бой с террористами Гиркина: "По низу забора пройдись! Они там лежат!.. На два часа "зеленочка" - туда пусти маленькие!" - Цензор.НЕТ 738

https://azov.org.ua/azov-svyatkue-shostu-richnicu/ полк «Азов» святкує шосту річницю створення
05.05.2020 10:21
да, в то время рашистская пропаганда очень хорошо обрабатывала кацапов, рассказывая, что украинцы "воюют косой и батагом"! очень мого было героических роликов по тв, где красивые, вышколенные, экипированные мужчины прыгали с вертолётов расстреливая всё вокруг... вот всякое шмурдьё, вроде гиркина и разных мойщиков авто, ломанулись "захватывать укров"
05.05.2020 10:22
***
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать дамбас.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
05.05.2020 11:00
Да смутное было время... не только раша пропаганда усиленно вещала что "укрохунте" через неделю будет капец....а и большинство украинских военных были в **** и унынии!!! Только слышал от них: "..да россияне нас за три дня с гуано смешают...ну как это мы будем с братьями воевать...ну как это можно в гражданских стрелять...мы же жили в одном ссср..."!!!
показать весь комментарий
05.05.2020 15:15
5 мая 2014 года украинские воины провели первый большой бой с террористами Гиркина: "По низу забора пройдись! Они там лежат!.. На два часа "зеленочка" - туди пусти маленькие!" - Цензор.НЕТ 6007
05.05.2020 10:23
Блд... увидел Авакова и меня стошнило нах. Дальше смотреть желания нет
05.05.2020 10:28
Кто спалил?
05.05.2020 10:30
вінтарогій свинособака, тобі "за порєбрік" та в спам
05.05.2020 10:58
5 травня 2014 року українські воїни провели перший великий бій із терористами Гіркіна: "Низом паркану пройдися! Вони там лежать!.. На дві години "зеленочка" - туди пусти маленькі!" - Цензор.НЕТ 7271
05.05.2020 10:45
Спасибо, мужики, спасибо, и всем ушедшим и всем живым!!!
05.05.2020 12:04
люблю грозу в начале мая,
когда кацап, штаны снимая
бежит в "зелёнку"- "па нужде",
и зад, в прицеле эСВэДэ-
белеет, рядом с автоматом...
ты жмешь курок и гром раскатом,
сверкает молнией ему ...
и отдаёт кацап дерьму -
душонку, совесть, славу, честь...
не позволяй кацапу есть
и гадить, на чужой земле...
люби грозу, в своём стволе!
05.05.2020 12:25
За такое "наступление" надо всех командиров под трибунал.

5 травня 2014 року українські воїни провели перший великий бій із терористами Гіркіна: "Низом паркану пройдися! Вони там лежать!.. На дві години "зеленочка" - туди пусти маленькі!" - Цензор.НЕТ 2266
05.05.2020 12:38
Попали в засаду.
05.05.2020 12:57
Що ти хтів - там більш половини ментів було які звикли воювати в місті з наркоманами
05.05.2020 13:13
Все правильно, небезпека з боків.
05.05.2020 13:14
цапье....
05.05.2020 12:40
Хто там сказав, що після Авакова не схотів далі дивитися... А ти подивись, бо Аваков лише на 5 секунд, а далі, то наша героїчна історія вже. Низький уклін тим чоловікам.
05.05.2020 12:49
молодцы. герои.
05.05.2020 13:05
Нажаль під*раса гіркіна не застрелили і не взяли в полон,а це був ціний кадр і як свідок і як злочинець
05.05.2020 13:15
Слава Богу, слава Україні
05.05.2020 13:16
Передислоцировались в лагерь в Изюме Отступали значит Вообщем выравнивала сорокамиллионная страна линию фронта
05.05.2020 13:18
не відступали. Аеродром Краматорська залишився під контролем.
05.05.2020 13:33
Арсен Рюкзаков порожняк не гонит.
05.05.2020 13:27
На 6-й минуте Асавелюк - командир подразделения, что по майдановцам на Институтской стреляла.
Искупил вину в бою, так сказать.
05.05.2020 13:33
пока ты сидел на горшке, кому то надо было защищать Украину от всяких гиркиных-педыркиных
05.05.2020 14:05
хорошо ты исключительно сам себе о себе написал.
на, вот, прочти само себе о себе: "пока ты сидел на горшке, кому то надо было защищать Украину от всяких гиркиных-педыркиных"
05.05.2020 14:24
рем ,ты волну то не гони , как сученок драпал с славянска он сам писал - за спинами мирняка,
боевики раши как и подобает шакалам смешивались с машинами жителей , которые тож драпали от войны , наши тогда не мало боевичков расхерачили
у ВСУ опыта против партизан практически небыло , командиры и бойцы учились на ходу ,
а полигоном были боевые
05.05.2020 14:33
Зачем там нужна Авакова пыка?
05.05.2020 14:35
Витя Долинский .погибший спецназовец ...в 1999 году я с ним был в одном взводе в учебке 3007 г.Золочев комбатом у нас был майор Мицканюк ..........
05.05.2020 15:18
Я искал как погиб Долинский ,сепарская пуля попала в гранату .которая находилась в разгрузке .произошел взрыв и Виктор погиб
05.05.2020 15:22
в кадрах все заметили знаменитого Сергея Осавлюка командира Омеги который на джипе ездил на Институтской 20 февраля 2014 года ....Ну мужик как мужик респект ему ,видно что он служивый и выполняет приказы
05.05.2020 15:30
Когда герои ценой жизни спасали страну приспособленцы уклонялись от службы и членом по роялю молотили бабло.....
И где тут справедливость?
Одни в земле, а другие у корыта видосики снимают.....
05.05.2020 15:43
Герои? На кадрах попавшая в засаду под Семеневкой "Альфа" под командованием Александра Устименко который руководил штурмовой группой на Майдане. То есть это те же самые бойцы которые подавляли Майдан. Сейчас Устименко начальник Центра специальных операций СБУ.
05.05.2020 16:00
прикольный у вас прокси.
05.05.2020 16:50
"Причем, если начальник Кременчужского подразделения повел своих в обход Славянска, то Устименко привел киевское управление прямо в засаду под Семеновкой, где погибло двое сотрудников украинской Альфы" - Ходаковский.
05.05.2020 16:54
там первые жертвы были когда Полтавское СБУ потеряло капитана а еще до этого наемники останавливали машины на дорогах внаглую ..со смены ехала часная охрана из Полтавы Явир-2000 на бусике фольц Б4 .наемники пытались остановить бусик но никто не останавливался в ответ сепары внаглую пустили очередь по бусу охраны и попали в водилу ...Тогда уже ни о каких переговорах речи не могло быть нужно было карантин вводить и войска на Военное Положение ..Многих бухарей в Счастье подстреливали .которые накидывались на ВСУ
05.05.2020 17:00
какое в Кременчуге боевое подразделение СБУ а ну по подробнее ?
05.05.2020 18:25
Спроси у самого Ходаковского.
05.05.2020 18:28
он обычный служака ..ты не знало что приказы не обсуждаются был суд и все знают что приказ о растреле был противозаконный .если б все СБУ Украины стреляло по Майдану думаеш что 80 жертв было только ? Я уверен что среди силовиков были и фанаты кремля но мы знаем их фамилии они уехали по обмену к вам кормите их теперь вы
05.05.2020 17:04
 
 