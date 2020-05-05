5 мая 2014 года украинские воины провели первый большой бой с террористами Гиркина: "По низу забора пройдись! Они там лежат!.. На два часа "зеленочка" - туда пусти маленькие!". ВИДЕО

5 мая 2014 года сводный отряд украинский спецназовцев дал первый бой террористам Гиркина в селе Семеновка влизи Славянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бое рассказывают авторы фильма "Слов’янськ. Початок війни" в эпизоде "Перший бій".

Бойцы Нацгвардии из отрядов Омега и Ягуар, офицеры группы ЦСО Альфа СБУ и десантники 95-й бригады ВСУ несколько часов вели бой с российскими оккупантами во время передислокации с аэродрома Краматорска в базовый лагерь "Луна" в Изюме.

"Мы нанесли серьезный урон - около 40 "двухсотых" и более сотни раненых. Морги были заполнены. У них был шок. Есть высказывание Гиркина об этом. Он назвал этот бой для них маленьким адом", - говорит экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров.

В бою погибли офицеры СБУ - Руслан Лужевский и Александр Анищенко, и прапорщик-нацгвардеец Виктор Долинский. Это были первые одновременные потери нескольких украинских воинов. Еще 8 бойцов получили в этом бою ранения.

