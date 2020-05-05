РУС
За период карантина в Украине подготовили 26 тыс. коек для больных коронавирусом, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что за период карантина в Украине подготовили в больницах 26 тысяч коек для больных коронавирусом.

Об этом заявил Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"За этот период, пока был карантин, пока мы сдерживали рост количества случаев коронавирусной болезни, и не позволили состояться пику (заболевания. - Ред.), мы подготовили 26 тысяч коек. Заполненных больными (коронавирусом. - Ред.) сейчас 3000 коек, то есть 12%. При том, что активных больных у нас 9000", - отметил Ляшко.

Он отметил, что система здравоохранения сейчас может справляться с потоком больных, поэтому правительство приняло решение о постепенном смягчении карантина.

Топ комментарии
+4
Потом оно будет хвастаться, что 99% этих коек пустует. А зелёная биомасса будет хавать эту ушную лапшу.
05.05.2020 10:26 Ответить
+2
26 тысяч коек. Нашёл показатель. Продуманый Боря Филатов в Днепре 600 могил вырыл под эту тему. Вот это по существу.
05.05.2020 10:25 Ответить
+2
Ну и что теперь? Все эти койки отдать в бардаки и пускай работают на страну.
05.05.2020 11:25 Ответить
мы сдерживали рост количества случаев... ахахаха вы про Украину из новостей узнаете?
05.05.2020 10:23 Ответить
За период карантина в Украине подготовили 26 тыс. коек для больных коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1599
05.05.2020 10:23 Ответить
За период карантина в Украине подготовили 26 тыс. коек для больных коронавирусом, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 9135
05.05.2020 10:24 Ответить
26 тысяч коек. Нашёл показатель. Продуманый Боря Филатов в Днепре 600 могил вырыл под эту тему. Вот это по существу.
05.05.2020 10:25 Ответить
Могилы это идеальное вложение бюджетных средств.
05.05.2020 10:45 Ответить
Потом оно будет хвастаться, что 99% этих коек пустует. А зелёная биомасса будет хавать эту ушную лапшу.
05.05.2020 10:26 Ответить
Для такой страны этого мало.Пусть богачи скидываются на строительство больниц-коек.Чтоб не стало как в России.И огни конечно из страны Огней.В ИндоПэриджане Сокральный Огонь ЯнЭрДага(Горящего Мужа Гора) под Баку(Бахы)- как спас город в 2000г.от посланного арабохайским Кремлем напрвленного 7 бал.землетресения так и сейчас НЕ ДАЛ НИКОМУ УМЕРЕТЬ ОТ вируса.Их ждут Никольские********-Горящий древний),АзЭрЯнские(Младший муж горящий) и Покровские(БахЭр-Смотрящий муж) храмы и соборы.МЫ НАРОД СИЛЬНЕЕ ВИРУСА!
05.05.2020 10:34 Ответить
Маленька Білорусь заявила про 30000 ліжок..
05.05.2020 10:36 Ответить
"Подготовили койку" это постелили дырявую простынь?
05.05.2020 10:44 Ответить
послушать придурков у власти єто носенс-вирус есть но и смертность во всем мире по статистике одинаковая во все времена-миллион умерло миллион токо в китае за день рождается плюс индия. идет грандиозный передел власти на планете так шо не вешайте лапшу православным
05.05.2020 11:18 Ответить
Ну и что теперь? Все эти койки отдать в бардаки и пускай работают на страну.
05.05.2020 11:25 Ответить
хорошо.
05.05.2020 13:09 Ответить
я тоже придерживаюсь мнения, что короновирус - это один большой развод вселенского масштаба. Объясню почему. Во-первых, никто не говорит ежедневную статистику о смертности от других болезней ( туберкулез, онкология, сердечно-сосудистые и т.д.), во-вторых никто не говорит сколько по статистике в день вообще умирало людей пожилого возраста от 70 и выше) до пандемии. Почему все молчат????? Где сравнительная таблица???? третье, почему в Италии, с ихней продвинутой медициной и уровнем жизни в день якобы умирали от 700 человек, а в Украине, с ее нулевой медициной, нищетой и радиацией за все время карантина лишь 300???? Как такое может быть вообще в теории????? Вообщем я в это неверю пацаны. Верю, что есть ОРВИ, но он есть всегда и будет всегда........... Лично мое мнение, это транснациональный развод.
05.05.2020 19:05 Ответить
Типа новые приобрели в только что построенные спец.больницы
06.05.2020 08:15 Ответить
 
 