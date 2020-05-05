За период карантина в Украине подготовили 26 тыс. коек для больных коронавирусом, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что за период карантина в Украине подготовили в больницах 26 тысяч коек для больных коронавирусом.
Об этом заявил Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"За этот период, пока был карантин, пока мы сдерживали рост количества случаев коронавирусной болезни, и не позволили состояться пику (заболевания. - Ред.), мы подготовили 26 тысяч коек. Заполненных больными (коронавирусом. - Ред.) сейчас 3000 коек, то есть 12%. При том, что активных больных у нас 9000", - отметил Ляшко.
Он отметил, что система здравоохранения сейчас может справляться с потоком больных, поэтому правительство приняло решение о постепенном смягчении карантина.
