За период карантина в Украине подготовили 26 тыс. коек для больных коронавирусом, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что за период карантина в Украине подготовили в больницах 26 тысяч коек для больных коронавирусом.

Об этом заявил Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"За этот период, пока был карантин, пока мы сдерживали рост количества случаев коронавирусной болезни, и не позволили состояться пику (заболевания. - Ред.), мы подготовили 26 тысяч коек. Заполненных больными (коронавирусом. - Ред.) сейчас 3000 коек, то есть 12%. При том, что активных больных у нас 9000", - отметил Ляшко.

Он отметил, что система здравоохранения сейчас может справляться с потоком больных, поэтому правительство приняло решение о постепенном смягчении карантина.

