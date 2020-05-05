Цензор.НЕТ стал информационным партнером онлайн-проекта "О Налогах" с Ярославом Романчуком. ВИДЕО

Интернет-издание Цензор.НЕТ стало информационным партнером онлайн-проекта "О Налогах" с Ярославом Романчуком. "О Налогах" - это видеоинтервью в стиле LIFE TALK, где каждый из зрителей сможет задать вопрос гостю эфира.

Об этом автор проекта сообщил в фейсбуке.

"Сегодня мы представляем информационных партнеров нашего онлайн проекта "О Налогах" с Ярославом Романчуком: популярное юридическое издание "Юридическая практика", шеф-редактор Рустам Колесник, одно из крупнейших интерет-изданий Цензор.НЕТ, главный редактор Юрий Бутусов, рейтинговый журнал "Рейтинг", главный редактор Мария Данюк", - написал Ярослав Романчук.

Ближайшие эфиры запланированы на 7 и 12 мая. Их гостями станут экс-глава налоговой Сергей Верланов и экс-глава таможни Максим Нефьодов.

Подписаться на канал проекта можно здесь.

