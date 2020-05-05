РУС
Цензор.НЕТ стал информационным партнером онлайн-проекта "О Налогах" с Ярославом Романчуком. ВИДЕО

Интернет-издание Цензор.НЕТ стало информационным партнером онлайн-проекта "О Налогах" с Ярославом Романчуком. "О Налогах" - это видеоинтервью в стиле LIFE TALK, где каждый из зрителей сможет задать вопрос гостю эфира.

Об этом автор проекта сообщил в фейсбуке.

"Сегодня мы представляем информационных партнеров нашего онлайн проекта "О Налогах" с Ярославом Романчуком: популярное юридическое издание "Юридическая практика", шеф-редактор Рустам Колесник, одно из крупнейших интерет-изданий Цензор.НЕТ, главный редактор Юрий Бутусов, рейтинговый журнал "Рейтинг", главный редактор Мария Данюк", - написал Ярослав Романчук.

Ближайшие эфиры запланированы на 7 и 12 мая. Их гостями станут экс-глава налоговой Сергей Верланов и экс-глава таможни Максим Нефьодов.

Подписаться на канал проекта можно здесь.

Цензор.НЕТ стал информационным партнером онлайн-проекта "О Налогах" с Ярославом Романчуком - Цензор.НЕТ 7640
что план по картинкам недовыполняешь, лепишь их уже где попало , невзирая на содержание статьи ?
давай подведём разговор так, что бы ты сам себя назвал дЭбилом.
Вышла статья в которой говориться о слиянии Бутусова и Романчука и их дальнейшие планы после соития. Тут на обсуждение данной статьи вылезло твоё ущербное сознание и влепило картинку " Два жида в хате" . Вопрос : Ты дЭбил по жизни или только на работе троля ?
який план, це для вашого зе сцкуна план не остання потребаЦензор.НЕТ став інформаційним партнером онлайн-проєкту "Про Податки" з Ярославом Романчуком - Цензор.НЕТ 2209
зебоб, по собі всіх телепень тупорилий не рівняй.
худоба винторога тебе порівнювати з собою ? ярмо на шию і в поле солому жувати , потім в стойло , там де твоє місце.
рило забрало і пнх, тобі ж сказали тут спілкуються ЛЮДИ !!!
з яких пір бичок парабелумний став людиною ?
див. https://censor.net/comments/locate/3193397/019214f6-1f9d-7368-ba90-93f7bf31191a
там тільки но 12:54 видно …
Парабелум ,тобі ясно пояснили ,що ти придурок.
Що там обговорювати? Держслужбовці мають діяти в рамках законів, кі їм прописали депутати у ВРУ і підписав президент. Якщо закони виписані під окремих осіб або туди призначають керівників на потоки то, як не танцюй, про що не балакай, а буде так, як є. Навіть, якщо середня та нижня ланка цього не бажають, вони нікуди з колії не дінуться.
