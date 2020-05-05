Зарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов. ВИДЕО
С целью выполнения поручения Президента Украины Владимира Зеленского, Минздрав инициирует повышение заработных плат медицинских работников. Повышение будет в размере до 50% и потребует дополнительно 11 млрд грн из государственного бюджета.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге.
"Медицинская реформа в измененном виде будет предусматривать улучшение качества и доступности медицинских услуг. Украинцы, позвонив в 103, обязательно получат качественную помощь в течение 10-20 минут. При этом мы считаем, что наши медицинские работники уже в этом году должны получать существенное увеличение заработной платы. Не менее, чем до 50%", - заявил Степанов.
Как подчеркнул министр здравоохранения, для того, чтобы повысить зарплаты всем 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн.
"Это будет сделано с 1 июля 2020 за счет государственного бюджета Украины. Для этого мы будем обращаться и к правительству, и в Верховную Раду относительно внесения изменений", - подчеркнул Степанов.
Зебилье воспринимает одну и ту же лапшу, как очередное повышение. Все повышают и повышают.
Чому я не здивований?
Надбавки 300% врачи уже получили?
А хотя бы уже заработанные зарплаты им выплатили?
деньги где возьмете? печатать станете?
Щодо термінологія, звісно, але коли я її називаю податковою, співвітчизники не розуміють про що я, бо у нас Конституція її обзиває безкоштовною.
Чекаємо на січень 2021 і чергову заяву - можливо, ми допустили помилку, коли сказали українцям, що зарплати зростуть у медиків до кінця року... А в тому,що вони зменшились винуватий Пеця!
Скоро будуть більше отримувати ніж вчителя з їх 4000$ на міс.
Я думаю, це пов'язано із Оманською зрадою.
Остается один вариант - взять деньги у Раши, как предлагал Коломойский.
Бо вони не власники того, що могли би продати. Та земля, яка чогось варта, у приватній власності. Це все одне, що розраховувати заробити на продажу вашої квартири...
А ось останнє стає дуже очевидним.
2/3 це приватна земля, і це саме та земля, яка цікава покупцю. Хто купить землю запасу, у якій залишились якісь там "рівчаки", яку топить розлив річки чи ще щось? Усі хотіли би придбати те на чому і зараз вирощую, те що в зручному місці, доглянуте. Ви спробуйте знайти таку "нічию" землю
Ні, продаж Землі це популістична лажа, яку педалювала Юля. Це тільки для її адептів існує якась міфічна державна земля, яку мріють скупити олігархи. Для людей які не наживаються на популізмі, навіть для таких тупих як зелені, очевидно, що ринок землі це рушій економіки і можливі прибутки (саме побічні, як від росту економіки) у вигляді податків і т.п., тобто це далека перспектива.
Щодо оренди, сільрада її не укладає, зміст її нагибати? Щоби голова сільради прийшов до "діда Петра" і сказав, діду розірви оренду із фермером і продай за безцінь такій то фірмі? Як ви собі, це уявляєте?
Среди основных изменений:
Все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получат финансовый ресурс из государственного бюджета не менее чем в 2019 году.
С 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться новые пакеты (первичная медицинская помощь; экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях, а также 4 пакета для лечения Covid-19).
С 1 июля будет повышена заработная плата медикам (на это потребуется дополнительно 11 млрд грн).
С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети.
С 11 мая Минздрав начинает разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.
С 2021 будут работать новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг.
В бюджете предусмотрены?
А как с недобором бюджета в 40 миллиардов только за 1 квартал вы собираетесь повысить зарплаты медикам?
Второй и третий квартал будут еще круче, наперсточники!
В отсутствии бюджетного финансирования медицины и других направлений в Украине нет ничего удивительного, поскольку в государственном бюджете зияет дыра.
Об этом сегодня написал в Фейсбуке бывший министр финансов Игорь Уманский.
«Хроники государственного бюджета.
План по доходам общего фонда за апрель выполнены на 17 млрд грн.
За январь-апрель общий фонд: доходы - 44,2 млрд грн, расходы - 44,4 млрд (в частности защищенные расходы не проведены на 17,9 млрд грн., незащищенные на 22,9 млрд грн.).
Это все, что нужно знать тем, кто ищет причины отсутствия бюджетного финансирования по отдельным направлениям.
В частности, медицинским работникам», - говорится в сообщении.
Ну вообщем то,всё как всегда.Благими намерениями,устилают дорожку в ад.Под благим намерением,повысить зарплату медикам,хотят внести коррупционные изменения.Грошей врачи не увидят,а ось коррупционные изменения протолкнут и они останутся.Так Степанов?
1. В связи с коронавирусом приказали прекратить все плановое медобслуживание. Отделения полупустые.
2. Поскольку отделения полупустые, то врачи без дела.
3. Раз врачи без дела, их перевели на 0,75 ставки (а раньше почти все работали на 1,5 ставки)
4. Но раз хоть какую-то зарплату получают, то их заставляют работать полный рабочий день и больше.
Полный профит! Голосовали?