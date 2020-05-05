Зарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов. ВИДЕО

С целью выполнения поручения Президента Украины Владимира Зеленского, Минздрав инициирует повышение заработных плат медицинских работников. Повышение будет в размере до 50% и потребует дополнительно 11 млрд грн из государственного бюджета.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге.

"Медицинская реформа в измененном виде будет предусматривать улучшение качества и доступности медицинских услуг. Украинцы, позвонив в 103, обязательно получат качественную помощь в течение 10-20 минут. При этом мы считаем, что наши медицинские работники уже в этом году должны получать существенное увеличение заработной платы. Не менее, чем до 50%", - заявил Степанов.

Как подчеркнул министр здравоохранения, для того, чтобы повысить зарплаты всем 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн.

"Это будет сделано с 1 июля 2020 за счет государственного бюджета Украины. Для этого мы будем обращаться и к правительству, и в Верховную Раду относительно внесения изменений", - подчеркнул Степанов.

