Зарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов. ВИДЕО

С целью выполнения поручения Президента Украины Владимира Зеленского, Минздрав инициирует повышение заработных плат медицинских работников. Повышение будет в размере до 50% и потребует дополнительно 11 млрд грн из государственного бюджета.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава, об этом Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на ежедневном брифинге.

"Медицинская реформа в измененном виде будет предусматривать улучшение качества и доступности медицинских услуг. Украинцы, позвонив в 103, обязательно получат качественную помощь в течение 10-20 минут. При этом мы считаем, что наши медицинские работники уже в этом году должны получать существенное увеличение заработной платы. Не менее, чем до 50%", - заявил Степанов.

Как подчеркнул министр здравоохранения, для того, чтобы повысить зарплаты всем 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медучреждения получат финансирование не меньше, чем в 2019 году: Кабмин найдет еще 11 млрд грн на зарплаты медикам, - "слуга народа" Радуцкий

"Это будет сделано с 1 июля 2020 за счет государственного бюджета Украины. Для этого мы будем обращаться и к правительству, и в Верховную Раду относительно внесения изменений", - подчеркнул Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский попросил пересмотреть медреформу: "Могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты 332 больницы"

+19
Вы доплаты в 300% сначала сделайте, ******** штопанные
показать весь комментарий
05.05.2020 12:17 Ответить
+14
После включения печатного станка (а адепты вирусобесия нас толкают именно туда) нетрудно повысить хоть на 50000%.

Зарплаты медикам уже в этом году будут повышены до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 1497
показать весь комментарий
05.05.2020 12:17 Ответить
+12
в бюджете дыра 300 млрд. еще 11 - хуже не будет
деньги где возьмете? печатать станете?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:25 Ответить
Дык, а обещанное год назад? Цыфирка падрасла...
показать весь комментарий
05.05.2020 12:17 Ответить
Вони спочатку урізали майже на половину зарплату (це не брехні і не видумка, спілукувався з домашнім лікарем і медсестрою), а тепер як прижало то вони піднімають її на половину, тобто вийдуть на рівень минулого року. Гарні здобутки за рік правління зеленого нарколиги. Вони там всі конченні і з нас роблять дурнів?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:26 Ответить
От начала и до конца - сплошная брехня.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:35 Ответить
Это из разряда брехни про 300%. Они должны медикам зарплату за 4 месяца. Ее бы сначала вернули

Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 7392
показать весь комментарий
05.05.2020 12:48 Ответить
Вы доплаты в 300% сначала сделайте, ******** штопанные
показать весь комментарий
05.05.2020 12:17 Ответить
После включения печатного станка (а адепты вирусобесия нас толкают именно туда) нетрудно повысить хоть на 50000%.

Зарплаты медикам уже в этом году будут повышены до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 1497
показать весь комментарий
05.05.2020 12:17 Ответить
Скоро очень скоро нас всех накроет СВЕТЛОЕ КОТОРОЕ ЗАВТРА!!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:18 Ответить
Да уже давно накрыло.

Зебилье воспринимает одну и ту же лапшу, как очередное повышение. Все повышают и повышают.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:39 Ответить
А деньги где возьмут если в бюджете аховская дыра и увеличения поступлений не предвидиться , с какой статьи бюджета снимут эти 11 млрд. гривен?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:20 Ответить
Зарплаты медикам уже в этом году будут повышены до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 8372
показать весь комментарий
05.05.2020 12:20 Ответить
Я так розумію, що казкові свідки секти 8 відсотків проти підвищення оплати медикам?
Чому я не здивований?
Чому я не здивований?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:21 Ответить
Дурень вы , батюшка
показать весь комментарий
05.05.2020 12:23 Ответить
я - за. за чей счет? почему сразу нельзя было в бюджете предусмотреть это повышение а наоборот уменьшили финансирование на медицину?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:26 Ответить
Свідкам Петрової Роси як поганому танцюристу - все не так )))
показать весь комментарий
05.05.2020 12:43 Ответить
Свидетелям секты зеленой пошести для просветления мозгов

Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 3021
показать весь комментарий
05.05.2020 12:50 Ответить
Ты про что сумашедший.?
показать весь комментарий
05.05.2020 14:00 Ответить
Свідкам Петрової Роси як поганому танцюристу - все не так )))
показать весь комментарий
05.05.2020 12:27 Ответить
Ти не Фрейд, ти хіба що Комаровський.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:35 Ответить
Залишайтесь на лінії, ваша думка дуже важлива для нас. )
показать весь комментарий
05.05.2020 12:37 Ответить
Ну я бачу як твоя думка важлива для всіх на форумі!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:40 Ответить
Спамити простіше приємніше, ніж давати якісь розумні відповіді. Правда?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:42 Ответить
Цілком згоден! Саме тому твоя відповідь була така "розумна"?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:45 Ответить
Какие разумные доводы для придурка, который в очередную откровенную сцанину ЗЕбанария верит?
Надбавки 300% врачи уже получили?

А хотя бы уже заработанные зарплаты им выплатили?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:45 Ответить
Очередная ложь ! Почему не сейчас, а «будут» ?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:21 Ответить
Как в совдепии -- Мы идем к коммунизму, но по пути никто кормить не обещал.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:51 Ответить
А поступления в бюджет будут?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:21 Ответить
в бюджете дыра 300 млрд. еще 11 - хуже не будет
деньги где возьмете? печатать станете?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:25 Ответить
Уже.. С конца 2019 года эмиссия в 153 млрд.грн.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:52 Ответить
Потому что, учителя уже получают 4000$ спросите у них они просто не хотят хвастать , бояться сглазить 😁
показать весь комментарий
05.05.2020 12:25 Ответить
Учителям уже выплатили по 4 тыс. дол., теперь можно и медикам.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:26 Ответить
Яка смачна локшина.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:26 Ответить
Почему не делается сейчас , а «будут « ? Потому что бы пообещав, и ничего не сделав с этого . Кто хочет дать , тот даёт сразу . Очередная ложь и лицемерная наглость
показать весь комментарий
05.05.2020 12:26 Ответить
Вы не поняли, четко же сказал не на 50%,а до 50% были 100% станут 50,все же ясно)))
показать весь комментарий
05.05.2020 12:28 Ответить
За рахунок закритих лікарень.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:28 Ответить
Пішов другий рік обіцянок світлого майбутньогоЗарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 5899
показать весь комментарий
05.05.2020 12:29 Ответить
Почему бюджет офиса президента уже сегодня больше за медицинской? Почему уже сегодня его не обрезать и передать на медицину ? Зачем кормят завтраками ? Что бы ничего не дать .
показать весь комментарий
05.05.2020 12:30 Ответить
ну це маніпуляція. Бюджет медицини колосальний. Це лайно, під назвою безкоштовна медицина витягує з бюджету на рівні Армії під час війни. Видатки на ОП на цьому фоні мізер, хоча наш гарант на себе витрачає колосальну суму... любить себе, ой як любить, що тут приховувати. Ми маємо дякувати що довкола карантин і він перестав за бюджетні кошти по світу тещу в шльопках возити... Японію показав, а скільки ще у світі вона не бачила? Ма́чу-Пі́кчу, піраміди "ацтеків", пляжі Ріо...
показать весь комментарий
05.05.2020 12:38 Ответить
Тут недавно його кортеж в Києві показували! Сорок автівок нарахували! Він так по Києву носиться!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:46 Ответить
Це лайно, під назвою безкоштовна медицина - что значит безкоштовна ? Нет такой медицины в природе . Я и миллионы таких как я , оплачиваем медицину своими налогами . Бред несёте , вы батюшка . Я плачу налоги , и с этих налогов и финансируется медицина .
показать весь комментарий
05.05.2020 12:48 Ответить
Україна довела, що все ж таки є. Це коли я плачу податки, дев'ять інших ні, а медицина у нас одна, на десятьох, за мої податки. То чому ж для решти (9) вона не безкоштовна?
Щодо термінологія, звісно, але коли я її називаю податковою, співвітчизники не розуміють про що я, бо у нас Конституція її обзиває безкоштовною.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:59 Ответить
Суууу..а)))) Не менее, чем до 50%", - заявил Степанов. 😂😂😂 Гениально, так не менее или до?)))))))
показать весь комментарий
05.05.2020 12:31 Ответить
Слушая испражнительные опусы Степанова , начинаю понимать , что зарплату медикам скоро будут собирать волонтеры и блогеры☝️☝️☝️
показать весь комментарий
05.05.2020 12:32 Ответить
Тем медикам кто выживет повысят...может быть... когда-нибудь.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:32
Угу... ви головне вірте!
Чекаємо на січень 2021 і чергову заяву - можливо, ми допустили помилку, коли сказали українцям, що зарплати зростуть у медиків до кінця року... А в тому,що вони зменшились винуватий Пеця!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:34 Ответить
как только Петя порвал им щеки, натер им губы, и наделал шишек на затылке, выскочили из курятника, раскудахтались))))
показать весь комментарий
05.05.2020 12:35 Ответить
Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 4296
показать весь комментарий
05.05.2020 12:37 Ответить
Це ще й до надбавок в 300%?
Скоро будуть більше отримувати ніж вчителя з їх 4000$ на міс.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:37 Ответить
все выше выше и выше!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:37 Ответить
От, ви живете в Україні (я надіюсь) і не розумієте про що говорить ваш міністр! Грошей в бюджеті немає! Звідки візьмуть на підвищення? -як результат мед реформи! Її ж ніхто не зупиняв але погрожує зупинити і критикує цю реформу навіть ваш недолугий президент. Чому? По-перше, свого вони нічого не придумали і розвернуть вони реформу тільки в фармацевтиці- там де є найбільші корупційні схеми і.т.д. Невже ви не бачите брехуна і маніпулятора?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:38 Ответить
як тут мені один кацап пише під прапором США - какие ваши доказательства!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:39 Ответить
ОК-ОК, мудрагелики, вам, на місцях видніше!
показать весь комментарий
05.05.2020 12:43 Ответить
С каких ху----ев она вырастит ета зарплата
показать весь комментарий
05.05.2020 12:39 Ответить
Дуже просто. Зелені нищать бюджет. Вони заливають люмпенів грошима. Питання для чого? Значить існує певна дата, в яку має відбутись якась відома їм подія, після якої, усе це не матиме значення і вони любою ціною намагаються до неї дотягти, спалючи за собою мости.
Я думаю, це пов'язано із Оманською зрадою.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:42 Ответить
Похоже что зеленые надеялись закрыть дыру в бюджете продажей земли. А поскольку продажа отодвинулась + карантин подкосил, то дыра достигла такого уровня что продажа земли может не спасти. Даже кредит от МВФ похоже не спасет.
Остается один вариант - взять деньги у Раши, как предлагал Коломойский.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:48 Ответить
Ви вважаєте, що вони повні дебіли? Вони навіть теоретично не могли цим нічого закрити.
Бо вони не власники того, що могли би продати. Та земля, яка чогось варта, у приватній власності. Це все одне, що розраховувати заробити на продажу вашої квартири...
А ось останнє стає дуже очевидним.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:56 Ответить
Так они говорили что собираются продавать землю которая в государственной собственности. Есть куча земли, которая "ничья".
показать весь комментарий
05.05.2020 14:41 Ответить
Ні не має. Земля у держвласності, це в основному землі дослідних станції, Університетів і т.п.
2/3 це приватна земля, і це саме та земля, яка цікава покупцю. Хто купить землю запасу, у якій залишились якісь там "рівчаки", яку топить розлив річки чи ще щось? Усі хотіли би придбати те на чому і зараз вирощую, те що в зручному місці, доглянуте. Ви спробуйте знайти таку "нічию" землю
показать весь комментарий
05.05.2020 15:10 Ответить
ну ок, допустим земля вокруг села Хацапетовка, которую сельсовет отдал в аренду - теоретически Зеля мог ее посчитать как "государственную", помножить на стоимость и сделать вывод что можно поднять кучу денег? Я не говорю про реализацию этого сценария - придется разорвать договор аренды, нагнуть сильраду и т.п., что легко могла сделать власть Яныка но не сможет зеленая.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:37 Ответить
Це не державна земля. Що значить довкола Села? Це все землі колишніх колгоспів і вони розпайовані, тоб-то в приватній власності. Те, що не зуміли розпаювати, через якісь причини (ярки і т.п.) це землі запасу відповідного органу місцевого самоврядування, а ні як не державна власність.
Ні, продаж Землі це популістична лажа, яку педалювала Юля. Це тільки для її адептів існує якась міфічна державна земля, яку мріють скупити олігархи. Для людей які не наживаються на популізмі, навіть для таких тупих як зелені, очевидно, що ринок землі це рушій економіки і можливі прибутки (саме побічні, як від росту економіки) у вигляді податків і т.п., тобто це далека перспектива.
Щодо оренди, сільрада її не укладає, зміст її нагибати? Щоби голова сільради прийшов до "діда Петра" і сказав, діду розірви оренду із фермером і продай за безцінь такій то фірмі? Як ви собі, це уявляєте?
показать весь комментарий
05.05.2020 17:12 Ответить
так, все вірно та віримо, вже +300% отримали, тепер +50%! чекаємо!

Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 1085
показать весь комментарий
05.05.2020 12:40 Ответить
Лапши много не бывает. ЗЕбанарию не жалко еще раз навешать.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:41 Ответить
за чей счет банкет ?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:42 Ответить
Да ни за чей. Сказали и забыли. Первый раз шоле...
показать весь комментарий
05.05.2020 12:43 Ответить
Зарплати медиків зростуть уже цього року. Підвищення - до 50%, - Степанов - Цензор.НЕТ 2383
показать весь комментарий
05.05.2020 12:43 Ответить
я так понимаю они на эти 50 % станут лучше к больным относиться? если нет - а нафиг мне это надо и нас таких вся страна - я не чего не понимаю - это вместо реформы?
показать весь комментарий
05.05.2020 12:47 Ответить
а может деньги на оборудование пустить для пациентов и это как минимум - зебилы - просто раздайте эти деньги больным ,а они отдадут врачам и медсестрам - толку больше будет
показать весь комментарий
05.05.2020 12:49 Ответить
по поручению президента Украины Владимира Зеленского Минздрав модифицирует нынешнюю реформу, от чего выигрывают как медики, так и пациенты.
Среди основных изменений:
Все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, получат финансовый ресурс из государственного бюджета не менее чем в 2019 году.
С 1 июня по Государственной программе медицинских гарантий будут дополнительно финансироваться новые пакеты (первичная медицинская помощь; экстренная медицинская помощь, острый инфаркт миокарда, острый мозговой инсульт в стационарных условиях, а также 4 пакета для лечения Covid-19).
С 1 июля будет повышена заработная плата медикам (на это потребуется дополнительно 11 млрд грн).
С 11 мая начнется детальная экспертиза всей медицинской инфраструктуры, чтобы определить способность и эффективность госпитальной сети.
С 11 мая Минздрав начинает разработку и утверждение новых государственных стандартов оказания медицинской помощи с привлечением ученых и ведущих специалистов отрасли.
С 2021 будут работать новые медицинские тарифы, которые будут основываться на рыночных заработных платах для работников отрасли и качественных стандартах оказания медицинских услуг.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:48 Ответить
Твари, вы сейчас всех уравняли. У всех и врачей и медсестёр и санитарок ставка четыре с копейками. Финансирование больниц урезали про рост зарплат оно рассказывает. Ты завтра за бугор вместе с кварталом на "заработанные" махнеш а людям в том числе и медикам сейчас не за что жить
показать весь комментарий
05.05.2020 12:49 Ответить
Другими словами опять в поликлиники и больницы можно не ходить. Так называемые врачи - ученики запорожана, будут сидеть и ничего не делать. А деньги капают. Слава шморкле у которого "другой врач" на несчастье украинцев.
показать весь комментарий
05.05.2020 12:52 Ответить
95й квартал рулить. А ви народ посмійтесь.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:05 Ответить
Стесняюсь спросить, а где деньги на это?
В бюджете предусмотрены?
А как с недобором бюджета в 40 миллиардов только за 1 квартал вы собираетесь повысить зарплаты медикам?
Второй и третий квартал будут еще круче, наперсточники!
показать весь комментарий
05.05.2020 13:09 Ответить
Зарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов. Не так часто. Вначале на 300%, теперь еще на 50. Медики не успевают тратить. И откуда такое шикарное дополнительное финансирование медицины в преддефолтном состоянии страны ..до конца года на 50%, значит часть медиков сократят и за счет их добавят остальным. При нынешней экономике других вариантов не просматривается.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:11 Ответить
Скоро, возможно к концу года, кто-то, но все, возможно, но не точно, получит, до 50%. Кстати, 1% это тоже до 50.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:15 Ответить
Заявление представителей нашей власти напоминает генератор случайных чисел. Ну а у них это генератор случайных заявлений.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:18 Ответить
Верим,у учителей спросите они потвердят
показать весь комментарий
05.05.2020 13:35 Ответить
зрада.
показать весь комментарий
05.05.2020 13:39 Ответить
Нет цирк 95 анала,с в главной роли с членограем.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:03 Ответить
не обзывай потужного членограем, а мармеладную шайку цирком 95 анала.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:25 Ответить
Зездёж.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:17 Ответить
так же вырастут у3,14стаболов,как выросли пенсии у пенсионеров после индексации
показать весь комментарий
05.05.2020 14:33 Ответить
Экс-министр финансов Уманский рассказал об огромной дыре в бюджете Май 5, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80-%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0.html#respond Комментарии: 0

В отсутствии бюджетного финансирования медицины и других направлений в Украине нет ничего удивительного, поскольку в государственном бюджете зияет дыра.
Об этом сегодня написал в Фейсбуке бывший министр финансов Игорь Уманский.
«Хроники государственного бюджета.
План по доходам общего фонда за апрель выполнены на 17 млрд грн.
За январь-апрель общий фонд: доходы - 44,2 млрд грн, расходы - 44,4 млрд (в частности защищенные расходы не проведены на 17,9 млрд грн., незащищенные на 22,9 млрд грн.).
Это все, что нужно знать тем, кто ищет причины отсутствия бюджетного финансирования по отдельным направлениям.
В частности, медицинским работникам», - говорится в сообщении.
показать весь комментарий
05.05.2020 15:30 Ответить
Медицинская реформа в измененном виде будет предусматривать улучшение качества и доступности медицинских услуг.

Ну вообщем то,всё как всегда.Благими намерениями,устилают дорожку в ад.Под благим намерением,повысить зарплату медикам,хотят внести коррупционные изменения.Грошей врачи не увидят,а ось коррупционные изменения протолкнут и они останутся.Так Степанов?
показать весь комментарий
05.05.2020 16:02 Ответить
да хватит повышать, у медиков уже чулки для денег заканчиваются))
показать весь комментарий
05.05.2020 20:12 Ответить
Ага. Так и будет. Сегодня был в областной больнице, теревенил с врачами. Оцените красоту игры:
1. В связи с коронавирусом приказали прекратить все плановое медобслуживание. Отделения полупустые.
2. Поскольку отделения полупустые, то врачи без дела.
3. Раз врачи без дела, их перевели на 0,75 ставки (а раньше почти все работали на 1,5 ставки)
4. Но раз хоть какую-то зарплату получают, то их заставляют работать полный рабочий день и больше.
Полный профит! Голосовали?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:34 Ответить
 
 