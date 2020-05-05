Коронавирус выявляют у 12% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты, - Кличко. ВИДЕО

Из всех отобранных у киевлян образцов ПЦР-тестов положительный результат дают примерно 12%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время онлайн пресс-конференции во вторник мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве продолжают работать мобильные бригады медиков, которые выезжают к людям на забор образцов для ПЦР-тестов. Сегодня в столице таких 28 бригад. За минувшие сутки совершили забор материала у более 260 киевлян", - сказал он.

По словам Кличко, в целом мобильные бригады отобрали более семи тысяч образцов биоматериала у киевлян с подозрением на коронавирус, то есть почти половину от общего количества протестированных киевлян. Исследуют тесты в четырех лабораториях Киева.

"Из всех отобранных образцов положительный результат дают примерно 12 процентов сделанных тестов. Сегодня тестов в столице пока хватает. Но, как говорили раньше, мы ожидаем следующую партию", - сказал Кличко.

