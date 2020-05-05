Коронавирус выявляют у 12% киевлян, которым сделали ПЦР-тесты, - Кличко. ВИДЕО
Из всех отобранных у киевлян образцов ПЦР-тестов положительный результат дают примерно 12%.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время онлайн пресс-конференции во вторник мэр Киева Виталий Кличко.
"В Киеве продолжают работать мобильные бригады медиков, которые выезжают к людям на забор образцов для ПЦР-тестов. Сегодня в столице таких 28 бригад. За минувшие сутки совершили забор материала у более 260 киевлян", - сказал он.
По словам Кличко, в целом мобильные бригады отобрали более семи тысяч образцов биоматериала у киевлян с подозрением на коронавирус, то есть почти половину от общего количества протестированных киевлян. Исследуют тесты в четырех лабораториях Киева.
"Из всех отобранных образцов положительный результат дают примерно 12 процентов сделанных тестов. Сегодня тестов в столице пока хватает. Но, как говорили раньше, мы ожидаем следующую партию", - сказал Кличко.
Киевляне переболели еще зимой и в марте.
https://prm.ua/ru/kogda-v-ukraine-poyavilsya-koronavirus-v-moz-soobshhili-kolichestvo-smertey-ot-pnevmonii-v-2018-2019-i-2020-godah/ "В 2018 году смертей от пневмонии было 2,5 тысячи. В 2019 на 5% больше. Поэтому показатель 661 в зимнее время не говорит нам ни о чем. В то же время, чтобы исключить любые возможные недомолвки, которые существуют в этом вопросе - есть принятое политическое решение. Мы будем забирать секционные материалы на тестирование от всех умерших от пневмонии. И у нас будет четкая статистика или мы пропускаем случаи при диагностике, не пропускаем случаи при диагностике коронавирусной болезни", - заявил Ляшко.
Где в 10 раз? Сам Ляшко озвучил эти цифры. Не я.
По данным Госстата со ссылкой на Интерфакс:
https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.
Т.е. 5095 пневмоний с непонятным возбудителем в 2018 году было. Откуда Ляшко взял цифру 2,5 тыс. Вопрос. Или это незнание статистики. Или политическая интрига. Но в любом случае где рост смертей в 10 раз?
короче, мы все умрём.
тобто або людина контактна, або має симптоми якісь,
і це коло -значно вужче, ніж пул здорових людей без контактів з зараженими та хворими.
Ви взагалі зі логікою та статистикою не товаришуєте, тому не ганьбіться зі своєю аксіомою.
выборка людей с контактными, кто заражен -это не есть репрезентативная выборка по потенциалу риска конечно.потому в реальности зараженных может быть больше, но не в десятки и сотни раз.
Але вам буде комфортніше притримуватись своєї точки зору. )
Максимальное число тестов сделали в Испании, Португалии, Израиле.
И это число не превышает 50000 тестов на 1 миллион населения!
3 500 000 = 100%
1 583 = х
х = 1 583 * 100 / 3 500 000 = 0,05%
Захворюваність у Києві складає 0,05%
2014 - 598 364
2015 - 647 571
2016 - 615 261
2017 - 649 061
2018 - 633 133
2019 - 647 000
Как видно из списка, смертность в Италии из года в год скачет на несколько десятков тысяч, в 2015 году умерло на 50 тысяч человек больше, чем в 2014. И никакого паралича больниц и крематориев, никакого закрытия границ, никакого психоза. Просто умерло на 50 тысяч человек больше - естественный процесс.
То ли идиотов больше, чем думалось, то ли кацапских провокаторов немеряно.