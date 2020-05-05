Самый титулованный украинский фильм "Племя" на YouTube посмотрело больше 50 миллионов зрителей. ВИДЕО
Фильм "Племя" посмотрело более 50 миллионов человек на YouTube, что является абсолютным рекордом для украинского кино.
Как информирует Цензор.НЕТ, подсчет удалось произвести благодаря легальному YouTube каналу компании Video Lаnd.
При этом цифры просмотров на других платформах (Netflix, AmazonPrime, Hulu, Vudu, ITunes, PlayStation) – не разглашаются. Также не учитываются данные проката в кинотеатрах по всему миру, продаж на DVD и Blu Ray.
Помимо того, что "Племя" считается самым титулованным из когда либо снятых украинских фильмов (более 50 наград, включая 3 награды Недели Критики Каннского фестиваля, приз Европейской академии), теперь его посмотрело наибольшее количество зрителей по всему миру среди всех фильмов украинского производства, снятых в период независимости.
Украинская компания SOTA планирует производство документального фильма, исследующего феномен картины "Племя".
В настоящее время режжисер "Племени" Мирослав Слабошпицкий продолжает работу над своим первым американским фильмом "Тигр" (продюсерами которого являются компании Бреда Питта и Даррена Аронофски, производсвом занимается компания FOCUS FEATURES) и с продюсером Олегом Коханом над фильмом "Антропоцен".
Картина "Племя" вышла на экраны в 2014 году. Лента особенна тем, что она стала первым фильмом в мире, снятым без единого слова - исключительно на украинском языке жестов, и при этом не имеет субтитров, интертитров или закадрового голоса.
Главный герой фильма, Сергей, попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где существует криминальная организация, "Племя". Он пытается занять свое место в иерархии школы и принимает участие в нескольких ограблениях. Когда Сергей влюбляется в Анну, одну из наложниц Смотрящего, ему приходится нарушить неписаные законы племени.
Вистачило терпіння на 20 хвилин - бредятина якась.
Поэтому количество просмотров на Ютубке может свидетельствовать только об качестве раскрутки материала.
А з фантастики ще можна Москву 2042 Войновіча - він там так круто вату потролив!
P.S. Плем'я - теж не моє, але він все ж таки взяв нагороду в Каннах - вперше в історії України! А В Каннах свого часу нагороджували і такі абсолютно не лівацькі шедеври, як Хрещений батько, Апокаліпсис сьогодні чи Кримінальне чтиво...
До речі, другий наш фільм, який нагородили в Каннах - Донбас. Як на мене, це шедевральна сатира - так влучно суть лугандонців ніхто не зміг показати!
Мені особисто імпонує біографія десантника Отто Скорцені, наприклад - особливо останні роки його життя, коли екс-наці допомагав Ізраїлю...
Чи біографію Корольова зняти! А по історіях боротьби УПА можна кілька голівудських блокбастерів створити!
Новое если и выходит то типа Марвел для 10-15лет.
Ждал Терминатора - 6, посмотрел и на половине выключил. Оказывается его снимал тот же хер что и Марвел...
Я вже вище написав - надзвичайно багато літературних шедеврів Хемінгуея, Ремарка, Селінджера, Хакслі, Гессе не екранізовані... Це я ще ******** авторів не називав!
Не екранізовані купа історичних сюжетів - я вже вище писав про Отто Скорцені, ще є купа фантастичних (але реальних!) історій Першої і Другої світової війни, біографій видатних людей - від Кеннеді до Скоропадського.
Но Режисер Тим Миллер, тот что снимал Марвела. В 1 и 2 Терминаторе режисером тоже был Камерон