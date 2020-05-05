Самый титулованный украинский фильм "Племя" на YouTube посмотрело больше 50 миллионов зрителей. ВИДЕО

Фильм "Племя" посмотрело более 50 миллионов человек на YouTube, что является абсолютным рекордом для украинского кино.

Как информирует Цензор.НЕТ, подсчет удалось произвести благодаря легальному YouTube каналу компании Video Lаnd.

При этом цифры просмотров на других платформах (Netflix, AmazonPrime, Hulu, Vudu, ITunes, PlayStation) – не разглашаются. Также не учитываются данные проката в кинотеатрах по всему миру, продаж на DVD и Blu Ray.

Помимо того, что "Племя" считается самым титулованным из когда либо снятых украинских фильмов (более 50 наград, включая 3 награды Недели Критики Каннского фестиваля, приз Европейской академии), теперь его посмотрело наибольшее количество зрителей по всему миру среди всех фильмов украинского производства, снятых в период независимости.

Украинская компания SOTA планирует производство документального фильма, исследующего феномен картины "Племя".

В настоящее время режжисер "Племени" Мирослав Слабошпицкий продолжает работу над своим первым американским фильмом "Тигр" (продюсерами которого являются компании Бреда Питта и Даррена Аронофски, производсвом занимается компания FOCUS FEATURES) и с продюсером Олегом Коханом над фильмом "Антропоцен".

Картина "Племя" вышла на экраны в 2014 году. Лента особенна тем, что она стала первым фильмом в мире, снятым без единого слова - исключительно на украинском языке жестов, и при этом не имеет субтитров, интертитров или закадрового голоса.

Главный герой фильма, Сергей, попадает в специализированный интернат для слабослышащих, где существует криминальная организация, "Племя". Он пытается занять свое место в иерархии школы и принимает участие в нескольких ограблениях. Когда Сергей влюбляется в Анну, одну из наложниц Смотрящего, ему приходится нарушить неписаные законы племени.

