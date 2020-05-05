Нардепы удвоили финансирование налоговой милиции, которую у Зеленского обещали ликвидировать, - расследование "Схем". ВИДЕО
В апреле Верховная Рада перераспределила бюджет на 2020 год, уменьшив расходы на науку, культуру, образование и кино, чтобы больше осталось на борьбу с эпидемией. Однако почти полмиллиарда гривен дополнительно выделили Государственной фискальной службе, большинство работников которой сегодня являются налоговыми милиционерами.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях", информирует Цензор.НЕТ.
Журналисты отмечают, что этими выделенными 450 млн грн депутаты фактически удвоили бюджет органа, который команда президента Владимира Зеленского обещала ликвидировать. В то же время, забрали средства у Бюро финансовых расследований - органа, который должен заменить налоговую милицию, но создание которого в конце концов провалили.
"Во время карантина, кризиса, когда другим сокращают расходы, налоговой милиции значительно увеличили финансирование. Сделали это под назначение нового главы Сергея Солодченко - налогового милиционера, который занимал высокие должности во времена Януковича. Поэтому почти полмиллиарда дополнительных средств пойдет на орган, на работу которого есть немало жалоб от предпринимателей и который должен был быть вообще ликвидирован", - говорится в расследовании.
В офисе бизнес-омбудсмена сообщили: ежегодно четверть жалоб, поступающих к ним на правоохранителей - приходится именно на налоговую милицию. А значительное количество уголовных производств, по словам заместителя бизнес-омбудсмена Ярослава Грегирчака, которые налоговые милиционеры открывают - не доходят до суда или рассыпаются там.
После Революции Достоинства представители власти хотели ликвидировать ДФС и налоговую милицию в ее составе - вместе с экономическими департаментами в СБУ и МВД. А взамен планировали создать новую финансовую службу расследований. С такой же инициативой вышел и президент Владимир Зеленский с новой командой.
Налоговая милиция - это по своей сути правоохранительный орган внутри органа исполнительной власти (ДФС). Ее работники открывают уголовные производства, в рамках которых проводят расследование возможной неуплаты налогов. И имеют в своем арсенале те же инструменты что в другие правоохранители: могут приходить на обыск, проводить оперативно-розыскную деятельность и передавать дела в суд, говорится в расследовании.
ДФС находится на этапе реорганизации. В 2018 году было принято решение о ее деление на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.
