Нардепы удвоили финансирование налоговой милиции, которую у Зеленского обещали ликвидировать, - расследование "Схем". ВИДЕО

В апреле Верховная Рада перераспределила бюджет на 2020 год, уменьшив расходы на науку, культуру, образование и кино, чтобы больше осталось на борьбу с эпидемией. Однако почти полмиллиарда гривен дополнительно выделили Государственной фискальной службе, большинство работников которой сегодня являются налоговыми милиционерами.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях"

Журналисты отмечают, что этими выделенными 450 млн грн депутаты фактически удвоили бюджет органа, который команда президента Владимира Зеленского обещала ликвидировать. В то же время, забрали средства у Бюро финансовых расследований - органа, который должен заменить налоговую милицию, но создание которого в конце концов провалили.

Читайте также: Все конвертцентры в Украине можно закрыть за полгода, - начальник налоговой милиции Днепропетровщины Пеньков

"Во время карантина, кризиса, когда другим сокращают расходы, налоговой милиции значительно увеличили финансирование. Сделали это под назначение нового главы Сергея Солодченко - налогового милиционера, который занимал высокие должности во времена Януковича. Поэтому почти полмиллиарда дополнительных средств пойдет на орган, на работу которого есть немало жалоб от предпринимателей и который должен был быть вообще ликвидирован", - говорится в расследовании.

В офисе бизнес-омбудсмена сообщили: ежегодно четверть жалоб, поступающих к ним на правоохранителей - приходится именно на налоговую милицию. А значительное количество уголовных производств, по словам заместителя бизнес-омбудсмена Ярослава Грегирчака, которые налоговые милиционеры открывают - не доходят до суда или рассыпаются там.

После Революции Достоинства представители власти хотели ликвидировать ДФС и налоговую милицию в ее составе - вместе с экономическими департаментами в СБУ и МВД. А взамен планировали создать новую финансовую службу расследований. С такой же инициативой вышел и президент Владимир Зеленский с новой командой.

Налоговая милиция - это по своей сути правоохранительный орган внутри органа исполнительной власти (ДФС). Ее работники открывают уголовные производства, в рамках которых проводят расследование возможной неуплаты налогов. И имеют в своем арсенале те же инструменты что в другие правоохранители: могут приходить на обыск, проводить оперативно-розыскную деятельность и передавать дела в суд, говорится в расследовании.

ДФС находится на этапе реорганизации. В 2018 году было принято решение о ее деление на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

+29
зеленым гопникикам неведомы математические операции прибавления и умножения..... они умеют только отнимать и делить.....
05.05.2020 13:55 Ответить
+27
05.05.2020 14:04 Ответить
+26
Ліквідую податкову міліцію!
05.05.2020 14:03 Ответить
Трускавец...
05.05.2020 14:03 Ответить
Налогов Нет , а полиции Удвоили. Лучше бы Пенцию Удвоили . Люди Выживают , - А кто то Беснуется на народные Деньги и выкручивают Руки , кто хоть как то Работает при таком отношении к Бизнесу.
05.05.2020 13:55 Ответить
податкову
05.05.2020 13:59 Ответить
Зачем лысого приплел? Он среди них самый умный оказался,не пошел в слуги народа.
05.05.2020 23:41 Ответить
Это не нардепы, это 3,14дарасы конченые!
05.05.2020 13:58 Ответить
Нардепы очень плохие люди
05.05.2020 13:58 Ответить
редиски
05.05.2020 14:14 Ответить
Как сегодня и о зебилах сказано:
05.05.2020 14:02 Ответить
Да в России всегда основная часть населения были дураки и дуры, он и не аплодиши россиян
05.05.2020 14:05 Ответить
Если бы только в параше...
05.05.2020 16:17 Ответить
Её ещё Ющенко с Сыньоносым обещали ликвидировать. Видать действительно на Банковой шось проклято
05.05.2020 14:03 Ответить
Грабить - не работать. Что скажите про барыгу, зеледауны. Ваш поц опять совравши
05.05.2020 14:03 Ответить
Я вже навіть не дивуюсь.
Підуть грошики на дармоїдів.
Зелені вже відкрито здулись.
Немає і мови про модернізацію, інвесторів, розвиток....Аби вижити. Оце і все.
05.05.2020 14:06 Ответить
Что же делать? Правильно, поднять зарплату мусорам, которые кошмарят недобитый бизнес.
05.05.2020 14:12 Ответить
Называйте вещи своими именами, что эту зарплату они получают , с того , что люди платят налоги .
05.05.2020 14:17 Ответить
05.05.2020 14:13 Ответить
Больше до тех, кто предал Майдан, избрав малороссов, поверив в их сказки...
05.05.2020 14:21 Ответить
Так, малороси вибрали неоригів.
05.05.2020 14:22 Ответить
Зеленский - это лживый и лицемерный клоун, я это пишу уже больше года . Говорит одно , а делает совсем другое .
05.05.2020 14:15 Ответить
Ничего к лучшему в Украине не поменяется до тех пор , пока не поменяться менталитет у народа . Аминь
05.05.2020 14:19 Ответить
Потому необходимо не пропускать каждую мантру от Г+Г, ЮВТ и ОПЗЖ и давать отпор...
05.05.2020 14:22 Ответить
05.05.2020 14:28 Ответить
Это зашквар зелеботвы.
05.05.2020 14:32 Ответить
Цей совковий менталітет не зміниться ніколи. Alas.
05.05.2020 15:03 Ответить
В Україні завжди державні органи створюються, фінансуються чи ліквідуються в залежності від необхідності наділити посадою того чи іншого чиновника або когось з конкурентів прибрати від годівниці.
05.05.2020 14:22 Ответить
Как же уже достала эта лживая зеленая мразь
05.05.2020 14:28 Ответить
Очередная брехня от зелени. Лишь одна из многих.
05.05.2020 14:30 Ответить
Ни дня без зашкваров !
05.05.2020 16:17 Ответить
что не делает ишак
все он делает не так (с)
05.05.2020 14:39 Ответить
Ну так если царь полный идиот и не учится,то окружение начинает ,вернее продолжает стричь лохторат и бизнес ! Налоговая милиция это полный пиз...ц ! Такой структуры даже в мордоре уже давно нет ! Эти твари кошмарят средний класс,строят схемы как крышевать отмывку денег и нелегальный акцизный товар !Только этим и занимаются ! Правда сейчас еще налеты на пошивщиков мед масок устраивают ! Зеля уюб...к ,тебя точно вынесут нахер скоро !
показать весь комментарий
05.05.2020 14:45 Ответить
А как на самом деле ,схемы выяснили?
05.05.2020 14:47 Ответить
При Порошенко "Схемы" были более резвыми.
А сейчас что-то вякают потихоньку и без результата, а то Зюзя и К быстренько на них дело состряпают.
05.05.2020 14:59 Ответить
05.05.2020 15:35 Ответить
Вполне вписывается в реалии новой власти. Даже не удивляет...
05.05.2020 16:24 Ответить
Ну это же мусорня, как что бы они себя обделили.Да никогда в жизни! Эту мусорскую погань из страны ничем не выведешь, хуже вшей. Паразитируют на системе и на людях, трутни паганые.
05.05.2020 17:46 Ответить
Схеми, як і украінську редакцію РС, підгодовує коломойський, і не перший рік. Достатньо порівняти новини зараз і за Порошенка.
05.05.2020 19:17 Ответить
здобули..рехформатор Зе працює)
05.05.2020 23:32 Ответить
Від самого початку коли ця міліція створювалась,може хто паятає "фізичний захист"і контроль обороту спирту,її постійно скорочували а вона ставала ще більшою,як голови у змія горинича,та зе вже не перший і не останній хто обіцяв її закрити.
05.05.2020 23:44 Ответить
Я зрозумів,це ж няні яких вованєлох обіцяв.
05.05.2020 23:48 Ответить
 
 