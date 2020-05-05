РУС
5 956 32

"Марусе ти, Марусе, люблю я твою вроду", - пресс-атташе посольства США в Украине Рей Кастилло спел украинскую песню и показал как избежать коронавируса. ВИДЕО

Пресс-атташе посольства США в Украине Рей Кастилло показал как пение украинской песни помогает ему правильно помыть руки, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик-инструкция опубликована на странице посольства в соцсети.

На записи Кастилло говорит, что для правильного мытья рук необходимо 20-30 секунд и для контроля времени во время процедуры он поет украинскую песню "Ой чорна я си, чорна".

Топ комментарии
+28
Гарний голос має
05.05.2020 14:16 Ответить
+24
часом, це він не натякає зебілу "геть руки від Марусі Звіробій"?
05.05.2020 14:21 Ответить
+24
Це не російські вам свині
Шерон Стоун - 62 р- спорт и пластика.
Мадонна - 61 р. - пластика и спорт.
Марія Захарова - 44 р- горілка, кокаїн и "бояришник"."Марусе ти, Марусе, люблю я твою вроду", - пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло заспівав українську пісню і показав, як уникнути коронавірусу - Цензор.НЕТ 3746
05.05.2020 14:29 Ответить
Комментировать
Гарний голос має
05.05.2020 14:16 Ответить
Кастилло, Можливо, нащадок італійців
05.05.2020 14:32 Ответить
Зауважте, жодний кацап ніколи не співав українською, це ж було вище їхньої пихи, а для американця нема питань.
05.05.2020 14:39 Ответить
расейская челюсть просто не позволяет произносить звуки настолько мягкого и благозвучного языка, как украинский
05.05.2020 15:02 Ответить
Tak
06.05.2020 03:16 Ответить
часом, це він не натякає зебілу "геть руки від Марусі Звіробій"?
05.05.2020 14:21 Ответить
Веселий дядько!
05.05.2020 14:23 Ответить
впечатляет... хотя я бы предпочел, чтобы он жестко поговорил с римминым мальчиком Срулевичем
05.05.2020 14:26 Ответить
Це не російські вам свині
Шерон Стоун - 62 р- спорт и пластика.
Мадонна - 61 р. - пластика и спорт.
Марія Захарова - 44 р- горілка, кокаїн и "бояришник"."Марусе ти, Марусе, люблю я твою вроду", - пресаташе посольства США в Україні Рей Кастілло заспівав українську пісню і показав, як уникнути коронавірусу - Цензор.НЕТ 3746
05.05.2020 14:29 Ответить
ЯБВДЛ...
05.05.2020 16:22 Ответить
Некрофіл?..
06.05.2020 09:49 Ответить
"Марусе ти, Марусе" для зебилов это высшие материи..... они Гимна Украины не знают.....
05.05.2020 14:35 Ответить
Дуже приємно, коли люди з іншої країни знають наші українські пісні,поважають нашу культуру і так оптимістично бажають Українцям бути Здоровими!
05.05.2020 14:38 Ответить
поважають більше, аніж наші
показать весь комментарий
Мінімум 22% кацапоязичних в Україні не знають ні рядка з українських пісень.
показать весь комментарий
05.05.2020 14:38 Ответить
Кацап за100 рокыв не споет!
05.05.2020 14:46 Ответить
гнусавый наркоман,наверняка,слов не знает гимна Украины
показать весь комментарий
Нестрижений Popa Chubby без Strat-a
показать весь комментарий
+100500!
показать весь комментарий
Таке врження, що він звертається до туземців, які навіть не вміють мити руки. Яка радість, пан звернув на нас увагу!
показать весь комментарий
Бу-бу-бу, бу-бу-бу.
Есть такие зверюшки, которым все не так в этой жизни.
05.05.2020 15:34 Ответить
https://censor.net/user/458393 Кого ти "зверюшкой" назвала, мавпо? Радій тому, що тебе вважають нечупарою, яка руки не вміє мити. Рабська натура.
показать весь комментарий
Можно ли представить, чтоб к примеру рыло в рясе мацковского патриархата спело так?
Его от злобы покорежило бы.
показать весь комментарий
Гарно співає..... Кацаб таку пісню заспівати не зможе!
показать весь комментарий
Слава Богу, хоч, американці, на відміну від цензорівських рускоязичних анальфабетів, знають як правильно співати українські пісні і співають " Марусю, ти, Марусю ...", а не "Марусе, ти, Марусе ...", як цю пісню ніхто ніколи не співав.
Але в законспірованих "сепаратистів" інший прюєкт - глумитися в інформаційному просторі над українською культурою.
05.05.2020 15:55 Ответить
Маруся это разве не русское имя?
показать весь комментарий
Все вокруг русское - пряники, березы, валенки, ... а Маруся и Маричка - имена нерусские.
Но ты не огорчайся, у тебя есть Маша и Муся.
показать весь комментарий
Приємно.
показать весь комментарий
Прощу тебя, Маруся, не обращай внимание на эту провокацию, до тех пор, пока этот хлопец не снесёт Будапештским Меморандумом головки кремлёвских башен!
показать весь комментарий
Ай молодець!!!
показать весь комментарий
непогано, дякую
показать весь комментарий
