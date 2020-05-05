"Марусе ти, Марусе, люблю я твою вроду", - пресс-атташе посольства США в Украине Рей Кастилло спел украинскую песню и показал как избежать коронавируса. ВИДЕО
Пресс-атташе посольства США в Украине Рей Кастилло показал как пение украинской песни помогает ему правильно помыть руки, чтобы избежать заражения коронавирусом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеоролик-инструкция опубликована на странице посольства в соцсети.
На записи Кастилло говорит, что для правильного мытья рук необходимо 20-30 секунд и для контроля времени во время процедуры он поет украинскую песню "Ой чорна я си, чорна".
