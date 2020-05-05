Порошенко привез в Раду подписи для внеочередной сессии: На протяжении 72 часов должна быть созвана. ВИДЕО

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл в Верховную Раду, чтобы передать подписные листы с подписями 157 народных депутатов для созыва внеочередного заседания парламента.

Об этом политик заявил журналистам во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Сейчас я иду в Верховную Раду, будет встреча с руководством Верховной Рады, техническая работа будет сделана для соответствующей регистрации. Включается в соответствии с законодательством 72 часа, в течение которых должна быть созвана внеочередная сессия. Внеочередная сессия должна быть созвана именно на этой неделе, потому что каждый день влечет за собой от 60 до 100 случаев заболевания врачей", - сказал Порошенко.

Напомним, подписанты требуют рассмотреть три инициативы. Первая из них предусматривает выплату медработнику по страховке в случае заболевания 200 тысяч гривен, а в случае его смерти выплата составит 1,5 миллиона гривен.

Вторая инициатива касается изменения подхода к тестированию украинцев на COVID-19. Третья - выплаты надбавок к заработным платам медработников, вовлеченных в противоэпидемические мероприятия.

Как сообщалось, "Европейская солидарность" в Верховной Раде инициирует внеочередное пленарное заседание парламента на текущей неделе, в частности, для рассмотрения закона о страховании медиков.