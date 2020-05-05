РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4267 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
8 258 87

ВМС проводит набор экипажей на катера типа "Island", которые будут переданы Украине в 2021 году. ВИДЕО

ВМС Украины проводит набор кандидатов на военную службу по контракту на должностях рядового и старшинского состава на катерах типа "Island", которые будут переданы Украине в 2021 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

"Предпочтение отдается кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка, однако решения принимаются индивидуально, в зависимости от уровня подготовки", - говорится в сообщении.

После формирования экипажей предусмотрен курс языковой подготовки и направление на учебу в Балтимор, штат Мэриленд, США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переданные США для ВМФ патрульные катера типа "Айленд" вышли в море для выполнения поставленных задач

Денежного обеспечение с учетом всех видов дополнительных выплат в зависимости от должности составляет от 11,4 до 16,2 тыс. грн.

Напоминаем, в 1985-1992 годах для Береговой охраны США построили 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике. Два таких катера, построенные 1988 году, получила Украина.

В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В сентябре 2019 года в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли многомесячное обучение и подготовку для службы на данных кораблях.

22 октября 2019 года прибывшие из США катера пришвартовались к военному причалу Практической Гавани в Одесском порту. После прохождения ходовых испытаний, 13 ноября 2019 года патрульные катера класса Island - "Славянск" и "Старобельск" приняты в состав ВМС Украины.

28 января 2020 г. в Одессе представители Военно-Морских Сил ВСУ и Береговой охраны США отработали план передачи для нужд ВМС Украины еще трех катеров класса Island.

Автор: 

ВМС (1523) корабль (2057) моряки (1079) оборона (5284) военнослужащие (6308)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Путіна "привітали" з ювілейним Побєдобєсієм: У Сирії підбитий перший російський танк "Армата".
Новітні російські бойові машини були задіяні в наступальній операції сирійських урядових сил проти терористів. Однак сирійці потрапили в засідку, яку влаштували повстанці недалеко від кордону провінції Латакія, повідомляють Патріоти України.
В результаті один Т-14 був знищений протитанковим ракетним комплексом. Також отримали пошкодження ще дві одиниці такої техніки. »
показать весь комментарий
05.05.2020 21:53 Ответить
+11
Петух он дырявый. Собаки лучше.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:48 Ответить
+10
*** ну шо это за зарплата? Ну хоть 50к платите как сраным судьям...
показать весь комментарий
05.05.2020 21:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*** ну шо это за зарплата? Ну хоть 50к платите как сраным судьям...
показать весь комментарий
05.05.2020 21:46 Ответить
Ну или судьям 16.2 тыс. грн.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:47 Ответить
можешь пойти матросом - судьёй .... на 25 К
показать весь комментарий
05.05.2020 21:50 Ответить
А шо, мало? Пойду, где записаться?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:56 Ответить
Улица Пушкина - дом Колотушкина)))
ВМС проводить набір екіпажів на катери типу "Island", які будуть передані Україні в 2021 році - Цензор.НЕТ 1319
показать весь комментарий
05.05.2020 22:06 Ответить
Да ладно, они и так нормально зашибают. Один выход в море и 100тыс. грн и квартира. Всего лишь нужно руки поднять когда увидишь приближающегося врага торгового партньора
показать весь комментарий
05.05.2020 21:48 Ответить
Путіна "привітали" з ювілейним Побєдобєсієм: У Сирії підбитий перший російський танк "Армата".
Новітні російські бойові машини були задіяні в наступальній операції сирійських урядових сил проти терористів. Однак сирійці потрапили в засідку, яку влаштували повстанці недалеко від кордону провінції Латакія, повідомляють Патріоти України.
В результаті один Т-14 був знищений протитанковим ракетним комплексом. Також отримали пошкодження ще дві одиниці такої техніки. »
показать весь комментарий
05.05.2020 21:53 Ответить
Ето только говорит что танки ето прошлый век. Так что ***** может свои танки которых у него тысячи, плавить а металолом. Скоро и самолеты утратят свое устрашение. Будущее за портативными переносными средствами уничтожения и беспилотники. Поетому Украине нужно сразу развиваться в етом направлении.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:00 Ответить
Эва вы куда хватили, денег на снаряды и патроны нет, а вы про нанотехнологии... Вот вирусы-это да!
показать весь комментарий
05.05.2020 22:03 Ответить
А я тебе говорю что деньги в Украине есть. Только не в тех руках.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:06 Ответить
Они не в руках,они в зельоных карманах
показать весь комментарий
05.05.2020 22:11 Ответить
Мани, мани, мани, мани,
Мы не люди, а карманы,
А карманам, как известно,
Денежки нужны.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:19 Ответить
1. Всі зразки озброєння не зникають, знаходять свою нішу. Наприклад, арбалети.
2. Свого часу, Міністр оборони РФ, С.Іванов, теж заявив, що танки «ето уже прошедший дєнь», а через три дні американські «Абрамси» ввійшли в Багдад.
Правда він був генерал міліції.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:11 Ответить
Ну ты не забывай что США вводит танки и авиацию только после полного уничтожения обороны врага. Турция же показала как ху*рить кацорылых беспилотниками в прямом ефире не обращая внимания на вражескую оборону, при етом не потеряв ниодного своего солдата.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:35 Ответить
https://censor.net/ua/user/466090 Але ж не просто так вони кинули танки.Спочатку збомбили авіацією.Просто так танки московити в Грозний пустили.Результати були плачевні.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:42 Ответить
Тоді, під Багдадом був грандіозний танковий зустрічний нічний бій між Абрамсами і Т-72.
Було знищено декілька тисяч Іракських танків.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:01 Ответить
https://censor.net/user/466090 Та наче в 1991 році був бій.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:02 Ответить
Бро, ліньки лізти по сайтам. Так що по памяті. Там головний факап іракців був у тому, що у них нічні прилади були з ІЧ-підсвічуванням, а у американців, тепловізори, і вони чітко бачили плями іракських ІЧ - прожекторів на максимальних відстанях і гатили по ним, не роздумуючи, як у тирі.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:16 Ответить
https://censor.net/user/466090 Це в якому році було?
показать весь комментарий
05.05.2020 23:18 Ответить
русскіє масовано зачищають вікіпєдію, і не тільки русскомовний контент, толку там розібратись мало...
Це треба лізти до Stars and Strips...
показать весь комментарий
05.05.2020 23:29 Ответить
https://censor.net/user/466090 Найбільший танковий бій після другої світової був в іракській пустелі 1991 року.Є на ютубі відео.https://www.youtube.com/watch?v=5VXbW6QFoNg
показать весь комментарий
05.05.2020 23:35 Ответить
Ну мабуть це. Але тут мова про те, що місто вважається завойованим, коли на його вулицях, переміщуються солдати іншої армії. А на винищувачах, в місті сильно не поїздиш А от на танках, можна й на червоне світло.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:44 Ответить
https://censor.net/user/466090 Ну це зрозуміло.Тут бої були в пустелі.А в місто Багдад вони увійшли не в 1991 році,а в 2003 році.Навіть є пряма трансляція тих боїв.Спочатку точковими авіаційними ударами знищували все.https://www.youtube.com/watch?v=0yr-LaMhvro а потім вже броня увійшла.Таку операцію жодна армія світу більше не зможе провести.

А ось нічні бої солдатів в місті,правда це не Багдад.

https://www.youtube.com/watch?v=2CjseDAuMvw
показать весь комментарий
05.05.2020 23:58 Ответить
https://warspot.ru/5427-tankovoe-poboische-v-pustyne «Четверть века назад, 26 февраля 1991 года, во время знаменитой операции «Буря в пустыне» танки VII корпуса армии США встретились в бою с танками республиканской гвардии Ирака. Так началась одна из крупнейших танковых битв в истории войн.» (Попереджую, це пишуть кацапи, у стилі напівправди, алеж, читаючи, можете зрозуміти, наскільки жахливим був розгром іракців насправді. Кількість знищеної БТТ іракців, була набагато більша ).
показать весь комментарий
06.05.2020 14:22 Ответить
https://censor.net/user/466090 Ну так все правильно.Хіба на тому відео,що я кинув,не те саме? Там навіть документальні кадри є.
показать весь комментарий
06.05.2020 14:28 Ответить
Та мова ж була про інше.
Тут деякі мудрагелі вже почали «ховати» танки.
Я про це.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:19 Ответить
https://censor.net/user/466090 Танки їдуть захоплювати місто,після того,як авіація,крилаті ракети,безпілотники відпрацюють по ньому.Самі танки в місці,це легка мішень.США самі вже казали,що танки потихеньку відходять і вже застаріла зброя,хоча ще буде залишатися на озброєні доволі довго.
показать весь комментарий
06.05.2020 15:23 Ответить
То Ваша думка.
Я маю щодо цього свою.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:29 Ответить
https://censor.net/user/466090 Та причому тут думка? США спочатку знищує найбільшу загрозу з повітря.А потім наступають сухопутні війська,яка також прикривається авіацією.В них найкраща авіація,яка має найтехнологічніші бомби.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:44 Ответить
Мова була про те, що буцімто, у танків НЕМАЄ МАЙБУТНЬОГО.
Особисто я, вважаю, що це не так.
показать весь комментарий
07.05.2020 11:36 Ответить
https://censor.net/user/466090 Років 50-100 точно будуть на озброєні.
показать весь комментарий
07.05.2020 14:41 Ответить
https://censor.net/user/466090 І ось.

https://www.youtube.com/watch?v=bWKsNyWSYDM
показать весь комментарий
06.05.2020 00:02 Ответить
Вот, кстати, да. Турция это отлично показала своей операцией в Сирии, когда только одними своими беспилотниками расфигачила сруцкую технику в пух и прах.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:16 Ответить
ВМС проводит набор экипажей на катера типа "Island", которые будут переданы Украине в 2021 году - Цензор.НЕТ 6892
показать весь комментарий
05.05.2020 21:47 Ответить
Петух он дырявый. Собаки лучше.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:48 Ответить
одно другому не мешает...... )
показать весь комментарий
05.05.2020 22:28 Ответить
а эти катера нельзя передать сухопутным ВСУ...?
ну что бы они с берега стреляли по врагам......?
У наших морячков-мальчиков как то не очень получается вот это фсе.. - стрелять по противнику, вести морские баталии и тд....
Лучше не рисковать пацанами и катерами....
полку Азов передайте катера.....- они знают для чего там оружие....
показать весь комментарий
05.05.2020 21:54 Ответить
Они выполнили приказ. То что он был бестолковый, НЕ ИХ ВИНА.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:57 Ответить
сорри, капс залип.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:58 Ответить
кто мог отдать такой преступный приказ?
Сдаться в плен без единого выстрела, сдать катера, знамена, оружие..
Предать воинскую присягу, корабельные уставы, кодексы офицерской чести и тд и тп....
такой приказ только путин мог отдать...
показать весь комментарий
05.05.2020 22:06 Ответить
Вони й виконували приказ. Приказа на відкриття вогню не було.
Памятаєте, як тут в гімні і піні, качалися і кричали: «Мародьор послал дєтєй на смєрть !!!!»Памятаєте?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:14 Ответить
"Приказа на відкриття вогню не було."

Такой приказ обязаны были отдать командиры катеров.....
Вы наверное не служили в армии....
И да, помню про детей ... - и про эти вопли евнухов оправдывавших простую трусость....
А потом квартиры им, звания, премии, медали и тд...
Приучали к мысли, что поступили они правильно когда струсили и изменили присяге....
Кстати, я не встречал слов поддержки этим морячкам от хлопцев кто действительно воевал..
показать весь комментарий
05.05.2020 22:36 Ответить
ясно- понятно....
нужно сдаваться....
РФ ядерная держава - соотношение сил 500 к 1....
Если завтра объявят они нам войну - немедленно ввести план сдачи..., нельзя терять не секунды....
Ихние бабы еще нарожают, а наши бабы нет....
показать весь комментарий
05.05.2020 22:49 Ответить
Ви все не заспокоїтесь, що українські моряки не загинули, і «Порошенко послал на смерть дєтєй !!!», якось не так сильно спрацювало.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:55 Ответить
военный человек выполняет приказы....такова его сущность...в том числе и приказ сдаваться...это нормально
показать весь комментарий
05.05.2020 23:00 Ответить
В рядянській армії СРСР, на кінець 1941 року, було десь ЧОТИРИ МІЛЬЙОНИ, солдат, що здались у полон до німців.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:21 Ответить
это говорит только о вопиющем уровне их высших командиров....
показать весь комментарий
05.05.2020 23:25 Ответить
А що, набрані з колхозов і заводів солдати з трьохлінійками, були якісь супермени?
показать весь комментарий
05.05.2020 23:33 Ответить
Не ане проста лажили фак на абассалина.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:38 Ответить
1. В армії служив, і тому знаю, що у командирів катерів, є більш вищий командир, якому вони підпорядковані. І був радіообмін. І вони виконували його накази.
2. Катера виконували рутинний перехід з українського порта Одеса, в український порт Маріуполь в нейтральних водах. Як вже не раз було до того.
3. Жертвувати життям моряків, з за двох плавзасобів? Коли співвідношення сил 10:2, не в нашу користь ? Дати наказ на їх вбивство?
4. Ну для вас кассабів, це може й так. «Баби єщьо нарожают».
А от українці, бережуть своїх.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:50 Ответить
выше ответил твоей удаленной глупости...
не о чем больше...
пока...
показать весь комментарий
05.05.2020 22:52 Ответить
показать весь комментарий
05.05.2020 22:57 Ответить
Итог:
Все трупы. Ну в крайнем случае половина в Мордоре на подвале.
Весь Мир видит злобных бандеровцев под управлением хунты с неонацистской идеологией и то как россия защищает своих граждан, сделавших на референдуме выбор в пользу россии. С нашим Уровнем вести информационные войны на другой результат рассчитывать не приходится. (зебилы яркое тому подтверждение)
Что имеем в результате сдачи в плен:
Весь мир видит, что называть это "гражданской" войной теперь может только работающий на Кремль или идиот. Мордор отмазывается, что они ничего не нарушали, но им никто не верит. Как следствие идёт следующий проход военных кораблей уже в сопровождении америкосов.
Естественно не при клоуне этот сценарий реализуем, когда он полностью занял российскую сторону и сделал ***** услугу, прикрывшись обменом, избавил его от позора - возвращать катера и людей по решению суда.
Всё, что ты написал было актуально и правильно лет 30 назад. В современных войнах выигрывает тот, кто лучше всех умеет строить из себя жертву. Это новая реальность! Нравится она или нет но пренебрегать ей глупо. В этой реальности информационная составляющая является определяющей.
показать весь комментарий
05.05.2020 23:15 Ответить
"В современных войнах выигрывает тот, кто лучше всех умеет строить из себя жертву." -

Ну с этим наши морячки справились на отлично!
Более жалкое зрелище этих капитулянтов, не нашедших смелости даже потопить свои катера или вывести их из строя трудно было и придумать....
Жертвы и позор... - позор и жертвы...
Весь Мир плакаль.....
показать весь комментарий
05.05.2020 23:31 Ответить
Гірой, відкрий кінгстони свого дивана, і дай потужний залп з свого кормового орудія !
Покажи, як треба !
показать весь комментарий
05.05.2020 23:35 Ответить
Ну посмотрел бы я как ты первым делом после такого тарана и обстрела начал искать способ потопить или вывести из строя... Да и хрен бы потом, что рашке предъявил. Сами себя с перепугу обстреляли...
Да я понимаю, что лет 30 назад подпустить их к себе без крупнокалиберной очереди, уже было б мувитоном.
Опять же - не восприятие новой реальности только ухудшает положение.
Евреев кстати не смущает из себя вечных жертв строить....
показать весь комментарий
05.05.2020 23:46 Ответить
"Евреев кстати не смущает из себя вечных жертв строить." - это ты у Корчинского позаимствовал о выгоде быть жертвой в современном Мире...

Но только вот что..- жертвой нужно притворяться когда ты сильный..., - тогда другие сделают вид что тебе поверили и помогут...
А если слабый пытается быть жертвой в ожидании помощи, то его переводят в разряд опущенных...
Вот так это работает....
показать весь комментарий
05.05.2020 23:57 Ответить
Здесь надо понимать где и когда это так или иначе работает. Особенно если выбирать варианты не особо есть из чего.
Вот могу точно сказать. Сделай наши корабли по кацапским несколько выстрелов - случилось бы то, что я описал. И да! Вот тогда для сильной россии, другие сделали бы вид, что ей поверили и помогли бы...
показать весь комментарий
06.05.2020 00:12 Ответить
будуть патрулювати морські кордони Малоросії?
показать весь комментарий
05.05.2020 21:56 Ответить
Подрались два порохобота. Один кричит что это провал и виноват Зеленский, другой -это перемога и личная заслуга Порошенки.
показать весь комментарий
05.05.2020 21:58 Ответить
Ну ти прям реінкарнація Задорнова.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:00 Ответить
беріть вище: це сам Петросян!
показать весь комментарий
05.05.2020 22:02 Ответить
потому что мы нормальные люди, со своим мнением, в отличии от зедаунов.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:00 Ответить
30-летние катера....... Построить свои не проще?. А не брать списанное как страны третьего мира.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:08 Ответить
простите, а какого мира мы страна с зарплатой 200 баксов месяц???)))
показать весь комментарий
05.05.2020 22:12 Ответить
А что старается сделать каждый из нас для страны, чтобы получать больше.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:23 Ответить
спасибо конечно, но могли бы и нормального флота подкинуть..противостоять цапии на черном море....
показать весь комментарий
05.05.2020 22:11 Ответить
США не хочет, чтобы раша развалилась, они хотят рашу максимально ослабить, а раша на это ведется.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:24 Ответить
они не хотели и распада ссср, но ослабив мордор - это неминуемо случится
показать весь комментарий
05.05.2020 22:27 Ответить
Противостоять цапии в Чёрном море мы не сможем, даже если нам подарят атомный авианосец.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:29 Ответить
с чего это такие выводы???
показать весь комментарий
05.05.2020 22:32 Ответить
Потому как у нас всех истребителей в стране не хватит, чтобы укомплектовать его хотя бы на половину, и нет ни одной противокорабельной ракеты. Флот это часть вооружённых сил, а не просто - он есть и все боятся
показать весь комментарий
05.05.2020 22:38 Ответить
ну если давать цапам качать наш газ у нас под носом то конечно и авианосец не поможет, а покупать списанный флот вполне нормальная практика..но увы не при этой власти....
показать весь комментарий
05.05.2020 22:58 Ответить
Сила есть,воля есть,а вот силы воли нет)).
показать весь комментарий
05.05.2020 23:21 Ответить
Экипаж этого катера 16 человек. Вопрос риторический, где моряки?
показать весь комментарий
05.05.2020 22:17 Ответить
Ответ. Не риторический - год или два в плену...
показать весь комментарий
05.05.2020 22:19 Ответить
в небе...

https://twitter.com/5Slav

https://twitter.com/5Slav 5 копійок

https://twitter.com/5Slav @5Slav


ВМС проводить набір екіпажів на катери типу "Island", які будуть передані Україні в 2021 році - Цензор.НЕТ 1695

https://twitter.com/5Slav/status/1257011900774260736/photo/1
показать весь комментарий
05.05.2020 22:21 Ответить
Там же, где и рюкзаки.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:26 Ответить
как штаты вертят ресурсную федерацию:
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-30-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5/a-53332051 https://www.dw.com/ru/военные-суда-сша-впервые-за-30-лет-вошли-в-баренцево-море/a-53332051
показать весь комментарий
05.05.2020 22:27 Ответить
Отличные сторожевики, можно дополнительно укомплектовать палубным вооружением. Для акватории Чёрного моря самое то. У грузинов давно работают. Дают---надо брать. Хоть английский знать будут на будущее.
показать весь комментарий
05.05.2020 22:41 Ответить
С нашим командованием ВМС эти отличные сторожевики будут ржаветь у причалов.У грузинов катерники не побоялись атаковать в разы мощный рашфлот.Наши катерники без надлежащего сопротивления поднимают пред ним руки и спускают флаги на штоках.За что и обласканы с награждением зе-властью.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:37 Ответить
Это чуть иная тема и не простая. Так случилось что в Украине не было военно-морских училищ. Та комедия что при совдепии была в Киеве, было высшее в-морское но политическое, и готовило замполитов для флота а не технарей. Но было конечно высшее и хорошее в Севастополе, и после 1991г как бы наше. Но не тут то было. Тот город и раньше имел союзное подчинение и остался таким по факту. Там учились курсанты украинцы и для нашего флота, но не охотно их там терпели та и флот что наделили, был слабый. Много писали об этом, да мало делали. Отсюда и результат на сегодня. Сегодня учатся все вместе и военные курсанты и гражданские в Одесской высшей мореходке---Академия сейчас. Но врядли там хорошая школа по боевой подготовке. тактике и прочему. Сразу надо было посылать учится способным по не многу но каждый год за кордон по НАТО-вским стандартам и не только на моряков, но и тут просрали всё. Всё держится на патриотизме пока и личностях отдельных на флоте что любят море и свою страну!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:37 Ответить
Будемо годувати, щоб коли бахне здали без бою кораблі ворогу. У нас не має, ні політиків, ні моряків ,у нас є лишек одні зрадники і агенти ФСБ. Тому ДСС є флот чи його немає. Доки не буде трибуналу над Турчиновим і тими хто відав без бою кораблі окупантам буде повний шваг.
показать весь комментарий
06.05.2020 06:16 Ответить
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаляВМС проводить набір екіпажів на катери типу "Island", які будуть передані Україні в 2021 році - Цензор.НЕТ 7161
показать весь комментарий
06.05.2020 08:49 Ответить
 
 