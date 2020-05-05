ВМС проводит набор экипажей на катера типа "Island", которые будут переданы Украине в 2021 году. ВИДЕО

ВМС Украины проводит набор кандидатов на военную службу по контракту на должностях рядового и старшинского состава на катерах типа "Island", которые будут переданы Украине в 2021 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.

"Предпочтение отдается кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка, однако решения принимаются индивидуально, в зависимости от уровня подготовки", - говорится в сообщении.

После формирования экипажей предусмотрен курс языковой подготовки и направление на учебу в Балтимор, штат Мэриленд, США.

Денежного обеспечение с учетом всех видов дополнительных выплат в зависимости от должности составляет от 11,4 до 16,2 тыс. грн.

Напоминаем, в 1985-1992 годах для Береговой охраны США построили 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике. Два таких катера, построенные 1988 году, получила Украина.

В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В сентябре 2019 года в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли многомесячное обучение и подготовку для службы на данных кораблях.

22 октября 2019 года прибывшие из США катера пришвартовались к военному причалу Практической Гавани в Одесском порту. После прохождения ходовых испытаний, 13 ноября 2019 года патрульные катера класса Island - "Славянск" и "Старобельск" приняты в состав ВМС Украины.

28 января 2020 г. в Одессе представители Военно-Морских Сил ВСУ и Береговой охраны США отработали план передачи для нужд ВМС Украины еще трех катеров класса Island.