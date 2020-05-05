ВМС проводит набор экипажей на катера типа "Island", которые будут переданы Украине в 2021 году. ВИДЕО
ВМС Украины проводит набор кандидатов на военную службу по контракту на должностях рядового и старшинского состава на катерах типа "Island", которые будут переданы Украине в 2021 году.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования ВМС Украины.
"Предпочтение отдается кандидатам в возрасте до 35 лет со знанием английского языка, однако решения принимаются индивидуально, в зависимости от уровня подготовки", - говорится в сообщении.
После формирования экипажей предусмотрен курс языковой подготовки и направление на учебу в Балтимор, штат Мэриленд, США.
Денежного обеспечение с учетом всех видов дополнительных выплат в зависимости от должности составляет от 11,4 до 16,2 тыс. грн.
Напоминаем, в 1985-1992 годах для Береговой охраны США построили 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике. Два таких катера, построенные 1988 году, получила Украина.
В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.
В сентябре 2019 года в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли многомесячное обучение и подготовку для службы на данных кораблях.
22 октября 2019 года прибывшие из США катера пришвартовались к военному причалу Практической Гавани в Одесском порту. После прохождения ходовых испытаний, 13 ноября 2019 года патрульные катера класса Island - "Славянск" и "Старобельск" приняты в состав ВМС Украины.
28 января 2020 г. в Одессе представители Военно-Морских Сил ВСУ и Береговой охраны США отработали план передачи для нужд ВМС Украины еще трех катеров класса Island.
врагаторгового партньора
Новітні російські бойові машини були задіяні в наступальній операції сирійських урядових сил проти терористів. Однак сирійці потрапили в засідку, яку влаштували повстанці недалеко від кордону провінції Латакія, повідомляють Патріоти України.
В результаті один Т-14 був знищений протитанковим ракетним комплексом. Також отримали пошкодження ще дві одиниці такої техніки. »
Мы не люди, а карманы,
А карманам, как известно,
Денежки нужны.
2. Свого часу, Міністр оборони РФ, С.Іванов, теж заявив, що танки «ето уже прошедший дєнь», а через три дні американські «Абрамси» ввійшли в Багдад.
Правда він був генерал міліції.
Було знищено декілька тисяч Іракських танків.
Це треба лізти до Stars and Strips...
А ось нічні бої солдатів в місті,правда це не Багдад.
https://www.youtube.com/watch?v=2CjseDAuMvw
Тут деякі мудрагелі вже почали «ховати» танки.
Я про це.
Я маю щодо цього свою.
Особисто я, вважаю, що це не так.
https://www.youtube.com/watch?v=bWKsNyWSYDM
ну что бы они с берега стреляли по врагам......?
У наших морячков-мальчиков как то не очень получается вот это фсе.. - стрелять по противнику, вести морские баталии и тд....
Лучше не рисковать пацанами и катерами....
полку Азов передайте катера.....- они знают для чего там оружие....
Сдаться в плен без единого выстрела, сдать катера, знамена, оружие..
Предать воинскую присягу, корабельные уставы, кодексы офицерской чести и тд и тп....
такой приказ только путин мог отдать...
Памятаєте, як тут в гімні і піні, качалися і кричали: «Мародьор послал дєтєй на смєрть !!!!»Памятаєте?
Такой приказ обязаны были отдать командиры катеров.....
Вы наверное не служили в армии....
И да, помню про детей ... - и про эти вопли евнухов оправдывавших простую трусость....
А потом квартиры им, звания, премии, медали и тд...
Приучали к мысли, что поступили они правильно когда струсили и изменили присяге....
Кстати, я не встречал слов поддержки этим морячкам от хлопцев кто действительно воевал..
нужно сдаваться....
РФ ядерная держава - соотношение сил 500 к 1....
Если завтра объявят они нам войну - немедленно ввести план сдачи..., нельзя терять не секунды....
Ихние бабы еще нарожают, а наши бабы нет....
2. Катера виконували рутинний перехід з українського порта Одеса, в український порт Маріуполь в нейтральних водах. Як вже не раз було до того.
3. Жертвувати життям моряків, з за двох плавзасобів? Коли співвідношення сил 10:2, не в нашу користь ? Дати наказ на їх вбивство?
4. Ну для вас кассабів, це може й так. «Баби єщьо нарожают».
А от українці, бережуть своїх.
не о чем больше...
пока...
Все трупы. Ну в крайнем случае половина в Мордоре на подвале.
Весь Мир видит злобных бандеровцев под управлением хунты с неонацистской идеологией и то как россия защищает своих граждан, сделавших на референдуме выбор в пользу россии. С нашим Уровнем вести информационные войны на другой результат рассчитывать не приходится. (зебилы яркое тому подтверждение)
Что имеем в результате сдачи в плен:
Весь мир видит, что называть это "гражданской" войной теперь может только работающий на Кремль или идиот. Мордор отмазывается, что они ничего не нарушали, но им никто не верит. Как следствие идёт следующий проход военных кораблей уже в сопровождении америкосов.
Естественно не при клоуне этот сценарий реализуем, когда он полностью занял российскую сторону и сделал ***** услугу, прикрывшись обменом, избавил его от позора - возвращать катера и людей по решению суда.
Всё, что ты написал было актуально и правильно лет 30 назад. В современных войнах выигрывает тот, кто лучше всех умеет строить из себя жертву. Это новая реальность! Нравится она или нет но пренебрегать ей глупо. В этой реальности информационная составляющая является определяющей.
Ну с этим наши морячки справились на отлично!
Более жалкое зрелище этих капитулянтов, не нашедших смелости даже потопить свои катера или вывести их из строя трудно было и придумать....
Жертвы и позор... - позор и жертвы...
Весь Мир плакаль.....
Покажи, як треба !
Да я понимаю, что лет 30 назад подпустить их к себе без крупнокалиберной очереди, уже было б мувитоном.
Опять же - не восприятие новой реальности только ухудшает положение.
Евреев кстати не смущает из себя вечных жертв строить....
Но только вот что..- жертвой нужно притворяться когда ты сильный..., - тогда другие сделают вид что тебе поверили и помогут...
А если слабый пытается быть жертвой в ожидании помощи, то его переводят в разряд опущенных...
Вот так это работает....
Вот могу точно сказать. Сделай наши корабли по кацапским несколько выстрелов - случилось бы то, что я описал. И да! Вот тогда для сильной россии, другие сделали бы вид, что ей поверили и помогли бы...
https://twitter.com/5Slav
https://twitter.com/5Slav 5 копійок
https://twitter.com/5Slav @5Slav
https://twitter.com/5Slav/status/1257011900774260736/photo/1
https://www.dw.com/ru/%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-30-%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5/a-53332051 https://www.dw.com/ru/военные-суда-сша-впервые-за-30-лет-вошли-в-баренцево-море/a-53332051
