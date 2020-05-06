Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с коронавирусом медикам, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство взяло под личный контроль выплату 300%-ной доплаты медикам, борющимся с коронавирусом.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По словам Степанова, выплаты за март и выплаты, начиная с 1 апреля, имеют разные механизмы.

"Относительно выплат за март: 2 апреля я подписал приказ о выплате, после чего все средства были перечислены на места. Они были перечислены в середине апреля… Вчера в связи с многочисленными сигналами из регионов я провел селектор с заместителями глав облгосадминистраций и руководителями департаментов здравоохранения. Я был шокирован набором их отговорок, почему они не перечислили в полном объеме, а за отработанное время", - сказал Степанов.

Министр отметил, что все медработники в ближайшее время получат 300%-ную доплату за март, а до пятницы министерство получит отчет по каждому медработнику.

"С 1 апреля зарплата вложена в тариф COVID-19: туда входит стоимость лечения, 300% зарплаты медработников. Мы заложили все эти условия в отдельный нормативный акт – постановление Кабмина от 24 апреля. Я уверен, что Национальная служба здоровья на протяжении одного-двух дней заключит все договоры и в ближайшее время перечислят все средства", - сказал он.

