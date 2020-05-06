РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8768 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
1 264 20

Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с коронавирусом медикам, - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство взяло под личный контроль выплату 300%-ной доплаты медикам, борющимся с коронавирусом.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По словам Степанова, выплаты за март и выплаты, начиная с 1 апреля, имеют разные механизмы.

"Относительно выплат за март: 2 апреля я подписал приказ о выплате, после чего все средства были перечислены на места. Они были перечислены в середине апреля… Вчера в связи с многочисленными сигналами из регионов я провел селектор с заместителями глав облгосадминистраций и руководителями департаментов здравоохранения. Я был шокирован набором их отговорок, почему они не перечислили в полном объеме, а за отработанное время", - сказал Степанов.

Министр отметил, что все медработники в ближайшее время получат 300%-ную доплату за март, а до пятницы министерство получит отчет по каждому медработнику.

"С 1 апреля зарплата вложена в тариф COVID-19: туда входит стоимость лечения, 300% зарплаты медработников. Мы заложили все эти условия в отдельный нормативный акт – постановление Кабмина от 24 апреля. Я уверен, что Национальная служба здоровья на протяжении одного-двух дней заключит все договоры и в ближайшее время перечислят все средства", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ВСУ зафиксирован 1 новый случай COVID-19 на Одесчине, всего болеет 30 военнослужащих, - Командование Медсил

Автор: 

выплаты (697) карантин (16729) медицина (2544) Минздрав (4915) врачи (1529) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Пропал калабуховский дом...
показать весь комментарий
06.05.2020 09:52 Ответить
+4
В который раз в этом году?))) Брехуны, твари.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:58 Ответить
+3
Очередно БЛА БЛА БЛА!!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пропал калабуховский дом...
показать весь комментарий
06.05.2020 09:52 Ответить
теперь они вообще денег не получат
а если начнут возмущатся заведут дело
показать весь комментарий
06.05.2020 10:02 Ответить
Будуть красти...наш "контроль" він Тааакий..
показать весь комментарий
06.05.2020 09:55 Ответить
Эпоха ЗеБожиння!
показать весь комментарий
06.05.2020 09:58 Ответить
МОЗ взяв під контроль всі виплати медикам, які борються з коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 668
показать весь комментарий
06.05.2020 10:21 Ответить
це місцева влада не дає грошей, бо вони зараз ідпоідають на місцях, що кому дати.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:53 Ответить
Вранье. У людей задолженность центрального бюджета в 4 месяца.
показать весь комментарий
06.05.2020 11:16 Ответить
центрального бюджета чего? страньі или области, района, города?
показать весь комментарий
06.05.2020 14:48 Ответить
В который раз в этом году?))) Брехуны, твари.
показать весь комментарий
06.05.2020 09:58 Ответить
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform "Зарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов" Главрач Глуховской больницы объявила голодовку в знак протеста против не выплат заработной платы.

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1257895029445668864 2 ч

Даже в самые страшные месяцы 2016-2017 годов не было задолженностей по зарплатам медикам
показать весь комментарий
06.05.2020 10:01 Ответить
Очередно БЛА БЛА БЛА!!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:03 Ответить
"Взял под контроль..." - это информационный повод? до сих пор деньги раздавали налево и направо, не спрашивая на что и как они потрачены? Хорошо это "министерство". Впрочем, вся эта власть зеленой плесени точно такая же. Сегодня проскочило, что премьер Шмыгаль и его дежурное кодло - долго не протянет. Кажется, скоро сам зеленая шмаркля позовет Порошенко и предложит ему помочь укомплектовать правительство.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:05 Ответить
И самое главное, заметте про наказание чинушь, которые не выполнили якобы распоряжение, даже не идет! Вот и возникает вопрос а было ли распоряжение! Короче как всегда ЖОПА и как всегда никто ни виноват!! А будут ли деньги мы опять узнаем токо от медиков и через месяц а дальше опять будут расказывать кто и чего не выполнил и опять никто не будет виноватым!!
показать весь комментарий
06.05.2020 10:06 Ответить
А що контролювати будете - скільки не доплачують ?
показать весь комментарий
06.05.2020 10:15 Ответить
Все штабные будут в орденах, на передовай как на войне. Система определяет бытие. Совок он ив Африке совок. Формы бывают разные.
показать весь комментарий
06.05.2020 10:17 Ответить
"рехворматор" не хотів, але йому прийшлося сісти на грошові потоки
показать весь комментарий
06.05.2020 10:21 Ответить
МОЗ взяв під контроль всі виплати медикам, які борються з коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 2833
показать весь комментарий
06.05.2020 10:38 Ответить
Интересно, когда вернут Богатырёву? Мине энта корова с лошадиной мордой лица всигда оченно ндравилась, особливо, когда выступала против прививок от кори, гриппа и др. инфекционных болезней. Хочу Богатырёву на министра. Она хорошо смотрится на фоне министров 95 квартала....А еще еённая диссертация " Влияние мочи беременных женщин на солнечные лучи Дамбаса", так сделала , прям, прорыв в науке.. Хочу Богатырёву...
показать весь комментарий
06.05.2020 10:41 Ответить
… будут контролировать … а до этого чем занимались ??????????????????????
показать весь комментарий
06.05.2020 11:06 Ответить
хорошо. правильно.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:25 Ответить
 
 