Минздрав взял под контроль все выплаты борющимся с коронавирусом медикам, - Степанов. ВИДЕО
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что министерство взяло под личный контроль выплату 300%-ной доплаты медикам, борющимся с коронавирусом.
Об этом он сказал в ходе брифинга, передает Цензор.НЕТ.
По словам Степанова, выплаты за март и выплаты, начиная с 1 апреля, имеют разные механизмы.
"Относительно выплат за март: 2 апреля я подписал приказ о выплате, после чего все средства были перечислены на места. Они были перечислены в середине апреля… Вчера в связи с многочисленными сигналами из регионов я провел селектор с заместителями глав облгосадминистраций и руководителями департаментов здравоохранения. Я был шокирован набором их отговорок, почему они не перечислили в полном объеме, а за отработанное время", - сказал Степанов.
Министр отметил, что все медработники в ближайшее время получат 300%-ную доплату за март, а до пятницы министерство получит отчет по каждому медработнику.
"С 1 апреля зарплата вложена в тариф COVID-19: туда входит стоимость лечения, 300% зарплаты медработников. Мы заложили все эти условия в отдельный нормативный акт – постановление Кабмина от 24 апреля. Я уверен, что Национальная служба здоровья на протяжении одного-двух дней заключит все договоры и в ближайшее время перечислят все средства", - сказал он.
а если начнут возмущатся заведут дело
tZE inform
@tZEinform "Зарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов" Главрач Глуховской больницы объявила голодовку в знак протеста против не выплат заработной платы.
tZE inform
@tZEinform
Даже в самые страшные месяцы 2016-2017 годов не было задолженностей по зарплатам медикам