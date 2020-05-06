РУС
6 150 72

В Украину прибыла "Мрия" с медицинским грузом из Китая: 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента и 50 рентген-аппаратов. ВИДЕО

До аэропорта "Антонов" в Гостомеле Киевской области прибыл гуманитарный груз из КНР, закупленный "Нафтогазом".

В Украину прибыл самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов" с медицинским грузом из Китая, сообщет Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы НАК, в груз входят 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов.

карантин (16729) Китай (3194) Нафтогаз (3120) Мрия (69) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
+33
а где бубочка где видосий
06.05.2020 10:15 Ответить
+21
вони стісняюцця
06.05.2020 10:17 Ответить
+15
Наш груз уже прилетел , Саша . ? Да Галочка , не переживай ,, зеленский там всё оплатит ,разгрузит и и утрясёт все остальные вопросы . Я ему уже дал указания .. ! .

В Україну прибула "Мрія" з медичним вантажем із Китаю: 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта і 50 рентген-апаратів - Цензор.НЕТ 6547 .
06.05.2020 10:27 Ответить
а где бубочка где видосий
06.05.2020 10:15 Ответить
вони стісняюцця
06.05.2020 10:17 Ответить
Эх а как ранее было
-Ваше величество, сегодня есть выбор. Первый пункт - Эпицентр привезет защитные костюмы. Большим самолетом. Второе - на подходе огромная фура с презервативами, и наконец, на подходе баржа с песком. Что-то из них можно торжественно встретить.
-Самолет, конечно. Это так романтично!
Через полчаса, https://twitter.com/natohawks/status/1257056677553156100 42 автомобиля , крякая и воя сиренами, мигая маячками, уже неслись в аэропорт.
06.05.2020 10:19 Ответить
Ну ведь в Офисе уже ответили что встречали собственно не груз как таковой, а отечественный легендарный самолет. Поэтому новая встреча груза возможна только если перевозчик будет оригинален в способе доставки. Например подводной лодкой из Китая прямо к причалу Речного Вокзала. Ну или на воздушном шаре.
06.05.2020 10:37 Ответить
😂👏👏👏👏👏
06.05.2020 12:33 Ответить
на https://www.youtube.com/watch?v=1gEog6fK2D4&t=3870s 1:04:30 Ляшко заявив щомісячну потребу в з/з в розмірі 165 лярдів гривень (понад 6 млрд доларів). Для порівняння золотовалютний резерв України 24 млрд доларів
06.05.2020 16:49 Ответить
або воно непритомне, або це вже запрєдєльна хуцпа. І воно нам втирало за карантін та на два місяці посадило всіх під домашній арешт
06.05.2020 16:51 Ответить
у нас в атб продают китайску гуманитарку по 120 грн упаковка 10 масок
06.05.2020 15:47 Ответить
Чувствуется какой-то сарказм в ваших словах...не патриот, вы батенька, не патриот.
06.05.2020 15:39 Ответить
зато Ляшко не стісняйєця в срєцтвах - на https://www.youtube.com/watch?v=1gEog6fK2D4&t=3885s 1:04:45 цей непритомний отморозок захотів 165 лярдів гривень щомісячно на масочки-пасочки. В долярах це понад 6 млрд. Для порівняння - золотовалютний резерв країни 24 лярди доларів - на чотири місяці на бахіли
06.05.2020 17:10 Ответить
сопля видно договорился встречать бусик с товаром...перехватили)))
показать весь комментарий
06.05.2020 10:21 Ответить
06.05.2020 10:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1gEog6fK2D4&t=3885s 1:04:45 Ляшко просить 165 лярдів грн щомісяця на маски. Для порівняння - це четверта частина золотовалютного резерву України
06.05.2020 17:14 Ответить
зато Ляшко прєвзойшол всєх на https://www.youtube.com/watch?v=1gEog6fK2D4&t=3885s 1:04:45 отлічілся масштабами, затребувавши 165 млрд гривень на маски. Щомісячно
06.05.2020 17:12 Ответить
Це просто рейс неправильний!
Зеля зустрічає такі рейси по четвергах, а цей прибув в середу!
Живе за принципом "як не тепер, то точно в четвер"
06.05.2020 10:31 Ответить
Чергова Мрія з Китаю. А, що раніше привезені маски в Епіцентрі швидко розбирають?
06.05.2020 13:51 Ответить
Для епицентра!
06.05.2020 10:16 Ответить
Ты против чтобы эпицентр оплачивал гуманитарные грузы, а взамен на это загружал в самолет часть продукции для себя? Хочешь чтобы траты шли исключительно из бюджета?
06.05.2020 10:27 Ответить
зайди в эпицентр, то что доставилось прошлый раз на каждом углу, 50 шт масок по 550 грн барыжат... это гуманитрака по твоему?)
06.05.2020 10:32 Ответить
Когда это эпицентр оплачивал гуманитарные грузы? - Всё под продажу!
Ни грамма гуманитарки! Зеля Лох!
06.05.2020 10:56 Ответить
Ага 4 месяца назад стоимость маски 1.50 - 1.80 гр и было прибыльно, а сейчас 12 -18 гр. И что???? Эпицентр в минусах
06.05.2020 10:57 Ответить
Витек, если тебя разобрать на трансплантаты, сколько же народа можно спасти, или ты против гуманитарной помощи...
06.05.2020 11:31 Ответить
Хатико будет встречать:?
06.05.2020 10:16 Ответить
послухайте цього звіздуна https://www.youtube.com/watch?v=1gEog6fK2D4&t=3885s 1:04:45 Воістіну Всєлєнскійє масштаби - 165 лярдів грн щомісяця на бахіли-маски
06.05.2020 17:16 Ответить
цена маски пусть будет 5 грн. цена бахил - хер с ними пусть тоже 5 грн. итого 10 грн
165 млрд это на 16,5 млрд комплектов "маска+бахилы". делим на 30. получится около 500 илн комплектов в день. Этого хватит чтобы одеть в комплект "маска+бахилы" всех жителей 15 Украин.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:40 Ответить
В Украину прибыла "Мрия" с медицинским грузом из Китая: 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента и 50 рентген-аппаратов - Цензор.НЕТ 703
06.05.2020 10:17 Ответить
это только у степанова и зебильной команды не получаеться привести оплаченные за дорого костюмы для врачей - вечно им шо то мешает - подлецы они однако
06.05.2020 10:17 Ответить
нафтуся,в лице ...... типа рулит...
06.05.2020 10:18 Ответить
А чего бубочка гордость авиастроения не встретил, шоу не проплатили?
06.05.2020 10:18 Ответить
контракт з Епіцентром забороняє
06.05.2020 10:24 Ответить
мне интересно вот что
на борьбу с короной государство выделило миллиарды. куда тратятся эти деньги если мед.оборудование закупают частные компании и "Нафтогаз" за свои деньги? Куда и кому пошли миллиарды выделенные государством? Что купило государство в лице коземанды?
показать весь комментарий
06.05.2020 10:21 Ответить
мародеры они - просто нет слов - тварины .........
показать весь комментарий
06.05.2020 10:23 Ответить
****** и ******, ****** и ******.....
06.05.2020 10:58 Ответить
А давай немного отойдём от этой проблемы. Давай спросим где начиная с 14-го года налоги по 1,5% с каждого человека на армию? До сих пор никто не отменял. Можно приблизительно посчитать какое это бабло и чего и сколько можно на это было купить для обороны. Только на эти деньги..Это же не из бюджета как бы.. Где???
06.05.2020 11:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1gEog6fK2D4&t=3885s 1:04:45 Ляшко пояснив потреби - 165 лярдів грн щомісячно на маски. В доларах це більше 6 лярдів. Щомісяця. На бахіли та маски!!!
показать весь комментарий
06.05.2020 17:18 Ответить
я выше ответил с расчетом. люблю математику и считать
06.05.2020 17:42 Ответить
Нафтога,з лучше бы заплатил дивиденды в бюджет и на эти деньги, можно было бы в 100 раз больше купить и масок и костюмов и з/п медикам выплатить
06.05.2020 10:21 Ответить
гуманитарный...
закупленный государственной компанией за государственные, т.е. народные бюджетные деньги.
06.05.2020 10:23 Ответить
Зрада не иначе ..Так Мрию в хвост и гриву гоняют пока крылья не отвалятся ..А Мрия наша или китайская ...?Вы не правильно прочитали заглавие ..Китайская Мрия привезла гуманитарный груз ...Или вы не знали ?
06.05.2020 10:23 Ответить
Поки що розмови йшли про добудову китайцями другої Мрії.
Після цього вона буде називатися по іншому...
06.05.2020 10:26 Ответить
Выбрали авторитетного, но нейтрального спикера- Коболева, которого нельзя обвинить на сильную связку с зелеными Там отношения не простые)
06.05.2020 10:24 Ответить
А чЁ ж ждзепрэзерыло не встречает груз?
06.05.2020 10:24 Ответить
І тут Китай торгонув ...
06.05.2020 10:24 Ответить
За что Бубочка не берется - все превращает в фарс.
06.05.2020 10:27 Ответить
Нафтогаз привіз для себе засоби захисту. Всім радовацца і вєсєліцца?
06.05.2020 10:28 Ответить
Скоро в Эпицентрах!
налетай пока акция
06.05.2020 10:31 Ответить
А что будет с китайской промышленностью после того как ИВЛ будет установлен в каждой хате? Неужели мир поразит какой нибудь жесточайший вирус отключающий сердце, почки и китайские товарищи будут продавать всему миру в каждую семью искуственные сердца с инструкцией по самостоятельному подключению. Потому что вирус отключающий мозги они запустили еще до коронавируса. И успешно поразили мировую сообщность.
06.05.2020 10:32 Ответить
Саме то. але не почки, а мозги. Они, правда , у деякокої частини, насєлєнія України, вже давно відключилися....
06.05.2020 15:41 Ответить
Зеленский и Елдак , небось, опять встречали? С цветами? С крепкими мужскими поцелуями? Почему нет світлини?Воны шо, шыфруються?
06.05.2020 10:32 Ответить
головне щоби не привезли нам китайських шершнів, які вбивають бджілок.
06.05.2020 10:37 Ответить
Совкодрочеры аж пищат, особенно скрепные - такую срану патиряли. хохлы украли самолет(а то шо сами украли Отмирала Кузнецова - радуются)

кстати китайцы должны все давать даром, плюс 10млрд. евро компенсации за то что власть обосралась(и китайская тоже)
06.05.2020 10:39 Ответить
Какую страну просрали! И в это дерьмо нас снова пытаются загнать В Україну прибула "Мрія" з медичним вантажем із Китаю: 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта і 50 рентген-апаратів - Цензор.НЕТ 4555
Школы за колючей проволокой: в России необычно решили бороться с коронавирусом

https://u-news.com.ua/91413-shkoly-za-koljuchej-provolokoj-v-rossii-neobychno-reshili-borotsja-s-koronavirusom.html

В России весьма необычно подошли к ситуации с коронавирусом. В Мурманской области было принято решение "безопасно" обустроить пришкольные территории во время пандемии и после окончания карантина.
Как пишут местные издания, по решению местных властей каждую школу области, помимо забора, обнесут четырьмя рядами колючей проволоки. Кроме того, ограждение тут планируют установить и на окнах зданий.
К слову, пока остается неясным, каким образом такие меры помогут в борьбе со смертельным вирусом и его последствиями.
"Оно может представлять собой козырек, выполненный из 3-4 рядов колючей проволоки, инженерное средство защиты из армированной колючей ленты типа "Егоза" или иное устройство", - говорится в документе, который был принят местными властями.
Также в постановлении говорится, что в особых случаях предусмотрен и третий уровень укреплений. Он будет подземным, из бетона или сварной решетки, углубленный в грунт на полметра - "для защиты от подкопа".
06.05.2020 11:47 Ответить
Ну так дидысиделе же, маленьких ватников приучают к гулагу)
06.05.2020 11:51 Ответить
С садиков нужно начинать, с садиков! А то глядишь, какой-нить сопливый паршивец подкоп организует совочком!
06.05.2020 11:57 Ответить
в груз входят 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов. - как то очень малый объем для такого большого самолета. А остальное что? Главный вопрос за чей счет ? ультразвуковой аппарат величиной с ноутбук, монитор и есть монитор, рентген- аппарат в собранном виде тоже мало места занимает.
06.05.2020 10:46 Ответить
Які ж молодчики. Запустили китайську економіку після епідемії.У китайців маски і костюми у московитів нафту, вугілля і електроенергію. Прямо клас.
06.05.2020 10:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1gEog6fK2D4&t=3885s 1:04:45 Ляшко хоче щомісячно на засоби захисту (маски-бахіли) 165 лярдів грн (6 лярдів доларів). Щомісяця. На масочки
06.05.2020 17:23 Ответить
Да, знаем, что при зекретине "Мрия" возит
06.05.2020 10:55 Ответить
Сколько таких самолетов построено за последние 20 лет?
06.05.2020 11:14 Ответить
так він один. Побудовано для перевезення космічного чєлнока "Буран"
06.05.2020 17:57 Ответить
На часі 12:40 цього запису таким "совком" потягнуло. Аж пригадалося, як у дитинстві весь час було щось на кшталт - "на льотном полє єго всрєчалі товаріщі Громико, Зайков, Воротніков і другіє офіціальниє ліца".
06.05.2020 11:37 Ответить
все це, ви можете придбати в епіцентрі!
06.05.2020 12:27 Ответить
Виникають обгрунтовані підозри, що 23.04.20р. всередені "Мрії" окрім гуманітарного вантажу, окрім частини комерційного - був ще контрабандний вантаж. Зокрема, з наступної інфи:
Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент України Володимир Зеленський - заявив в ефірі "Прямого" народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв.
"Я з приводу того, що відбувалося з постачаннями через "Мрію". Зараз зробив п'ять депутатських звернень щодо надання інформації. Але я вже можу одну сказати дуже цікаву річ. Це мені поки що інсайд такий дали. Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент Зеленський. Вони його перевели в розряд спецвантажу. У мене питання одне: а що ж там такого було секретного і що ховати?
Я зробив зараз депутатські звернення. Треба буде - будемо переходити на депутатські запити. Треба буде - будемо колективні робити. Але я вважаю, що вся країна повинна знати, що відбувалося", - розповів Ар'єв.
Він додав, що "за моєю інформацією, поки не підтвердженою, різниця у тоннажі, який був за китайськими митними документами, і українськими митними документами теж існує. І це теж дуже цікавий момент".
"В тому числі, цікаво, що цей вантаж міг бути оформлений як гуманітарний. До речі, відповідний запит, відповідне звернення щодо надання інформації до Міністерства соціальної політики, яке надає статус гуманітарних вантажів або не надає, щодо розмитнення теж надіслав. І зараз є десять днів. Я вчора відправив їх. Я вважаю, що в середині травня ми зможемо вже цілком нормально подивитися на те, які відповіді щодо цього вантажу в комплексі нададуть", - резюмував нардеп.
https://prm.ua/mitnitsya-zasekretila-vsi-dani-shhodo-vantazhu-z-litaka-mriya-nardep/
06.05.2020 12:53 Ответить
Вислюк обиделся.Прошлый раз видосик не прошел.Да и груз бесплатный.какой смысл на халяву в Гостомель ганять.
06.05.2020 13:13 Ответить
зрада антимармеладная.
06.05.2020 13:52 Ответить
Без бубочки и рояля все как-то пресно и неинтересно. Шоу не состоялось.
06.05.2020 15:42 Ответить
а 165 лярдів гривень на масочки щомісяця? https://www.youtube.com/watch?v=1gEog6fK2D4&t=3870s 1:04:30
06.05.2020 16:55 Ответить
Як добре жити злидням, усі тобі допомагають!
06.05.2020 16:35 Ответить
А на легендарном отечественном самолете цвета Государственного флага то через Ж-О-П-У!
06.05.2020 16:58 Ответить
 
 