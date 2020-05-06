В Украину прибыла "Мрия" с медицинским грузом из Китая: 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента и 50 рентген-аппаратов. ВИДЕО

До аэропорта "Антонов" в Гостомеле Киевской области прибыл гуманитарный груз из КНР, закупленный "Нафтогазом".

В Украину прибыл самолет Ан-225 "Мрия" авиакомпании "Антонов" с медицинским грузом из Китая, сообщет Цензор.НЕТ.

По данным пресс-службы НАК, в груз входят 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента, 50 мобильных цифровых рентген-аппаратов и 50 портативных ультразвуковых аппаратов.

