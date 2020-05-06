Штаб "Руху Опору Капітуляції" в Днепре окружен полицией: часть символики заклеили. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В штаб "Руху Опору Капітуляції" в Днепре прибыла полиция. Здание окружено, а часть символики организации заклеили.
Об этом сообщает Mediaprostir, передает Цензор.НЕТ.
"В данный момент символику штаба "Руху Опору Капітуляції" заклеивают информацией о том, что якобы в этом помещении находится штаб по борьбе с Covid-19. Это происходит несмотря на то, что здание официально находится в аренде, и к тому же - по состоянию на сейчас - является опечатанным", - говорится в сообщении.
Михаил Дужик
5 копійок
Лариса #401376
Ой, відчуваю, бить їх будуть сильно...
Але не раз бачила, як люди змінюють свою думку.
Мда....ви не сумумвали.
грозоймайданом.
Всіх не заклеїте, довбні дурнуваті. Краще не провокуйте народ, бо втопимо в крові.. У вашій !!
https://www.youtube.com/watch?v=V8vjgqgg2L0
Нет уж, теперь сами
хорошего не сделали , за исключением качалок для молодежи , что есть+
Після того, як 7 листопада грузинський спецназ, використовуючи водомети та сльозогінний газ, розігнав мітинг, опозиція висунула умову негайної відставки Саакашвілі.
При розгоні мітингу опозиції постраждали близько 500 людей.
Влада заборонила телеканали «Кавкасія» та «Імеді», а також опозиційну телекомпанію «https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%96_2 Руставі-2 ».
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 8 листопада вночі Саакашвілі підписав указ про введення в Грузії надзвичайного стану терміном на 15 днів «у зв'язку зі спробою державного перевороту».
Вам это ничего не напоминает?
починається з ПРИДУШЕННЯ протестних
проявів капітуляції.