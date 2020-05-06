Штаб "Руху Опору Капітуляції" в Днепре окружен полицией: часть символики заклеили. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В штаб "Руху Опору Капітуляції" в Днепре прибыла полиция. Здание окружено, а часть символики организации заклеили.

Об этом сообщает Mediaprostir, передает Цензор.НЕТ.

"В данный момент символику штаба "Руху Опору Капітуляції" заклеивают информацией о том, что якобы в этом помещении находится штаб по борьбе с Covid-19. Это происходит несмотря на то, что здание официально находится в аренде, и к тому же - по состоянию на сейчас - является опечатанным", - говорится в сообщении.

Читайте также: Коломойский заказал Зеленскому уголовные дела по мне и Филатову, - Корбан