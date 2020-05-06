В центре Киева предприниматели протестуют против карантина: "Хватит принимать бездумные решения" и "Не работаем - не платим". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В центре Киева проходит акция протеста "Карантин убивает" с требованием к власти не препятствовать предпринимательской деятельности введенными карантинными мерами.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Митингующие остановлились на автомобилях на ул. Грушевского в центре Киева от Европейской площади до стадиона им. В. Лобановского. На машинах наклеены баннеры: "Нет уничтожению малого бизнеса", "Справедливость для всех", "Карантин убивает", "Открыть рынки страны", "Защити ФОП", "Хватит принимать бездумные решения", "Сиди дома сам", "Эпицентры над законом?", "Кабмин на карантин", "Не работаем - не платим" и другие. Участники акции заявляют, что работу малого и среднего бизнеса нельзя останавливать даже во время карантина.
"Участники акции обеспокоены угрозой для большинства населения оказаться за чертой бедности. Предприниматели планируют призвать правительство немедленно принять меры по стабилизации экономической ситуации в стране и к изменению модели тотального карантина на рискоориентованный", - заявили организаторы акции.
На месте присутствуют усиленные наряды правоохранителей. Они перекрыли движение по ул. Грушевского в направлении правительственного квартала.
В итоге, митингующие и правоохранители договорились о том, что к зданию Кабмина пропустят протестующих пешком. Митингующие припарковали свои автомобили на ул. Грушевского и пошли маршем к зданию Правительства, чтобы передать свои требования.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
