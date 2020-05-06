Всем медучреждениям Украины нужно 165 млрд грн в месяц на средства индивидуальной защиты, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Украинским учреждениям здравоохранения нужно 165 млрд грн на средства индивидуальной защиты в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом 6 мая заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, посвященном прилету самолета Ан-225 "Мрія".

"Минздрав также покупает костюмы. Мы сейчас уже имеем два заказа - один на 67 млн, второе на 35 млн. Также на прошлом заседании правительство одобрило ходатайство и выделило нам дополнительные средства в размере 3,2 млрд гривен из стабилизационного фонда бюджета, часть которых в размере около 2 млрд пойдет на закупку средств индивидуальной защиты. Чтобы мы понимали, месячная потребность учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты, всех заведений, которые сегодня есть, это около 165 млрд гривен по ценам на начало или на середину февраля", - сказал он.

Вместе с тем Ляшко отметил, что для 300 учреждений, которые были определены в первой волны для приема больных COVID-19, эта потребность меньше и их заполняют из централизованных закупок.

Напомним, на утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончалось.

