Всем медучреждениям Украины нужно 165 млрд грн в месяц на средства индивидуальной защиты, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО
Украинским учреждениям здравоохранения нужно 165 млрд грн на средства индивидуальной защиты в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ , об этом 6 мая заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, посвященном прилету самолета Ан-225 "Мрія".
"Минздрав также покупает костюмы. Мы сейчас уже имеем два заказа - один на 67 млн, второе на 35 млн. Также на прошлом заседании правительство одобрило ходатайство и выделило нам дополнительные средства в размере 3,2 млрд гривен из стабилизационного фонда бюджета, часть которых в размере около 2 млрд пойдет на закупку средств индивидуальной защиты. Чтобы мы понимали, месячная потребность учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты, всех заведений, которые сегодня есть, это около 165 млрд гривен по ценам на начало или на середину февраля", - сказал он.
Вместе с тем Ляшко отметил, что для 300 учреждений, которые были определены в первой волны для приема больных COVID-19, эта потребность меньше и их заполняют из централизованных закупок.
Напомним, на утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончалось.
Необхідно змінювати терміново тактику і переходити до інвестування в українські підприємства з метою виробництва медичного обладнання, засобів медичного захисту і т.д.
п.с. Українське підприємство за тиждень створило апарат ШВЛ в рази дешевший за світові аналоги. ВІДЕО https://uprom.info/news/other/meditsina/**********-*************-za-tyzhden-stvorylo-aparat-shvl-v-razy-deshevshyj-za-svitovi-analogy/
