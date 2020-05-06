РУС
Всем медучреждениям Украины нужно 165 млрд грн в месяц на средства индивидуальной защиты, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Украинским учреждениям здравоохранения нужно 165 млрд грн на средства индивидуальной защиты в условиях эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом 6 мая заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил на брифинге, посвященном прилету самолета Ан-225 "Мрія".

"Минздрав также покупает костюмы. Мы сейчас уже имеем два заказа - один на 67 млн, второе на 35 млн. Также на прошлом заседании правительство одобрило ходатайство и выделило нам дополнительные средства в размере 3,2 млрд гривен из стабилизационного фонда бюджета, часть которых в размере около 2 млрд пойдет на закупку средств индивидуальной защиты. Чтобы мы понимали, месячная потребность учреждений здравоохранения в средствах индивидуальной защиты, всех заведений, которые сегодня есть, это около 165 млрд гривен по ценам на начало или на середину февраля", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": За период карантина в Украине подготовили 26 тыс. коек для больных коронавирусом, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Вместе с тем Ляшко отметил, что для 300 учреждений, которые были определены в первой волны для приема больных COVID-19, эта потребность меньше и их заполняют из централизованных закупок.

Напомним, на утро 6 мая в Украине зарегистрировано 13 184 случая инфицирования коронавирусной инфекцией, 327 пациентов с COVID-19 скончалось.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Украину прибыла "Мрия" с медицинским грузом из Китая: 500 тыс. защитных костюмов, 700 мониторов пациента и 50 рентген-аппаратов. ВИДЕО

Топ комментарии
+18
Сикоко-сикоко?
06.05.2020 11:51 Ответить
+8
Цифери ніхто не поплутав..? Це ж приблизно 5,5 лярдів євро..🙄
06.05.2020 11:53 Ответить
+7
Менше красти треба.
06.05.2020 11:56 Ответить
Сикоко-сикоко?
06.05.2020 11:51 Ответить
Сока-сокаааааааа???
06.05.2020 12:21 Ответить
воно так впевнено чи то бреше, чи то пургу несе - в любом случає потєрял всякоє довєрійє
06.05.2020 13:44 Ответить
а рот не порвётся ?
06.05.2020 12:35 Ответить
надалі Ляшка з його "статістікою" мона не слухати - довіри ніякої
06.05.2020 13:42 Ответить
Этот мудень уже выдавал и 6% заболевших из 100 тысяч, теперь 165 лярдов.
И такие мудозвоны сплошь и рядом при власти!
06.05.2020 20:26 Ответить
А вы к Китаю претензий не имеешь, ГавСсанРвач, не?
Пусть платят ублюдки красножопые.
06.05.2020 11:52 Ответить
золотовалютний резерв України 24 лярди доларів, а пучєглазий отморозок требує 6 лярдів доларів на маски йєжемєсячно
06.05.2020 15:54 Ответить
Цифери ніхто не поплутав..? Це ж приблизно 5,5 лярдів євро..🙄
06.05.2020 11:53 Ответить
Скорее всего 165 МИЛЛИОНОВ.
06.05.2020 13:56 Ответить
ти послухай Ляшка - воно впевнено заявляє шо лярдів - ото воно с отмороженим відом на тих брифінгах пургу несло про карантін-дурантін
06.05.2020 14:06 Ответить
Я не смотрел видео, противно. Они ездят по ушам, но лохторату это нравиться.

Это все, что нужно знать про население Украины. Гребвный стыд .
06.05.2020 14:15 Ответить
так я тоже спочатку вирішив шо редакція зробила помилку, навіть звернення в совєтє форумчан написав, а потім вирішив перевірити - таки відморожене РЕЧЕ шо ЛЯРДІВ!!!
06.05.2020 14:25 Ответить
в любом случайє - чи воно сознвтєльно БРЕШЕ, чи воно непритомно ОШИБАЙЄЦЯ - вірити йому нізззя!!!
06.05.2020 14:09 Ответить
Необхідно, щоб всі ці засоби індивідуального захисту вироблялися в Україні, тоді це дасть частковий поштовх для розвитку середнього та малого бізнесу. Нажаль, наші менценати (за це їм звичайно велика подяка) сконцентровані на закупівлі зазначених засобів захисту за кордоном.
Необхідно змінювати терміново тактику і переходити до інвестування в українські підприємства з метою виробництва медичного обладнання, засобів медичного захисту і т.д.

п.с. Українське підприємство за тиждень створило апарат ШВЛ в рази дешевший за світові аналоги. ВІДЕО https://uprom.info/news/other/meditsina/**********-*************-za-tyzhden-stvorylo-aparat-shvl-v-razy-deshevshyj-za-svitovi-analogy/
06.05.2020 11:55 Ответить
Менше красти треба.
06.05.2020 11:56 Ответить
- Папа, а теперь, когда вотка подорожала, ты наверно будешь меньше пить?
- Нет дочка. Ты будешь меньше есть
06.05.2020 12:23 Ответить
Когда-когда, грите, наша система здравоохренения будет готова к пандемии?...
06.05.2020 12:23 Ответить
як всі вимруть - вірус з голоду здохне
06.05.2020 14:34 Ответить
это опечатка - 165 миллионов скорее всего
06.05.2020 12:24 Ответить
послухай Ляшка - каже чітко 165 лярдів гривень
06.05.2020 13:37 Ответить
Так вот к чему вся бурная деятельность Ляшка велась
06.05.2020 12:28 Ответить
цей пучєглазий отморозок затребував понад 6млрд доларів на маски щомісячно, а весь золотовалютний резерв країни на сьогодні 24 млрд доларів
А ше воно два місяці несло пургу про пандемію насморку і посадило все населення під домашній арешт
06.05.2020 16:18 Ответить
И чё они стонут?Им же "Эпицентр" скидку предоставил.Неблагодарные.
06.05.2020 12:36 Ответить
165 лярдів?
І що заради них потрібно зробити? Може у армії усе фінансування забрати? Вам Єрмак подібне ще не запропонував?
06.05.2020 12:47 Ответить
это с учетом интереса чиновников или без ?
06.05.2020 12:48 Ответить
В ту сумму входят презервативы для Скалецкой?
06.05.2020 12:53 Ответить
Ці дятли рахувати не вміють...
Якщо в Україні 100 000 (сто тисяч) лікарів... То 165 мільярдів дає нам в перерахунку 1 650 000 (один мільйон шістсот п'ятдесят тисяч) на одного лікаря....
В місяць.... Які ж дебіли це озвучують?????
06.05.2020 13:00 Ответить
чомусь не помилився в меншу сторону - міг би сказати - 165 тисяч гривень
06.05.2020 13:41 Ответить
озвучив Ляшко - главний санврач України
06.05.2020 14:37 Ответить
так не виключено шо воно не оговорилось, а таки хоче тих 165 лярдів
06.05.2020 16:20 Ответить
Откуда берутся такие дененераты?
Он с цифрами дружит? М-да, были идиоты в прошлых ппавительствах, но эти проходимцы переплюнули всех
06.05.2020 13:22 Ответить
И это на 1 месяц. Вообще уже страх потеряли
06.05.2020 13:40 Ответить
нами правлять непритомні шо лярди с лімонами путають. Або брешуть с отмороженним відом
06.05.2020 14:31 Ответить
шість лярдів йєвро щомісяця на маски??? і як тепер серйозно сприймати того Ляшка???
06.05.2020 13:39 Ответить
Херня вопрос! Запускайте станок!
06.05.2020 13:49 Ответить
Все правильно - это с 1000% откатов
06.05.2020 13:51 Ответить
Продают респираторы по 2 грн, а маски покупают у прокладок по 10$, тогда и 300 млрд может не хватить
06.05.2020 13:53 Ответить
Вы... это... В нулях разберитесь
06.05.2020 14:37 Ответить
на десять тищ соплівих - 165 лярдів щомісяця!!!! Це на одного хворого по 16,5 лімона гривень защітних срєцтв!!! Та це мона кожному больному золотий пам'ятнік в натуральну величину воздвігнуть!!!
06.05.2020 14:41 Ответить
ціна чистого золота - 1500 грн за грам, 1 500 000 грн за кіло, 1 500 000 000 грн за тону, 15 000 000 000 - за десять тон. ІТОГО: кожному больному ковід19 в Україні мона поставити золотий пам'ятник вагою десять тонн за ціну масок, шо хоче Ляшко
06.05.2020 14:51 Ответить
чисте золото в 20 разів питомо-важче нашого тіла, тому золотий пам'ятник вийде вдесятеро більший натурального оригінала за об'ємом та ВТРОЄ вище - десять тисяч п'ятиметрових золотих пам'ятників. Щомісяця
06.05.2020 15:27 Ответить
ЛЯШКО ІДІЙОТ С ОТМОРОЖЕННИМ ВІДОМ НЄСЬОТ ПОЛНУЮ ПУРГУ - А МИ ЙЄГО СЛУШАЛІ НА ПРОТЯЖЕНІЙІ ВСЄГО КАРАНТІНА-ДУРАНТІНА
06.05.2020 14:04 Ответить
оговорка. 165 млн.
06.05.2020 14:06 Ответить
так шо йому мішає оговарюватись кожного разу на тих бріфінгах??? Навіщо нам таке непритомне, шо лярди з лімонами путає???
06.05.2020 14:12 Ответить
він шо? в прямому етері обмовився? Неперевірений ролік опублікували? Нічого не мона вже виправити???
06.05.2020 14:13 Ответить
тут не тільки тупість Ляшка, але й некомпетентність журналістів стирчить
06.05.2020 14:14 Ответить
молодец, ты ещё три копейки рф заработал.
06.05.2020 14:16 Ответить
скажи "паляниця"
06.05.2020 15:01 Ответить
не я, а ти скажи "паляниця", кацап.
06.05.2020 15:17 Ответить
А ТЫ С МИНЕКОНОМИКИ ПОСОВЕТОВАЛСЯ !!!??? МОЖЕТ НАХЙ ТАКИЕ РАБОТЫ !?)
06.05.2020 14:06 Ответить
золотовалютний рєзєрв 24 лярда долларов, а лупоглазий отморозок, шо два мєсяца нєсьот пургу про дурантін, затрєбовал 6 лярдов доларов на маскі йєжемєсячно!
06.05.2020 16:01 Ответить
Ця стаття і відео для того шоп ДУРЬ ЛЯШКА КАЖДОМУ БИЛА ВіДНА
06.05.2020 14:22 Ответить
В Украине около 700 тыс медработников. Один комбинезон + 5 масок + 5 пар перчаток + 5 пар бахил + флакон средства для дезинфекции - это максимум 500 гр. Умножаем 700000 на 500 и на 30 дней и получаем в итоге 10,5 млрд. Если учесть что комбинезоны нужны только третьей части медедиков то вполне хватит 6 млрд гривен. Многоразовый защитный комбинезон можно приобрести за 380 гр. Т. е. нас пытаются надуть на минимум 5,5 млрд дол США
06.05.2020 14:31 Ответить
Нами правлять непритомні - вони лярди з лімонами путають. Зє!льона плєсєнь, однако
06.05.2020 14:32 Ответить
або вкрай обнаглєвші вори - отак заявити щомісячну пред'яву на шість лярдів йєвробаксів
06.05.2020 14:43 Ответить
Девяносто процентов журналистов не различают миллионы и миллиарды.
06.05.2020 14:56 Ответить
Ляшко - главсанврач. ВРАЧ!
06.05.2020 15:05 Ответить
Влада України випрошує у МВФ хоча б лярд кредитів на рік, а Ляшко затребував шість лярдів щомісячно на бахіли/масочки
06.05.2020 15:11 Ответить
Нажрутся до желудочных колик.Совсем оборзели.
06.05.2020 15:17 Ответить
і кому тепер вірити? Написав звернення до модератора та редакції - вони зсилаюця на відео https://www.youtube.com/watch?v=1gEog6fK2D4&t=3870s 1:04:30 - так ми будемо і надалі слухати пургу цих непритомних, які зараз ґерують Україною???
06.05.2020 16:42 Ответить
Точно.За помелом своим совсем перестали следить.Главное "вид иметь лихой и придурковатый",чтобы вышестоящий начальник похвалил за старание.
06.05.2020 17:07 Ответить
Золото-валютний резерв України зараз складайє порядку 25 лярдів доларів, а Ляшко запросив 6 лярдів (168/27) доларів на маски ЩОМІСЯЧНО
06.05.2020 15:39 Ответить
і еті... запрєщают нам в Гідропаркє качацца
06.05.2020 15:47 Ответить
оце непритомне з випученими баньками нам втирало за карантін і не випускало на свєжий воздух, позакривало всі фірми крім ізбранних і богоізбранних... та шоп його покорчило падонка!!! Воно ж, отморожене, грошам щоту не знає - лярди з лімонами путає
06.05.2020 15:52 Ответить
оговорился доктор. Не миллиардов, а триллионов. И не гривень, а евро. На каждого из 700 тыс. медработников нужно в день средств защиты на сумму 165000000000000*30/700000/30=235 714 285 грн. или 8184 грн в секунду при 8-ми часовом рабочем дне
06.05.2020 18:25 Ответить
вот это вы ребята бабло теребените!!! С ТАКОЙ ДВИЖУХОЙ КАРАНТИН БУДЕТ ЛЕТ ДЕСЯТЬ!!! КОСИ КОСА ПОКА РОСА!!!
07.05.2020 19:44 Ответить
 
 