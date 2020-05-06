РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8677 посетителей онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
1 604 21

В больницах Киева от коронавируса лечатся 205 человек, 35 из них в тяжелом состоянии, - Кличко. ВИДЕО

В больницах столицы от коронавируса сегодня лечатся 205 человек, 35 из них - в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. В том числе пятеро детей. 35 пациентов в тяжелом состоянии. Три - подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них - 8 детей" , - сообщил Кличко.

Он отметил, что многие люди продолжают пренебрегать правилами и собственной безопасностью.

"Некоторые вообще не верят в угрозу и называют коронавирус мифом и мировым заговором. Это же полная чушь! Сегодня, когда вы видите, что происходит в других странах, сколько людей умирает, какие колоссальные убытки несет мировая экономика! Как можно быть такими легкомысленными?! и вы же подвергаете опасности не только себя, но и людей вокруг", - подчеркнул мэр столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 68 человек, 17 из них - в Лавре, всего 1651 инфицированный, - Кличко

Кличко отметил, что благодаря вовремя введенным ограничениям, городу удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить инфекционного взрыва.

"Но, если сейчас все будут делать вид, что ничего не происходит и вируса нет, - ситуация может резко измениться. Мы не должны этого допустить! Особенно, когда собираемся ослабить ограничения, - сказал мэр. - И когда мы говорим о первом этапе послаблений, то речь идет об ослаблении и постепенном выходе из карантина. А не о полном снятии всех ограничений", - отметил Кличко.

карантин (16729) Киев (26150) Кличко Виталий (4682) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
И что в этом плохого?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:03 Ответить
+2
Огласите весь список заразных болезней по Киеву что б дурь каждого видна была. А то олигархические каналы все до одного пропагандисты барановируса, чем меньше людина цикавыться тем больше похоже на ждуна.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:10 Ответить
+2
меня только что при входе в "Сільпо" заставили перчатки одеть. было так мерзко.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.05.2020 12:56 Ответить
На вулиці майже усі без масок, а в магазин одягають маски. Поліція стоїть на вулиці біля деяких продавців, які паспорт прикривають лише підборіддя і нічого їм не роблять🤫
показать весь комментарий
06.05.2020 13:00 Ответить
Які маскою...
показать весь комментарий
06.05.2020 13:00 Ответить
И что в этом плохого?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:03 Ответить
А я не писав оцінку цього. Тому пропоную вам задати це питання поліції у письмовій формі!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:11 Ответить
Я лично ничего плохого в этом не вижу. В магазине довольно тесный контакт между людьми и маска не помешает. Но на улице таскать маску смысла не вижу. Такова моя оценка. Элементарно и жопой не кручу.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:15 Ответить
Це ваше право давати свою оцінку, а право і обов'язок поліції - виконувати закон. Це зрозуміло?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:22 Ответить
Просто человек не понимает, что дышать в маске вредно. Как это объяснить человеку??
показать весь комментарий
06.05.2020 13:23 Ответить
Поясніть це тим, хто приймав закон 211!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:24 Ответить
ганебні протиконституційні закони не потрібно виконувати
показать весь комментарий
06.05.2020 13:28 Ответить
А не хочеш це запропонувати це зебілам, які обрали тих, які прийняли нещодавно цей закон?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:31 Ответить
меня только что при входе в "Сільпо" заставили перчатки одеть. было так мерзко.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:20 Ответить
Я багато разів ходив у Сільпо, але жодного разу не просили одягати рукавички!
показать весь комментарий
06.05.2020 13:23 Ответить
В больницах Киева от коронавируса лечатся 205 человек, 35 из них в тяжелом состоянии, - Кличко - Цензор.НЕТ 5441
показать весь комментарий
06.05.2020 13:30 Ответить
І що з цього?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:32 Ответить
і з того. Ти щось чув про страшенний гон конзький грипп? тоді ще не додумались рубати бабло на вакцинах від гриппу))
показать весь комментарий
06.05.2020 13:35 Ответить
Чув, як і про іспанку...ще багато чого чув. Про все будемо говорити?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:38 Ответить
Чому тупиш?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:55 Ответить
со мной это тоже впервые. сходил в лес, зашёл в "Сільпо" и на входе меня "обрадовали"... я долго ругался и проклинал авторов вирусобесия
показать весь комментарий
06.05.2020 13:33 Ответить
В больницах Киева от коронавируса лечатся 205 человек, 35 из них в тяжелом состоянии, - Кличко - Цензор.НЕТ 1996
показать весь комментарий
06.05.2020 13:00 Ответить
Огласите весь список заразных болезней по Киеву что б дурь каждого видна была. А то олигархические каналы все до одного пропагандисты барановируса, чем меньше людина цикавыться тем больше похоже на ждуна.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:10 Ответить
 
 