В больницах Киева от коронавируса лечатся 205 человек, 35 из них в тяжелом состоянии, - Кличко. ВИДЕО

В больницах столицы от коронавируса сегодня лечатся 205 человек, 35 из них - в тяжелом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

"Сегодня в больницах столицы от коронавируса лечатся 205 человек. В том числе пятеро детей. 35 пациентов в тяжелом состоянии. Три - подключены к аппаратам вентиляции легких. Также в стационарах находятся 67 киевлян с подозрением на коронавирус. Среди них - 8 детей" , - сообщил Кличко.

Он отметил, что многие люди продолжают пренебрегать правилами и собственной безопасностью.

"Некоторые вообще не верят в угрозу и называют коронавирус мифом и мировым заговором. Это же полная чушь! Сегодня, когда вы видите, что происходит в других странах, сколько людей умирает, какие колоссальные убытки несет мировая экономика! Как можно быть такими легкомысленными?! и вы же подвергаете опасности не только себя, но и людей вокруг", - подчеркнул мэр столицы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 68 человек, 17 из них - в Лавре, всего 1651 инфицированный, - Кличко

Кличко отметил, что благодаря вовремя введенным ограничениям, городу удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить инфекционного взрыва.

"Но, если сейчас все будут делать вид, что ничего не происходит и вируса нет, - ситуация может резко измениться. Мы не должны этого допустить! Особенно, когда собираемся ослабить ограничения, - сказал мэр. - И когда мы говорим о первом этапе послаблений, то речь идет об ослаблении и постепенном выходе из карантина. А не о полном снятии всех ограничений", - отметил Кличко.