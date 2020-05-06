Рада объявит о проведении местных выборов в середине июля, - Корниенко. ВИДЕО

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада в середине июля своим голосованием объявит о проведении местных выборов в октябре 2020 года.

Об этом заявил Корниенко в среду на брифинге у здания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Видео Прямий

"Ближайшие две-три недели мы формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня. И, фактически, до середины июля Верховная Рада выполнит свои конституционную функцию и объявит местные выборы там, где это делает Верховная Рада. В остальных субъектах новосозданных громад это сделает ЦИК", - заявил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На местных выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней, - "слуга народа" Корниенко