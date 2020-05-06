РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8731 посетитель онлайн
Новости Видео
1 713 11

Рада объявит о проведении местных выборов в середине июля, - Корниенко. ВИДЕО

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада в середине июля своим голосованием объявит о проведении местных выборов в октябре 2020 года.

Об этом заявил Корниенко в среду на брифинге у здания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Видео Прямий

"Ближайшие две-три недели мы формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня. И, фактически, до середины июля Верховная Рада выполнит свои конституционную функцию и объявит местные выборы там, где это делает Верховная Рада. В остальных субъектах новосозданных громад это сделает ЦИК", - заявил Корниенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На местных выборах в ОТГ избиратель получит 5 бюллетеней, - "слуга народа" Корниенко

Автор: 

местные выборы (2753) Корниенко Александр (658)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
интересно на месных выборах зебилы зроблят себе знову разом?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До июля много Воды убежит и что принесет Новая , еще никто не Знает.
показать весь комментарий
06.05.2020 13:44 Ответить
интересно Шо есть т.Н. Судьба. то Есть, всякие наполеоны и сралиН тупо Следовали "сценарию". Шо вы на Это скажете, А?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:49 Ответить
Мастер и Маргарита ,- Разговор на Патриарших...
показать весь комментарий
06.05.2020 13:55 Ответить
не знаю, не читал и не смотрел, может пару минут тока.
но читал шо там типо сверх. стали происходить события, среди снимающих и т.д.
а еще - .... кто там это выдал - Толстой?, вроде украл, сплагиатил как и все в совке и как все совки, роман у норм. людей(европейцев)
показать весь комментарий
06.05.2020 14:00 Ответить
**************
******
*******
су****** пи******* на*********
(из обращения тех кто любит все "поп.риколу" к президенту)

Чет читал - они погрузились в проведение местных выборов, когда Корововирус разбушевался. Ну и как это назвать то?
Слава Аллаху или кто там на твердии небеснай главарь - я на выборы не ходил, три крайних раза - и не пойду уже. От ненависти, или от того что, кхе-кхе, погибну, сра.жаясь с вирусом
Рада огласит о проведении местных выборов в середине июля, - Корниенко - Цензор.НЕТ 5105
показать весь комментарий
06.05.2020 13:48 Ответить
интересно на месных выборах зебилы зроблят себе знову разом?
показать весь комментарий
06.05.2020 13:50 Ответить
Це будуть останні вибори для "Слуг урода",після яких про них вже ніхто не згадає,як про БПП))
показать весь комментарий
06.05.2020 13:56 Ответить
Карантин.. думаю до того времени не закончится ( если не начнется в добавок вторая волна) так что какие там выборы... Да если честно и выбирать не из кого ( как всегда, а выбирать из очень плохого , плохое уже надоело)
показать весь комментарий
06.05.2020 14:23 Ответить
О ! Знову Майстер заголовків в роботі !
показать весь комментарий
06.05.2020 14:33 Ответить
Ага. Ми в курсах ваших планів. https://censor.net/news/3193455/ermak_nadeetsya_provesti_do_kontsa_goda_mestnye_vybory_v_ordlo_eto_budet_moschnym_putem_dlya_prekrascheniya
показать весь комментарий
06.05.2020 14:47 Ответить
"Слуги российского народа" хотят провести выборы в лугандоне - чтобы легитимизировать террористов = выполнить основное требование пуйла
показать весь комментарий
07.05.2020 05:55 Ответить
 
 