Рада объявит о проведении местных выборов в середине июля, - Корниенко. ВИДЕО
Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная Рада в середине июля своим голосованием объявит о проведении местных выборов в октябре 2020 года.
Об этом заявил Корниенко в среду на брифинге у здания Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Видео Прямий
"Ближайшие две-три недели мы формируем план изменений в Избирательный кодекс, вносим их в зал, обсуждаем и принимаем где-то до конца июня. И, фактически, до середины июля Верховная Рада выполнит свои конституционную функцию и объявит местные выборы там, где это делает Верховная Рада. В остальных субъектах новосозданных громад это сделает ЦИК", - заявил Корниенко.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
но читал шо там типо сверх. стали происходить события, среди снимающих и т.д.
а еще - .... кто там это выдал - Толстой?, вроде украл, сплагиатил как и все в совке и как все совки, роман у норм. людей(европейцев)
******
*******
су****** пи******* на*********
(из обращения тех кто любит все "поп.риколу" к президенту)
Чет читал - они погрузились в проведение местных выборов, когда Корововирус разбушевался. Ну и как это назвать то?
Слава Аллаху или кто там на твердии небеснай главарь - я на выборы не ходил, три крайних раза - и не пойду уже. От ненависти, или от того что, кхе-кхе, погибну, сра.жаясь с вирусом