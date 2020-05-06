РУС
Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках отработки элементов противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда Морской охраны во главе с КрМО "Донбасс" совместно с катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели боевые учения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Боевые единицы, входящие в состав Объединенных Сил, отрабатывали слаженность действий, совместное маневрирование и изолирование заданного района. Проведен целый комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавучей мины, а также отработана огневая поддержка береговых подразделений", - сказано в сообщении.

На кораблях и катерах Морской охраны прошла тренировка по спасению человека, упавшего за борт, с предоставлением первичной медицинской помощи.

Также на Цензор.НЕТ: Фрегат ВМС Украины "Гетьман Сагайдачний" провел практические стрельбы в море. ВИДЕО

В Госпогранслужбе подчеркнули, что, традиционно, все упражнения учений отработаны без отрыва от пограничной службы, а опытные экипажи корабля и катеров Морской охраны, выполняя учебные задания, непрерывно обеспечивали контроль за надводной обстановкой в зоне ответственности.

Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря 01Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря 02
Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря 03
Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря 04
Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря 05
Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря 06
Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря 07
Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря 08
Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря 09
Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря 10

Азовское море (1606) Госпогранслужба (6875) оборона (5287) военные учения (3498)
Николаю Сергеевичу пламенный привет! Молодцы!
06.05.2020 15:48 Ответить
главное чтоб они в случае чего, хотябы стрелять начали
06.05.2020 18:16 Ответить
аааааббббееееццццееее!
07.05.2020 19:30 Ответить
ВОТ ЭТО КОРАБЛИ!!! СУПЕРСОВРЕМЕННЫЕ МОРСКИЕ ЧУДОВИЩА!!!МОЙ ПРАДЕД НА ТАКИХ ТОЖЕ В МОРЕ ХОДИЛ!
07.05.2020 19:36 Ответить
 
 