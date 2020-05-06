Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В рамках отработки элементов противодесантной обороны побережья Азовского моря корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда Морской охраны во главе с КрМО "Донбасс" совместно с катерами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели боевые учения.

"Боевые единицы, входящие в состав Объединенных Сил, отрабатывали слаженность действий, совместное маневрирование и изолирование заданного района. Проведен целый комплекс артиллерийских стрельб по уничтожению надводных и береговых целей, расстрел плавучей мины, а также отработана огневая поддержка береговых подразделений", - сказано в сообщении.

На кораблях и катерах Морской охраны прошла тренировка по спасению человека, упавшего за борт, с предоставлением первичной медицинской помощи.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что, традиционно, все упражнения учений отработаны без отрыва от пограничной службы, а опытные экипажи корабля и катеров Морской охраны, выполняя учебные задания, непрерывно обеспечивали контроль за надводной обстановкой в зоне ответственности.


















