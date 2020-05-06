"Порви, порви его": патрульные в Одессе в целях защиты применили оружие против собаки, которую выгуливал пьяный хозяин. ВИДЕО

На днях в Одессе патрульные были вынуждены применить оружие против собаки, которую выгуливал пьяный хозяин.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесчины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в полицию Одессы позвонил взволнованный мужчина и сказал, что в Ванном переулке находится нетрезвый мужчина с собакой без намордника и поводка. Животное бросалось на детей.

На месте патрульные обнаружили нарушителя, который вел себя агрессивно, а на требованию инспекторов успокоить животное и одеть на него поводок не реагировал.

Нарушитель натравил собаку на патрульных, после чего животное бросилось на полицейского.

Инспекторы были вынуждены применить оружие.

34-летнего нарушителя инспекторы задержали, а раненое животное передали специалистам, которые доставили его в ветеринарную больницу.

Собака сейчас чувствует себя хорошо и, по словам врачей, агрессии не проявляет.

"Бедное животное просто защищало своего неадекватного владельца. Который, к слову, уже отказался от него. Сказал, что собака не его", - отметили в полиции.