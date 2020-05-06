РУС
"Порви, порви его": патрульные в Одессе в целях защиты применили оружие против собаки, которую выгуливал пьяный хозяин. ВИДЕО

На днях в Одессе патрульные были вынуждены применить оружие против собаки, которую выгуливал пьяный хозяин.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесчины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в полицию Одессы позвонил взволнованный мужчина и сказал, что в Ванном переулке находится нетрезвый мужчина с собакой без намордника и поводка. Животное бросалось на детей.

На месте патрульные обнаружили нарушителя, который вел себя агрессивно, а на требованию инспекторов успокоить животное и одеть на него поводок не реагировал.

Нарушитель натравил собаку на патрульных, после чего животное бросилось на полицейского.

Инспекторы были вынуждены применить оружие.

Читайте также: В Борисполе 40-летняя женщина держала мужчину в яме во дворе. Пострадавшего с телесными повреждениями передали медикам, - полиция

34-летнего нарушителя инспекторы задержали, а раненое животное передали специалистам, которые доставили его в ветеринарную больницу.

Собака сейчас чувствует себя хорошо и, по словам врачей, агрессии не проявляет.

"Бедное животное просто защищало своего неадекватного владельца. Который, к слову, уже отказался от него. Сказал, что собака не его", - отметили в полиции.

Порви, порви его: патрульные в Одессе в целях защиты применили оружие против собаки, которую выгуливал пьяный хозяин 01

животные (944) Одесса (8029) патрульная полиция (1819)
А надо было применить против бухого хозяина собаки...
показать весь комментарий
06.05.2020 16:29 Ответить
Собака не виновна...хозяин скот виновен..
показать весь комментарий
06.05.2020 16:30 Ответить
от этого никому не легче. дебил мог натравить собаку на кого то у кого нету табельного оружия. поэтому я давно всем говорю - если вы считаете что можно ходить с вашим ротвейлером без намордника и поводка, потому что он "добрый и не кусается" - я сейчас возьму в машине свое ружье, заряжу, и буду выгуливать рядом с вами... оно доброе и не стреляет.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:35 Ответить
я говорил, говорю и буду говорить, что некоторые породы собак - должны быть приравняны к оружию, с выдачей соответствующего разрешения, и за нападение такого пса на кого либо - хожяин должен нести такую же ответственность как и я, если я кого то раню или застрелю из ружья.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:38 Ответить
И что теперь не защищаться?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:02 Ответить
Могли бы в воздух шмальнуть она бы шугонулась. По видео плохо видно но похоже на дворнягу.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:10 Ответить
такая собака с легкостью порвет тебе артерию на ноге - предлагаешь шмалять в воздух?! Она на детей кидалась - не хочешь на своих проверить?
показать весь комментарий
07.05.2020 01:11 Ответить
Заведешь себе собаку потом поймешь о чем я
показать весь комментарий
07.05.2020 09:30 Ответить
Собака сейчас чувствует себя хорошо и агрессии не проявляет))))

от и всё что нужно знать "после выстрела"))))
показать весь комментарий
06.05.2020 17:39 Ответить
давно бы, заели эти телята без намордников и привязи
показать весь комментарий
06.05.2020 16:32 Ответить
Собака сама на себя должна намордник одевать...или это должен сделать ее хозяин??
Так кто тебя заел...собаки...или их хозяева зебилы???
показать весь комментарий
06.05.2020 16:35 Ответить
А при чем здесь собака?Если хозяин зебил?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:33 Ответить
Зря против бухого дебила не применили.
В любом случае, собаку, надрессированную бросаться на людей, необходимо теперь усыпить - она опасна, а убепка в тюрьму.
И давно пора в законодательстве приравнять собаку к огнестрельному оружию - чтобы подобные случаи наказывались как беспорядочная пальба в людном месте.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:35 Ответить
Усыплять не надо. Собака теперь будет людей бояться. А по остальному - согласен на все 100,
показать весь комментарий
06.05.2020 16:40 Ответить
точно людей а не хлопків?
показать весь комментарий
06.05.2020 17:49 Ответить
Ну во всяком случае бросаться не болжна.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:02 Ответить
Цей собака буле боятись зброї і запаху пороху.
показать весь комментарий
07.05.2020 03:44 Ответить
слышал, что в мире есть устоявшиеся методы проверки агрессивности собак - и дергают их, и еду отбирают из пасти и т.д. и т.п. - и если хотя бы по одному из пунктов программы проверки животное агрессивно отреагирует, то только усыпление
Хотя, животное явно осталось сидеть на лавочке бухое!
показать весь комментарий
06.05.2020 18:17 Ответить
"Порви, порви його": патрульні в Одесі з метою захисту застосували зброю проти собаки, якого вигулював п'яний господар - Цензор.НЕТ 6200 https://censor.net/user/466904 Бред. У собаки инстинкт - защищать еду, если ее хотят отобрать и это нормально.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:35 Ответить
ну, бред не бред, а довелось увидеть в разных странах как тренируют собачек. Вон, в той же Канаде - собачек каждый хозяин должен обязательно научить не лаять в общественных местах. И поверьте, за этим следят и все выполняют.
Так что не бред, а воспитание
показать весь комментарий
06.05.2020 19:02 Ответить
https://censor.net/user/466904 На те вона й собака, щоб гавкала і захищала хазяїна.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:19 Ответить
у нас в цивилизованной стране собака друг и декорация а для защиты пистолет заряженный пулями с раскрывающимся сердечником
собаки тут больше лабрадор или голден ретривер
показать весь комментарий
07.05.2020 02:11 Ответить
задача этих пород - дружить а те которые проявляют агрессию или не хотят дружить
из них делают кактусы
показать весь комментарий
07.05.2020 02:14 Ответить
https://censor.net/user/86503 Зачем ее усыплять? Собака защищала хозяина, как и должна была. Собак специально тренируют, для защиты хозяев. Собаку надо забрать у неадеквата и передать нормальным людям.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:37 Ответить
В нормальных странах тренируют на защиту только тех, собак которые несут службу в соответствующих структурах. Собака гуляющая в городе, и натренированная "работать" по человеку, по определению, опасна. Владение такой собакой приравнивается к владению оружием.
показать весь комментарий
06.05.2020 22:16 Ответить
Надеюсь "профилактическую беседу" с этим быдлованом не на камеру в отделении провели?
показать весь комментарий
06.05.2020 16:38 Ответить
Ну на самом деле там и реальный срок может быть вполне.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:46 Ответить
Я только за, но профилактика не помешала бы, там по другому не обьяснить.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:04 Ответить
"Профилактическую беседу" в камере с чужим агресивнім псом !!!
показать весь комментарий
06.05.2020 20:49 Ответить
Ну это экзотика, наверное по старинке : беседа резиновой дубинки и его почек.
показать весь комментарий
06.05.2020 20:57 Ответить
Картинка у меня на даче.
Сосед бухает с другим соседом - а того крупная черная овчарка.

Боже, как жалобно собака скулила, когда хозяин надрался...
С каким-то отчаянием в голосе, с каким-то недоумением, типа "Ну что, ну что же с тобой?! как теперь быть? - ты же совсем другой стал, не такой как раньше, как же мы теперь будем?"
А хозяин:
- Та пошел ты н...й! чего воешь, казззел?!

Даже как-то жалко пса стало - хотя он довольно агрессивный и всех облаивает через забор.
показать весь комментарий
06.05.2020 16:46 Ответить
"Порви, порви його": патрульні в Одесі з метою захисту застосували зброю проти собаки, якого вигулював п'яний господар - Цензор.НЕТ 9704
показать весь комментарий
06.05.2020 16:52 Ответить
Зоофилы вой подняли, что собачку "обидели", заяву в прокуратуру накатали... И, кстати, копы "резинострелом" стреляли. С собакой все ок
показать весь комментарий
06.05.2020 17:11 Ответить
Посмотри тогда сэлфи Мильчакова, тебе должно понравиться...
показать весь комментарий
06.05.2020 18:37 Ответить
Желаю собаке найти хорошего адекватного хозяина.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:15 Ответить
З такими зараз туго переважно мозок як у канарейки!
показать весь комментарий
06.05.2020 18:36 Ответить
Молодці, влучно стріляють. Два постріли і пес знешкоджений.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:21 Ответить
Вы там маты потише запикивайте,чуть без ушей не остался, а козла этого в участке надо немного попинать под видом "упал с лестницы".
показать весь комментарий
06.05.2020 17:24 Ответить
показать весь комментарий
06.05.2020 18:10 Ответить
Надо было применять оружие против собаки, который натравил пса
показать весь комментарий
06.05.2020 17:40 Ответить
Видео неполное. Это было в Одессе и прошло не без скандала. Произошло все на детской площадке. Когда полицейский применил огнестрельное оружие, недалеко играли дети. Первое. Три полицейских подошли к неадекватному хозяину, но не один из них и не попытался предупредить родителей, чтобы те были осторожнее и убрали детей и второе. Собака явно не боевая. Там достаточно было перцового баллончика, который тоже есть у патрульных, чтобы собаку успокоить, а не палить с огнестрела. Выводы. Хозяин дебил, эти полицейские тоже недалеко о него ушли в умственном развитии. Так и живём.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:45 Ответить
коли ти попадеш в подібну ситуацію, що на тебе буде стрибати тєльонок з вагою майже як у тебе але виключно за рахунок м'язів, тоді і порозповідаєш, що там було краще - балончик чи просто погладити трохи.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:53 Ответить
Во всем этом поражает дикая реакция нарушающих карантин в этом парке. Сделали копов виноватыми. Надо было всех на 17000 штрафонуть. https://www.facebook.com/100015468154361/videos/826220374570227/
показать весь комментарий
06.05.2020 17:55 Ответить
В таких случаях жалко собаку,она не понимает что хозяин дебил и отправляет ее на смерть.
показать весь комментарий
06.05.2020 17:59 Ответить
это не человек, но агрессивное дегенеративное быдло.
такие ещё себе бойцовские породы заводят и специально их делаю агрессивными.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:01 Ответить
Яку зброю треба було применяти проти поліцаїв у Харькові,котрі грабували людей?Чи маєте думку,що поліцаї в Одесі кращі за тих в Харькові?Одне можу сказати,що собака хабари не бере та злодіїв не кришує.Тому мабуть така поведінка хозяїна та його собаки на гидоту в погонах.
показать весь комментарий
06.05.2020 18:12 Ответить
в фб видел переререпощено сто раз пилил вк..твари...мусорье тупое
показать весь комментарий
06.05.2020 18:17 Ответить
давно пора ужесточить ответственность за содержание собаки весом более 5 кг и неважно какая собака добрая бойцовская это прежде всего зверь и в зависимости от дрессировки и социума может иметь доминантный характер и при несоблюдении требований по выгулу рано или поздно закончится тем что она как минимум покалечит человека . от укуса собаки наступает болевой шок и страшная рана т к собака кусает не так как мы например яблоко а сжимает конечность сильно зубами и делает головой быстрый рывок разрывая кожу и сухожилия... в любой цивилизованой стране эту собаку застрелили бы на первых секундах а не ждали бы ее атаки
показать весь комментарий
06.05.2020 18:17 Ответить
В Франції бродячих собак немає зовсім, а не бродячі обов'язково на поводку і заборонені бійцівські породи. Появляються бродячі під час канікул коли господарі їх просто викидують з машини по дорозі на море, але їх оперативно відловлюють і кудись відправляють.
Собаки не повинні просто так безконтрольно бродити, були і тут нещасні випадки, але держава прийняла міри.
показать весь комментарий
06.05.2020 19:08 Ответить
нужно было еще этих тупых телок подстрелить))) а вою было,мол менты козлы, прицепились к собаке
показать весь комментарий
06.05.2020 19:11 Ответить
Я так розумію, що треба було постріляти всіх ...
показать весь комментарий
07.05.2020 06:40 Ответить
только тех, кому собачку было жалко а людей нет))
показать весь комментарий
07.05.2020 13:03 Ответить
таке відчуття, що не того підстрелили.
показать весь комментарий
06.05.2020 21:05 Ответить
как то странно всё выглядит у нас в стране ... то бухие полицаи застрелили 5 летнего мальчика и им за это ничего под залог выпускают ... то в собаку стреляют когда возле неё бухой хозяин ... этим упырям лишь бы стрелять а в кого не важно .
показать весь комментарий
06.05.2020 21:25 Ответить
34 роки, а вже третя стадія алкоголізму - розпад особистості...
показать весь комментарий
06.05.2020 21:49 Ответить
Почему этого неадекватного хозяина не посадили за жестокое обращение с животным?
показать весь комментарий
07.05.2020 00:16 Ответить
 
 