"Порви, порви его": патрульные в Одессе в целях защиты применили оружие против собаки, которую выгуливал пьяный хозяин. ВИДЕО
На днях в Одессе патрульные были вынуждены применить оружие против собаки, которую выгуливал пьяный хозяин.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесчины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в полицию Одессы позвонил взволнованный мужчина и сказал, что в Ванном переулке находится нетрезвый мужчина с собакой без намордника и поводка. Животное бросалось на детей.
На месте патрульные обнаружили нарушителя, который вел себя агрессивно, а на требованию инспекторов успокоить животное и одеть на него поводок не реагировал.
Нарушитель натравил собаку на патрульных, после чего животное бросилось на полицейского.
Инспекторы были вынуждены применить оружие.
34-летнего нарушителя инспекторы задержали, а раненое животное передали специалистам, которые доставили его в ветеринарную больницу.
Собака сейчас чувствует себя хорошо и, по словам врачей, агрессии не проявляет.
"Бедное животное просто защищало своего неадекватного владельца. Который, к слову, уже отказался от него. Сказал, что собака не его", - отметили в полиции.
от и всё что нужно знать "после выстрела"))))
Так кто тебя заел...собаки...или их хозяева зебилы???
В любом случае, собаку, надрессированную бросаться на людей, необходимо теперь усыпить - она опасна, а убепка в тюрьму.
И давно пора в законодательстве приравнять собаку к огнестрельному оружию - чтобы подобные случаи наказывались как беспорядочная пальба в людном месте.
Хотя, животное явно осталось сидеть на лавочке бухое!
Так что не бред, а воспитание
собаки тут больше лабрадор или голден ретривер
из них делают кактусы
Сосед бухает с другим соседом - а того крупная черная овчарка.
Боже, как жалобно собака скулила, когда хозяин надрался...
С каким-то отчаянием в голосе, с каким-то недоумением, типа "Ну что, ну что же с тобой?! как теперь быть? - ты же совсем другой стал, не такой как раньше, как же мы теперь будем?"
А хозяин:
- Та пошел ты н...й! чего воешь, казззел?!
Даже как-то жалко пса стало - хотя он довольно агрессивный и всех облаивает через забор.
такие ещё себе бойцовские породы заводят и специально их делаю агрессивными.
Собаки не повинні просто так безконтрольно бродити, були і тут нещасні випадки, але держава прийняла міри.