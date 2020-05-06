Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что смягчение карантинных ограничений в стране должно проходить дисциплинированно и поэтапно.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук президента, об этом он заявил в видеообращении к украинцам в среду.
В обращении Зеленского говорится: "Ежедневно количество украинцев, которые выздоровели от коронавируса, стабильно растет. Это добавляет оптимизма. В то же время, мы не должны расслабляться, надо выходить из карантина дисциплинированно и согласно с поэтапным планом.
А теперь - об отношении к нашим врачам в отдельных регионах. Напоминаю, что еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. Однако, в отдельных областях эти средства не были выплачены. Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, поэтому не могу сказать всех слов, которые заслужили отдельные чиновники на местах.
Уважаемые председатели ОГА, поручаю быстрее погасить задолженность перед врачами, иначе можете остаться не только без заработной платы, но и без должности. На следующей неделе мы получим информацию по каждой больнице и каждому медицинскому работнику по получению зарплаты и надбавок".
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Порохоботы негодуют
https://www.youtube.com/watch?v=MEtaaNNuVCI&fbclid=IwAR1gWd8YFCD3E4VFcXBtWnNfUHD_346rKE29Bc04SLJuxE-KsXjxuTQvk6E
Я думаю, Зеленского подменили. Тот был такой весь из себя веселый, в одной руке шаурма, другой Богдана тискает. Сам в неглиже, трусы красные, вообщем, озорной арлекин-бисексуал на кокаине. А этот - нет.
Грошей нема.
******* каже, що вони не крадуть... А ось при Порошенко, коли по словам ЗеБілів нібито крали, і місцеві бюджети сильно зросли з 16 по 19 рік, і економіка росла три з лишнім років, і на пенсіі, на індексації хватало, і на дороги навіть під час війни...
Як так, ЗеБіли? Де гроші, придурки, адже епоха бідності закінчилась ще рік тому?
Ваш віслюк Оманський не може ж так брехати, він же не лох?
Ми спостерігаєм, як за рік, із кривляки, клоуна-циніка розмовного жанру, получився боягуз та злий політичний карлик.
"Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні.
Майже 1000 лікарень отримає значно менше грошей, ніж у минулому році."
Яка ж ти наволоч, потерпілий.
Куди 51 грн за правду переказувати? 😡
Ти з Раша Тудей?