Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что смягчение карантинных ограничений в стране должно проходить дисциплинированно и поэтапно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук президента, об этом он заявил в видеообращении к украинцам в среду.

В обращении Зеленского говорится: "Ежедневно количество украинцев, которые выздоровели от коронавируса, стабильно растет. Это добавляет оптимизма. В то же время, мы не должны расслабляться, надо выходить из карантина дисциплинированно и согласно с поэтапным планом.

А теперь - об отношении к нашим врачам в отдельных регионах. Напоминаю, что еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. Однако, в отдельных областях эти средства не были выплачены. Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, поэтому не могу сказать всех слов, которые заслужили отдельные чиновники на местах.

Уважаемые председатели ОГА, поручаю быстрее погасить задолженность перед врачами, иначе можете остаться не только без заработной платы, но и без должности. На следующей неделе мы получим информацию по каждой больнице и каждому медицинскому работнику по получению зарплаты и надбавок".

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