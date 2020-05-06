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Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что смягчение карантинных ограничений в стране должно проходить дисциплинированно и поэтапно.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Фейсбук президента, об этом он заявил в видеообращении к украинцам в среду.

В обращении Зеленского говорится: "Ежедневно количество украинцев, которые выздоровели от коронавируса, стабильно растет. Это добавляет оптимизма. В то же время, мы не должны расслабляться, надо выходить из карантина дисциплинированно и согласно с поэтапным планом.

А теперь - об отношении к нашим врачам в отдельных регионах. Напоминаю, что еще в середине апреля правительство перечислило средства для выплаты надбавок медикам, которые противодействуют COVID-19. Однако, в отдельных областях эти средства не были выплачены. Я понимаю, что это обращение могут смотреть дети, поэтому не могу сказать всех слов, которые заслужили отдельные чиновники на местах.

Уважаемые председатели ОГА, поручаю быстрее погасить задолженность перед врачами, иначе можете остаться не только без заработной платы, но и без должности. На следующей неделе мы получим информацию по каждой больнице и каждому медицинскому работнику по получению зарплаты и надбавок".

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Автор: 

Зеленский Владимир (21077) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+34
Заї**в вже своїми відосіками, сєпар
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06.05.2020 19:51 Ответить
+32
Опять же. Я Яроша не люблю, но снова с ним согласен на 1000%

Зеленский: мы должны выходить из карантина дисциплинированно и поэтапно - Цензор.НЕТ 9247
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06.05.2020 19:54 Ответить
+31
Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно - Цензор.НЕТ 8746
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06.05.2020 19:58 Ответить
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он нам должен все!
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06.05.2020 22:46 Ответить
Стройными рядами мы выходили из карантина. Ну-ну
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06.05.2020 21:06 Ответить
"Зеленский пригрозил наказать виновных в задержке выплат для медиков...і грозно стукнув хером по ля-бемоль..."
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06.05.2020 21:11 Ответить
"його я за валюту купував" )))
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07.05.2020 08:39 Ответить
Комментарии жесть!
Порохоботы негодуют
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06.05.2020 21:36 Ответить
Этап 1-поход в Эпицентр, Этап 2-ужин в Велюре...
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06.05.2020 21:54 Ответить
Зеленский - ты ублюдок, тварь и *****. Все ясно? Запугиваешь бедных стариков и обезумевших мамочек. Люди уже по своим квартирам в намордниках ходят. Сколько стрессов, инсультов, инфарктов! И ты знаешь, подонок, что когда транспорт заработает , то масса народу прийдёт к тебе на Банковую с одним желанием - повесить тебя на одной из скульптур дома Городецкого.
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06.05.2020 22:34 Ответить
а главное - строем, в ногу, в шеренгах по 2-е
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06.05.2020 22:44 Ответить
И с песнями.
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07.05.2020 08:16 Ответить
А 2 метри ?
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07.05.2020 08:48 Ответить
а це - обов'язково, само собою! так гарно вийде!
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09.05.2020 02:41 Ответить
Отчитайся сколько грошей знищено и статистику по всем заразным болезням. И нечего совать под нос свой вонючий карантин Сравни с Бацькой а не занимайся шулерской пропогандой.
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07.05.2020 06:20 Ответить
Не испытывал, но говорят, что выходить из запоя очень тяжело, иногда и невозможно.
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07.05.2020 08:28 Ответить
Бедося снова снял видосю не иначе из какого-то бункера. Кончай дурантин. Запускай автобусы, метро, маршрутки!!!
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07.05.2020 08:29 Ответить
Похоже, таки Украина на внешнем управлении. И карантин еще не приказали снять, а может и вовсе оставят такой тлеющий канантинчик. Еслм кому-то невыгодно сидеть дома, значит это кому-то выгодно. Вот передача Никиты Михалкова, которую сняли с ТВ. Если Михалков об этом говорит и его подвергают цензуре, значит кто-то лихо закрутил тему коронавируса.
https://www.youtube.com/watch?v=MEtaaNNuVCI&fbclid=IwAR1gWd8YFCD3E4VFcXBtWnNfUHD_346rKE29Bc04SLJuxE-KsXjxuTQvk6E
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07.05.2020 08:37 Ответить
А чому ЦН не пише: =не рекомендовано вагітним, людям зі слабкою психікою, вразливим, РОЗУМНИМ= ?
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07.05.2020 08:40 Ответить
Я про відосик: =не рекомендовано для перегляду= ...
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07.05.2020 08:40 Ответить
Доплатят гривен по пятсот ?
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07.05.2020 08:55 Ответить
ЗА ЧТО БОГ НАКАЗАЛ ЕВРЕЕВ ТАКИМИ ГЕНАМИ !?)
Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно - Цензор.НЕТ 8567
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07.05.2020 09:11 Ответить
Причому тут Бог до збочинь людей?
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07.05.2020 13:45 Ответить
Юрій Каракай:
Я думаю, Зеленского подменили. Тот был такой весь из себя веселый, в одной руке шаурма, другой Богдана тискает. Сам в неглиже, трусы красные, вообщем, озорной арлекин-бисексуал на кокаине. А этот - нет.
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07.05.2020 09:12 Ответить
В одной руке член бени, а в другой пети, типа чупа чупс.
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07.05.2020 10:25 Ответить
Я думаю, Зеленского подменили. Кстати похоже на то
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07.05.2020 12:17 Ответить
Ага, дійсно підмінили... Була просто шмаркля, а вже через рік віджерлося до великої шмарклі

Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно - Цензор.НЕТ 8284
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07.05.2020 14:03 Ответить
це він нам пропонує виходити як він з коксового кумару ?
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07.05.2020 10:14 Ответить
А этот не об экономике, а о карантине.
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07.05.2020 10:22 Ответить
Так это председатели ОГА виноваты что что денег на зарплаты медикам нет? Оригинально )))
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07.05.2020 10:34 Ответить
Так Зе-шобла перекрила всі трансфери до регіональних бюджетів, зменшила фінансування і медицини, і освіти, і культури, все 3рім фінансування самої шмарклі та його офісу...
Грошей нема.

******* каже, що вони не крадуть... А ось при Порошенко, коли по словам ЗеБілів нібито крали, і місцеві бюджети сильно зросли з 16 по 19 рік, і економіка росла три з лишнім років, і на пенсіі, на індексації хватало, і на дороги навіть під час війни...

Як так, ЗеБіли? Де гроші, придурки, адже епоха бідності закінчилась ще рік тому?
Ваш віслюк Оманський не може ж так брехати, він же не лох?
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07.05.2020 14:12 Ответить
все крім самої шмарклі та його офісу...
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07.05.2020 14:12 Ответить
".......это обращение могут смотреть дети, поэтому не могу сказать всех слов, которые заслужили отдельные чиновники......." Источник:https://censor.net/n3193868

Ми спостерігаєм, як за рік, із кривляки, клоуна-циніка розмовного жанру, получився боягуз та злий політичний карлик.
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07.05.2020 11:39 Ответить
Зеоманський :
"Зокрема, через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків та закрито 332 лікарні.
Майже 1000 лікарень отримає значно менше грошей, ніж у минулому році."

Яка ж ти наволоч, потерпілий.
Куди 51 грн за правду переказувати? 😡
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07.05.2020 12:19 Ответить
Почитаешь не которые комментарии и диву даёшься РЕБЯТА вы на самом деле!? ИЛИ только прикидываетесь, Зеленский как раз против увольнений и сокращений больниц , ВЫ видите и смотрите только то, что вам нравится. А по поводу карантина, и его снятия для наших стариков этот корона вирус может смертью закончится, заболеваемость в стране не уменьшается, а увеличивается - А таперяче глянем через бугор, что в России делается!? сейчас у них больных больше чем во всём мире, А учитывая какие у нас дырявые границы, Яценюк нагрел свои загребущие ручонки на "заборе" , И от туда как полезут больные через границу до нас за помощью. КОРОНА ВИРУСОМ ШУТКИ ОПАСНЫЙ И ПИАР ГРЯЗНЫЙ НЕ УМЕСТЕН, ДАВАЙТЕ ПОДУМАЕМ О СОХРАНЕНИИ ЖИЗНЕЙ НАШИХ ПРЕСТАРЕЛЫХ РОДИТЕЛЯХ.
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07.05.2020 13:35 Ответить
Що за брєд?

Ти з Раша Тудей?
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07.05.2020 13:47 Ответить
Союз заключенных Украины горячо поддерживает лозунг "Сидим дома".
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07.05.2020 13:44 Ответить
Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно - Цензор.НЕТ 803
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07.05.2020 13:46 Ответить
Зеленський: ми маємо виходити з карантину дисципліновано і поетапно - Цензор.НЕТ 3770
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07.05.2020 13:49 Ответить
В Беларуси нет никакого коронавируса и ничё.
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09.05.2020 02:46 Ответить
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