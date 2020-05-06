"Руки геть від Стерненка", - мероприятие в поддержку активиста прошло под Офисом Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Маленькое "световое шоу" в связи с намерениями СБУ и ОГП вручить активисту Сергею Стерненко подозрение в совершении умышленного убийства по статье 115 УК, кроме Киева, проводили в шести городах.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
В частности, 6 мая в 21:00 активисты собрались в Киеве под Офисом Президента, во Львове и Днепре - под облпрокуратурами, в Одессе, Луцке и Харькове - под управлениями СБУ.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
В мае 2020 года стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.
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Висновок - агентам кремля довіри нема...
-погоняло в "ПС" у него было-"Берия".
-заставу,в 60 тыс. гр.,за похищение человека,за него внес Генадий Корбан.
В Одессе действует преступный коррупционный клан, куда входят криминальные группировки, местные власти и силовики.
партнеры из 90-х - нынешний мэр Одессы Труханов и его бизнес-партнер Галантерник - держат в городе все потоки, финансовые и информационные. Подавляет любое сопротивление общественности. В том числе и физически. И давят в Одессе, как известно, не только меня. Для того чтобы ликвидировать такие кланы по всей стране НУЖНА политическая воля первых лиц государства, и в том числе нового генерального прокурора Венедиктовой. Которая ключевые публичные заявления генерала Трепака о процветающих на местах криминальных кланах пропустила мимо ушей, озаботившись исключительно защитой мундиров прокуроров и скорейшим вручением мне подозрения при помощи находящегося в сговоре с местными элитами главы МВД Авакова", - говорит Стерненко.
И с этой задачей неплохо справляются Портнов и Шарий. С другой - у новой команды Офиса генпрокурора и СБУ нет политической воли проводить работу по этим делам.
"Они просто не могут идти на конфликт с МВД и лично с Аваковым, который прекрасно знает, что происходит в Одессе.
https://zn.ua/UKRAINE/vlast-ne-hochet-idti-na-konflikt-s-avakovym-kotoryy-pokryvaet-odesskiy-klan-sternenko-351154_.html
Пропоную опиратись на свої логічні висновки без впливу московітів...
._______ВЕДМЕЖИЙ СУД ПРОКЛЯТИХ - ЗЕ БІЛІВ_____.
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Лисичка (бенядиктова) подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив вдосталь, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна гріх такий зробить! Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв як всі, собі м'ясиво»,- суддя ведмідь сердито гучно став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки страшенно завили. Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його відразу з починку жорстоко перебили, бо він старенький був.
І так опреділили, і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий,
«Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі "гріхи" його четвертувать
І м'ясо розідрать і поділить суддям на рівні часті, лисичці ж суц.і, ратиці оддать».
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.