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"Руки геть від Стерненка", - мероприятие в поддержку активиста прошло под Офисом Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Маленькое "световое шоу" в связи с намерениями СБУ и ОГП вручить активисту Сергею Стерненко подозрение в совершении умышленного убийства по статье 115 УК, кроме Киева, проводили в шести городах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, 6 мая в 21:00 активисты собрались в Киеве под Офисом Президента, во Львове и Днепре - под облпрокуратурами, в Одессе, Луцке и Харькове - под управлениями СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если власть решит посадить меня, у нас есть план действий, - Стерненко

Руки геть від Стерненка, - мероприятие в поддержку активиста прошло под Офисом Президента 01
Руки геть від Стерненка, - мероприятие в поддержку активиста прошло под Офисом Президента 02
Руки геть від Стерненка, - мероприятие в поддержку активиста прошло под Офисом Президента 03
Руки геть від Стерненка, - мероприятие в поддержку активиста прошло под Офисом Президента 04
Фото, видео: Олег Богачук

Также читайте: Попытка сделать из Стерненко серийного убийцу - маркер очередного реванша пророссийских сил, - "слуга народа" Лерос

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

В мае 2020 года стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.

Читайте также: Стерненко поддержали еще 8 футбольных сообществ: от радикальных фанов "Динамо" до ультрас Симферополя и Одессы

Автор: 

Киев (25793) Стерненко Сергей (407) Богачук Олег (1462) Офис Президента (1803)


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Топ комментарии
+37
Наши тупых шоу проводить не будут. Наши все пока сказали на День Независимости и Покрова. И пока внимательно наблюдают на пробуждение народа

"Руки геть від Стерненка", - мероприятие в поддержку активиста прошло под Офисом Президента - Цензор.НЕТ 9999
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06.05.2020 22:26 Ответить
+36
Красиво. Креативно. Молодцы.
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06.05.2020 22:00 Ответить
+30
Владу у відставку!
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06.05.2020 22:01 Ответить
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Ох і набігло-ж російської нечесті ... Значить дуже тема активіста Стерненка свербить у мізках кремлівським вовкулакам.
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06.05.2020 23:30 Ответить
Конечно имеет право на защиту! Вот только пусть суд решает а не ультрас квалификацию убийства. Никто не закроет дело с трупом без суда...
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06.05.2020 23:38 Ответить
Подивіться на формуляр , його вже без слідства ген-прокурорша звинуватила...
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06.05.2020 23:47 Ответить
Не несіть маячні.
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07.05.2020 11:49 Ответить
Ви зараз ************ тему "зливних бачків" з-за поребрика . А фактів не надаєте .
Висновок - агентам кремля довіри нема...
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07.05.2020 00:11 Ответить
Для справки:
-погоняло в "ПС" у него было-"Берия".
-заставу,в 60 тыс. гр.,за похищение человека,за него внес Генадий Корбан.
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07.05.2020 00:12 Ответить
Цуцык Авакова подал голос по команде хозяина,да еще и где ...на канале должно быть идейного врага мертвечука,где вовсю сейчас крутят педофила шария и рыговского недобитка портянку. Чудны дела твои Xоспади
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07.05.2020 00:18 Ответить
Аваков, покрывает одесский криминальный клан - Стерненко

В Одессе действует преступный коррупционный клан, куда входят криминальные группировки, местные власти и силовики.

партнеры из 90-х - нынешний мэр Одессы Труханов и его бизнес-партнер Галантерник - держат в городе все потоки, финансовые и информационные. Подавляет любое сопротивление общественности. В том числе и физически. И давят в Одессе, как известно, не только меня. Для того чтобы ликвидировать такие кланы по всей стране НУЖНА политическая воля первых лиц государства, и в том числе нового генерального прокурора Венедиктовой. Которая ключевые публичные заявления генерала Трепака о процветающих на местах криминальных кланах пропустила мимо ушей, озаботившись исключительно защитой мундиров прокуроров и скорейшим вручением мне подозрения при помощи находящегося в сговоре с местными элитами главы МВД Авакова", - говорит Стерненко.

И с этой задачей неплохо справляются Портнов и Шарий. С другой - у новой команды Офиса генпрокурора и СБУ нет политической воли проводить работу по этим делам.
"Они просто не могут идти на конфликт с МВД и лично с Аваковым, который прекрасно знает, что происходит в Одессе.
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07.05.2020 03:48 Ответить
На шестой год Революции достоинства у нас окончательно цементируется система неправового государства, где в регионах происходит процесс сращивания криминалитета, Местных властей и силовиков. И это проблема национальной безопасности. - https://zn.ua/internal/delo-gandzyuk-slovo-predostavlyaetsya-prokuroru-348693_.html Виктор Трепак

https://zn.ua/UKRAINE/vlast-ne-hochet-idti-na-konflikt-s-avakovym-kotoryy-pokryvaet-odesskiy-klan-sternenko-351154_.html
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07.05.2020 03:50 Ответить
Кремлівські пропагандисти продовжують методично очорнять активну частину українців. Повторюють слово в слово заготовки з-за поребрика та ток-шоу .
Пропоную опиратись на свої логічні висновки без впливу московітів...
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07.05.2020 00:18 Ответить
Шапито.У чуваков из СБУ,ГПУ,САП некий земеля Венедиктовой,по фамилии Святаш,ворует лярд,сваливает на Рашку,пока всей Украине крутят кино, про простого парня Стерненко.А где расследования от САП о незаконном обогащении чиновников?Щось как то не слышно громких посадок коррупционеров!Що в Украине кроме Стерненко никто не живёт?Чи ГПУ только таких простых парняг крепить способно?Всю силушку свою комариную напрягли
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07.05.2020 00:52 Ответить
Мусорне веры нет.Как и раньше они занимаются кривосудием и заказушными делами от руководства и властьимущих и убирают тех ,кто пытается освещать их дела темные,а настоящим коррупционерам ,как этот святаш дают беспрепятственно удрать за границу...печально
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07.05.2020 01:03 Ответить
так- реальний кандидат в "посадки" весною спокійно "змився"...влада "вмилася"...
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07.05.2020 01:13 Ответить
да...нашій зебільній влвді залишилось "зачепити" патріотів...отоді вона вже матиме проблеми...бо пробачити можна багато чого-але проросійський реванш-"зась"...!!! не за то вмирала Небесна сотня та наші воїни на Донбасі...коміки забагато на себе беруть...
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07.05.2020 01:12 Ответить
Понятия не имею кто он такой, но если на меня нападут три урода, грохну всех трех, с удовольствием. В чем моя вина????
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07.05.2020 01:13 Ответить
*******..."закони"...вбивць на волю відпускають, а тих, хто захищає власне життя,- в буцигарню...грьобаний український стид..Зєлєзазеркалля...
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07.05.2020 01:22 Ответить
Недалеко суки в 2014 сбежали! Вернулись и теперь мстить собрались! Из этого делаем вывод - мусорная люстрация не канает , только люстрация линча!
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07.05.2020 01:26 Ответить
теоретически да, только линч проводить некому - запуганное обворованное стало только блеет по домам
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07.05.2020 09:08 Ответить
Янукович тоже так думал.
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07.05.2020 10:32 Ответить
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._______ВЕДМЕЖИЙ СУД ПРОКЛЯТИХ - ЗЕ БІЛІВ_____.
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Лисичка (бенядиктова) подала у суд таку бумагу: що бачила вона, як попеластий Віл
На панській винниці пив вдосталь, як мошенник, брагу, їв сіно, і овес, і сіль.
Суддею був Ведмідь, Вовки були підсудки. Давай вони його по-своєму судить
Трохи не цілі сутки. «Як можна гріх такий зробить! Воно було б зовсім не диво,
Коли б він їв як всі, собі м'ясиво»,- суддя ведмідь сердито гучно став ревіть.
«А то він сіно їв!» - Вовки страшенно завили. Віл щось почав був говорить,
Да судді річ його відразу з починку жорстоко перебили, бо він старенький був.
І так опреділили, і приказали записать: «Понеже Віл признався попеластий,
«Що він їв сіно, сіль, овес і всякі сласті, так за такі "гріхи" його четвертувать
І м'ясо розідрать і поділить суддям на рівні часті, лисичці ж суц.і, ратиці оддать».
Перевертні прокувори і судді, це Слуги у Слуг Кремля продажних - ЗЕбілів капітулянтів.
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07.05.2020 05:16 Ответить
1) Дуже добре , що хоча б когось захищають !!! 2) Я вдячний фанатам , бо вони Справжні Громадяни Україні . Але є питання : чому не протестують і не мітенгують за те , щоб вийшли з в"язниці Антоненко і Кузьменко , які сидять там півроку ? Інші добровольці , військові та волонтери ? І , нарешті , знову питання до Стерненка(і не тільки) : Сергію , Ви коли боролися проти Порошенка "не знали" , що прийде зе ? І коли продовжуєте це робити зараз , "не знаєте" , що тільки Порошенко є тією силою , яка може реально протистояти зе , ригам та продажним популістам(йуля , голос) ?
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07.05.2020 08:06 Ответить
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