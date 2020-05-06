"Руки геть від Стерненка", - мероприятие в поддержку активиста прошло под Офисом Президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Маленькое "световое шоу" в связи с намерениями СБУ и ОГП вручить активисту Сергею Стерненко подозрение в совершении умышленного убийства по статье 115 УК, кроме Киева, проводили в шести городах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, 6 мая в 21:00 активисты собрались в Киеве под Офисом Президента, во Львове и Днепре - под облпрокуратурами, в Одессе, Луцке и Харькове - под управлениями СБУ.

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Фото, видео: Олег Богачук

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Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения - у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

14 февраля 2019 года активист сообщал о том, что у него в машине обнаружили два GPS-трекера.

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

В мае 2020 года стало известно, что СБУ и Офис Генпрокурора готовят Стерненко подозрение в убийстве.

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