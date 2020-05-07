Институт нацпамяти презентовал ролик к годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне: "Сегодня Украина также воюет с агрессором - путинской Россией". ВИДЕО

Украинский институт национальной памяти выпустил ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом ролик "Друга світова війна: як ми пам'ятаємо", в том числе с субтитрами на русском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено на YouTube-канале института.

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Дробович, в частности, напомнил, что за годы войны с 1939 по 1945-й Украина потеряла более восьми миллионов жизней.

Эти дни, сказал он, символизируют не триумф победителей над побежденными - "они должны напоминать о страшной трагедии, а также быть предостережением, что нельзя силой решать конфликты между народами".

"Именно поэтому мы выбираем ответственную европейскую модель памятования "Никогда снова", а не манипулятивную агитку "Можем повторить". Только негодяи или не понимающие ада войны могут желать ее повторения. Сейчас Украина также воюет с агрессором. Сегодня это - путинская Россия, и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю", - сказал Дробович.