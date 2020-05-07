Институт нацпамяти презентовал ролик к годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне: "Сегодня Украина также воюет с агрессором - путинской Россией". ВИДЕО
Украинский институт национальной памяти выпустил ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом ролик "Друга світова війна: як ми пам'ятаємо", в том числе с субтитрами на русском языке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено на YouTube-канале института.
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Дробович, в частности, напомнил, что за годы войны с 1939 по 1945-й Украина потеряла более восьми миллионов жизней.
Эти дни, сказал он, символизируют не триумф победителей над побежденными - "они должны напоминать о страшной трагедии, а также быть предостережением, что нельзя силой решать конфликты между народами".
"Именно поэтому мы выбираем ответственную европейскую модель памятования "Никогда снова", а не манипулятивную агитку "Можем повторить". Только негодяи или не понимающие ада войны могут желать ее повторения. Сейчас Украина также воюет с агрессором. Сегодня это - путинская Россия, и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю", - сказал Дробович.
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О какой победы можно говорить , если русские оккупанты убивали украинцев и не только после 9 мая 1945 года ?
О какой победы над нацизмом можно говорить , если тогда и сегодня этот самый нацизм есть Россия ?
І нашо Ви сплітаєте все в купу?
В 1945-му перемогли німецьких нацистів, які знищили немало патріотів україни, а перемога над кацапським фашизмом ще попереду.
Мені сподобалось.
Повторюсь-- ролик сподобався, навіть згадали про націоналістів які боролися проти комуняк і нацистів.
Не змішуйте все в купу.
Російський фашизм на черзі.
9 мая в Европе не празднуют
Еще вопрос - в качестве кого учавствовали украинцы в войне? В качестве сражающейся стороны, или в качестве военной добычи для оккупантов?
І воювали вони - кожен за своє.
Украинцы сражались на своей даней Богом земле и за свою землю , что бы на этой своей даней Богом земле имеет своё государство. Разве не можно понять такие простые вещи ?
И те украинцы жертва войны , как и миллионы и женщины и дети и не родившиеся.
Мой жены прабабушека подорвалась на мине поставленной при отступление русских оккупантов в 1941 году , а ее бабушке было всего 2 года .
Давай разделять - украинцы сражались за свобю свободу в УПА.
Украинцы, насильно призванные в оккупационную "красную армию", сражались не за свою свободу а были частью оккупационной армии, оккупировавшей Европу на долгие 50 лет. Сражались они за интересы совка.
Едва успели отвести пленных немцев и собрать брошенное оружие, как появились артисты: известная в те времена певица Лидия Русланова и казацкий ансамбль песни и пляски. Естественно, под усиленной охраной. В некоторых местах отдельные группы немецких солдат еще сопротивлялись. Праздновали до глубокой ночи. Все бы ничего, но везде лежали тела погибших солдат, советских и немецких - их не успели похоронить. В тридцати шагах за спиной Руслановой, что пела на лестнице Рейхстага о валенках, лежали погибшие бойцы на которых еще дымились гимнастерки. Со свистом и гиканьем отплясывали казачки из ансамбля. Прямо какое-то дикарское племя, а не регулярная армия. Всего в Рейхстаге и на Королевской площади во время празднования лежали около 300 погибших.
"Первое выступление в Берлине состоялось 2 мая 1945 года, у стен рейхстага. Русланова выступала вместе с казачьим ансамблем песни и пляски. Концерт продолжался до поздней ночи. После концерта Русланова углём поставила свою подпись на колонне рейхстага рядом с фамилиями солдат. В Берлине состоялось несколько концертов Лидии Руслановой - у рейхстага и у Бранденбургских ворот.
правда не долго валянки плясали: "28 октября 1949 года Лидия Русланова была приговорена Особым совещанием при МГБ СССР к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества."
Ніколи не буде прощення фашистським лизоблюдам.
Та і нині їхні потомки вилизують дупу вже іншим господарям.
Никакого секрета нет, как Госдеп приказал,так и "пам'ятаєте". Задача правильных идеологов независимой великой Державы внушить, что наше место в Эвропе такое, как фюрер указал, чтоб зарплата не выше 10% от немецкой, чтоб науки не было (кроме ИНП), чтоб считать писать умели, 100 команд по немецки понимали и хватит.
Я и многие такие как я живут в Европе , и их зарплата не 10 % от европейцев .
Например моя жена зарабатывает 40 000 DKK , что датчанам многим далеко до такой зарплаты .
Европа даёт тебе возможность быть человеком , о чем в России даже не мечтают .
Откуда вывод - украинцы - не люди.
Ба-дум-тсссс.
именно так думают европейцы, устраивая нам жизнь с зарплатами в 5% от своих и с "демократией" не как у себя,
очень ярко! Супер! Смотри..Навай просто "порисуем" слегонца. Не знаю как кто а я тебе попробую посоветовать как определившемуся либо заведомым врагом страны Украина либо просто тупым совковым дерьмом имени СЭРЭ и *****.. - ты бы пока трамваи ходят свалило ***** в парашу..Правда..Там "Эуропа" не "делает ****** жизни другим" Там огромное ******** стадо животных абсолютно поддерживает твои взгляды. Ты там в своей среде будешь вонять абсолютно безопасно . Там нет радикально настроенных которые рано или поздно, вконец озлобившись на часть прокацапских ********* в стране просто тупо начнут и без того страусиные мозги вышибать трубами прямо на улице. Потому что рано или поздно вы все реально достанете и взорвёте страну. Хватит одной капли через край как это было уже в истории не раз. Поэтому палиться так не нужно. И разносить пропагондонский бред имени кацапской ********** так прямо уже .Вы что ,страх потеряли ,дауны? Равно как и погоняло "эуропэйское" ненавистное себе лепить.
С разбитыми черепами - 775 тыс фронтовиков
Одноглазые - 155 тыс
Слепых - 54 тыс
С изуродованными лицами - 501342
С кривыми шеями 157565
С поврежденными позвоночниками 143241
С оторванными половыми органами 28648
Одноруких 3 миллиона 147 тыс
Безруких 1 миллион 10 тыс
Одноногих 3 миллиона 255 тыс
Безногих 1 миллион 121 тыс
С частично оторванными руками и ногами 418 905
Так называемых «самоваров»,безруких, безногих 85942
И вот летом 49-го Москва стала готовиться к празднованию юбилея обожаемого вождя. Столица ждал гостей из зарубежья: чистилась, мылась. А тут эти фронтовики -
костыльники, колясочники, ползуны, всякие там «черепахи» - до того «обнаглели»,
что перед самым Кремлем устроили демонстрацию.
Страшно не понравилось это вождю народов.И он изрек: «Очистить Москву от "мусора"!»
Власть предержащие только того и ждали. Началась массовая облава на надоедливых, «портящих вид столицы» инвалидов. Охотясь, как за бездомными собаками, правоохранительные органы, конвойные войска, партийные и беспартийные активисты
в считанные дни выловили на улицах, рынках, вокзалах и даже на кладбищах и вывезли
из Москвы перед юбилеем «дорогого и любимого Сталина»
выброшенных на свалку истории искалеченных защитников этой самой
праздничной Москвы.И ссыльные солдаты победоносной армии стали умирать.
То была скоротечная гибель: не от ран - от обиды, кровью закипавшей в сердцах,
с вопросом, рвущимся сквозь стиснутые зубы:
«За что, товарищ Сталин?»
Так вот мудро и запросто решили, казалось бы, неразрешимую проблему с воинами-победителями, пролившими свою кровь «За Родину! За Сталина!».