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Институт нацпамяти презентовал ролик к годовщине победы над нацизмом во Второй мировой войне: "Сегодня Украина также воюет с агрессором - путинской Россией". ВИДЕО

Украинский институт национальной памяти выпустил ко Дню памяти и примирения и 75-й годовщине победы над нацизмом ролик "Друга світова війна: як ми пам'ятаємо", в том числе с субтитрами на русском языке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео размещено на YouTube-канале института.

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Дробович, в частности, напомнил, что за годы войны с 1939 по 1945-й Украина потеряла более восьми миллионов жизней.

Эти дни, сказал он, символизируют не триумф победителей над побежденными - "они должны напоминать о страшной трагедии, а также быть предостережением, что нельзя силой решать конфликты между народами".

"Именно поэтому мы выбираем ответственную европейскую модель памятования "Никогда снова", а не манипулятивную агитку "Можем повторить". Только негодяи или не понимающие ада войны могут желать ее повторения. Сейчас Украина также воюет с агрессором. Сегодня это - путинская Россия, и мы не имеем права проиграть, потому что так же, как и 75 лет назад, мы защищаем родную землю", - сказал Дробович.

Вторая мировая война (428) Институт нацпамяти (305) память (1498) Дробович Антон (84)


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Топ комментарии
+24
9 мая это день пабеды или день пабеды на нацизмом это верх цинизма !
О какой победы можно говорить , если русские оккупанты убивали украинцев и не только после 9 мая 1945 года ?

О какой победы над нацизмом можно говорить , если тогда и сегодня этот самый нацизм есть Россия ?
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07.05.2020 09:52 Ответить
+19
Те, що окупаційна російська (вона ж червона, радянська, царська) армія знову окупувала Україну, влаштувала Голодомор 1946 - 1947 років та продовжила репресії проти українців та всього українського в Україні, це Побєда?
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07.05.2020 09:47 Ответить
+16
Завтра 8 мая в Европе выходной день - ЭТО ДЕНЬ ПАМЯТИ
9 мая в Европе не празднуют
Інститут нацпам'яті презентував ролик до річниці перемоги у Другій світовій війні: "Сьогодні Україна також воює з агресором - путінською Росією" - Цензор.НЕТ 424Інститут нацпам'яті презентував ролик до річниці перемоги у Другій світовій війні: "Сьогодні Україна також воює з агресором - путінською Росією" - Цензор.НЕТ 5677
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07.05.2020 10:05 Ответить
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В ОП в недоумении. Это что за крамола? Уволить.
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07.05.2020 09:43 Ответить
Хто пише такі заголовки? Друга Світова закінчилась у вересні.
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07.05.2020 09:44 Ответить
ну в контекстi малось на увазi участь України
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07.05.2020 10:16 Ответить
а японцев буряты сами погромили ? - в заловке фактическая ошибка.
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07.05.2020 10:32 Ответить
То есть, если украинец погиб в боях с Японией летом 1945 го, то он уже не участник Второй мировой?
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07.05.2020 10:33 Ответить
Те, що окупаційна російська (вона ж червона, радянська, царська) армія знову окупувала Україну, влаштувала Голодомор 1946 - 1947 років та продовжила репресії проти українців та всього українського в Україні, це Побєда?
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07.05.2020 09:47 Ответить
якщо ви додивитесь до 2:49, то там хоч й обережно, але звучить щодо тотожності комуністичного та нацистського режимів та про боротьбу українців проти й перших й других.
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07.05.2020 10:17 Ответить
9 мая это день пабеды или день пабеды на нацизмом это верх цинизма !
О какой победы можно говорить , если русские оккупанты убивали украинцев и не только после 9 мая 1945 года ?

О какой победы над нацизмом можно говорить , если тогда и сегодня этот самый нацизм есть Россия ?
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07.05.2020 09:52 Ответить
Я б Росію нацистами не назвав, фашистами-- це 100%.
І нашо Ви сплітаєте все в купу?
В 1945-му перемогли німецьких нацистів, які знищили немало патріотів україни, а перемога над кацапським фашизмом ще попереду.
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07.05.2020 11:19 Ответить
так вылупки дидов которые заселялись вместо украинцев и празднуют вместе с окупантом.. это же очевидно
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08.05.2020 08:58 Ответить
Судячи з ролику це один з небагатьох патріотів якого призначила Зекоманда.
Мені сподобалось.
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07.05.2020 09:57 Ответить
Понравилось как он врет и лицемерит о том , что 9 мая день пабеды ? Как можно говорить о дню победы 9 мая 1945 года тогда , когда после 9 мая 1945 года украинцы сражались и умирали ? Или эти украинцы уже не в счёт ? За чем о них будем вспоминать и помнить ? Логично ?
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07.05.2020 10:09 Ответить
Я не знаю як і чим Ви слухали, але в ролику мова про перемогу НАД НАЦИЗМОМ. Саме 8-го травня весь світ вшановує память загиблих. До чого тут українці, які гинули після 09,05,1945.
Повторюсь-- ролик сподобався, навіть згадали про націоналістів які боролися проти комуняк і нацистів.
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07.05.2020 11:15 Ответить
Над каким нацизмом, если тот самый нацизм процветает в России ?
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07.05.2020 11:24 Ответить
Якби уточнили "над німецьким нацизмом" Ви були б задоволені?
Не змішуйте все в купу.
Російський фашизм на черзі.
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07.05.2020 11:32 Ответить
Что такое фашизм?
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07.05.2020 11:36 Ответить
Гідний ролик. Хоть щось добре зробили. У мокшан знов підгорить.
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07.05.2020 10:04 Ответить
Завтра 8 мая в Европе выходной день - ЭТО ДЕНЬ ПАМЯТИ
9 мая в Европе не празднуют
Інститут нацпам'яті презентував ролик до річниці перемоги у Другій світовій війні: "Сьогодні Україна також воює з агресором - путінською Росією" - Цензор.НЕТ 424Інститут нацпам'яті презентував ролик до річниці перемоги у Другій світовій війні: "Сьогодні Україна також воює з агресором - путінською Росією" - Цензор.НЕТ 5677
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07.05.2020 10:05 Ответить
Такой вопрос не для быдла , а для думающих людей: закончилась ли война для украинцев 9 мая 1945 года ?
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07.05.2020 10:12 Ответить
естественно нет.
Еще вопрос - в качестве кого учавствовали украинцы в войне? В качестве сражающейся стороны, или в качестве военной добычи для оккупантов?
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07.05.2020 10:31 Ответить
Українці і ублюдки це не одне і те ж саме.
І воювали вони - кожен за своє.
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07.05.2020 10:45 Ответить
Ну и дэбил ты ! Как можно вообще ставить такой вопрос ?

Украинцы сражались на своей даней Богом земле и за свою землю , что бы на этой своей даней Богом земле имеет своё государство. Разве не можно понять такие простые вещи ?
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07.05.2020 10:48 Ответить
УПА - да. А 15-летние дети которых краснозадые собирали на "освобожденных" территориях и гнали в бой без оружия?
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07.05.2020 10:59 Ответить
Это военное приступление русского оккупационного режима.

И те украинцы жертва войны , как и миллионы и женщины и дети и не родившиеся.

Мой жены прабабушека подорвалась на мине поставленной при отступление русских оккупантов в 1941 году , а ее бабушке было всего 2 года .
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07.05.2020 11:12 Ответить
Отличный пример.
Давай разделять - украинцы сражались за свобю свободу в УПА.
Украинцы, насильно призванные в оккупационную "красную армию", сражались не за свою свободу а были частью оккупационной армии, оккупировавшей Европу на долгие 50 лет. Сражались они за интересы совка.
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07.05.2020 11:58 Ответить
Апофеоз победы.
Едва успели отвести пленных немцев и собрать брошенное оружие, как появились артисты: известная в те времена певица Лидия Русланова и казацкий ансамбль песни и пляски. Естественно, под усиленной охраной. В некоторых местах отдельные группы немецких солдат еще сопротивлялись. Праздновали до глубокой ночи. Все бы ничего, но везде лежали тела погибших солдат, советских и немецких - их не успели похоронить. В тридцати шагах за спиной Руслановой, что пела на лестнице Рейхстага о валенках, лежали погибшие бойцы на которых еще дымились гимнастерки. Со свистом и гиканьем отплясывали казачки из ансамбля. Прямо какое-то дикарское племя, а не регулярная армия. Всего в Рейхстаге и на Королевской площади во время празднования лежали около 300 погибших.
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07.05.2020 10:15 Ответить
вот это угар победобесия!
"Первое выступление в Берлине состоялось 2 мая 1945 года, у стен рейхстага. Русланова выступала вместе с казачьим ансамблем песни и пляски. Концерт продолжался до поздней ночи. После концерта Русланова углём поставила свою подпись на колонне рейхстага рядом с фамилиями солдат. В Берлине состоялось несколько концертов Лидии Руслановой - у рейхстага и у Бранденбургских ворот.

правда не долго валянки плясали: "28 октября 1949 года Лидия Русланова была приговорена Особым совещанием при МГБ СССР к 10 годам исправительно-трудовых лагерей с конфискацией имущества."
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07.05.2020 10:28 Ответить
Вот хоть и нормальная тема..всё равно недоговорки.. И неспроста. Вятрович бы не забыл в какие годы и уже после 45-го УПА продолжала воевать за Украину с ********** НКВД ,некоторые образно 3 паскуды старые из которых сегодня ещё пердят в небо и лазят с медалями до яиц. И никто не разбирается в кого эти мрази стреляли и почему..Хотят помирить их с теми кого они пытали и убивали..Типа "вот война была..бла бла бла.. примирение..бла бла" - да хер там.! .Старое НКВДшное пердуньё должно подохнуть бесславно..Лучше **** в камере..Такое не прощается. Опять прилизали,пригладили, притрусили..Пафос,пафос, и недоговорки..Стыдно ..!
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07.05.2020 10:17 Ответить
І не мрій............
Ніколи не буде прощення фашистським лизоблюдам.
Та і нині їхні потомки вилизують дупу вже іншим господарям.
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07.05.2020 10:43 Ответить
да, ветераны НКВД, убивавшие воинов УПА а с ними те, кто топтал Венгрию в 1956 и Чехословакию в 1968 до сих обласканы всеми властями, имеют многочисленные льготы и платят всего 50% от справэдлывой цины на газ. Да и ты не лижешь гарячую сковородку в аду, а гавкаешь в независимой Украине
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07.05.2020 10:52 Ответить
Уважаемый ,Вы пишете загадками.. при чому використовуючи кацапські слова яких немає в українській мові (у словнику немає українського синоніму слову "лизоблюд"?) Будь ласка висловлюйтесь більш конкретно що Ви маєте на увазі бо зрозуміти можна по різному..І тому незрозуміло позиції - Ви український Євген з російською "Е" , чи кацапський Степняков ?
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07.05.2020 11:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ghkpu5DnKTU
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07.05.2020 10:33 Ответить
Який "інститут" такий і ролик.
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07.05.2020 10:36 Ответить
"Друга світова війна: як ми пам'ятаємо"

Никакого секрета нет, как Госдеп приказал,так и "пам'ятаєте". Задача правильных идеологов независимой великой Державы внушить, что наше место в Эвропе такое, как фюрер указал, чтоб зарплата не выше 10% от немецкой, чтоб науки не было (кроме ИНП), чтоб считать писать умели, 100 команд по немецки понимали и хватит.
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07.05.2020 10:40 Ответить
Почему ты такой дэбил ? На кого это рассчитано ? Ты принимаешь людей за тупое быдло ?

Я и многие такие как я живут в Европе , и их зарплата не 10 % от европейцев .
Например моя жена зарабатывает 40 000 DKK , что датчанам многим далеко до такой зарплаты .

Европа даёт тебе возможность быть человеком , о чем в России даже не мечтают .
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07.05.2020 10:59 Ответить
Ага, а украинцы, живущие в Украине, не европейцы? Согласен, что именно так думают европейцы, устраивая нам жизнь с зарплатами в 5% от своих и с "демократией" не как у себя, а в исполнении майданных убийц, вроде Парасюка.
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07.05.2020 12:14 Ответить
О, так це погані буржуї винуваті, а не тому що дурний.
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07.05.2020 13:29 Ответить
"Европа даёт тебе возможность быть человеком". (с)

Откуда вывод - украинцы - не люди.

Ба-дум-тсссс.
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07.05.2020 14:12 Ответить
Ооо.....как интересно...! Вот это шедевр!
именно так думают европейцы, устраивая нам жизнь с зарплатами в 5% от своих и с "демократией" не как у себя,

очень ярко! Супер! Смотри..Навай просто "порисуем" слегонца. Не знаю как кто а я тебе попробую посоветовать как определившемуся либо заведомым врагом страны Украина либо просто тупым совковым дерьмом имени СЭРЭ и *****.. - ты бы пока трамваи ходят свалило ***** в парашу..Правда..Там "Эуропа" не "делает ****** жизни другим" Там огромное ******** стадо животных абсолютно поддерживает твои взгляды. Ты там в своей среде будешь вонять абсолютно безопасно . Там нет радикально настроенных которые рано или поздно, вконец озлобившись на часть прокацапских ********* в стране просто тупо начнут и без того страусиные мозги вышибать трубами прямо на улице. Потому что рано или поздно вы все реально достанете и взорвёте страну. Хватит одной капли через край как это было уже в истории не раз. Поэтому палиться так не нужно. И разносить пропагондонский бред имени кацапской ********** так прямо уже .Вы что ,страх потеряли ,дауны? Равно как и погоняло "эуропэйское" ненавистное себе лепить.
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08.05.2020 08:56 Ответить
Воювати з путінською росією, без оголошення війни - це як іти в туалет, щоб тільки попердіти. Ну тупі раби хавають, їх все одно чартерами в Чехію, стояти раком на плантацію, заберуть.
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07.05.2020 11:02 Ответить
Красавчик ты . Лучше и не придумаешь за ссср , как он без объявление войны с Германией воевал
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07.05.2020 11:06 Ответить
До незалежності нам ще довгий шлях.
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07.05.2020 11:21 Ответить
***** во всём старался копировать гитлера - создал такуе же брехливую пропаганду как у геббельса, так же подло как гитлер напал на СССР ***** подло напал на Украину, его ихтамнеты на Украине так же зверски пытали людей как и фашистское гестапо во время ВОВ и за это ***** получил прозвище путлер. Поэтому и здохнет путлер-***** как и гитлер в бункере.
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07.05.2020 11:34 Ответить
Ну от коли молодець, то молодець. Гарне кіно
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07.05.2020 12:26 Ответить
Помимо 43,3 млн. погибших и 5 млн пропавших без вести , было 46млн. 250 тыс. раненых. Многие были ранены многократно. Вернулись домой :
С разбитыми черепами - 775 тыс фронтовиков
Одноглазые - 155 тыс
Слепых - 54 тыс
С изуродованными лицами - 501342
С кривыми шеями 157565
С поврежденными позвоночниками 143241
С оторванными половыми органами 28648
Одноруких 3 миллиона 147 тыс
Безруких 1 миллион 10 тыс
Одноногих 3 миллиона 255 тыс
Безногих 1 миллион 121 тыс
С частично оторванными руками и ногами 418 905
Так называемых «самоваров»,безруких, безногих 85942
И вот летом 49-го Москва стала готовиться к празднованию юбилея обожаемого вождя. Столица ждал гостей из зарубежья: чистилась, мылась. А тут эти фронтовики -

костыльники, колясочники, ползуны, всякие там «черепахи» - до того «обнаглели»,
что перед самым Кремлем устроили демонстрацию.
Страшно не понравилось это вождю народов.И он изрек: «Очистить Москву от "мусора"!»
Власть предержащие только того и ждали. Началась массовая облава на надоедливых, «портящих вид столицы» инвалидов. Охотясь, как за бездомными собаками, правоохранительные органы, конвойные войска, партийные и беспартийные активисты
в считанные дни выловили на улицах, рынках, вокзалах и даже на кладбищах и вывезли
из Москвы перед юбилеем «дорогого и любимого Сталина»
выброшенных на свалку истории искалеченных защитников этой самой
праздничной Москвы.И ссыльные солдаты победоносной армии стали умирать.
То была скоротечная гибель: не от ран - от обиды, кровью закипавшей в сердцах,
с вопросом, рвущимся сквозь стиснутые зубы:
«За что, товарищ Сталин?»
Так вот мудро и запросто решили, казалось бы, неразрешимую проблему с воинами-победителями, пролившими свою кровь «За Родину! За Сталина!».
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07.05.2020 12:54 Ответить
МОЛОДЕЦЬ !!! Гарно і правильно сказав . Підтримую повністю +
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07.05.2020 13:00 Ответить
Украина воюет не с " путинской Россией", а с россией . Не будет Украина дружить с россией после того , как она перестанет быть путинской , ибо по своей природе россия вплоть до конца своего существования - извечный враг Украины ...
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07.05.2020 14:25 Ответить
Так. Вбитими близько 8 мільйонів але в цілому втрати населення України склали 18 мільйонів - біженці, полоненні та червоноармійці які не повернулися з Німеччини тобто втекли з "совєцького раю" переїхавши до інших країн, Гулаг і Казахстан звідки не повернулось декілька мільйонів українців... А після війни масса кацапів просто хлинула на "ситу" і "пусту" землю... Сталін взагалі планував переселити всіх українців в Сибір і далі. Не встиг. Отруїли ката...
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08.05.2020 06:53 Ответить
 
 