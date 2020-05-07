Лукашенко посоветовал не целовать "других женщин" в период эпидемии: Ну потерпи месяц, останься в семье. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал мужчинам не целоваться с посторонними женщинами во время пандемии коронавируса.

Об этом он сказал во время посещения полигона Объединенного института машиностроения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский портал REFORM.by.

"Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье", - сказал Лукашенко.

Он советует мужчинам вместо этого выйти на улицу, покататься на велосипеде и подышать воздухом.

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По последним данным, в Беларуси зафиксировали 19 255 случаев инфицирования коронавирусом: 112 человек умерли, а 4388 — выздоровели.