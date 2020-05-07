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Лукашенко посоветовал не целовать "других женщин" в период эпидемии: Ну потерпи месяц, останься в семье. ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал мужчинам не целоваться с посторонними женщинами во время пандемии коронавируса.

Об этом он сказал во время посещения полигона Объединенного института машиностроения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусский портал REFORM.by.

"Если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь там, если ты мужик, к другой женщине и так далее. Ну потерпи месяц. Если ты где-то терся там в семье, останься в семье", - сказал Лукашенко.

Он советует мужчинам вместо этого выйти на улицу, покататься на велосипеде и подышать воздухом.

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По последним данным, в Беларуси зафиксировали 19 255 случаев инфицирования коронавирусом: 112 человек умерли, а 4388 — выздоровели.

карантин (16729) Лукашенко Александр (3625) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+34
Лукашенко уже больше месяца не целовал ***** в жопу
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07.05.2020 10:03 Ответить
+12
Лука видає все нові перли.
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07.05.2020 10:03 Ответить
+11
Манера целоваться и обниматься при встречах просто знакомых в Италии и Франции способствовала распространению там эпидемии.
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07.05.2020 10:08 Ответить
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а мужчин ...!?

Лукашенко порадив не цілувати "інших жінок" у період епідемії: Ну потерпи місяць, залишися в сім'ї - Цензор.НЕТ 2357
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07.05.2020 12:13 Ответить
фууу пля
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07.05.2020 16:38 Ответить
Интересно,а Лука способен завести Беларусь в Союзное государство с москалями,если Луке предложить стать приемником Пуйла?Гипотетически,если предположить,що Луке делается такое предложение от Пуйла,що в случае воссоединения Беларуси и Рашки,Пуйло торжественно, передаёт свой пост новому Президенту, вже нового Союзного государства товарищу Лукашенко.Що победит в Луке,Независимая Беларусь или желание войти в историю и получить супер власть над новой Рашкой?Не треба армий и многоходовочек.А тупо сыграть на слабостях Лукашенко,таких как жажда власти и войти в историю
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07.05.2020 12:39 Ответить
так Беларусь уже давно в союзном государстве с москалями!

Договор о создании Союзного государства https://ria.ru/location_Russia/ России и https://ria.ru/location_Belarus/ Белоруссии подписан 8 декабря 1999 года в https://ria.ru/location_Moskva/ Москве . Договор вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран. Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи.

Высший орган Союзного государства - https://ria.ru/Russia_Belorussia_council_25122013/ Высший Государственный Совет , в состав которого входят главы государств, главы правительств, руководители палат парламентов государств-участников.
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07.05.2020 17:09 Ответить
не целуйся, предпочитай раком
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07.05.2020 12:44 Ответить
После того,як Ксюшу Собчак,по словам Невзорова поставили крабом на крабовом промысле....краб приобрёл не менее значимый смысл
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07.05.2020 12:56 Ответить
видно бацька знает, А чОм рЭч
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07.05.2020 12:53 Ответить
по моему он просто тролль)
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07.05.2020 13:59 Ответить
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