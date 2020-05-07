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17 новых инфицированных COVID-19 в Лавре находились на самоизоляции, ведь ранее контактировали с заболевшими, - Степанов. ВИДЕО

У местного самоуправления есть полномочия усилить карантинные меры на территории Лавры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, на сегодня 17 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это все люди, которые были контактные с пациентами, которые заболели две-три недели назад", - рассказал он.

По его словам, они находились на самоизоляции. Уже по выходу из самоизоляции, им было проведено ПЦР-тестирование, у 17 человек обнаружили положительный тест на COVID-19.

Также Степанов добавил, что у местного самоуправления есть полномочия усилить карантинные меры на территории Лавры.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры зафиксировали 17 новых случаев коронавируса.

Также читайте: Ломаченко и Усик в фильме Корсунской пустыни РПЦ и Киево-Печерской лавры заявили о преданности друзьям из РФ

Автор: 

карантин (16729) Киев (25793) Лавра (421) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Освободите Святую Лавру от мацковского оккупанта
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07.05.2020 09:59 Ответить
+4
Организовать гумконвой и вывезти всех Попов кацапских
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07.05.2020 09:55 Ответить
+4
Подгоняйте вагоны - И ГЕТЬ ЗАРАЗУ СЕКТАНТСКУЮ С УКРАИНЫ !!!!
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07.05.2020 09:58 Ответить
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Организовать гумконвой и вывезти всех Попов кацапских
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07.05.2020 09:55 Ответить
Подгоняйте вагоны - И ГЕТЬ ЗАРАЗУ СЕКТАНТСКУЮ С УКРАИНЫ !!!!
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07.05.2020 09:58 Ответить
Хоч одна хороша новина.
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07.05.2020 09:58 Ответить
Освободите Святую Лавру от мацковского оккупанта
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07.05.2020 09:59 Ответить
вирус уже ДАВНО распространился по планете
во Франции и Великобритании обнаружили, что вирус там был еще до Нового года!
тесты просто сейчас его выявляют
10-20% от всех протестированных дадут положительный результат
99% от всех ВСЕХ зараженных (большинство из которых на сегодня не выявлено, так как нет массового тестирования) не имеют никаких вообще симптомов
вирус не опасен
умирают лишь тяжелобольные хроники, либо экспериментальное лечение убивает, половина смертей из домов престарелых Европы и США, которые из-за карантина стали очень плохо обслуживаться
в Украину с начала марта привезли 2 млн. туристов/заробитчан, из которых дай Бог половина соблюла самоизоляцию на 2 недели!
половина населения работает и гуляет, ходит по супермаркетам, церквям! какой карантин? какая эпидемия? если бы была эпидемия, уже бы сотнями тысяч украинцы умирали, а не 200-300 человек
каждый день в Украине умирает 1700 человек без всякого макароновируса!
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07.05.2020 10:01 Ответить
Кто в Лавре(другой перевод Паул-Бек Древний -храмы в Лондоне,Германии и ПетрПаул в СПБ,а также окончания фамилий-бэйли на Кавказе) полюбому не умрут.Храмы- места Святые.
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07.05.2020 10:13 Ответить
Ти хоч сам зрозумів, що ото накнопав?
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07.05.2020 10:21 Ответить
так я не понял, Новинский и лаврские попы, помрут или нет?!
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07.05.2020 10:16 Ответить
І так карантин у Лаврі продовжувати, поки моцкаляцкі яничари з голоду не порозбігаються.
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07.05.2020 10:24 Ответить
МОСКОВСЬКА церква розсадник зарази в Україні як коронавірусу так і руського міра. А розсадник зарази треба знищувати
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07.05.2020 11:52 Ответить
 
 