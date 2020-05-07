17 новых инфицированных COVID-19 в Лавре находились на самоизоляции, ведь ранее контактировали с заболевшими, - Степанов. ВИДЕО
У местного самоуправления есть полномочия усилить карантинные меры на территории Лавры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн-брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, на сегодня 17 новых случаев заболеваемости коронавирусной болезнью. Это все люди, которые были контактные с пациентами, которые заболели две-три недели назад", - рассказал он.
По его словам, они находились на самоизоляции. Уже по выходу из самоизоляции, им было проведено ПЦР-тестирование, у 17 человек обнаружили положительный тест на COVID-19.
Также Степанов добавил, что у местного самоуправления есть полномочия усилить карантинные меры на территории Лавры.
Напомним, ранее сообщалось, что на территории Киево-Печерской лавры зафиксировали 17 новых случаев коронавируса.
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