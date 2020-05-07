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Перед госпитализацией или операцией тесты на COVID-19 будут делать бесплатно, - Степанов. ВИДЕО

В Украине после ослабления карантина пациентам, которым необходима операция или госпитализация, тесты на COVID-19 будут делаться бесплатно.

 Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Всем пациентам, которым сейчас будет проводиться плановая госпитализация в связи с необходимостью оперативного вмешательства или с другими состояниями. То, что было разрешено по нашей инициативе... эти тестирования должны происходить исключительно бесплатно, это во-первых. Во-вторых, нами разработан алгоритм, как должны происходить эти тестирования. Т.е. человеку, который нуждается в госпитализации по направлению врача, на месте своего проживания, проводят соответствующий ПЦР-тест, 2-3 дня находится в самоизоляции, когда есть подтверждение, что тест отрицательный, то есть, человек не болен COVID-19, он поступает в больницу, и ему начинают оказывать соответствующее лечение", - отметил он.

По его словам, это сделано, чтобы исключить внутрибольничное распространения инфекции COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онкобольных детей заставляют проходить тесты на COVID-19 за свой счет

Также он добавил, что в "Охматдете" был лишь один случай, когда за свой счет оплачивали тест. По этому случаю сразу были сделаны соответсвующие выводы. 

Напомним, в Украине от 5 мая разрешено проводить плановые операции, в том числе по оказанию помощи онкобольным и паллиативной помощи. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав разработал алгоритм тестирования на COVID-19 детей, которые будут ехать в "Охматдет" и Институт рака, - Степанов

дети (6608) карантин (16729) операция (212) госпитализация (236) онкология (148) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Обязательно.
"- Доктор, что писать в свидетельстве о смерти ?
- Ковид.
- Какой ковид ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: ковид, с сопутствующими хроническими."
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07.05.2020 11:44 Ответить
+1
Супер! То есть если у человека аппендицит, то оперировать не будут, пусть умирает, запишем в умершие от Ковида. С этим безумием и вакханалией вирусобесия надо что то делать.
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07.05.2020 11:25 Ответить
+1
А на амбулаторных - мы добьемся роста ВВП!
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07.05.2020 11:26 Ответить
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Супер! То есть если у человека аппендицит, то оперировать не будут, пусть умирает, запишем в умершие от Ковида. С этим безумием и вакханалией вирусобесия надо что то делать.
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07.05.2020 11:25 Ответить
А на амбулаторных - мы добьемся роста ВВП!
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07.05.2020 11:26 Ответить
Kaкие тесты ? Те которые показали в Танзании положительные результаты на "ковид" для плодов папайя и для козы ?
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07.05.2020 11:32 Ответить
Доктора покупают все за свой счет,ТРЕПологи гинекологи Зелины,где гуманитарка?
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07.05.2020 11:32 Ответить
А тесты после смерти?
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07.05.2020 11:36 Ответить
Обязательно.
"- Доктор, что писать в свидетельстве о смерти ?
- Ковид.
- Какой ковид ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: ковид, с сопутствующими хроническими."
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07.05.2020 11:44 Ответить
А для кого эти заявления, что он обьясняет всем прописные истины, больше заняться не чем? Туберкулез, Спид, Инсульт, Инфаркт, надеюсь про эти заболевания не забыли в пылу борьбы с вирусом и дележа финансирования?
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07.05.2020 11:48 Ответить
а зараз ПЛР -тест - 2 400 грн. Без цього в стаціонар не беруть. Робить тільки медлабораторія Діла ( 0 800 217887). Але мародьор - Порох
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07.05.2020 11:53 Ответить
Я не понял.. у какой твари вообще пришла в голову идея делать эти тесты за деньги??? Во всем мире их делают бесплатно всем желающим.
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07.05.2020 11:59 Ответить
06.05.20 12:18

https://censor.net/ua/news/3193689/*******************************************************************************************
Та вже казав про це вчора. Досить повторювати одне і теж. Амнезія прогресує?
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07.05.2020 12:07 Ответить
До відома цього так званого міністра охорони здоров'я, сьогодні 7 травня, перед госпіталізацією, і далі операцією на серце, мого батька, інваліда армії 2-ої групи, змусили пройти тест на корону, який коштує 2500 грн. А якщо ні, то не госпіталізують. Попередній тест батько робив теж платний, 4-го травня, по місцю проживання. Лікар сказав що сьогодні вранці, отримали наказ робити тести саме в мед установі, інакше не приймають на операцію! Отакі справи насправді!!!! Хай не лялякає!!!!!
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07.05.2020 14:52 Ответить
 
 