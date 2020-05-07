Перед госпитализацией или операцией тесты на COVID-19 будут делать бесплатно, - Степанов. ВИДЕО
В Украине после ослабления карантина пациентам, которым необходима операция или госпитализация, тесты на COVID-19 будут делаться бесплатно.
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Всем пациентам, которым сейчас будет проводиться плановая госпитализация в связи с необходимостью оперативного вмешательства или с другими состояниями. То, что было разрешено по нашей инициативе... эти тестирования должны происходить исключительно бесплатно, это во-первых. Во-вторых, нами разработан алгоритм, как должны происходить эти тестирования. Т.е. человеку, который нуждается в госпитализации по направлению врача, на месте своего проживания, проводят соответствующий ПЦР-тест, 2-3 дня находится в самоизоляции, когда есть подтверждение, что тест отрицательный, то есть, человек не болен COVID-19, он поступает в больницу, и ему начинают оказывать соответствующее лечение", - отметил он.
По его словам, это сделано, чтобы исключить внутрибольничное распространения инфекции COVID-19.
Также он добавил, что в "Охматдете" был лишь один случай, когда за свой счет оплачивали тест. По этому случаю сразу были сделаны соответсвующие выводы.
Напомним, в Украине от 5 мая разрешено проводить плановые операции, в том числе по оказанию помощи онкобольным и паллиативной помощи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"- Доктор, что писать в свидетельстве о смерти ?
- Ковид.
- Какой ковид ??? На трупе два огнестрела и семь ножевых !
- Пиши: ковид, с сопутствующими хроническими."
https://censor.net/ua/news/3193689/*******************************************************************************************
Та вже казав про це вчора. Досить повторювати одне і теж. Амнезія прогресує?