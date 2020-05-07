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Кличко о ситуации с Поворозником: Его до сих пор не вызывали на допрос и не предоставили никаких доказательств. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить информацию о расследовании в отношении первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

"Я хочу обратиться к правоохранительным органам с просьбой предоставить информацию относительно расследования. Потому что до сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос - ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока и никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ", - отметил Кличко.

По его словам, официальных сообщений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали.

"Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над і. Виноват - отвечать по закону! Не виноват - зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?!" - подчеркнул Кличко.

Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.

Также читайте: На сегодняшний день в Киеве уже работают 10 продовольственных рынков, - Кличко

Автор: 

КГГА (2991) Киев (25791) Кличко Виталий (4660) правоохранительные органы (2971) Поворозник Николай (123)


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Топ комментарии
+9
Шоу, для наріду. Ті ж передвиборчі технології, що були використані на президентських. Тепер, чи замнуть, чи продовжать шоу- звинувачення ближче до виборів, щоб Паровозник не встиг виправдатися. Теж самісіньке, що зі "свинарчуками"
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07.05.2020 12:44 Ответить
+8
схоже на те, що цей "паравознік" вже усе порєшав, тому поліція просто зливає справу.
Тому зараз на замовлення постраждалої сторони пєдалік виконає пісню "Рафік ніучьому невинуватий"
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07.05.2020 12:35 Ответить
+5
Похоже, что уголовные дела коррупционеров, казнокрадов и сепаратистов продаются как и при попэрэдныках.
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07.05.2020 12:40 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
схоже на те, що цей "паравознік" вже усе порєшав, тому поліція просто зливає справу.
Тому зараз на замовлення постраждалої сторони пєдалік виконає пісню "Рафік ніучьому невинуватий"
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07.05.2020 12:35 Ответить
Похоже, что уголовные дела коррупционеров, казнокрадов и сепаратистов продаются как и при попэрэдныках.
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07.05.2020 12:40 Ответить
Не може бути, це ж новиє ліца.
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07.05.2020 12:44 Ответить
Дела расходятся как Горячие пирожки , а сми как всегда успела Раньше и Испортила всю Кашу.
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07.05.2020 12:43 Ответить
Шоу, для наріду. Ті ж передвиборчі технології, що були використані на президентських. Тепер, чи замнуть, чи продовжать шоу- звинувачення ближче до виборів, щоб Паровозник не встиг виправдатися. Теж самісіньке, що зі "свинарчуками"
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07.05.2020 12:44 Ответить
зебилы уже давно забыли про паровозника, им просто надо было наехать на кличко и сделали они через его зама.
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07.05.2020 12:45 Ответить
Свята Людина😁
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07.05.2020 13:11 Ответить
а от його посадять - у хАвакова НОЛЬОВА толерантність до ЗЛОЧИНУ та ЗЛОЧИНЦЯ...., ну, як і у ВСІЕЇ ЇХНЬОЇ системи "правосуддя"...
п.с.
дайте йому мітлу в руки - і нехай неділю попідмітае...., буде можливо час подумати....

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Кличко про ситуацію з Поворозником: Його досі не викликали на допит і не надали жодних доказів - Цензор.НЕТ 78
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07.05.2020 13:44 Ответить
Порешали всё ок.
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07.05.2020 14:20 Ответить
1) кличко в рамках уголовного производства никакой информации требовать не может, вернее требовать то может, но предоставлять ее никто не будет так как тайна следствия.
2) перед статусом обвиняемого сначала идет статус подозреваемого. обвиняемого не могут вызвать на допрос, так как если лицо - обвиняемый, значит досудебное расследование закончено.
3) дискридетировать городскую власть больше самой власти не может никто. Виталя, передавай приветы тищенко и комарницкому
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07.05.2020 16:39 Ответить
 
 