Кличко о ситуации с Поворозником: Его до сих пор не вызывали на допрос и не предоставили никаких доказательств. ВИДЕО
Мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить информацию о расследовании в отношении первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.
"Я хочу обратиться к правоохранительным органам с просьбой предоставить информацию относительно расследования. Потому что до сих пор Николая Поворозника не вызывали на допрос - ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого. Не предоставили пока и никаких подтверждений той информации, которая была обнародована в СМИ", - отметил Кличко.
По его словам, официальных сообщений по делу правоохранительные органы до сих пор не сделали.
"Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно как можно быстрее расставить точки над і. Виноват - отвечать по закону! Не виноват - зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?!" - подчеркнул Кличко.
Напомним, 14 апреля СМИ сообщили, что первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, а в мэрии Киева идут обыски.
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Тому зараз на замовлення постраждалої сторони пєдалік виконає пісню "Рафік ніучьому невинуватий"
п.с.
дайте йому мітлу в руки - і нехай неділю попідмітае...., буде можливо час подумати....
Загрожує 4 роки в'язниці: у Білій Церкві хлопець вкрав продуктів на 250 гривень (фото)
7 мая 2020 г. в 11:29На Київщині молодик не розрахувався у місцевій крамниці за продукти. Про це повідомляє поліція Київської області на офіційній сторінці у Facebook.
2) перед статусом обвиняемого сначала идет статус подозреваемого. обвиняемого не могут вызвать на допрос, так как если лицо - обвиняемый, значит досудебное расследование закончено.
3) дискридетировать городскую власть больше самой власти не может никто. Виталя, передавай приветы тищенко и комарницкому