Остановили скутер - водитель под наркотиками, водитель "Мерседеса" - нетрезв, - как киевские патрульные искали свидетелей для фиксации степени опьянения участника ДТП. ВИДЕО

Остановленные для фиксации состояния алкогольного опьянения в качестве свидетелей водитель скутера и микроавтобуса тоже оказались в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Магнолия ТВ, именно в такой ситуации оказались патрульные, приехавшие на оформление небольшого ДТП на проспекте Глушкова в Киеве 6 мая.

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ДТП совершил водитель автомобиля Деу Ланос, который ударил "Газель". Патрульные остановили водителя скутера, чтобы предложить ему быть свидетелем при прохождении теста на алкоголь, но тот оказался в состоянии наркотического опьянения, водитель микроавтобуса Мерседес, остановленного с той же целью, тоже оказался пьяным.

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