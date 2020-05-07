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Новости Видео Будни полиции
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Остановили скутер - водитель под наркотиками, водитель "Мерседеса" - нетрезв, - как киевские патрульные искали свидетелей для фиксации степени опьянения участника ДТП. ВИДЕО

Остановленные для фиксации состояния алкогольного опьянения в качестве свидетелей водитель скутера и микроавтобуса тоже оказались в нетрезвом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Магнолия ТВ, именно в такой ситуации оказались патрульные, приехавшие на оформление небольшого ДТП на проспекте Глушкова в Киеве 6 мая.

Смотрите также: Патрульные задержали пьяную киевлянку на Мерседесе, ездившую со скоростью 200 км/час: "Колхозники, сука, с деревни, бл#дь, которые и на метро не ездили, пишут мне какую-то дичь". ВИДЕО

ДТП совершил водитель автомобиля Деу Ланос, который ударил "Газель". Патрульные остановили водителя скутера, чтобы предложить ему быть свидетелем при прохождении теста на алкоголь, но тот оказался в состоянии наркотического опьянения, водитель микроавтобуса Мерседес, остановленного с той же целью, тоже оказался пьяным.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "А знаєш чому випив? Бо коронавірус", - на Закарпатье пьяный водитель едва не протаранил патрульный автомобиль. ВИДЕО регистратора

Автор: 

алкоголь (1667) наркотики (2158) водители (502) патрульная полиция (1815)


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Топ комментарии
+31
полицаи хоть трезвые были?
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07.05.2020 14:46 Ответить
+31
Остановили скутер - водитель под наркотиками, водитель "Мерседеса" - нетрезв: как киевские патрульные искали свидетелей для фиксации степени опьянения участника ДТП - Цензор.НЕТ 5640
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07.05.2020 14:46 Ответить
+25
Діалог поліціянтів:
-Микола, драггер не працює!
-Як не працює? Фуух - дивись, працює!! (с)
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07.05.2020 14:45 Ответить
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Діалог поліціянтів:
-Микола, драггер не працює!
-Як не працює? Фуух - дивись, працює!! (с)
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07.05.2020 14:45 Ответить
Так і живемо і чекаємо поки хтось прийде, порядок наведе
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07.05.2020 14:45 Ответить
да да - 100% зеленский виноват
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07.05.2020 14:50 Ответить
Зеленський на наркоту так і не здав.
а то може хоч хтось би задумався....
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07.05.2020 19:07 Ответить
А иначе и не получится!
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07.05.2020 15:08 Ответить
джек пот))
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07.05.2020 14:46 Ответить
полицаи хоть трезвые были?
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07.05.2020 14:46 Ответить
От теж цікавить)
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07.05.2020 16:07 Ответить
Остановили скутер - водитель под наркотиками, водитель "Мерседеса" - нетрезв: как киевские патрульные искали свидетелей для фиксации степени опьянения участника ДТП - Цензор.НЕТ 5640
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07.05.2020 14:46 Ответить
хороший памятник...где стоит?
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07.05.2020 14:49 Ответить
неведомо. Но если будут ставить памятник карантину, как рабочий вариант можно рассматривать
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07.05.2020 15:39 Ответить
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07.05.2020 15:07 Ответить
статуя то Мухиной, и стакан - ее эскиз...
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08.05.2020 14:10 Ответить
ну,чуваки решили,шо раз самоизоляция-никакой мент не может заставить их дышать в нестерильную трубку,а тем более,не соблюдать дистанцию с самоизолировавшимся в авто вадилой...не угадали
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07.05.2020 14:49 Ответить
Трубка стирильная
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07.05.2020 15:19 Ответить
точно?а руки,держащие ее?точно без вируса?
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07.05.2020 15:31 Ответить
А зачем облизывать руки держащего трубочку?
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07.05.2020 16:29 Ответить
контактный способ передачи предполагает не только облизывание .
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07.05.2020 16:43 Ответить
Вы про руки писали, а руки воздушно-капельным путем вирус не передает.
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07.05.2020 16:56 Ответить
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07.05.2020 14:51 Ответить
Штрафы растут а пьяни меньше не становится на дорогах.
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07.05.2020 14:51 Ответить
Відкуповуються.
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07.05.2020 18:51 Ответить
Остановили скутер - водитель под наркотиками, водитель "Мерседеса" - нетрезв, - как киевские патрульные искали свидетелей для фиксации степени опьянения участника ДТП - Цензор.НЕТ 2463
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07.05.2020 15:04 Ответить
Это они того...дезинфицировались, перорально.
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07.05.2020 15:04 Ответить
вот так выглядит гаишно мусорской джекпот.
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07.05.2020 15:06 Ответить
Не совсем согласен . Мопедист им не нужен. Что что с него взять?
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07.05.2020 15:44 Ответить
Денег. Он участник движения.
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07.05.2020 15:59 Ответить
Мопед. Пусть пешком ходит.
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07.05.2020 16:30 Ответить
мне уже начинает быть страшно выезжать на дорогу!!
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07.05.2020 15:09 Ответить
Ржунимагу! Киевляне!Прекращайте бухать!
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07.05.2020 15:42 Ответить
Только не говори, что в твоем мухозасранске не пьют, не поверю!
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07.05.2020 16:36 Ответить
Да то не киевляне,киевлянов в Киеве уже проблема сыскать.Данбасс рулит!
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07.05.2020 19:01 Ответить
Киевлян,сорь
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07.05.2020 19:01 Ответить
до чого тут кияни? Єдині номери, що видно - миколаївські ))
Людині може страшно тверезому по Києву їздити.... Треба увійти у становище )))
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07.05.2020 19:13 Ответить
Как видно, эти ихние штрафы до сраки, сажать в каталажку надо таких водил, самый верный метод.
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07.05.2020 16:03 Ответить
Под наркотой ? Он просто больной! А тот что на бусе типичное быдло.Кто ездит на таком транспорте ? Уж никак не цвет нации и ехал он не из театра и не библиотеки . Могу сказать наверняка это избиратели членограя. Кстати я уже писал , что такие и без бухла отмороженные на пол головы.
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07.05.2020 16:14 Ответить
сами полицаи " берут на лапу" , чему тогда удивляться ?
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07.05.2020 16:24 Ответить
Это говорит об уровне нашего нарида.
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07.05.2020 16:27 Ответить
Общественные работы, то что надо.
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07.05.2020 16:33 Ответить
Жінка колеги їхала п'яна, наїхала на клумбу, кинула авто і намагалася піти з місця аварії, але була настільки п'яна, що забула мобілку і документи на сидінні і поліція її наздогнала. Від тесту відмовилася.
Зараз продовжує їздити на тимчасових правах і сподівається, що її не позбавлять прав, бо вона жінка.
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07.05.2020 18:50 Ответить
это всё от того шо на дорогах контроля ноль.
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07.05.2020 18:53 Ответить
Ехали на встречу к Ермаку двое из десяти переселенцев по переговорам в Минске.
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07.05.2020 19:07 Ответить
Это было в пгт.Попихуйловка, и задержали шоферов и трактористов колгоспу "Червоне Дишло"
Было бы еще смешнее если следующие водители, которых остановили подписать протокол оказались без прав
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07.05.2020 19:13 Ответить
.. и 73%ная вероятность, что участники приключения - ядерный лохторат Вошьдя.. вы сделали это вместе - эпоха зебилов настала
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07.05.2020 19:38 Ответить
ДЖЕКПОТ
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07.05.2020 21:31 Ответить
Остановленные для фиксации состояния алкогольного опьянения в качестве свидетелей водитель скутера и микроавтобуса тоже оказались в нетрезвом состоянии. Источник: https://censor.net/v3194035

До одної дупи ті великі штрафи за порушення ПДР - ТРЕБА ВВОДИТИ ВИПРАВНІ РОБОТИ ВІД 3 місяців навіть для міністрів, щоб вулиці підмітали, смітті виносили, дерева піляли, а у разу п яного наїзду на пішохода чи аварії пожиттєво вилучення прав
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07.05.2020 22:16 Ответить
 
 