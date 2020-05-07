15 147 47
Остановили скутер - водитель под наркотиками, водитель "Мерседеса" - нетрезв, - как киевские патрульные искали свидетелей для фиксации степени опьянения участника ДТП. ВИДЕО
Остановленные для фиксации состояния алкогольного опьянения в качестве свидетелей водитель скутера и микроавтобуса тоже оказались в нетрезвом состоянии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Магнолия ТВ, именно в такой ситуации оказались патрульные, приехавшие на оформление небольшого ДТП на проспекте Глушкова в Киеве 6 мая.
ДТП совершил водитель автомобиля Деу Ланос, который ударил "Газель". Патрульные остановили водителя скутера, чтобы предложить ему быть свидетелем при прохождении теста на алкоголь, но тот оказался в состоянии наркотического опьянения, водитель микроавтобуса Мерседес, остановленного с той же целью, тоже оказался пьяным.
Топ комментарии
+31 юрий иванов #418646
показать весь комментарий07.05.2020 14:46 Ответить Ссылка
+31 Вячеслав Шатров
показать весь комментарий07.05.2020 14:46 Ответить Ссылка
+25 Вла
показать весь комментарий07.05.2020 14:45 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-Микола, драггер не працює!
-Як не працює? Фуух - дивись, працює!! (с)
а то може хоч хтось би задумався....
Людині може страшно тверезому по Києву їздити.... Треба увійти у становище )))
Зараз продовжує їздити на тимчасових правах і сподівається, що її не позбавлять прав, бо вона жінка.
Было бы еще смешнее если следующие водители, которых остановили подписать протокол оказались без прав
До одної дупи ті великі штрафи за порушення ПДР - ТРЕБА ВВОДИТИ ВИПРАВНІ РОБОТИ ВІД 3 місяців навіть для міністрів, щоб вулиці підмітали, смітті виносили, дерева піляли, а у разу п яного наїзду на пішохода чи аварії пожиттєво вилучення прав