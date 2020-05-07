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"Смотрящий" Комарницкий матом требует от замглавы КГГА поставить "своих" людей, угрожая ГБР. АУДИО

Экс-глава фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Денис Комарницкий требовал от заместителя главы Киевской городской государственной администрации Вячеслава Непопа лоббировать строительные проекты, угрожая уголовными делами.

Как передает УНИАН, запись телефонного разговора Комарницкого с Непопом опубликовал телеграм-канал "Джокер".

"Денис Комарницкий является смотрящим от Тищенко – главаря велюрового штаба. Ведет себя как хозяин жизни. В жесткой форме рассказывает заместителю столичного мэра, что и как он будет контролировать от Офиса Президента. И что будет с каждым за неподчинение. В одном из эпизодов речь идет о Киевском ГАСКе, который Комарницкий контролирует с помощью Кучера – в интересах Трофимова. Начинаю понимать, что все серьезные финансовые потоки в стране и в частности в Киеве замкнуты на двух людях из окружения президента – на Трофимова и Шефира. А сотрудники велюрового штаба являются мелкими исполнителями, включая Тищенко", – пишет "Джокер" в комментарии к аудиозаписи.

В частности, на ней Комарницкий в нецензурной форме угрожает Непопу уголовными делами и даже физической расправой.

"Сделаю так, чтобы тебя закрыли. За то, что ты б...дь собака н...й. Мои объекты предлагаешь. И весь твой список уголовных дел н...й б...ь понесу на тебя и на твоих собак. Раз...у н...й, как собаку. Ты понимаешь это, или нет? Ты просто будешь мимо кассы, б...ь, и будешь с уголовными делами", – говорит Комарницкий.

Также из его монолога следует, что он имеет настолько сильное влияние на правоохранителей, включая Госбюро расследований, что даже может открывать уголовные дела против своих врагов.

"Я дам ГБР шоб сука пробили и выпотрошили н...й тебя. Если вдруг б...дь окажется (неразборчиво) – вот просто закрыли... Слава, рубль положу, чтобы тебя с твоей п...братией, б...дь, посадили н...й под домашний арест", – угрожает Денис Комарницкий.

Кроме того, он заявляет, что два раза оставлял на посту Непопа, а значит, имеет большое влияние на назначения в КГГА

"Я разнесу там вашу эту шоблу-ё...у, как собак. Ты слышишь, или нет, Слав? Я тебе это говорю открыто, в отличие от тебя, что ты ходишь там и на меня еще пи...ишь. Ты человек, которого я два раза на работе оставил!" – возмущается Комарницкий.

Помимо этого, он высказывает недовольство тем, что Непоп не способствует нужной ему сделке.

"Вы конкурс, б...ь, Артуру н...й сорвали. У вас сервера не работают, б...ь. Ты шо, Слав, вчерашний что ли, б...ь, или что?" – срывается на эмоции Денис Комарницкий.

Автор: 

КГГА (2991) угрозы (854) Непоп (24) Комарницкий Денис (44)


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Топ комментарии
+58
"Смотрящий" Комарницкий матом требует от замглавы КГГА поставить "своих" людей, угрожая ГБР - Цензор.НЕТ 3660
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07.05.2020 17:37 Ответить
+43
"Смотрящий" Комарницкий матом требует от замглавы КГГА поставить "своих" людей, угрожая ГБР - Цензор.НЕТ 4029
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07.05.2020 17:44 Ответить
+37
Зебилятник в восторге....
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07.05.2020 17:37 Ответить
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"Смотрящий" Комарницкий матом требует от замглавы КГГА поставить "своих" людей, угрожая ГБР - Цензор.НЕТ 3660
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07.05.2020 17:37 Ответить
Одна уголовщина во власти, ужас.Когда уже это все закончится. Их борьба с коррупцией, это цирк, это перераспределение финансовых потоков между бандитскими кланами, а не борьба.Тьфу, нечистое рогатое племя, в Аду вам место.
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07.05.2020 17:54 Ответить
Громадяни, не розповсюджуйте наклепницьку інформацію про президента...
Що ніби -то він проводить глибоку чистку ЛІВОохоронного блоку, активізує економіку та добробут населення і організовує нещадну боротьбу проти агресії Орди, захищає інтереси України перед олігархами та гарантує дотримання положень Конституції.. . Бо то - "чистої води" наклепи!
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07.05.2020 18:36 Ответить
Зебилятник в восторге....
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07.05.2020 17:37 Ответить
Назовите когда было по- другому? Ну хоть чуть-чуть по-другом. Когда? При каком президенте?
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07.05.2020 19:12 Ответить
Ну этот же наконец-то ваш! Он же из ваших вышел, он за вас!!!
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07.05.2020 19:31 Ответить
ха-ха-ха-ха..100+++!!!..Так тебе твой клоун-янелох обещал,что так и будет или будет по-другому?..А ты голосовал за него надеясь на перемены или на то что будет как всегда?..ха-ха-ха-ха-ха..А теперь ******* ищут отмазки..
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07.05.2020 20:02 Ответить
И каким боком я к зе?
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07.05.2020 22:21 Ответить
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07.05.2020 20:14 Ответить
Шефир, Трофимов, Тищенко, Ермак, Богдан...Все это правильно. Только где Зеленский? Что за бодяга пытаться его убрать из "картинки"? Не он там главный, но он там есть. И вполне отчетливо он там себя проявляет.
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07.05.2020 17:39 Ответить
Вони копіюють московію: "боярє плохіє, царь хороший"! До того ж треба, щоб хоч у когось з цієї зеленої шобли був рейтинг більший, ніж у "папєрєднікав". Але найвеличніший не пасе задніх! Він сам гробить свій рейтинг із завзятістю "нєлоха"!
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07.05.2020 17:49 Ответить
павуки в банці
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07.05.2020 17:59 Ответить
Ого, не на того комарь наехал. Непоп тебя съест, высрет, сложит в полиэтиленовый пакетик, и утилизирует по всем правилам. К зеленым ублюдкам стеклась всякая мразь.
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07.05.2020 17:41 Ответить
Судя по разговору, старый коррупционер Непоп другого мнения о сложившейся ситуации.

Там кстати упоминается строительная фирма, которая пренадлежит Непопу и которая подозрительно уже много лет выигрывает киевские тендеры.

А речь между ними идёт за заказы от КП "Житлоінвестбуд-УКБ". Комарницкий в бешенстве и хочет тоже кусок урвать.

https://hmarochos.kiev.ua/2020/05/05/rekonstruktsiyu-kyyivskogo-zooparku-prodovzhyt-kompaniya-pov-yazana-iz-zastupnykom-mera-nepopom/
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07.05.2020 17:50 Ответить
Ты хоть помолчи, если совершенно не в курсе о ком речь.
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07.05.2020 17:58 Ответить
Непоп молодец, отрубит комару конец.
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07.05.2020 18:21 Ответить
напомним, Денис Комарницкий - птенец Черновецкого, член его маладой каманды
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07.05.2020 17:41 Ответить
Зеленский всю преступную швалт к себе в команду забрал. Комарницкий сегодня СЛУГА НАРОДА. и все его влияние от приближенности к Зеленскому.
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07.05.2020 18:37 Ответить
"Смотрящий" Комарницкий матом требует от замглавы КГГА поставить "своих" людей, угрожая ГБР - Цензор.НЕТ 4029
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07.05.2020 17:44 Ответить
толкните палкой зеленое дерьмо. разве оно еще живое? может это недоразумение уже полгода двинуло ласты от кокса, а сейчас дублер просто записывает ролики, которые выдают за оригинал.
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07.05.2020 17:50 Ответить
эти так называемые "слуги народа" видимо думают что дорвались до власти навсегда...
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07.05.2020 17:51 Ответить
"Ну, всё, конец эпохе бедности!"- воскликнул Комарницкий. Зеленский в углу ласково улыбнулся.
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07.05.2020 17:53 Ответить
Цензор, уже три дня эта запись по сети гуляет, до вас только дошло... Оперативнее надо!
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07.05.2020 17:57 Ответить
Як вже задрав цей узькій мір в Україні... Як і мацквароте бидло на цензорі... Що ж ви худоба себе мокшами вважаєте??
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07.05.2020 18:11 Ответить
"Смотрящий" Комарницький матом вимагає від заступника очільника КМДА поставити "своїх" людей, погрожуючи ДБР - Цензор.НЕТ 3232
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07.05.2020 18:16 Ответить
Вот поэтому так и живём...
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07.05.2020 18:18 Ответить
Проголосовали за Зеленского - жрите.
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07.05.2020 18:19 Ответить
При Монике еще хуже чем при Пете. Все ближнее окружение ворует не стесняясь. А такие были обещания... Петя прости!
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07.05.2020 18:33 Ответить
Они отвратительны все. Как можно жрать и не нажраться. Мерзость безсмертная. Быдлота.
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07.05.2020 18:35 Ответить
пипец, днище какое! и никто это не скрывает.
и все это зеля возглавляет.
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07.05.2020 18:42 Ответить
Типа братва.А эти всякие гбр,СБУ,нпу,прокуроры как сявки ихнее,ганяют шестым номером.
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07.05.2020 18:48 Ответить
Так они ж их туда и ставят. А как же на хАзяев пасть открывать? ХАзяин кормить перестанет и выгонет на улицу...
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07.05.2020 19:00 Ответить
Когда мы услышим отношение Зеленского к подобного рода скандалам? Он думает, что его это совсем не касается?
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07.05.2020 18:54 Ответить
А Шо по этому поводу думает Виталька?
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07.05.2020 18:58 Ответить
Говорит, что мер знает!
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07.05.2020 19:05 Ответить
А Дима Гордон базарит, что Виталька хАроший пацык
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07.05.2020 20:36 Ответить
ППЦ! Обманутые покупатели квартир митингуют и ночуют в палатках,
а администрация бабло деребанит!
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07.05.2020 19:00 Ответить
Пане президент Зеленський ви зі своєю бандою наведіть порядок ?. А то ви нам стадіон, відосіки травите а на ділі ваша шобла ОХУ .....ЛА. Виходить що в нас зараз не кінець епохи мародерства а розгул беЗЕпределу.
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07.05.2020 19:04 Ответить
Похоже, Непопа оставили без кассы!
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07.05.2020 19:10 Ответить
пожинаем плоды активных участников переворота проходимцев-самозванцев пэтьки . витальки. сеньки и всей банды
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07.05.2020 19:17 Ответить
Переворот начал Овощ, когда подмял под себя конституцию!
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07.05.2020 19:35 Ответить
ПепсиКолу поменяли на КокаКолу, весь итог выборов
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07.05.2020 19:26 Ответить
Ключове слово "рубль положу" . Комарницкий напевне представник рашки що тримає гроші в рублях, або українофоб, котрому, як і всій ЗЕмасі, глубоко п.х. де він живе, народ, традиції, память, історія. Головне заробити, а решта все "какая разница".
"Смотрящий" Комарницький матом вимагає від заступника очільника КМДА поставити "своїх" людей, погрожуючи ДБР - Цензор.НЕТ 624
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07.05.2020 19:36 Ответить
Такое было при всех президентах . сейчас не исключение . Но за все отвечает президент .который сейчас лежит в теплой ванне на самоизоляции . Ему вешают . что все класс , народ вас любит , рейтинги растут .70 % всего .что может иметь народ. имеют такие твари олигархи . полуолигархи и решалы .Без большой крови порядка не будет .
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07.05.2020 19:49 Ответить
"Смотрящий" Комарницький матом вимагає від заступника очільника КМДА поставити "своїх" людей, погрожуючи ДБР - Цензор.НЕТ 1012
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07.05.2020 20:05 Ответить
Базар пахана с дрыщом. Общак, смотрящие, свои люди на местах. И эти люди управляют городом, страной? Позорище.
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07.05.2020 20:26 Ответить
уже дно видно этого всего балагана ...пора путч делать натуральный..
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07.05.2020 21:06 Ответить
Це пранкер
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07.05.2020 22:27 Ответить
Клоун собрал всех уродов и мразей, значит сам такой.
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07.05.2020 23:40 Ответить
Хлопчаки,не переймайтесь:бо, як що заробітчани не будуть інвестувати міліарди в Україну (бо інші тільки виводять доляри за кордон)ви усі будете "мімо каси"....
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08.05.2020 14:28 Ответить
 
 