8 мая в телеэфир выйдет документальный фильм "1945" о Второй мировой войне. ВИДЕО

Премьера четырехсерийного документального фильма состоится в 21:00 на канале "Украина 24". В фильме использованы хроники из архивов, которые никто не видел годами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу снявшей фильм студии "Телекон" в Фейсбуке.

"Студия "Телекон" завершила работу над документальным сериалом "1945". Спасибо всем, кто поддержал и продолжает поддерживать проект", — сказано в сообщении.

Режиссером фильма выступил документалист Игорь Кобрин. Ранее он снял 5-серийный фильм "1941" о начале войны.

Фильм позитивно оценивает директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Об этом он сказал "Громадському радіо".

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"Это мирового уровня культурный продукт. Этот фильм очень достоен внимания, он меняет представление о том, как можно анализировать войну. Он рассказывает не только о собственно преступлениях тоталитарных режимов, нацистского, социалистического. Он во многом раскрывает малоизвестные пружины второй мировой войны, послевоенного мира", — сказал Дробович.

Премьера фильма состоится на канале "Украина 24" 8 мая в 21:00. А на следующий день, 9 мая канал покажет фильм "1941".

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