8 мая в телеэфир выйдет документальный фильм "1945" о Второй мировой войне. ВИДЕО
Премьера четырехсерийного документального фильма состоится в 21:00 на канале "Украина 24". В фильме использованы хроники из архивов, которые никто не видел годами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу снявшей фильм студии "Телекон" в Фейсбуке.
"Студия "Телекон" завершила работу над документальным сериалом "1945". Спасибо всем, кто поддержал и продолжает поддерживать проект", — сказано в сообщении.
Режиссером фильма выступил документалист Игорь Кобрин. Ранее он снял 5-серийный фильм "1941" о начале войны.
Фильм позитивно оценивает директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. Об этом он сказал "Громадському радіо".
Смотрите на Цензор.НЕТ: Институт нацпамяти презентовал ролик к годовщине победы во Второй мировой войне: "Сегодня Украина также воюет с агрессором - путинской Россией". ВИДЕО
"Это мирового уровня культурный продукт. Этот фильм очень достоен внимания, он меняет представление о том, как можно анализировать войну. Он рассказывает не только о собственно преступлениях тоталитарных режимов, нацистского, социалистического. Он во многом раскрывает малоизвестные пружины второй мировой войны, послевоенного мира", — сказал Дробович.
Премьера фильма состоится на канале "Украина 24" 8 мая в 21:00. А на следующий день, 9 мая канал покажет фильм "1941".
Также на Цензор.НЕТ: 56% украинцев считают, что за начало Второй мировой войны ответственны СССР и Германия, - опрос Деминициатив. ИНФОГРАФИКА
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
9 мая не день победы, 8 мая в Европе - день памяти
Как по мне - должен быть день ПОКАЯНИЯ
Для желающих поумствовать на эту тему - мою бабушку с двумя детьми румыны , как жену красноармейца ( ведь советской армии в 41-ом еще не существовало) гнали этапом на Барабои (Одесская обл.)
Грудной ребенок умер... Мама осталась жива..
практично в кожній родині своя трагедія - тому , і подивлюсь , що це - хроніка , чи "пропоганда" запоребрикова...
Кожен має право на правду
І має право вирішувати, що є правдою ..., особливо, якщо хоч трошки знає правду своєї родини
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Це не той Дробович, який засвітився на службі лакеям одного народу? Якщо так, то у цього серіалу негативна рекомендація!
Илья Эренбург
Убей
Как кровь в виске твоем стучит,
Как год в крови, как счет обид,
Как горем пьян и без вина,
И как большая тишина,
Что после пуль и после мин,
И в сто пудов, на миг один,
Как эта жизнь - не ешь, не пей
И не дыши - одно: убей!
За сжатый рот твоей жены,
За то, что годы сожжены,
За то, что нет ни сна, ни стен,
За плач детей, за крик сирен,
За то, что даже образа
Свои проплакали глаза,
За горе оскорбленных пчел,
За то, что он к тебе пришел,
За то, что ты - не ешь, не пей,
Как кровь в виске - одно: убей!
1942 г.
Так убей же немца, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоем дому чтобы стон,
А в его по мертвым стоял.
Так хотел он, его вина,-
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.
Пусть исплачется не твоя,
А его родившая мать,
Не твоя, а его семья
Понапрасну пусть будет ждать.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!
http://www.youtube.com/watch?v=AxdhOP7XVPg Константин Симонов
Так що вбивця-теоретик Еренбург писав згідно лінії партії.
https://twitter.com/Dodeskaden2
George Costanza
@Dodeskaden2
Автор фото - Анатолий Грахов.
В 1966 г. снимок получил международную премию в Амстердаме.
На родине этот снимок выставлять ему запретили. Неудобная правда.
Теперь добавилась Олимпиада, типа показавшая превосходство русских- ага, Виктор Анн, звезда российского спорта... Так чем же гордиться? Победой над крохотной Чечней, гордые представители которой теперь безнаказанно насилуют русских девушек, которой теперь выплачивают невероятные деньги- только чтобы задобрить, что бы снова не восстали... Президентом- педофилом?- Тоже как-то не комильфо. Развитием экономики?- Но страна, продающая нефти и газа больше чем Арабские Эмираты, еле сводит концы с концами, бешеными темпами спиваясь, едва доживая до 60-ти лет, в то время как вышеозначенные арабы вовсе не должны даже работать.
Так чем гордиться?- О, былым величием. Российской империей. Под предлогом борьбы с фашизмом покорим новые территории! А жертвы- россиян не пугают. Ведь еще Великий Сталин, на которого так хочет быть похожим карлик- педофил сказал: -Народа у нас- как песка;!..
Страна рабов и вечно пьяного быдла, грезящая имперским величием...
Американцы разделили Корею, в крови утопили Гренаду,
Напалмом сжигали Вьетнам. Американские - дегенераты!
Американцы взрывали Багдад, ни малых, ни старых не милуя,
Американцы бомбили Белград, в их планах удар по России.
Убей фашиста окупанта, убей фашиста окупанта!
Убей фашиста окупанта, американского фашиста убей!
Америка - сборище бандитов, садистов, подонков и грабителей,
Оплот мировых паразитов, гнездо душегубов-мучителей.
Америка - вне законов, человеческих и божественных,
Она - жандарм регионов, но будет и ей возмездие!
Убей фашиста окупанта, убей фашиста окупанта!
Убей фашиста окупанта, американского фашиста убей!
Коли гули каліками вокзали,
Косили жито наші матері
І сивим смутком снопики в'язали.
Хустки біліли їхні чепурні,
Немов на поле сіла зграя хмарок.
По штурпаках, по тій сухій стерні
Ми коні їм водили до жниварок.
Порепане від сліз і кушпели,
Кричало з-під хусток отих страждання.
Той чорний хрест, який вони несли,
Був першим нашим деревом пізнання…
Буяє світ в накрапах золотих.
А я і досі не збагну достоту,
Як ми змогли крізь муку ту зрости,
Душі не розгубивши ні на йоту.
Не Лондон книжний, не бучний Париж -
Нас вивело в митці гірке те поле.
Чого ж ти, серце, терпко так болиш,
Чого приспати згадку ту ніколи
Не можеш, як на вранішній зорі
В степу окрай фашистської навали
Косили долю наші матері
І нас за віщось в очі цілували.
Борис Мозолевський
Сралин устроил гулаг в окопах, где кормили хуже чем в гулагах и уж тем более хуже чем в концлагерях. Мука на воде - хлебово. И оркестра там не было с милой музыкой и огня нельзя было разводить. Узник Освенцима жил от 3-6 месяцев. В печь начали посылать евреев с 1944 года. Так как это был чисто трудовой лагерь для нефтехимического завода. Делали резину и химикаты. Компания до сих пор жива кстати в Германии. Солдат в сталинском окопе жил в среднем 2-3 недели.
Летеха ванька-взводный -один месяц. Задача ванки-взводного как их звали в окопном Гулаге, было поднимать живое мясо под пулеметы и стрелять тех кто не поднимался.
Их 20 летних активистов-зародинщиков - убивали в спину зэка окопов сразу, если те не умнели в первый день. Хотя на ванек надежды сильно не было, они учились быстро выживать от выстрелов в спину, ставили всегда при атаках заградительные отряды из активистов.
Помереть лучше было сразу и немучится, выжить было невозможно. Читаем воспоминание ротного их тоже ваньками звали. Шумилин Ванька-ротный.http://nik-shumilin.narod.ru
Сущность той ситуации, в которой находится младший офицер на фронте, и почему он зовётся ванькой-взводным, весьма ёмко объясняют ветераны войны Борис Рабинер и Владимир Эдельман, прошедшие все ступени батальонной офицерской лестницы, от взводного, ротного до комбата. По их собственному признанию, каждый ветеран, хотя бы раз участвовавший в атаке в рукопашном бою, помнит тревожную ночь ожидания перед боем, когда сапёры уже заканчивают делать проходы в минных полях и проволочных заграждениях, начинается артподготовка и вот-вот хриплые голоса взводных подымут бойцов в атаку: «Вперёд! За Родину!». Особенно трудно, по их признанию, было оторваться от бруствера и подняться во весь рост. А затем, в мыслях наступавших уже не было ничего, кроме того, как добежать до вражеского окопа, успеть выстрелить и вонзить штык винтовки во врага первым, бросить гранату, вцепиться врагу в горло… Только одну-две атаки мог пережить пехотинец, а Ванька-взводный - главный герой войны - жил не более месяца на фронте
Серонув....
Helgi Sharp
Исторические фото.
Военно-воздушные силы США бомбят Берлин... конфетами. 1948 год.
Какое-то время Германии было несладко. После того, как страну разделили между собой победители, Сталин решил отрезать все транспортные пути в Берлин в надежде, что лишение еды убедит демократическую часть города во всех прелестях коммунизма; поворотный момент, который чуть не привел к еще одной войне.
США и другие союзники вспомнили, что у них есть самолеты, начав операцию «Берлинский воздушный мост», когда военные самолеты около года доставляли провиант в город. Берлин получал все, что нужно, кроме одной важной вещи - конфет.
Пилот американской транспортной авиации из Юты, Гейл Хелворсен, был так потрясен видом берлинских детишек, которые остались без конфет, что дал им упаковку жевательной резинки, пообещав вернуться на следующей день со сладостями.
Хелворсен начал сбрасывать шоколадки с носовыми платками, как маленькими парашютиками. Чтобы дети узнавали его самолет, он покачивал крыльями, за что его прозвали «Uncle Wiggly Wings», Дядюшка качающиеся крылья.
Конечно же, такая «магия из детской книжки» была не по уставу, и Хелворсену приказали прекратить самодеятельность, пока его начальство не осознало, насколько жителям Германии это нравилось.
Военно-воздушные силы тогда задействовали несколько самолетов, чья единственная миссия была закидывать Берлин тоннами конфет, пожертвованных Американской кондитерской ассоциацией. Даже по окончанию воздушного моста в 1949, когда советы наконец сдались, нынешние берлинские детишки не забыли Дядюшку качающиеся крылья, а его именем назвали несколько школ. Так рождаются легенды о Санте…
Off!
США: 146
Франция: 102
Британия: 40
Германия: 7810
СССР: 157593
(Это только трибуналы, т.е. не включает в себя расстрелы загрядотрядами, СМЕРШ итп)
Тобто совєтская родіна вбила своїх солдат у ДВА рази більше, ніж Армія США втратила своїх солдат, на Європейському континенті у боях з нацистами.
века: "гитлер - мелкий тиран сталинской эпохи".
У День пам'яті та примирення Український ПЕН-клуб та Національний університет "Києво-Могилянська Академія" організовують https://pen.org.ua/mizhnarodnyj-proekt-myr-i-vijna-do-75-richchya-zavershennya-drugoyi-svitovoyi-vijny-v-yevropi/?fbclid=IwAR1i8TNF92QZXq_f_KYkADq1IiMnTBle5FGQhj2jvst-uMbdYe1SKUCwNb8 міжнародний проєкт "Мир і Війна" до 75-річчя завершення Другої світової війни в Європі. 8 травня з 10:00 до 21:30 відбудеться інтелектуальний телемарафон в ефірі телеканалів "Прямий", "Еспресо" та "5 канал".
Про це так повідомляється на https://pen.org.ua/mizhnarodnyj-proekt-myr-i-vijna-do-75-richchya-zavershennya-drugoyi-svitovoyi-vijny-v-yevropi/ сайті PEN Ukraine «8 травня з 10:00 до 21:30 відбудеться інтелектуальний телемарафон в ефірі телеканалів Прямий, Еспресо та 5 канал. Українські та світові інтелектуали в прямому ефірі розмовлятимуть про ******* погляди на Другу світову https://www.ukrinform.ua/tag-vijna війну , демократію й тоталітаризм, пам'ять про війну та виклики для Європи сьогодні», - ідеться в повідомленні.
Якою є роль наративу про Другу світову війну в поширенні демократичних цінностей? Як події 1939-1945 років можуть стати уроком для нинішнього світу, що бореться із пандемією коронавірусу і протистоїть новим воєнним викликам? Чому тоталітаризм і диктатура за жодних обставин не можуть бути порятунком для людства? Ґрунтовний аналіз, відкриті архіви й вільна дискусія - шлях до пошуку відповідей на ці питання та осмислення подій Другої світової війни.
Учасники телемарафону: Ярослав Грицак - український історик, професор Українського католицького університету, почесний професор НаУКМА.
Рафал Внук - польський історик, співавтор концепції Музею ІІ світової війни.
Емануеліс Зінґеріс - віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи (2011-2012), голова Міжнародної комісії з оцінки злочинів нацистського та радянського окупаційних режимів у Литві.
Олена Стяжкіна - український історик, письменниця, авторка книжок "Людина в радянській провінції: освоєння (від)мови", "Стигма окупації: Радянські жінки в самобаченні 1940-х років".
Сергій Плохій - український та американський історик, професор Гарвардського університету.
Леонід Фінберг - соціолог, директор Центру досліджень історії та культури східноєвропейського єврейства НаУКМА.
Йосиф Зісельс - правозахисник, голова Асоціації єврейських громадських організацій та общин України, виконавчий віцепрезидент Конгресу національних громад України.
Оля Гнатюк - історик, літературознавиця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, авторка книжок "Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність", "Відвага і страх" та ін.
Галина Акерман - французька письменниця, журналістка, співзасновниця та генеральна секретарка Європейського форуму для України, авторка книжки "Безсмертний полк: Священна війна Путіна".
Мирослав Маринович - віцеректор Українського католицького університету, релігієзнавець, правозахисник, співзасновник Української гельсінської групи, почесний президент Українського ПЕН.
Адам Міхнік - засновник і головний редактор Gazety Wyborczej (Варшава), дисидент, політв'язень комуністичного режиму, один з ідейних натхненників польської "Солідарності", почесний професор НаУКМА.
Мустафа Джемілєв - лідер кримськотатарського національного руху, дисидент, політв'язень радянського режиму, народний депутат України.
Сергій Жадан - письменник, перекладач, громадський діяч, лауреат Премії імені Василя Стуса.
Тамара Горіха Зерня (Дуда) - українська письменниця, волонтерка, володарка нагороди "Книга року BBC".
Ірина Цілик - українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів.
Вікторія Амеліна - українська письменниця.
Сергій Лозниця - український кінорежисер та сценарист.
Марюс Івашкавічус - литовський прозаїк, драматург, кіносценарист, режисер.
Ахтем Сеітаблаєв - український кримськотатарський актор та режисер.
Станіслав Асєєв - український письменник і журналіст. Понад два з половиною роки перебував у полоні російських гібридних сил в окупованому Донецьку.
Андерс Фоґ Расмуссен - 12-й генеральний секретар НАТО.
Дональд Туск - голова Європейської ради (2014-2019), прем'єр-міністр Польщі (2007-2014).
Курт Волкер - американський дипломат, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України (2017-2019).
Петро Порошенко - Президент України (2014-2019), народний депутат України.
Микола Рябчук, публіцист, голова Оргкомітету проєкту, почесний президент Українського ПЕН:
"Монополізована й містифікована історія Другої світової війни стала потужним засобом кремлівської пропаганди. Ювілейне 75-ліття її закінчення дало Кремлю чудову нагоду для нових інформаційних спецоперацій. Їхньою жертвою стає не лише історична правда, а й розум і совість мільйонів людей - у Росії та за її межами. Ми шукаємо відповідь. Вона не може бути симетричною: ми не маємо ані тих пропагандистських ресурсів, що має Кремль, ані того цинізму і безсоромності, тої "хуцпи", яку він повсякчас демонструє - і в міжнародних стосунках, і у внутрішніх. Ми можемо відповісти лиш правдою, хай як це патетично і, можливо, наївно звучить. Ідеться не тільки про факти, - вони в основному загальновідомі чи принаймні загальнодоступні. Ідеться також про глибину їхньої інтерпретації, про ширину осмислення, про всебічну контекстуалізацію й актуалізацію. Наша відповідь - не військовий парад і не брязкотіння пропагандистськими штампами, а серйозний аналіз Другої світової війни і всіх її імплікацій для нашого регіону".
Мета телемарафону: представити ******** європейський погляд на Другу світову війну, а також попередити про нову загрозу для миру в Європі. Тому паралельно з історичною рефлексією ітиметься й про теперішні виклики - про нову війну, перед якою постала Україна, умови для досягнення миру, боротьбу з пандемією й супровідне призупинення громадянських свобод та обмеження прав людини.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3020735-mir-i-vijna-do-75ricca-zaversenna-drugoi-svitovoi-vidbudetsa-intelektualnij-telemarafon.html
https://www.5.ua/suspilstvo/myr-i-viina-mizhnarodnyi-proiekt-do-75-richchia-zavershennia-druhoi-svitovoi-viiny-v-yevropi-213940.html
https://prm.ua/mir-ta-viyna-telemarafon-8-travnya-do-richnitsi-zavershennya-ii-svitovoyi-viyni/
https://espreso.tv/news/2020/05/06/specialnyy_proekt_quotmyr_i_viynaquot_do_75_richchya_zavershennya_drugoyi_svitovoyi_viyny_v_yevropi_na_espreso
цікаво - чи сказали, що Освенцим працював на совок аж до 1947 року???