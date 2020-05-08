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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Покупатель напал на журналистов, снимавших соблюдение карантина на рынке в Запорожье: "Чего ты прячешься?! Маску сними!". ВИДЕО

В Запорожье на рынке неизвестный устроил ссору с тележурналистами, которые проводили видеосъемку на предмет соблюдения карантинных норм. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что 7 мая в сети появилось видео, на котором во время съемки сюжета на одном из рынков Запорожья возник конфликт между неизвестным мужчиной и журналистами.

"Во время проведения проверки, полицейские установили, что на территории торговой площадки Запорожского района съемку сюжета о соблюдении работниками торговли карантинных мероприятий проводили съемочные группы национальных телеканалов. Неизвестный мужчина устроил конфликт с представителями СМИ и мешал операторам проводить видеосъемку", - говорится в сообщении.

По данному факту следователями Запорожского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

журналистика (3324) Запорожье (2694) карантин (16729) Нацполиция (16601) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
Журнашлюхи как те падальщики - идите супермаркеты олигархов снимать, дармоеды.
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08.05.2020 10:35 Ответить
+16
Нинішня епідемія рельєфно показує, чому Україна знаходиться в тій дупі, де вона є.

Якби я виступав по телебаченню, то сказав би, що це тому, що українці - неслухняні діти, які не розуміють сенс правил та законів. Вони масово не користуються ременями безпеки, їдуть 100 км/год на знак "Обережно, діти", переходять вулицю на червоне світло світлофора, палять бур'яни перед власним домом навіть тоді, коли пожежники у сусідів тижнями не можуть загасити пожежі, і ходять без масок, коли пандемії не видно кінця. Досвід інших (Китай, США, рф) їх нічому не вчить. І знаходяться політики, які намагаються підняти власний рейтинг на запереченні небезпеки епідемії, тобто за рахунок життя людей.
Але я не на телебаченні, і тому напишу, що Україна і дупі тому, що серед її населення критично високий відсоток довпойопів.
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08.05.2020 10:53 Ответить
+15
У меня в округе 6 больших супермаркетов - только в одном пускали по очереди и проверяют температуру - остальные забили болт. Так супермаркеты закрытые помещения, а базары на открытом воздухе. Просто в офис президента хорошо занесли вот базары и позакрывали, чтоб олигархи на своих супермаркетах хорошо заработали в карантин, ведь для власти люии как песок или уголь - просто ресурс.
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08.05.2020 10:41 Ответить
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Там хазяїн не українець. Ринок невеличкий, але завжди чисто. Починаючи з території і закінчуючи туалетами.
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08.05.2020 14:04 Ответить
і що як не українець, може б їхав до себе?
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09.05.2020 22:44 Ответить
ношение масок здоровыми людьми приносит вреда, чем пользы, даже недалекая ВОЗ постоянно это подчеркивает
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08.05.2020 13:52 Ответить
только вот наш МОЗ не может четко сказать, кто и нас здоров а кто нет. вот и приходиться вполне здоровым людям носить эту хрень
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08.05.2020 21:06 Ответить
пинчуковские журнашлюшки отрабатывают зарплату....
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08.05.2020 14:01 Ответить
подтверждаю - в Запорожье куча бесстрашных без масок, полиция боится выйти из машин (я б на их месте тоже боялся без прав и полномочий), медики не дополучают анонсированных средств, короче булки расслаблены по полной
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08.05.2020 16:03 Ответить
я думаю не больше и не меньше чем везде....сегодня был на анголенко -процентов 80 в масках разной степени мордонатянутости...
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08.05.2020 19:48 Ответить
санитарные нормы не соблюдают нафиг с рынка. так мясо продавать только для животных можно
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08.05.2020 17:23 Ответить
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