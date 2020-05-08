Покупатель напал на журналистов, снимавших соблюдение карантина на рынке в Запорожье: "Чего ты прячешься?! Маску сними!". ВИДЕО
В Запорожье на рынке неизвестный устроил ссору с тележурналистами, которые проводили видеосъемку на предмет соблюдения карантинных норм. По данному факту возбуждено уголовное производство.
Об этом сообщает полиция области, информирует Цензор.НЕТ.
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Отмечается, что 7 мая в сети появилось видео, на котором во время съемки сюжета на одном из рынков Запорожья возник конфликт между неизвестным мужчиной и журналистами.
"Во время проведения проверки, полицейские установили, что на территории торговой площадки Запорожского района съемку сюжета о соблюдении работниками торговли карантинных мероприятий проводили съемочные группы национальных телеканалов. Неизвестный мужчина устроил конфликт с представителями СМИ и мешал операторам проводить видеосъемку", - говорится в сообщении.
По данному факту следователями Запорожского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
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Якби я виступав по телебаченню, то сказав би, що це тому, що українці - неслухняні діти, які не розуміють сенс правил та законів. Вони масово не користуються ременями безпеки, їдуть 100 км/год на знак "Обережно, діти", переходять вулицю на червоне світло світлофора, палять бур'яни перед власним домом навіть тоді, коли пожежники у сусідів тижнями не можуть загасити пожежі, і ходять без масок, коли пандемії не видно кінця. Досвід інших (Китай, США, рф) їх нічому не вчить. І знаходяться політики, які намагаються підняти власний рейтинг на запереченні небезпеки епідемії, тобто за рахунок життя людей.
Але я не на телебаченні, і тому напишу, що Україна і дупі тому, що серед її населення критично високий відсоток довпойопів.