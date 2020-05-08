Покупатель напал на журналистов, снимавших соблюдение карантина на рынке в Запорожье: "Чего ты прячешься?! Маску сними!". ВИДЕО

В Запорожье на рынке неизвестный устроил ссору с тележурналистами, которые проводили видеосъемку на предмет соблюдения карантинных норм. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщает полиция области, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: С 8 мая в Киеве заработают 13 продовольственных рынков, - КГГА

Отмечается, что 7 мая в сети появилось видео, на котором во время съемки сюжета на одном из рынков Запорожья возник конфликт между неизвестным мужчиной и журналистами.

"Во время проведения проверки, полицейские установили, что на территории торговой площадки Запорожского района съемку сюжета о соблюдении работниками торговли карантинных мероприятий проводили съемочные группы национальных телеканалов. Неизвестный мужчина устроил конфликт с представителями СМИ и мешал операторам проводить видеосъемку", - говорится в сообщении.

По данному факту следователями Запорожского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.