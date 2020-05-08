Киевский форум по безопасности: "Война, которая продолжается: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
8 мая, в 15:00 состоится специальная онлайн дискуссия Киевского форума. Ее название: "Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.
Участники разговора:
- Блаженнейший Святослав, Глава Украинской Греко-Католической Церкви;
- Вайра Вике-Фрейберга, шестой Президент Латвийской Республики;
- Витаутас Ландсбергис, отец восстановленной независимости Литвы, первый Председатель независимого сейма Литвы;
- Ян Томбинский, польский и европейский дипломат, глава Представительства Европейского Союза в Украине в 2012-16 годах;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Открой Украину";
- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году - модератор дискуссии.
"8 мая 1945 нацистская Германия капитулировала перед силами союзников. Во Второй Мировой войне погибло от 8 до 10 млн украинцев и украинок. 75 лет нас отделяет от дня победы над нацизмом. Но продолжается другая война. Война за свободу народов и права людей. Война за справедливый мировой порядок. Война против нового империализма и шовинизма. Покушение России против Украины - это часть этой войны, которая продолжается. Может путинская Россия узурпировать победу во Второй Мировой и снова переписать историю? Как остановить вражескую агрессию против Украины, Европы, демократии и свободы? Способны ли мы установить настоящий и окончательный мир в Европе?", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль