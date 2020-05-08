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Киевский форум по безопасности: "Война, которая продолжается: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

8 мая, в 15:00 состоится специальная онлайн дискуссия Киевского форума. Ее название: "Война, которая длится: трагедия и уроки Второй мировой войны в новой реальности".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт форума.

Участники разговора:

- Блаженнейший Святослав, Глава Украинской Греко-Католической Церкви;
- Вайра Вике-Фрейберга, шестой Президент Латвийской Республики;
- Витаутас Ландсбергис, отец восстановленной независимости Литвы, первый Председатель независимого сейма Литвы;
- Ян Томбинский, польский и европейский дипломат, глава Представительства Европейского Союза в Украине в 2012-16 годах;
- Арсений Яценюк, премьер-министр Украины в 2014-16 годах, основатель Фонда "Открой Украину";
- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году - модератор дискуссии.

"8 мая 1945 нацистская Германия капитулировала перед силами союзников. Во Второй Мировой войне погибло от 8 до 10 млн украинцев и украинок. 75 лет нас отделяет от дня победы над нацизмом. Но продолжается другая война. Война за свободу народов и права людей. Война за справедливый мировой порядок. Война против нового империализма и шовинизма. Покушение России против Украины - это часть этой войны, которая продолжается. Может путинская Россия узурпировать победу во Второй Мировой и снова переписать историю? Как остановить вражескую агрессию против Украины, Европы, демократии и свободы? Способны ли мы установить настоящий и окончательный мир в Европе?", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литовские депутаты предлагают ввести День агрессии СССР против Европы: Коммунизм и нацисты были на одной стороне

Автор: 

Вторая мировая война (428) Форум (181) Яценюк Арсений (8013) Лубкивский Даниил (50)


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Вот все говорят - фильм для дураков... фильм для дураков..., а мне понравился!
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08.05.2020 15:14 Ответить
І це правда. Фашистсько-нацистка болотна московія - дика орда! Вбивці, які себе називають православними. Горіти вам у пеклі!
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08.05.2020 16:01 Ответить
У нас теперь есть своя личная, кровная, так сказать, война. Она нам проводит уроки, гораздо важнее, чем прошлая (на данный момент книжная) . Если исходить из словосочетания "сегодняшняя реальность", употребленного в заголовке. Это разные войны, практически во всех смыслах, и склеивать их не нужно, и склеивать нас, украинцев с кем то ни было тоже не нужно, мы не с кем склеивать не хотим, нам надо с клеиться друг с другом и все-это залог нашего дальнейшего существования. Слава Украине!
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08.05.2020 16:46 Ответить
 
 