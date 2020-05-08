Саакашвили о первых шагах: Дерегуляция в бизнесе и полная замена медсистемы. ВИДЕО

Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявляет, что первое, что нужно сделать для помощи украинской экономике - это освободить бизнес от административного вмешательства.

Это он подчеркнул в эфире программы "Завтрак с 1+1" в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с коронавирусом в мире. Первое, что нужно сделать, чтобы помочь экономике - это освободить бизнес от административного вмешательства. Есть большое количество глупых регуляций, от которых надо освобождаться, и главное слово - это свобода... На первом этапе надо отменять абсолютно глупые регуляции в налоговой сфере, на таможне, где заполняют большое количество бумажек. Все, что касается свободы ведения бизнеса", - сказал Саакашвили.

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Кроме того, комментируя вопрос медицинской реформы, Саакашвили сказал, что нужно полностью менять систему.

"Попытки частично менять ничего не приносят. Попытка реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить", - подчеркнул Саакашвили.

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Помимо прочего, он рассказал, что его офис будет находиться внутри Офиса президента, поскольку это традиционный орган, который расположен при президенте Украины.

Как сообщалось, вечером 7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ. Ранее в него входили заместитель главы Администрации президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы осуществления реформ, один из членов Кабинета министров Украины – по согласованию с премьер-министром Украины, а также глава одного из комитетов Верховной Рады Украины (по согласию).