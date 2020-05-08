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Саакашвили о первых шагах: Дерегуляция в бизнесе и полная замена медсистемы. ВИДЕО

Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявляет, что первое, что нужно сделать для помощи украинской экономике - это освободить бизнес от административного вмешательства.

Это он подчеркнул в эфире программы "Завтрак с 1+1" в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с коронавирусом в мире. Первое, что нужно сделать, чтобы помочь экономике - это освободить бизнес от административного вмешательства. Есть большое количество глупых регуляций, от которых надо освобождаться, и главное слово - это свобода... На первом этапе надо отменять абсолютно глупые регуляции в налоговой сфере, на таможне, где заполняют большое количество бумажек. Все, что касается свободы ведения бизнеса", - сказал Саакашвили.

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Кроме того, комментируя вопрос медицинской реформы, Саакашвили сказал, что нужно полностью менять систему.

"Попытки частично менять ничего не приносят. Попытка реанимировать старые, совковые реформы не работают. Перестроить старую систему невозможно. Ее надо полностью изменить", - подчеркнул Саакашвили.

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Помимо прочего, он рассказал, что его офис будет находиться внутри Офиса президента, поскольку это традиционный орган, который расположен при президенте Украины.

Как сообщалось, вечером 7 мая Саакашвили был назначен главой Исполнительного комитета реформ, который входит в состав Национального совета реформ при президенте Украины.

Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ. Ранее в него входили заместитель главы Администрации президента Украины, к ведению которого отнесены вопросы осуществления реформ, один из членов Кабинета министров Украины – по согласованию с премьер-министром Украины, а также глава одного из комитетов Верховной Рады Украины (по согласию).

бизнес (1625) медицина (2529) Саакашвили Михеил (3307) реформы (3956)


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Топ комментарии
+28
Мишко це ж просто знахідка для ЗекоМанди: пусте балабольство і абсолютний популізм
Саакашвили о первых шагах: Дерегуляция в бизнесе и полная замена медсистемы - Цензор.НЕТ 6853
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08.05.2020 11:41 Ответить
+25
Значит скоро врачи будут иметь зарплату в 5 - 15 тысяч Долларов США, как в Грузии?
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08.05.2020 11:34 Ответить
+20
Иногда президент играет этим органом на рояле...
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08.05.2020 11:40 Ответить
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так як ти "освободіл" в Грузії? Вибивав гроші з підприємців, викрадав іх дітей, і повертав тільки за "викуп" ?. Чи якось по іншому "освободіть"?
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08.05.2020 12:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
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08.05.2020 12:09 Ответить
На телефон залити як сигнал! Супер!
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08.05.2020 12:22 Ответить
він не сповна розуму )))). "Чего её среди здоровых держат? За столом же она может кого-нибудь и вилкой ткнуть!.." (-с)
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08.05.2020 12:25 Ответить
ці вилупки приходять в Україну як на полігон, виробовувати свої безглузді ідіотські ідеї. Ніхто про країну навіть і не думає. Самостверджуються тут як у тирі. А хто буде відповідати за те, що накоїли тут різні саакашвілі та слуги урода? Було б гарно, якби створили такий закон, який не дозволяє піти з посади, поки український суд, а краще народ, не оцінить їх діяльність на державній посаді. Бо всі приходять, зруйнують, спотворять, і йдуть собі з набитими кишенями у відставку. А мали б йти по результатах їх діяльності на цій посаді, або на волю, або в тюрму.
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08.05.2020 12:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
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08.05.2020 12:10 Ответить
Хех ... А чиї ж діти усі ці реформатори, політики, високопосадовці, прокурори ???
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08.05.2020 13:21 Ответить
ну, ссакашвілі точно не українська "дитинка".
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08.05.2020 13:40 Ответить
Ещё одного п#дараса для видосиков наняли.
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08.05.2020 12:10 Ответить
Собака лает - караван идёт!

"Исполнительный комитет реформ - это вспомогательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является подготовка предложений по стратегическому планированию реформ, их согласованного внедрения и мониторинг реализации реформ"
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08.05.2020 12:11 Ответить
>подготовка предложений по стратегическому планированию реформ


To eсть это
- не реформы
- и не планирование реформ
- и даже не предложения по планированию реформ;
- и даже не подготовка предложений по планированию реформ;
- и даже не решение зачачи по подготовке предложений по планированию реформ,
- и даже не основной орган решения задачи по подготовке предложений по планированию реформ,
а вспомогательный... далее по тексту.

Люди, вы только вдумайтесь !
Те кто сочинил эту словесную эквилибристику - психбольные с сумеречным сознанием.
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08.05.2020 12:24 Ответить
Навпаки. Вони усе чесно сформулювали - зіц -прєдсєдатєль -радник. а-ля другий Богдан.
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08.05.2020 13:23 Ответить
Я не смог продраться сквозь ихнее словоблудие, честно.
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08.05.2020 13:24 Ответить
Бредні сивої кобили
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08.05.2020 12:12 Ответить
А Порошенка поставьте замом у Михо ! Носить портфель. кому то же надо .
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08.05.2020 12:20 Ответить
уже наметился конфликт Саакашвили с МОЗ - они не хотят ничего менять
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08.05.2020 12:21 Ответить
нещасна медицина - людям горе. Прийшло ше одне пришелепкувате знущатись над нами. Воно ні мови не знає та й йєзиком ледве ворочає - маю підозру шо з грузинською там теж напряг
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08.05.2020 12:22 Ответить
КАКИХ ВАМ Б@#$Ь ЕЩЕ РЕФОРМ НЕ ХВАТАЕТ!
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08.05.2020 12:22 Ответить
Генератор случайных лозунгов включен на полную мощность.
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08.05.2020 12:36 Ответить
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08.05.2020 23:27 Ответить
це вже не турбо ребим піздеца, а гіга турбо режим. В осени вибори преза, а весною чи наступного літа зе вкоротить собі віку.
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08.05.2020 12:36 Ответить
Неплохо бы озвучить зарплату подготовителя предложений по планированию реформ. Это ведь вряд ли волонтерская должность?
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08.05.2020 12:41 Ответить
Бачили ми вже, як міністр охорони здоров'я з команди "грузинських реформаторів" Сандро Квіташвілі розвалив навіть те, що не розвалила Богатирьова. А як дорветься Бе-Бе-Бе, то все що вдалось зробити Уляні Супрун і що не встигла розвалити Зоряна Скалецька і зеко-*****, то довалить хінкальщик.
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08.05.2020 12:52 Ответить
Стосовно пом"якшення податкового і митного тиску, а також ліквідації різного роду адміністративних перепон для розвитку українського підприємництва, то це дуже вірний вектор.
Саме завдяки ліберальній податковій та митній політиці на українських землях Лівобережної України в період середини 17 по середину 18 століття був сформований потужний національний ринок та почали формуватися цілі галузі виробництва.
Українська держава (у повному розумінні цього слова) Військо Запорізьке ( історіографічна назва - Гетьманщина ), яка відновилась після національно-визвольної війни українського народу під проводом Б.Хмельницького (1648-1654 р.р.) на середину 17 ст. займала 250 тис. квадратних кілометрів українських земель з населенням в 1, 5 млн. осіб. На на кінець 17 століття Гетьманщина скоротилась до меж частини Лівобережної України і складалась із 10 полків : Гадяцького, Київського, Лубенського, Миргородського, Ніжинського, Переяславського, Полтавського, Прилуцького, Стародубського і Черніговського (В таких географічних межах вона проіснувала до свого знищення : 60 -і роки 18 ст.). Полки Гетьманщини були поділені на сотні. Роль уряду держави Гетьманщини виконувала Генеральна військова канцелярія. В першій половині 18 ст. Російська імперія вела свої зносини з українською державою спочатку через Посольську канцелярію, а потім через Колегію іноземних справ. Тобто, стосунки з Гетьманщиною російська держава вела через свої інститути, які вели зносини з іноземними державами.
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08.05.2020 12:55 Ответить
/=/ продовження/=/

Впродовж першої половини 18 століття російські урядові кола вели боротьбу за підпорядкування української митної системи та за введення нових "московских" митних порядків в Гетьманщині, а також та за знищення українського національного ринку. Оскільки в Гетьманщині існувала лояльна митна система (зовнішньо нагадувала індукту та евекту Речі Посполитої, але зовсім іншою була за своє суттю), основою якої були митні тарифи: індукта (мито за ввезення товарів гуртом, тобто оптом) та евекта ( мито за вивезення товарів гуртом, тобто оптом), які становили 2 % від вартості товарів, що ввозилися та вивозилися з України, а це приваблювало іноземних купців (крім того, в Гетьманщині діяли мінімальні тарифи на внутрішні збори). Вказані митні тарифи (індукта і евекта) розповсюджувались на усіх іноземних купців, в тому числі і на купців Росії. Індукта і евекта направлялись до Військового (державного) скарбу Гетьманщини. Козаки в Гетьманщині були звільнені від сплати зовнішніх та внутрушніх мит, оскільки вони несли ще й військову службу. Митні порядки в Гетьманщині були заведені Богданом Хмельницьким, зокрема, його Універсалом від 28 квітня 1654 р. http://catalog.nypl.org/search/o52644190
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08.05.2020 12:58 Ответить
В грузії при середніх доходах на 1 людину 130 долларів, середня ціна медичної страховки 20 долларів. Хочемо цьог? ну ну.
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08.05.2020 13:21 Ответить
Есть различие , когда власти нужны свободное и зажиточное население ,которое готово стать на защиту государства , как при гетьманщине ,и когда власти нужна просто нищая быдломасса , которой легко управлять и при которой можно грабить и разваливать государство - как в настоящее время! Для того что бы строить и развивать государство ,надо ,в первую очередь , отказаться от собственного обогащения! Стремление обогатиться по определению вступает в конфликт с державотворчістю ! Только свободные , зажиточные граждане , которые понимают , что их благосостояние ,свободу и достоинство защищает государство , готовы в ответ защищать это государство от всех врагов. В противном случае ,даже среди патриотов Украины наступает ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ , когда люди перестают понимать ,ради чего они страдают и приносят жертвы! И самая главная задача врагов Украины - ДЕМОРАЛИЗОВАТЬ общество , лишить его цели и растащить по собственным хатам , что бы каждый решал свои проблемы в одиночку , а потом принять упавшее государство в свои удушающие объятия , и создать такие условия жизни , что бы никто и не рыпался , что бы все были заняты ВЫЖИВАНИЕМ. Вот что происходит и происходило раньше в Украине. А людей оболванивают , усыпляют популистскими обещаниями , что бы им и в голову не приходило , что корень их бед в антигосударственной политике. СИЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО состоит из СИЛЬНЫХ И СВОБОДНЫХ людей
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08.05.2020 13:22 Ответить
Ніхто нашого виборця не заставляв голосувати за "зе" ...
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08.05.2020 13:25 Ответить
А коли наш виборець голосував за того хто каже - "Я нічого вам не дам,бо в держави немає своїх грошей , держава тільки може СТВОРИТИ УМОВИ щоб ви їх заробляли і забирати частину ваших доходів ? щоб переросподілити їх, та використати для вирішення загальнодержавних потреб "! Адже саме це вона робить навіть у самих успішних суспільствах! Держава НЕ СТВОРЮЄ ПРИБУТКУ! Ні , наш виборець буде голосувати за того хто каже - "Я дам вам зарплати ,пенсії , я посаджу тіх хто краде ваші гроші , епоха бідності скінчилась!" А ще виборця ставлять у таке становіще ,коли він вимушений обирати між двома заздалегідь гівняними кандидатами! Він не може навіть відмовитись вибрати з двох ворогів держави обох! Як не крути - а вибирай ПАДЛЮКУ ? бо інші не можуть або не хотять туди йти! Все це робиться СВІДОМО, не з дурості, не від помилок , а по заздалегідь розрахованому плану! Бо СИЛЬНА УКРАЇНА - нікому НЕ ПОТРІБНА, крім ГРОМАДЯН УКРАЇНИ , але з їхніх мізок цю істину вибивають усіма доступними методами!
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08.05.2020 13:57 Ответить
Люди, я зрозумів ... Це Богдан № 2 ... чи № 3 ...
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08.05.2020 13:24 Ответить
Михо нужно быть очень осторожным сейчас ему начнут со всех сторон ставить палки в колеса и пытаться его дискредитировать, нчиная от ЕС и кончая РыГовскими недобитками.
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08.05.2020 13:27 Ответить
А він просто радник при президенті. Він нічим не ризикує. Реалізацією порад буде займатися КМ.
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08.05.2020 13:29 Ответить
В черговий раз задаюсь питанням - а нащо тоді КМ ???
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08.05.2020 13:30 Ответить
перший акт мерлезонського балету: миша потрапляє в цирк до клоунів.
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08.05.2020 13:56 Ответить
свобода, ля бизнеса, по Саакашвили ,это дать возможность торговцам -спекулянтам, ещё больше обворовывать народ Украины. Бизнес в Украине и так безпривязный!! Что хочет, то и делает. пример: (придурок тищенко, со своим рестораном) или мер Бондаренко и т. д. Хотите хаоса?? Сакашвили в этом вопросе дока!!!
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08.05.2020 14:30 Ответить
Реформы в Грузии и во что они по факту вылились.

Однако, к 2007 году, по мнению экономиста А. Г. Егиазаряна, экономика Грузии, сильно зависящая от внешнего финансирования, получила структуру, далёкую от основ, которые обеспечивают устойчивое развитиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8#cite_note-ae-12 [12] . Согласно отчёту https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Европейского союза , опубликованному в апреле 2008 года, экономический рост в Грузии в последнее перед отчётом время был обеспечен в основном за счёт расширения финансового сектора и притока иностранного капитала

По мнению доктора экономических наук Джорджа Берулава, наблюдавшийся в последние годы в Грузии экономический рост имел низкое качество, в частности, он не был связан с инвестициями в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8 высокотехнологичные отрасли промышленности или с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F инновациями , ни с ростом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F числа рабочих мест , ни с ростом масштабов деятельности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 средних и малых компаний . Иностранные инвестиции в основном направлялись в отрасли, которые не ориентированы на экспорт, а инвестиции в технологии и инновации остаются на низком уровне. Низкое качество экономического роста означает, что в будущем его будет сложно поддерживать.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8#cite_note-60 [

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B8 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0
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08.05.2020 15:32 Ответить
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