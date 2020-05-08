Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно". ВИДЕО
Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявляет, что ради общего дела готов сотрудничать с главой министерства внутренних дел Арсеном Аваковым, с которым ранее у него возник конфликт.
Это он подчеркнул в эфире программы "Завтрак с 1+1" в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.
"Этот вопрос сейчас вообще не стоит. Сейчас не время конфликтов, особенно личных конфликтов. Ради общего дела я готов договариваться с кем угодно. Вопрос не в том - вопрос или мы все вместе движемся вперед, или цунами, которое приближается, разрушит благополучие каждого украинца", - подчеркнул Саакашвили.
В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.
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кажется Хазанов озвучивал
Водки нет, дрыщ и убогим тут не подают. Иди к своим, на русвесна.сру.
Ждем.с
-бебебебе?!
-НеТ!!! бебебебееее!!
- Слыш, карлсон. Стакан отдай!
Так що , і із "вором -хаваковим" , із іншими....
Міхо не договорив свою "фразу" ....
- Бе?
- Бееее!!!!
Даже не знаешь что о них думать...
Зате багато розмов про те, чи почне він чергову війну з баригами чи ні.
Схоже що ніхто не сумнівається що почне і саме цим буде займатись. Схоже це розуміють всі, крім головного зе наріка, який здається взагалі нічого не розуміє та не контролює
Весь цей перелік «досягнень» чітко вписується в концепцію Ukraine failed state, яку посилено проштовхував кремль, як виправдання та привід для агресіі в Украіні
с путиным он уже договорился, ради грузии подписал капитуляцию...))