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Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно". ВИДЕО

Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявляет, что ради общего дела готов сотрудничать с главой министерства внутренних дел Арсеном Аваковым, с которым ранее у него возник конфликт.

Это он подчеркнул в эфире программы "Завтрак с 1+1" в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос сейчас вообще не стоит. Сейчас не время конфликтов, особенно личных конфликтов. Ради общего дела я готов договариваться с кем угодно. Вопрос не в том - вопрос или мы все вместе движемся вперед, или цунами, которое приближается, разрушит благополучие каждого украинца", - подчеркнул Саакашвили.

Смотрите также: Саакашвили о первых шагах: Дерегуляция в бизнесе и полная замена медсистемы. ВИДЕО

В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Аваков Арсен (3445) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+27
Суходрочев, а чо ты, говноед лаптекопытный через прокси залез на бандеровский сайт?
Водки нет, дрыщ и убогим тут не подают. Иди к своим, на русвесна.сру.
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08.05.2020 11:51 Ответить
+19
Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно" - Цензор.НЕТ 3562
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08.05.2020 12:04 Ответить
+15
Рускій, пшел вон.
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08.05.2020 11:48 Ответить
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"Ради общего дела готов договариваться с кем угодно"

Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно" - Цензор.НЕТ 8810
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08.05.2020 11:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xbyX32QkF04
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08.05.2020 12:14 Ответить
та понятно что ты шлюха. афишировать зачем? недержание?
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08.05.2020 11:47 Ответить
Рускій, пшел вон.
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08.05.2020 11:48 Ответить
Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно" - Цензор.НЕТ 3562
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08.05.2020 12:04 Ответить
так и голос похож
кажется Хазанов озвучивал
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08.05.2020 12:46 Ответить
Суходрочев, а чо ты, говноед лаптекопытный через прокси залез на бандеровский сайт?
Водки нет, дрыщ и убогим тут не подают. Иди к своим, на русвесна.сру.
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08.05.2020 11:51 Ответить
Забагато уваги для цього троля. Достатньо коротенького повідомлення модераторам - і він деактивований.
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08.05.2020 12:55 Ответить
З чортом можно только про пекло разговаривать
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08.05.2020 11:47 Ответить
черти между собой договорится не могут, не говоря о том как договариваться собственно с чертями!!
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08.05.2020 11:47 Ответить
Слова излишни-АВАКОВ ЭТО ДОКАЗАЛ ДЕЛОМ, работать с кем угодно, ради СЕБЯ!
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08.05.2020 12:00 Ответить
Грузия посла отозвали добились своего
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08.05.2020 11:48 Ответить
Украина и Грузия, это объединяющий фактор расширения НАТО. Что нужно засРашке что бы разрушить это направление - поссорить наши страны. Оманская Шлюха и Наркоман Бе-Бе-Бе исправно отрабатывают мацковское бабло.
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08.05.2020 12:30 Ответить
Даже с Чортом?? Ну ну, Сабаков тебя научит как наваривать лв на рюкзаках и пожарах в чернобыльской зоне
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08.05.2020 11:48 Ответить
Там еще не плохо капает с мест пожаров где бурштын копают...
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08.05.2020 11:49 Ответить
Политическая хлюха...ради места у корыта и мать родную продаст..
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08.05.2020 11:48 Ответить
Щчто-о-о? І на коліна перед х..лом теж?
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08.05.2020 11:48 Ответить
Форточники приехали.
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08.05.2020 11:48 Ответить
Я демаю, что Аваков таки даст звиздюлин этому горному козлу Сраканакуйшвили.
Ждем.с
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08.05.2020 11:48 Ответить
После войны и капитуляции Миша в одностороннем порядке открыл Грузию для кацапских туристов.
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08.05.2020 11:49 Ответить
Какие санкции получили кацапы за оккупацию Грузии, сколько судебных исков, просвети чего Михуил добился на международной арене за оккупацию?
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08.05.2020 11:58 Ответить
ты дебил хоть бы карты посмотрел что ли. от 2014 и 2015 годов. баран ты винторогий
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08.05.2020 12:06 Ответить
Ничего не докажешь-он на работе.Ему оплата за количество высеров идет.
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08.05.2020 12:09 Ответить
Вже звільнили. Відразу слід було дати сигнал "куди слід", а не годувати троля.
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08.05.2020 13:04 Ответить
Сравни размер окуппированой территории в начале лета 14 года и к примеру в 16 это про ноль квадратных метров - тут ты лаптеногий запи..делся раз, это вот те фантики санкционных пакетов которые кацапло чуть ли не умоляют их снять - тут два.
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08.05.2020 12:16 Ответить
Ну, твой флажок с флажком Лахты не перепутать.
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08.05.2020 11:59 Ответить
Т.е. готов лизать
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08.05.2020 11:49 Ответить
Ось вам і хвальона принциповість Мухея - заради піару і місця біля владного корита- підлижу-підсосну кожному! оце так гордий кавказький "орел"
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08.05.2020 12:36 Ответить
Міхо, а чому додому не їдеш? Чи там вже все наче в раю і більше немає чого реформувати? Так наче ж Грузія ще не в ЄС та НАТО, а отже твоїй Батьківщині потрібен потужний реформатор! А в нас тут своїх реформаторів вистачає: он Радуцький один чого коштує! Тай Єрмак з Дубінським, Тіщенком та Арахамією теж нівроку!
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08.05.2020 11:50 Ответить
Не помню, признал он или не признал, что судебная реформа в Грузии была его ошибкой...
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08.05.2020 12:01 Ответить
А домовлятися як будете? Так?
-бебебебе?!
-НеТ!!! бебебебееее!!
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08.05.2020 11:50 Ответить
Вони ще вивчать ..Муу и гав гав ...))))))
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08.05.2020 12:04 Ответить
Два клоуна на одній сцені--це вже перебір.
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08.05.2020 11:51 Ответить
"Как только Порошенко уберется, пенсия удвоится в первые два месяца. А к концу года она утроится. А в целом за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист и сказочник", - заявил Саакашвили.Сегодня пенсия в Грузии 90$.
Саакашвілі про роботу з Аваковим: "Заради спільної справи готовий домовлятися з ким завгодно" - Цензор.НЕТ 9916
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08.05.2020 12:33 Ответить
А за десять каденцій пенсія збільшиться в 70 раз, хлопці та в нас самі круті пенси, слава Міхо, такі да, він круто може наобіцяти.
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08.05.2020 12:40 Ответить
через 6 месяцев все будут бариги и чмыри.дело времени
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08.05.2020 11:52 Ответить
Якщо забере хоч 1% рейтингу в бубочки такими гарячим п...жом, то його раніше звідти викинуть.
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08.05.2020 11:55 Ответить
скоро на всех экранах!!!..
Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно" - Цензор.НЕТ 3490
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08.05.2020 11:55 Ответить
як швидко летить час - та "змінюються" погляди....- поиздержался Михо-готовий і в холуях походити....
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08.05.2020 12:00 Ответить
Совсем поизносился Мухуїл!
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08.05.2020 12:38 Ответить
Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно" - Цензор.НЕТ 6669
- Слыш, карлсон. Стакан отдай!
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08.05.2020 11:55 Ответить
Старший председатель родительского комитета...
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08.05.2020 11:57 Ответить
Раді "общака" , та своїх шкурних...
Так що , і із "вором -хаваковим" , із іншими....
Міхо не договорив свою "фразу" ....
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08.05.2020 11:58 Ответить
ха - ха - ха .....
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08.05.2020 11:59 Ответить
Скажут с Путин буду с Путиным, забыл он добавить. Все как в миниатюре квартала, готов принять со всех сторон
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08.05.2020 12:00 Ответить
В чем причина конфликта, о котором только все и говорят, двух выдающихся государственных деятелей?
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08.05.2020 12:01 Ответить
- Бебебе.
- Бе?
- Бееее!!!!
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08.05.2020 12:06 Ответить
Не солидно для таких выдающихся людей.
Даже не знаешь что о них думать...
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08.05.2020 12:09 Ответить
Армянин и грузин повздорили на предмет того, кто из них больший патриот Украины.
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08.05.2020 12:21 Ответить
Саака покаже Авакову, що значить реформи.
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08.05.2020 12:46 Ответить
Він там директор якогось безправного комітету і це всі знають але одноречеві викаки з фоткою з грізними бровками і поглядом в майбутнє будуть виставляти по декілька разів на день. В цьому і є весь «великий» задум «команди» Зеленского-відтягнути час. Щось готується. Найняли професійного політичного шоумена на певних умовах. Цього хіба що сліпий не бачить.
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08.05.2020 12:02 Ответить
Як цікаво. Нема няких обговорень саме про роботу Саакашвілі на посаді, тобто про реформи.
Зате багато розмов про те, чи почне він чергову війну з баригами чи ні.
Схоже що ніхто не сумнівається що почне і саме цим буде займатись. Схоже це розуміють всі, крім головного зе наріка, який здається взагалі нічого не розуміє та не контролює
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08.05.2020 12:05 Ответить
четкий посыл,мол, Аваков- кто угодно.
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08.05.2020 12:05 Ответить
А почему Миша этого не делал (не договаривался с кем угодно) при Порошенко? Что, тогда была ситуация лучше? Сейчас барыг больше нет во власти? Бегание по крышам пошла на пользу?
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08.05.2020 12:06 Ответить
Отказ от Одессы Михо резюмировам тем, шо вокруг полно коррупционеров. Ща , просто, должность ни к чему не обязывает. Главное против власти не трындеть.
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08.05.2020 12:22 Ответить
Якщо ти таке кажеш то пішов ти на х..продажна шлюха..поцілуй ще сабакова в дупу, блазень..бебебебе..
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08.05.2020 12:06 Ответить
арсенбарисыч,он тебя земляным червяком "кемугодно" назвал
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08.05.2020 12:09 Ответить
что еще за "общее дело" у тебя, михуил? Кроме как с членограем аплодисменты собирать...
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08.05.2020 12:09 Ответить
Кстати Аваков с Беней у михуила щас хорошие, совсем не барыги и воры
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08.05.2020 12:13 Ответить
Аваков в отличие от любимого тремя процентами проголосовавших индивидуума, фабрику на нарашке не имеет. Вырвал у путлера Харьков. Да, он личность неоднозначная, но я не знаю, что бы было с Украиной , если бы не Аваков.
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08.05.2020 12:18 Ответить
ну да, куда украине без рюкзаков )))
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08.05.2020 12:25 Ответить
Хе-хе-хе...ми почекаємо, коли ця тп почне просідати в ментальний шпагат)))- буде смішно))))
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08.05.2020 12:30 Ответить
А ДОГОВОРТСя, сто процентов.
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08.05.2020 12:19 Ответить
Зеленський на посаді Президента, якісь дивні люди в Уряді та ВР, дивні рішеня та вчинки, гігінтська дирка в бюджеті, МВФ відмовився від довгостроковоі спвіпраці, капітуляція на Донбасі та відмова від Криму
Весь цей перелік «досягнень» чітко вписується в концепцію Ukraine failed state, яку посилено проштовхував кремль, як виправдання та привід для агресіі в Украіні
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08.05.2020 12:20 Ответить
Ось і маєш ще одного договорщика "скемугодно".
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08.05.2020 12:23 Ответить
"Ради общего дела готов договариваться с кем угодно"
с путиным он уже договорился, ради грузии подписал капитуляцию...))
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08.05.2020 12:23 Ответить
Уже началась главная реформа великого реформатора. Миша с самого утра в телевизоре. После обеда парочка интервью СМИ, а на ужин, конечно же, работа главным гостем у Шустера. Не переключайтесь, следите за реформами и медленно, с удовольствием намазывайте их себе на уши! От видосиков с Зе вас ведь уже воротит и хочется как-то разнообразить лапшевое меню
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08.05.2020 12:30 Ответить
Зе, тим часом, повністю зникне з ефіру. Тепер за все відповідає Саакашвілі.
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08.05.2020 12:32 Ответить
Саакашвілі про роботу з Аваковим: "Заради спільної справи готовий домовлятися з ким завгодно" - Цензор.НЕТ 8586
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08.05.2020 12:31 Ответить
обычный антагонизм неразрывных пар, армяне - грузины, молдаване - украинцы, руцкие - евреи, ........ всегда так лелеянный и нежно взращиваемый, особенно савецкой властью.
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08.05.2020 12:33 Ответить
Макакашвили, как только поцелуешь Аваков а в голую сраку на телекамеру, так и проверим о твоей договоренности.
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08.05.2020 12:36 Ответить
Саакашвили вернулся в большую политику и большую игру. Крышка всем коррупционерам, остаётся им только гавкать из украденных будок. На следующих выборах он уже будет в парламенте
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08.05.2020 12:43 Ответить
Ради общего дела готов договариваться с кем угодно. Хоть с чортом лисим.
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08.05.2020 12:45 Ответить
Значить з фуйлом, не не пойдеть, хіба, що з Соросом.
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08.05.2020 12:48 Ответить
перший акт мерлезонського балету: миша потрапляє в цирк до клоунів.
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08.05.2020 13:57 Ответить
Ні, це вже "другий акт"... Ті ж, і "Карлсон"... Перший був без нього, попередній період...А тепер вирішили його "освіжить", ввівши нових "учасників", які навчені оригінальним "па", в дусі "лезгинки", як її розуміли Оста Бендер з Кісою Вороб"яніновим: "Дэнги, денги давай!!! ...".
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08.05.2020 14:08 Ответить
Такие люди, как Аваков и особенно Саакашвили, разлагают власть изнутри. Правление зеленского окончится грандиозным шухером. Простых людей должно интересовать только то, чтобы как можно меньше гнид сбежало со страны, потому что пример януковича показывает, что ничего хорошего из этого не получается
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08.05.2020 14:24 Ответить
чего же не договорится нелюдям
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08.05.2020 14:46 Ответить
 
 