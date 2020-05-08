Саакашвили о работе с Аваковым: "Ради общего дела готов договариваться с кем угодно". ВИДЕО

Новоназначенный глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили заявляет, что ради общего дела готов сотрудничать с главой министерства внутренних дел Арсеном Аваковым, с которым ранее у него возник конфликт.

Это он подчеркнул в эфире программы "Завтрак с 1+1" в пятницу утром, передает Цензор.НЕТ.

"Этот вопрос сейчас вообще не стоит. Сейчас не время конфликтов, особенно личных конфликтов. Ради общего дела я готов договариваться с кем угодно. Вопрос не в том - вопрос или мы все вместе движемся вперед, или цунами, которое приближается, разрушит благополучие каждого украинца", - подчеркнул Саакашвили.

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В четверг, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.