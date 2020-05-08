ТВ луганских террористов прерывает выпуск новостей срочным сообщением: "Министр генерал Корнет, здоровья вам!". ВИДЕО
Пособники российских террористов в Луганске прервали выпуск новостей специальным видеообращением, на котором дети читают хвалебные стихи для "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет Денис Казанский и публикует видеозапись с эфира.
"Тот случай, когда не нужно придумывать никаких комментариев, потому что на видео не поддающийся описанию ад. И самое страшное, что есть люди, которые воюют за это чудовищное убожество и пытаются навязать его другим", - пишет Казанский в комментарии к записи.
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Ярослав Викторович
показать весь комментарий09.05.2020 12:22 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
виктор Большой
показать весь комментарий09.05.2020 15:03 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Джордж Оруэлл «1984»
Территории нужно возвращать по-любому, а "умалишенных" "мышебратьев" -за поребрик. Тем более они уже частично - граждане рф , частично - лднр.