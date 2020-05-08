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ТВ луганских террористов прерывает выпуск новостей срочным сообщением: "Министр генерал Корнет, здоровья вам!". ВИДЕО

Пособники российских террористов в Луганске прервали выпуск новостей специальным видеообращением, на котором дети читают хвалебные стихи для "министра внутренних дел ЛНР" Игоря Корнета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет Денис Казанский и публикует видеозапись с эфира.

"Тот случай, когда не нужно придумывать никаких комментариев, потому что на видео не поддающийся описанию ад. И самое страшное, что есть люди, которые воюют за это чудовищное убожество и пытаются навязать его другим", - пишет Казанский в комментарии к записи.

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Автор: 

Луганск (3166) россия (96420) ТВ (1858) терроризм (18693)


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Топ комментарии
+73
Я понимаю,что нельзя разбазаривать свои терртории- но на..я нам в Украине эти умалишенные?
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08.05.2020 12:58 Ответить
+66
«Шёл шестой день Недели Ненависти, бесчисленных демонстраций, речей, выкриков, песен, знамён, плакатов, кинофильмов, барабанного боя и пронзительного визга труб, топота марширующих ног, лязга танковых гусениц, рёва самолётов и грома пушек. Безумие приближалось к своей кульминации».
Джордж Оруэлл «1984»
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08.05.2020 12:57 Ответить
+42
В чем проблема?
Территории нужно возвращать по-любому, а "умалишенных" "мышебратьев" -за поребрик. Тем более они уже частично - граждане рф , частично - лднр.
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08.05.2020 13:22 Ответить
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Я хочу услышать сторонников возврата дамбаса с криками "Это наша земля!". Как вы собираетесь управляться с этим колхозом дегенератов. Там же несколько миллионов биомусора. Что с ними собираетесь делать?
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09.05.2020 12:22 Ответить
Интересно...эту хвалебную оду исполнили дети ближайщих собутылников Корнета?!Или это простой "нарот домбаса" уже САМ созрел(как в произведении Чехова "Толстый и тонкий") увлечённо и сознательно лизать попу "высокому сиятельству"?!
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09.05.2020 15:03 Ответить
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