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Журналисты узнали о проблемах захоронения умерших от COVID-19 в Украине. ВИДЕО

Большинство ритуальных агентств в Украине откровенно отказывается хоронить умерших от коронавируса.

Журналисты узнали о проблемах захоронения умерших от COVID-19 в Украине. Об этом говорится в сюжете "Секретных материалов", передает УНИАН. Страшная весть о смерти родственников от коронавируса ежедневно настигает людей по всей стране. Но оказывается, что захоронение тела умершего от вируса это еще та проблема, так как требует очень высокого уровня защиты, специальных средств и транспорта. Большинство ритуальных агентств в Украине откровенно отказывается хоронить умерших от коронавируса. И не удивительно, фактов заражения вирусом на захоронениях десятки.

Оказывается, коварный коронавирус живет и распространяется после смерти в теле человека. В ВОЗ подтвердили: по меньшей мере девять дней умершие могут быть источником поражения здоровых людей. Это риск и угроза инфицирования. А потому проводы в последний путь в новых реалиях это не обычный ритуал, а целая операция. В столичных ритуальных агентствах первое, что спрашивают, это причина смерти. И слова о коронавирусе отпугивают большинство из опрошенных ритуальных бюро. "Очень много случаев заражения во время осуществления подобных захоронений... Потому что нарушаются нормы и правила данного захоронения", - рассказала владелица ритуального агентства Алла Ландар. В частности, одной из важных процедур после погребения является полное обеззараживание транспорта и персонала. Средняя цена захоронения умерших от коронавируса в Украине составляет примерно восемь тысяч гривен.

Как сообщал УНИАН, в связи с ростом количества летальных случаев от COVID-19 Министерство здравоохранения (МЗ) выпустило рекомендации по проведению ритуальных обрядов.


Автор: 

захоронения (222) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Алла Ландар (5) Петр Великий (1)


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Топ комментарии
+10
На Западной после похорон ковидных целые села ложились, там медицины нет, просто закрывали на карантин и все. Короче, раньше надо было эти стать писать, уже куча народа так заразилась. Были еще дебилы типа волонтеры хотели сами хоронить, пока ими менты не занялись. Вообще думаю такими захоронениями должны заниматься военные в спецзащите, или такие фирмы в которых спец защита как у военных
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08.05.2020 15:20 Ответить
+9
уже писав за цю фірму, все правильно роблять що така безпека. бо всі дивляться на лікарів, на їх безпеку а на тих хто хоронив не дивлятья, а якщо неправильно хоронити всі позаражаються, у же в київі таке було на соломянці
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08.05.2020 15:29 Ответить
+8
это реально проблема, можно заразится во время похорон. А если человек болен сахарным диабетом, то скорее всего умрет. Один из начальников департамента в КОДА, не помню фамилию недавно умер, у него сахарный диабет был. Так что надо быть осторожным.
А за эту фирму писали, они с волантерами судятся, те на них наклеветали: https://www.rbc.ua/rus/news/petr-velikiy-zayavlyaet-klevete-storony-volontera-1588229000.html
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08.05.2020 15:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Появляется все больше научных исследований, доказывающих, что летальность короны не превышает 0,2-0,3% и потому сравнима с обычным сезонным гриппом.
German virologist Hendrik Streeck explains the final results of his pioneering antibody study. Professor Streeck found a Covid19 lethality of 0.36%, but explains that this is an upper limit and the lethality is probably in the range of 0.24 to 0.26% or even below. The average age of test-positive deceased was approximately 81 years.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvrL9QKGQrWk https://www.youtube.com/watch?v=vrL9QKGQrWk
A new overview of existing PCR and antibody studies shows that the median value of Covid19 lethality (IFR) is about 0.2% and thus in the range of a strong influenza.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fspreadsheets%2Fd%2F1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc%2Fedit https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zC3kW1sMu0sjnT_vP1sh4zL0tF6fIHbA6fcG5RQdqSc/edit#gid=0
A new antibody study with Danish blood donors showed a very low Covid19 lethality (IFR) of 0.08% for persons under 70 years of age.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.24.20075291v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.24.20075291v1
A new antibody study from Iran, one of the earliest and most affected countries by Covid19, also showed a very low lethality of 0.08% to 0.12%.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079244v1 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079244v1
A new antibody study from Japan comes to the conclusion that about 400 to 800 times more people there had contact with the new coronavirus than previously thought, but showed no or hardly any symptoms. Japan had done rather few tests so far.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.medrxiv.org%2Fcontent%2F10.1101%2F2020.04.26.20079822v2 https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2

Больше всего вирус передается телепатически: из одной тупой башки в другую!
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08.05.2020 13:23 Ответить
Все верно, вирус постоянно мутирует и выживают наименее вирулентные варианты (чем смертельнее модификация вируса тем, меньше вероятность распространения, тем меньше распространяет его носитель во времени).
Поэтому по мере распространения вируса по миру смертность от него падает.
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08.05.2020 13:53 Ответить
при этом 1,35 млн. выздоровели, смертность по миру составляет 0,003%, но Гейтс упорно продолжает убеждать мир, что в будущем вакцину надо вколоть каждому
ссылка на его блог и прямую речь
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine?WT.mc_id=20200430165003_COVID-19-vaccine_BG-TW&WT.tsrc=BGTW&linkId=87665522
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08.05.2020 13:57 Ответить
Гейтцу власть нужна. Бабок уже достаточно.
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09.05.2020 13:24 Ответить
это реально проблема, можно заразится во время похорон. А если человек болен сахарным диабетом, то скорее всего умрет. Один из начальников департамента в КОДА, не помню фамилию недавно умер, у него сахарный диабет был. Так что надо быть осторожным.
А за эту фирму писали, они с волантерами судятся, те на них наклеветали: https://www.rbc.ua/rus/news/petr-velikiy-zayavlyaet-klevete-storony-volontera-1588229000.html
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08.05.2020 15:09 Ответить
не с "волантерами" а с мошенниками, они еще на Майдане засветились, когда бабки собирали и непонятно куда потом те деньги делись.
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08.05.2020 16:21 Ответить
На Западной после похорон ковидных целые села ложились, там медицины нет, просто закрывали на карантин и все. Короче, раньше надо было эти стать писать, уже куча народа так заразилась. Были еще дебилы типа волонтеры хотели сами хоронить, пока ими менты не занялись. Вообще думаю такими захоронениями должны заниматься военные в спецзащите, или такие фирмы в которых спец защита как у военных
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08.05.2020 15:20 Ответить
уже писав за цю фірму, все правильно роблять що така безпека. бо всі дивляться на лікарів, на їх безпеку а на тих хто хоронив не дивлятья, а якщо неправильно хоронити всі позаражаються, у же в київі таке було на соломянці
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08.05.2020 15:29 Ответить
Звісно ніхто хоронити не хоче, бо бояться заразитись. Он в Тернопільській отбласті труп інфікованого хворого прямо в мішку по асфальту тащили до цвинтаря всі однослельчани ніхто не поміг, бо боялись заразитися. Родичі з головою села могилу копали. І тих людей зрозуміти можна - мають працбвати в хімкостюмах, а де їх брати? На весь Київ ода фінрма Петро Великий та закеупила ті костюми, а в селі де їх взяти???
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08.05.2020 15:39 Ответить
Это конечно жесть с похоронами. Читал эти срачи в фейсбук, сначало было смешно теперь не очень. Нахуа мы все сидим на карантине? Отдельно порадовали гавноволонтеры как Гена Катафалка, это ******, товарищи. Пусть действительно этим военные занимаются нехер на этом срач разводить.
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08.05.2020 15:48 Ответить
Или такие компании как эта
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08.05.2020 15:49 Ответить
А придурки всё носятся с фейк-болячкой
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08.05.2020 15:52 Ответить
эти мясные теребоньки еще и мрут Журналісти дізналися про проблеми поховання померлих від COVID-19 в Україні - Цензор.НЕТ 7458
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08.05.2020 15:59 Ответить
Господи. До чого ж люди так погано вчилися у школі ( у всіх середня освіта ж), що вірять тупому гебреюсу який ні разу не лікар, але шарлатан і брехун ще он який. Ну і інші у вооз там такі ж.
Виявляється, що підступний коронавірус живе і розповсюджується після смерті в тілі людини. У ВООЗ підтвердили: щонайменше дев'ять днів померлі можуть бути джерелом ураження здорових людей. Це є ризик і загроза інфікування. Джерело: https://censor.net/ua/v3194282

Почитайте хоч що небудь про віруси. Ну не може жити вірус у мертвій клітині. У мертвому тілі живуть лише трупні бактерії і гробаки (черви личинок мухи). Чуєте? - щонайменше девять днів!!! Тобто із такої заяви деякі перелякані громадяни можуть робити висновок і про місяць заразності трупа, і про рік.
Якщо обробити труп померлого дезинфекторами, то як недихаючий і не пукаючий труп може когось заразити? А на похоронах дійсно можуть заражатися. Але від живих родичів померлого. Адже тести їм ніхто не робив. А якщо й робили, то тести - річ ненадійна.
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08.05.2020 20:18 Ответить
Трупный яд сильнейший дезинфектор...но тут в другом вопрос может ли вирус переходить в неживую форму (сложную молекулу), а потом в живую такую которыя размножается и паразитирует
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08.05.2020 20:28 Ответить
саме так: трупні бактерії пожруть все. навіть такий прославлений воозом вірус.
Єдине середовище, де може зберігатися надійно вірус - холодильник, морозильник. Не знаю лише при якій температурі. Але десь читав дані, що у вічній мерзлоті знаходили життєздатню інфекцію позаминулих столітть.
Та навіть якби вірус мав би механізм зберігання, про який Ви писали, то це - всередині тіла. А шкіра оброблена антисептиком і ультрафіолетом навряд чи містила б щось небезпечне.
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08.05.2020 21:01 Ответить
К сожалению моих знакомых коснулся вопрос, так что темой интересовалась. Люди заразились на похоронах, или от теле или от родственников, тут никто не знает. Но то что я читала - заражаются сотрудники морга. Так что если эта гадость живёт в теле, я не удивлюсь. Тем более сейчас эту проблему во всем мире обсуждают, думаю что во всех странах пожелали эти анализы - в общем рекомендации схожие - закрытый город плюс крематорий.
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08.05.2020 21:01 Ответить
співробітники морга заражаються не від того, що копирсаються у тілі померлого? Правда ж? Значить були не в одноразових рукавичках і не обробили труп дизінфекторами. Можна було б і кварцеву лампу включити.
Колись почув від одного чоловіка: багато родичів прощаючись цілують померлого в лоба. а потім дивуються деякі: он диви - в минулому році чоловік помер, а це ось і жінка його слідом, не витримала самотності. А ларчик просто відкривався - зараза вбиває часто непомітно.
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08.05.2020 21:09 Ответить
На москальском векторе тело медсестры умершей от эболы после спецобработки выдали родственникам, она похоронена в обычной могиле...
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08.05.2020 22:04 Ответить
Кремация.
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08.05.2020 21:01 Ответить
хорошо что цена на такой особенный похорон у Петр Великий 8 000 и очень жаль что мало фирм такой похорон делают. А если в селе живешь, куда обращаться? Государство за медсестер и врачей позаботится не может, а что с похороннми бюро? Почему Зеленский бесплатно не выдаст всем похоронным бюро такие защитные костюмы???
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08.05.2020 22:03 Ответить
заморится выдавать. нужно, чтобы государственные службы этим занимались
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09.05.2020 09:50 Ответить
Уже писал по поводу этой фирмы и хочу ещё раз сказать, что ребята молодцы! Безопасность - превыше всего!
Кто вам ещё сделает все это за такую сумму и с такой безопасностью? Ответ очевиден - никто. Ребятам респект!
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09.05.2020 00:37 Ответить
Не смотря на комментарии некоторых «специалистов» я все равно верю в то, что во время похорон передача вируса возможна. Иначе об этом бы не кричали многие независимые специализирующиеся на этой проблеме Всемирные организации. Сколько слышим новостей по тв и от знакомых, все равно находятся знатоки из за которых в следствии страдают другие люди. По больше бы таких ответственных ритуальных фирм которые не загоняют бешеных сум и с полной серьезностью относятся к проблеме. Спасибо!
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09.05.2020 00:49 Ответить
Я считаю, что они молодцы, пока эпидемия должен кто-то этим заниматься, люди работают ради вашего блага а вы не цените. Могу с уверенностью сказать, в агенстве все стерильно, безопасно; не могу понять зачем кипишь разводить.
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09.05.2020 01:02 Ответить
Хочу выразить поддержку компании и всем сотрудникам, которые выполняют свою работу качественно и обеспечивают максимальный уровень безопасности. Вы большие молодцы!
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09.05.2020 01:03 Ответить
После смерти человек, больной коронавирусом, не представляет угрозы для окружающих, используйте достоверные источники, пожалуйста ! "Медики говорят, что вирус не передается после смерти больного, но он еще несколько часов может оставаться на его одежде." А фирма действительно выполняет свою работу качественно и безопасно!
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09.05.2020 03:30 Ответить
патологоанатомы заражались
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09.05.2020 09:53 Ответить
В Китае похороны на время карантина были запрещены. Трупы сжигали. Наверное, кенотафы ставят на кладбищах.
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09.05.2020 09:54 Ответить
 
 