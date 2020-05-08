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Зеленский предостерег от повторения ошибок времен Второй мировой войны: Мы должны помнить, к чему приводит агрессия. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал почтить память всех погибших во время Второй мировой войны.

Об этом говорится в обращении Президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня памяти и примирения, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский на украинско-российской границе почтил память погибших в годы Второй мировой войны. ФОТОрепортаж

"Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира, момент падения и капитуляции нацистского режима. Всего лишь за одну минуту можно изменить мир, можно спасти его, а можно уничтожить, отдать приказ на первый обстрел, последствием которого станут десятки миллионов человеческих жизней. В этот день Украина вместе со всем цивилизованным миром произносит: "Never again. Ніколи знову!", - обратился к украинцам Зеленский.

"Никогда снова. Мы должны помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и сумасшедшая идеология о мировом господстве одной нации", - заявил Зеленский.

Зеленский зачитал отрывки воспоминаний людей, переживших ужасы Второй мировой войны.

"За 6 лет войны погибли больше 8 миллионов украинцев. Во Второй мировой погиб каждый пятый украинец. Миллионы покалеченных судеб, миллионы шрамов на земле в виде могил, миллионы детей, которые больше не услышать отцовскую сказку перед сном, миллионы матерей, которые больше не обнимут своих сыновей, миллионы домов, в которые больше никто не вернеться, миллионы писем, оставшихся без ответа, миллионы ненаписанных книг, стихов, песен, миллионы несказанных "Я тебя люблю" и все это вместе миллиарды причин для человечества не допустить подобного никогда снова", - отметил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Музей "Семейная память" в Шостке, рассказывающий о невоенной истории Второй мировой, теперь можно посетить онлайн на двух языках. ФОТО

"Сейчас я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивнивка. Здесь в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки из каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами. В День памяти и примирения мы кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают Украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, в котором мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений", - заявил Зеленский.

Автор: 

Вторая мировая война (428) Зеленский Владимир (21064) история (2017) День памяти и примирения (64)


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Топ комментарии
+25
Капитулянт ЗЕбанарий не последователен.

Во время ВМВ надо было просто перестать стрелять, а не освобождать свою страну.
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08.05.2020 14:14 Ответить
+22
Мы должны помнить к чему приводит умиротворение агрессора и заигрывание с ним - не покараное зло не просто ведёт к рецидиву, а провоцирует к нему.
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08.05.2020 14:15 Ответить
+19
почему почему
потому что ты дебил. вот почему
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08.05.2020 14:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
У тебя что в Пензе пластинку заело!
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08.05.2020 14:12 Ответить
почему почему
потому что ты дебил. вот почему
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08.05.2020 14:12 Ответить
факт...
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08.05.2020 14:15 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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08.05.2020 14:18 Ответить
Каждый раз, глядя на это недоразумение, содрогаюсь от мысли, что меня окружают его избиратели.
Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 5526
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08.05.2020 14:49 Ответить
Зрада в тому що все що він каже, враховуючи що він сам не здатний чомусь вчитися, в серйоз здоровими людьми не сприймається.
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08.05.2020 14:19 Ответить
https://censor.net/user/383679

ты, кацапсинка, как всегда невпопад. ********* максiмка, ти недолуге чи клiнiчний iдiот?
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08.05.2020 14:33 Ответить
Пошел ты на хер!
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08.05.2020 14:13 Ответить
Капитулянт ЗЕбанарий не последователен.

Во время ВМВ надо было просто перестать стрелять, а не освобождать свою страну.
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08.05.2020 14:14 Ответить
Иди в дупу, ватаголовый!
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08.05.2020 14:14 Ответить
Мы должны помнить к чему приводит умиротворение агрессора и заигрывание с ним - не покараное зло не просто ведёт к рецидиву, а провоцирует к нему.
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08.05.2020 14:15 Ответить
Придурок, Україна не є агресором.
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08.05.2020 14:15 Ответить
кацапсина, подписи ставят в самом конце и после точки. Марш в школу, лапоть ты убогий.
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08.05.2020 15:45 Ответить
К чему приводит агрессия, долбо*б ты зелёный, пусть помнят касабы! А тебе не мешало бы помнить, к чему приводит "умиротворение агрессора"!
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08.05.2020 14:16 Ответить
....сказав найвеличніший полководець, котрий побачив мир в очах П....на і відвів свої війська на свойх території.
ЗЄ-клоун мабуть би і у Йосі з Адіком мир в очах знайшов би, навіть після того як Адік відправив би його в газову камеру.
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08.05.2020 14:17 Ответить
На запойного алкаша похож. Там хоть на видео флаг Украины ест? А то даже на перемотке и без звука смотреть не хочется.
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08.05.2020 14:43 Ответить
Щодо прапора не можу сказати, я теж його відосіки не дивлюся: боюся обблюватися почувши його "хріпотцу".
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08.05.2020 14:59 Ответить
идиот!
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08.05.2020 14:19 Ответить
Ошибка это ты бубочка
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08.05.2020 14:19 Ответить
Жаль Гитлер умер. Щас бы навалял подсрачников этому зебилу-малоросу зеленскому
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08.05.2020 14:20 Ответить
Все б нічого, але до чого в промові слово "агресія"? Україна колись до когось проявляла агресію? Чи може я до слів чіпляюсь?
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08.05.2020 14:20 Ответить
А може він банально мудак?
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08.05.2020 14:23 Ответить
Это он "партию войны", сучёк такой, нагло имеет в виду.
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08.05.2020 14:29 Ответить
https://twitter.com/sranysovok

неделя где то была для этого...

https://twitter.com/sranysovok Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 5751 Пан Буддист

https://twitter.com/sranysovok @sranysovok

·https://twitter.com/sranysovok/status/1258704101963153409 54 мин

Малоросское ничтожество

А все потому что надо устраивать кровавые погромы и расстрелы в послереволюционное окно возможностей

Госдеп простил бы и fuck the eu

Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 7769

Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 2931
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08.05.2020 14:21 Ответить
А чего шмарклю у "военньое" не одели!? А свинокрысе дерьмаку - военная шмотка - как маланцу на привозе!
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08.05.2020 14:54 Ответить
Вова, еще чуть чуть, перешагни границу и не возвращайся))
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08.05.2020 14:21 Ответить
Та не мы, идиот, а тот у кого ты видишь мир в глазах, о господи за что нам этот клоун.
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08.05.2020 14:22 Ответить
А що сталося, чому колорадську лєнту не повісив, вона тобі більше личить!!! тИ як той старий з " свадьба в малиновке" капелюхи міняєш!!!
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08.05.2020 14:24 Ответить
Кого ПРЕДОСТЕРЕГ?
Украина шестой год подвергается активной, убийственной агрессии россии.
Тут не предостерегать надо, а проводить исторические параллели и ОСУЖДАТЬ оккупанта-агрессора.
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08.05.2020 14:30 Ответить
И что? Большевики захватили всю восточную и центральную Европу, и хотели продвигаться дальше до Атлантики если бы немецкие учёные любезно не передали бы ядерное оружие американским учёным. Чему ты из этого научилось зеклоун?
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08.05.2020 14:31 Ответить
100 процентов. Нет никакого сомнения, что сраный шизофреник сталин, ежели б не подох в луже собственной мочи(хорошо, товариСчи помогли), вскоре вполне мог начать новую мировую войну, заодно сильно почистив свою старую гвардию упырей,которым уже не доверял, выдвинув на первый план юных комзомольцев и пионЭров...
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08.05.2020 15:08 Ответить
Зеленского предостерегали от повторения ошибок времен АТО : Мы должны помнить, к чему приводит агрессия РФ.
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08.05.2020 14:31 Ответить
а що, знатний i iсторик, i моралiст...а який гiвнокомандуючий...


Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 9779




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08.05.2020 14:35 Ответить
Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 2260
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08.05.2020 14:44 Ответить
Кого предостерег? Украинцев?
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08.05.2020 14:36 Ответить
Жалкий лицемер и трепач ! А кто начал агрессию и столкновения 2 мая 2014 года в Одессе так и не смог вспомнить .
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08.05.2020 14:36 Ответить
Ну вот почему так получается, что начинает наш piano-boy говорить правильные вещи, действительно правильные данном конкретном случае, а как до дела - всё с точностью до наоборот! Тут он кланяется воинам ВСУ на передке, но почему то сразу хочется сказать - Не верю! Единожды совравший, кто тебе поверит! Делами нужно доказывать преданность Украине и её гражданам! Именно делами, а то на словах много таких вас, мнимых патриотов!
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08.05.2020 14:42 Ответить
Зеленский съездил на границу с Россией. Похоже, под предлогом возложения цветов к братской могиле, присматривает маршрут ухода "за речку". Через Крым же не получится.
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08.05.2020 14:42 Ответить
За 6 лет войны погибли больше 8 миллионов украинцев. Во Второй мировой погиб каждый пятый украинец.C кем война? Страна?названия страны которая нас убивает,произнеси вслух,выдави из себя найти смелость
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08.05.2020 14:45 Ответить
Дебила кусок! Фарисей сраный! Не долго тебе осталось!!!
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08.05.2020 14:47 Ответить
Ишак что то не весел((( Неужели даже лугандонская земля не помогает?
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08.05.2020 14:48 Ответить
А тим часом...
Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 9670
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08.05.2020 14:50 Ответить
Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 4627
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08.05.2020 14:51 Ответить
Не агресія, дегенерат ти зелений, а підігрування ворогу (як підігрувала Європа Гітлеру, а ти зараз *****)
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08.05.2020 14:50 Ответить
Этот дрыщ может кого-то предостерегать ?
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08.05.2020 14:53 Ответить
Венок наверное хорошо привязали.
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08.05.2020 15:00 Ответить
Мы должны помнить к чему приводят переговоры и договоры с врагом.
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08.05.2020 15:01 Ответить
"Изгнание гитлеровских оккупантов" - фу, как воняет совком.
Правильно было бы сказать полностью "Изгнание гитлеровских оккупантов советскими оккупантами".
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08.05.2020 15:08 Ответить
Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 2618
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08.05.2020 15:34 Ответить
Ти руССьким окупантам,це розкажи і конкретно *****,коли в очі йому заглядатимеш.
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08.05.2020 15:38 Ответить
Предостерегаться надо было перед прошлогодними выборами…
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08.05.2020 16:28 Ответить
эта мордатая хрипящая куринная попка ничего кроме омерзения уже не вызывает...

Зеленський застеріг від повторення помилок часів Другої світової війни: Ми маємо пам'ятати, до чого призводить агресія - Цензор.НЕТ 9865
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08.05.2020 21:10 Ответить
Які компліментарні до зеленського заголовки раптом з'явились на Цензорі. Редакція еволюціонує?
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08.05.2020 22:33 Ответить
 
 