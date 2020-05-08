Зеленский предостерег от повторения ошибок времен Второй мировой войны: Мы должны помнить, к чему приводит агрессия. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский призвал почтить память всех погибших во время Второй мировой войны.
Об этом говорится в обращении Президента Украины Владимира Зеленского по случаю Дня памяти и примирения, передает Цензор.НЕТ.
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"Мы отмечаем подвиг украинского народа и его вклад в победу антигитлеровской коалиции. В ночь с 8 на 9 мая мы встретим первую минуту мира, момент падения и капитуляции нацистского режима. Всего лишь за одну минуту можно изменить мир, можно спасти его, а можно уничтожить, отдать приказ на первый обстрел, последствием которого станут десятки миллионов человеческих жизней. В этот день Украина вместе со всем цивилизованным миром произносит: "Never again. Ніколи знову!", - обратился к украинцам Зеленский.
"Никогда снова. Мы должны помнить, к чему приводит ненависть, агрессия и сумасшедшая идеология о мировом господстве одной нации", - заявил Зеленский.
Зеленский зачитал отрывки воспоминаний людей, переживших ужасы Второй мировой войны.
"За 6 лет войны погибли больше 8 миллионов украинцев. Во Второй мировой погиб каждый пятый украинец. Миллионы покалеченных судеб, миллионы шрамов на земле в виде могил, миллионы детей, которые больше не услышать отцовскую сказку перед сном, миллионы матерей, которые больше не обнимут своих сыновей, миллионы домов, в которые больше никто не вернеться, миллионы писем, оставшихся без ответа, миллионы ненаписанных книг, стихов, песен, миллионы несказанных "Я тебя люблю" и все это вместе миллиарды причин для человечества не допустить подобного никогда снова", - отметил Зеленский.
"Сейчас я нахожусь на Луганщине, в Меловском районе, близ села Пивнивка. Здесь в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. До завершения войны еще было далеко. Но наши дедушки и бабушки из каждого уголка страны боролись с нацизмом, защищали родную землю, погибали за Родину и победили ради нас с вами. В День памяти и примирения мы кланяемся всем, кто отстоял мир перед угрозой нацизма. Защищал родную украинскую землю и погиб в годы Второй мировой войны. Кланяемся и перед нашими мужественными ребятами, которые сегодня защищают Украинское государство, наш суверенитет и территориальную целостность. Ради мира, в котором мы так нуждаемся. Ради процветания независимой Украины. Ради будущих поколений", - заявил Зеленский.
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потому что ты дебил. вот почему
ты, кацапсинка, как всегда невпопад. ********* максiмка, ти недолуге чи клiнiчний iдiот?
Во время ВМВ надо было просто перестать стрелять, а не освобождать свою страну.
ЗЄ-клоун мабуть би і у Йосі з Адіком мир в очах знайшов би, навіть після того як Адік відправив би його в газову камеру.
неделя где то была для этого...
https://twitter.com/sranysovok Пан Буддист
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·https://twitter.com/sranysovok/status/1258704101963153409 54 мин
Малоросское ничтожество
А все потому что надо устраивать кровавые погромы и расстрелы в послереволюционное окно возможностей
Госдеп простил бы и fuck the eu
Украина шестой год подвергается активной, убийственной агрессии россии.
Тут не предостерегать надо, а проводить исторические параллели и ОСУЖДАТЬ оккупанта-агрессора.
Правильно было бы сказать полностью "Изгнание гитлеровских оккупантов советскими оккупантами".