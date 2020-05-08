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Корабли из сил ООС провели учения в Азовском море. ВИДЕО

Корабельно-катерные подразделения Объединенных сил отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров.

Совместными действиями военнослужащие Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы Украины вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники Морской охраны отработали противодесантную оборону побережья Азовского моря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Азовское море (1605) корабль (2047) военные учения (3466)


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Топ комментарии
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Зачем? касабы если что-то отрабатывают - то потом пирменяют, мы зачем боеприпасы расстреливаем? чтобы потом гордо подняв флаг сдать территории и технику?
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08.05.2020 15:17 Ответить
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Зачем? касабы если что-то отрабатывают - то потом пирменяют, мы зачем боеприпасы расстреливаем? чтобы потом гордо подняв флаг сдать территории и технику?
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08.05.2020 15:17 Ответить
Ганяти бракон"єрів згодиться.
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08.05.2020 15:25 Ответить
К чему эти бравурные доклады, если на деле все оказалось совсем не так?
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08.05.2020 15:41 Ответить
тренировки нужны.
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08.05.2020 16:03 Ответить
хоть так, и то нормально при нынешних зеленых свинках ангри бердс
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08.05.2020 16:08 Ответить
Кораблі із сил ООС провели навчання в Азовському морі - Цензор.НЕТ 8399
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08.05.2020 16:10 Ответить
Только браконьеров ловить и контрабанду.
Для войны не подходит от слова совсем. Для войны военные корабли с ракетами нужны, а не катера с пулеметом.
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08.05.2020 17:35 Ответить
Стріляли по воді - всі цілі уражено.
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08.05.2020 18:32 Ответить
Это игры в песочнице.
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08.05.2020 18:33 Ответить
 
 