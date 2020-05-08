Корабли из сил ООС провели учения в Азовском море. ВИДЕО
Корабельно-катерные подразделения Объединенных сил отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров.
Совместными действиями военнослужащие Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы Украины вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны".
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+2 Роман Самойленко #447963
показать весь комментарий08.05.2020 15:17 Ответить Ссылка
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Для войны не подходит от слова совсем. Для войны военные корабли с ракетами нужны, а не катера с пулеметом.