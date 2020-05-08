Корабли из сил ООС провели учения в Азовском море. ВИДЕО

Корабельно-катерные подразделения Объединенных сил отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В учениях приняли участие малый бронированный артиллерийский катер ВМС Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров.

Совместными действиями военнослужащие Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы Украины вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны".

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